Redmi Note 12 系列将于 10 月 27 日 发布

站长之家 10 月 24 日讯：Redmi 红米手机宣布，Redmi Note 12 系列将于 10 月 27 日 晚 7 点发布。
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这一次，从光学到算法，认认真真做好影像这一次，来场彻彻底底的[旗舰影像」普及...此前红米官方还曾表示，RedmiNote12将全球首发2个“帅炸天”的新科技，拥有11个系列首次和Note史上最大升级...
中关村在线消息：10月4日，Redmi首款平板RedmiPad在国外市场正式发布，一起发布的还有小米12T系列...RedmiPad正面采用四边等宽设计正面搭载一块10.61英寸2K分辨率、90Hz刷新率LCD显示屏，拥有400nits亮度并通过TUV莱茵认证；处理器部分则是联发科HelioG99芯片；正反两面均为800万像素单摄方案，满足基本的拍摄、视频需求...电池容量为8000mAh，支持22.5W有线充电功能，配备四扬声器，支持杜比全景声...
今日上午，Redmi红米手机官宣称，“体验小金刚’”RedmiNote12系列手机将于10月27日晚7点发布，宣传语为“影像觉醒”...而从官方发布的预热海报来看，RedmiNote12系列手机大概率将采用大曲率的曲面屏设计，还有消息称RedmiNote12系列将首发搭载天玑1080芯片，采用了6nm制程，拥有八核CPU架构设计，包括两个主频为2.6GHz的ArmCortex-A78大核，搭配ArmMali-G68GPU......
据此前爆料称，Note12将于今年10月正式发布，被称为体验小旗舰...目前RedmiNote12系列已经获得3C认证，型号为22101316C，搭载联发科天玑1080芯片，普通版支持67W快充，Pro版支持120W有线快充...
今天小米的新机RedmiNote12已经上架预约了，预约截止时间是10月27日，所以很有可能是10月27日发布...此前爆料显示，该机首发搭载天玑1080芯片，作为天玑系列5G移动平台新成员，天玑1080采用6nm制程，拥有八核CPU架构设计...
中关村在线消息：联发科发布全新处理器天玑1080，该处理器主打中端，采用台积电6nm工艺制程，跑分超过50万...RedmiNote系列一年两更，上班年发布的RedmiNote11T系列主打性能，高配版搭载天玑8100处理器，下班年发布的Note12系列主打使用体验，可能配有OLED屏幕以及120W快充等配置...
Redmi宣布将于10月27日发布Note 12系列，官方Slogan是影像觉醒”...Redmi官方强调，Note 12系列这一次认认真真做好影像，从光学到算法都全面实现彻彻底底的旗舰影像”普及...其中HP1尺寸为1/1.22英寸，单位像素0.64m，已在小米12T Pro上商用...这三款传感器都能拍摄2亿像素样张，也支持像素四合一拍摄5000万像素样张，Redmi Note 12系列将会使用上述三款中的某一款...
10月17日，有消息称，即将在今年新下半年发布的RedmiNote12系列手机，现在已经在第三方店铺上架了...此前小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰曾表示，RedmiNote系列将会半年一迭代，上半年发布的RedmiNote11T系列定位“性能小旗舰”，而即将发布的edmiNote12系列则定位“体验小旗舰”...该系列手机将采用中置挖孔直屏，后置5000万像素主摄，Note12标准版支持67W有线闪充，Note12Pro版则支持120W有线闪充...
中关村在线消息：RedmiNeo12系列正式官宣，据曝光新机将于10月27日正式发布，按照以往惯例，Note系列定位千元档...
今天下午，博主数码闲聊站暗示，RedmiNote12系列将于10月份发布，这将是Redmi冲刺双11的千元新作...售价方面，RedmiNote12定价应该在1000-1500元之间，而RedmiNote12Pro定价应该在1500-2000元之间...目前RedmiNote12系列已经获得3C认证，型号为22101316C，标准版支持67W有线快充，Pro版支持120W有线快充......
值得雷鸟air 1S AR眼镜已经有比较成熟的技术，双眼分辨率3840X1080，单眼分辨率是1920X1080 的，也就是我们常说的1080P，没有颗粒感，最大可成像140寸巨幕，用来观影效果是非常不错的。佩戴起来，就和戴一个普通墨镜，没什么区别，外层的墨镜是可以取下来的，它的作用是保护里面的镜片，也可以适度遮光，使得户外的体验感更好。相比于VR眼镜来说，AR观影眼镜重量轻、戴起来更舒适、也不会闷眼，长时间观影下来，也不会视疲劳（眼干、眼涩、眼镜痛）对于近视的朋友来说，需要注意一下，你需要再定制一对跟雷鸟 air尺寸一样的近视眼镜片，目前在搞活动，雷鸟air提供定制服务，你可以把你的近视度数给客服说，根据眼镜的质量。
雷鸟air1S和rokid各有特点雷鸟Air1S佩戴起来，就和戴一个普通墨镜，没什么区别，外层的墨镜是可以取下来的，它的作用是保护里面的镜片，也可以适度遮光，使得户外的体验感更好；rokid air近视眼可以佩戴，近视度数在0~ 500 度的朋友都可以调节。
有vivo X90支持Face Wake面部识别，同时它也可以使用屏下指纹解锁方式。目前大多数用户还是更喜欢使用屏下指纹解锁，这种方式安全性也有保证，同时不受戴口罩的影响，解锁成功率比较高，在多数场景下甚至要比人脸解锁方式速度更快。当然，如果收比较湿，或者有污渍的话，解锁成功率会受到影响。
没有vivo X90标准版使用的是有线充电，不支持无线充电功能，其有线充电速度为80W。X90 Pro以上型号才可以支持无线充电功能，无线充电功率为50W，这样的充电功率可以满足绝大多数用户对于充电的需求。
Z690，Z790。i9-13900K目前支持Z690、Z790 系列主板，本次发布的 13 代的CPU都是支持Z690、Z790 系列主板的，i9-13900K提供更快的 P-core（性能核）和更多的 E-core(能效核)，支持 DDR4/DDR5 和 PCIe4.0/5.0。
2022年年底vivo X90系列最快会在2022年年底发布，目前有传闻是在11月底发布，首先发布的型号是X90标准版和X90 Pro，X90 Pro+会在稍晚一些发布。这三个型号的处理器分别是天玑 9000+、天玑 9000+和骁龙 8 Gen2 两款芯片。考虑到骁龙8Gen 2会在11月底12月初发布，因此X90 Pro+发布时间会晚于处理器的发布时间。
直屏vivo X90系列中标准版X90是直屏屏幕，X90 Pro和X90 Pro+是曲面屏屏幕。根据此前的爆料，今年X90系列屏幕共有两种规格，分别是1.5K分辨率的京东方（BOE）屏幕和2K分辨率 E6 基材的三星（SDC）屏幕。vivo X90系列屏幕可能将采用高频 PWM 调光。
IMX766大底主摄，支持OIS防抖Redmi Note 12 Pro将配备索尼 IMX766 大底主摄，拥有 1/1.56" 大底与 2μm 融合大像素，支持 OIS 光学防抖。Redmi Note 12系列将采用矩形相机模组，后置三摄，相较前代闪光灯呈横向排布。IMX766传感器拥有1/1. 28 英寸超大底，2.44um融合大像素，49%的进光量提升。夜枭算法大升级，夜景色彩还原，高光抑制，夜景拍照更出色，同时支持夜景视频拍摄。
非常适合。这是一个新发布的 CPU，包含24个核心和32个线程。英特尔酷睿 i9-13900K 还具有出色的单线程性能，在游戏中表现出色。搭配好显卡，这就是一款非常适合游戏的高端芯片。
800万像素后置摄像头Redmi Pad配备了一个 800 万像素的后置摄像头，可以录制 FHD 分辨率的视频，前面有一个 800 万像素的传感器用于视频聊天。考虑到Redmi Pad是入门级的平板电脑，这个配置的摄像头能够满足基本的摄像拍照需求就可以，想要拍出好的照片难度较大。
不好压。i9-13900K这个顶级的CPU拿风冷来压的话是很难压得住的，需要配合水冷才能更好的达到更高的性能，如果温度太高的话就会降频，这样性能反而发挥不出来了，所以一定是要配合一个好一点的水冷来压这个处理器，特别如果你还是要超频的话，那么更需要买好的水冷来压了。
四个Redmi Pad有四个扬声器，该平板使用了一块10.61英寸的2K分辨率LCD屏幕，刷新率为90Hz，屏幕周围的边框非常窄，背面有一个单摄像头，采用了金属一体式设计，支持双麦克风降噪、杜比全景声，以及四扬声器，内置8000mAh 电池，支持18W 快速充电。
三年。Core i9-13900K 具有集成的 Intel UHD770显卡。请注意，不包括热解决方案。该处理器享有3年保修。英特尔有限公司（Intel SemiconductorLtd.）(下称“英特尔")向原始包装产品(指盒装英特尔R处理器和附带之散热装置)之购买者(原始购买者)以及包含本产品并由原始购买者组装的计算机系统的购买者(原始系统购买者)担保:本产品如正确安装和使用，三(3)年(下称“质保期”)内将不存在材料和工艺上之缺陷，且实质性符合英特尔公并的产品规格。对于原始购买者来说，该质保期起始于原始包装产品购买日，对于原始系统购买者来说，该质保期起始于包含该产品的计算机系统的购买日，以原始正式销售发票为据(不论该产品是作为组件而单独购买，或是作为计算机系统的一部分购买)，并包括任何及所有更换产品的质保期。在任何情况下，产品及其更换产品的质保期总计不超过三(3)年。
8000mAhRedmi Pad内置了8000mAh的电池，支持 18W 快速充电，包装盒里提供了一个 22.5W 的充电器。作为对比小米平板5内置8720mAh电池，33W的有线充电，配置上不如小米平板5，但8000mAh电池也足够大多数人一天的使用需求。
DDR5-5600MT/s，DDR4-3200MT/s。i5-13600KF支持的内存频率最高为DDR5-5600MT/s以及DDR4-3200MT/s，支持双通道接口的 DDR4和 DDR5内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。该处理器支持多达4个 PCIe4.0和16个 PCIe5.0通道，总共提供20个通道，可通过兼容设备实现出色的数据吞吐量。
10.61英寸2K LCD屏幕，90Hz刷新率Redmi Pad采用了一块10.61 英寸 2K LCD 显示屏，刷新率为90Hz，NTSC 色域为 70%，内置 SGS 护眼，通过了 TUV 莱茵认证，亮度为 400nits。作为对比，小米平板 5 的屏幕是 11 英寸2.5K LCD屏幕，最高 120Hz 刷新率。
能。i9-13900K是能超频的。凭借32MB 的缓存和5.7GHz Turbo Boost Max3.0频率，可以通过 Thermal Velocity Boost 和 Adaptive Boost 技术推得更高，该处理器几乎可以处理任何工作负载。您可以超频此处理器以获得更高的性能。Core i9-13900K 还支持5600MHz 的 PCI Express5.0和双通道 DDR5ECC 内存。
Helio G99 SoCRedmi Pad将搭载Helio G99 SoC和ARM Mali G57 MC2，同时配备了四个扬声器，支持杜比全景声，8000mAh电池，18W快速充电，包装盒里提供了一个22.5W的充电器。该平板电脑的尺寸为 250.5×158.1×7.1毫米，重量为465 克，支持蓝牙 5.3、双频 Wi-Fi 和一个 USB Type-C 端口。
能。i9-13900K是带有核显的版本，所以如果你没有打算买独立显卡，单纯的依靠i9-13900K自带的核显也是可以点亮开机的，这点很是方便，并且在处理自身电脑问题的时候，自带的核显也会帮助你节省很多时间，i9-13900K只比KF版本多了200块钱，还是很划算的。
没有华为 Pocket S包装盒内没有附带充电器，手机支持最大 10V/4A 华为超级快充，兼容 10V/2.25A 或 4.5V/5A 或 5V/4.5A 或 9V/2A 或 5V/2A 充电器。最大支持 40 W 华为有线超级快充，需搭配 40 W 华为超级快充充电套装使用。