抖音“地图兴趣点搜索系统”软著获批准

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:企查查APP显示，近日，北京抖音信息服务有限公司“地图兴趣点（POI）搜索系统”软件著作权获得登记批准，当前版本号为V2.0.0。
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10 月 11 日，北京抖音信息服务有限公司“地图兴趣点（POI）搜索系统”软件著作权获得登记批准，当前版本号为V2.0.0...（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：社会经济咨询服务；技术服务、技术开发等...
企查查APP显示，腾讯科技（成都）有限公司“王者荣耀世界”软件著作权获得登记批准，当前版本号为V1.0.0.1...《王者荣耀·世界》首次在王者荣耀2021共创之夜中公布...
北京字跳网络技术有限公司申请的多个“抖音心动外卖”商标状态变更为已注册...去年7月，抖音成立了一个外卖业务团队，并在App内开展测试，“心动外卖”的Slogan为“心动外卖，吃你所爱”...饿了么表示，将基于抖音开放平台，以小程序为载体，与抖音一起通过丰富的产品场景和技术能力，助力数百万商家为6亿抖音日活用户提供从内容种草、在线点单到即时配送的本地生活服务...
百度地图宣布正式切换为北斗优先定位，百度地图智能定位开放服务升级为百度地图北斗定位开放平台...百度称，针对高、快速路场景，百度地图车道级导航全国首发上线“车道级事故预警”功能，当在车辆临近事故位置时，可为用户实时更新前方事故车道信息，并动态引导用户提前避开危险车道，打造更加安全、舒适的驾车体验......
百度地图今日宣布，正式切换为优先运用北斗系统进行定位，“百度地图智能定位开放服务”升级更名为“百度地图北斗定位开放平台”...除地图导航外，百度地图北斗定位开放平台还累计服务了汽车、出行、金融、物流、旅游、物联网、互联网、生活服务等千行百业超255万的开发者...
站长之家9月21日讯：今日，百度地图宣布联合中国老年保健协会阿尔茨海默病分会共同发布“记忆门诊地图”，在百度地图APP搜索“记忆门诊地图”，即可查看全国 270 余个记忆门诊的具体位置和简介。
或许是为了满足这部分用户的喜好，知名自定义美化工具Stardock发布新软件WindowBlinds11，可以一键将Windows11转化为WinXP经典的显示风格...唯一让用户有些纠结的点在于，软件并不免费，Beta版定价14.99美元，转正后正是价格是19.99美元...需要注意的是，软件只与已经发行的Windows10/11正式版兼容，Insider测试版不行，因为微软重构了部分单元的代码......
声明:本文来自于微信公众号 字母榜（ID:wujicaijing），作者:彦飞，授权站长之家转载发布。今年的抖音创作者大会，短视频不再是“男一号”?9月20日下午，抖音线上举办2022年创作者大会。与前三届大会相比，抖音各业务线负责人并未花费太多时间谈论短视频，而是把图文等新内容体裁作为今年的重点。大会上，抖音第一次公布了图文生态的发展状况。抖音创作者负责人孙雨萌在演讲中表示，这块业务去年6月开始谋划，当年底正式推出，创作者能够以“组图+文字+BGM（背景音乐）”的方式发布图文。过去一年，抖音图文把重点放在完善发布链路、提升?
在近日的2022年抖音创作者大会上，抖音首次公布了抖音图文的最新进展:自去年11月上线至今，抖音图文创作者数量提升了10倍，每天的用户阅读量超过了100亿，超7成的活跃用户，每天看十几篇图文内容...而且，抖音图文一开始就是出于商业目的，本质上，是抖音和创作者更需要图文这个新载体来创收，而不是抖音用户的迫切需求......
如果Meta能够在元宇宙处于领先地位，就不必依赖手机来将其服务提供给客户...就在几天前，《纽约时报》发表了一份报道，称经过对1000名Meta的员工调查发现，42%的员工不清楚公司的元宇宙愿景...就在今年5月微软Build2022开幕式上，微软CEO纳德拉花了45分钟介绍了10项技术，其中元宇宙就在其列...微软AR团队拥有1500名员工，今年初，《华尔街日报》曾引述消息人士称，微软Hololens团队在过去1年中流失了大约100名人才，其中绝大多数都是被Meta挖走的......
适合。天玑1080处理器的性能是和骁龙778G差不多的，虽然性能上比不是上目前最顶尖的CPU，但是应付一般的游戏还是可以的，并且天玑1080搭载 MediaTek HyperEngine3.0游戏引擎，可带来高性能、低延迟的游戏体验，借助 MediaTek 第三代 APU 可进一步优化游戏时的平台能效。此外，天玑1080支持 Sub-6GHz5G 全频段高速网络以及 Wi-Fi6连接。
苹果官网会下架iPad 10在发布上架后，旧款机型iPad 9会从苹果官网下架，但消费者还可以在电商平台以及线下渠道商处购买到，并且旧款会有一些降价幅度。考虑到新款和旧款实际上价格差距不是特别大，那么还是比较推荐购买新款的iPad 10，它的性能更好，外观也有变化，重量变得更轻，出门携带也更方便。
天玑8100。天玑1080对标的是骁龙778G，天玑1080采用八核 CPU:2个 ARM Cortex-A78核心，频率高达2.6GHz。6个 ARM Cortex-A55核心，频率高达2GHz。天玑8100采用台积电5nm 制程，CPU 部分包含4个2.85GHz A78核心 +4个2.0GHz A55核心，GPU 为 Mali-G610，采用自研 APU580架构，天玑8100的4个 A78大核频率为2.85Ghz，天玑8000为2.75GHz;
2022年10月底或11月初iPad 10预计在10月25日发布，之后就可以在苹果官网下单购买，最快预计在10月底或11月初可以买到。这款平板主要升级在外观，边框变窄，处理器升级为A14，其他方面的变化不大。对于主要需求是看视频、看课件、网课的用户来说，这款平板的性价比是比较高的。
可以iPad 10购买时可以享受教育优惠。苹果的教育优惠覆盖iPad、Mac等产品，全年都可以享受这项优惠，只要你是符合条件的消费人群即可，包括准大学生、在职的教职工、在校大学生人群，凭有效证件即可在苹果官网下单或者苹果直营店购买。此外在每一年的暑假，苹果还会推出返校活动，在教育优惠的基础上，购买指定的iPad、Mac型号，可以享受到AirPods耳机赠品活动。
骁龙778G。天玑1080对标的就是骁龙系列的778G这个处理器，也是一个经典的处理器了，性能不错，性价比也很高，天玑1080定位中端机，爆料称安兔兔跑分52万。骁龙778G是高通公司于2021年5月18日发布的5G移动平台。骁龙778G采用了6纳米工艺技术，骁龙778G 5G芯片组采用高通Kryo 670CPU，具有第六代人工智能引擎，采用Hexagon 770处理器，具有12 TOPS性能。
是iPad 10充电接口会变成Type-C，充电速度也会变快，原本的是20W，现在有望提升到30W的水平。这主要是因为Type-C支持更快的充电速度，原本的Lighting充电协议比较旧，支持的功率较低。
2022年10月11日。2022年10月11日，联发科发布了新款中档芯片天玑1080。天玑1080延续了 MediaTek 天玑5G 移动平台的性能和能效技术优势，提供多种先进功能，更好地满足用户对5G 智能手机的期待。MediaTek 最新的天玑1080进一步增强了在性能、影像、显示等方面的表现，助力终端快速推向大众市场。
722克Quest Pro将于 10 月 25 日正式开售， 10 月 28 日发货，定价为 1499 美元（约合人民币 10741 元）。Quest Pro是第一款采用高通骁龙XR2 +处理器以及12GB内存、256GB存储空间和90Hz刷新率的VR设备。Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。
推荐购买iPad 10定位的是入门级的平板电脑，如果你的需求主要是看视频、看课件，简单的视频编辑、图片编辑，那么iPad 10的性能足够使用。它的处理器是A14，也就是iPhone12上同款的处理器，除了绝大多数的软件都是可以满足的，只要你没有较大的软件编辑需求，那么iPad 10对于很多人都是值得购买的，尤其是有比较多苹果产品，如iPhone、Apple Watch、AirPods产品的用户，使用iPad也十分便捷。
适合。i7-13700K性能是目前最顶级的处理器之一，所以自然应付直播来说是完全没问题的，其次直播需要比较好的网络，如果对直播感兴趣的朋友需要多往这上面考虑，其次显卡也是比较重要的，如果是游戏主播的话，显卡至少都要是30系的。
2022年10月25日Meta首席执行官扎克伯格于10月11日在Connect大会上表示，该公司旗下最新款的虚拟现实（VR）头盔Meta Quest Pro售价将为 1500 美元，并将于 10 月 25 日开始发货。Quest Pro搭载升级版高通骁龙XR2+ Gen1 芯片，并采用全新的Pancake光学方案，体积比Quest2 缩小了40%。显示方面，Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。Quest Pro还拥有多达 10 个高分辨率摄像头，其中外部 5 个，内部 5 个，分别为：正面 2 个可捕获四倍于Quest2 像素的1280× 1024 摄像头； 1 个用于实现彩色透视的4680×3456 RGB摄像头；侧面 2 个用于头部追踪和深度识别的摄像头； 5 个位于头显内拥有眼动追踪、面部识别和追踪的摄像头。
预计10月25日iPad 10也就是iPad 2022款预计在2022年10月25日发布，届时可能直接在苹果官网上架，而不是通过发布会的形式公布。iPad 10在外观上有可能比iPad 9的尺寸更小，但屏幕还是10.2英寸，边框会变窄，同时处理器会升级到A14，非全贴合的LCD屏幕，支持第一代的苹果手写笔，起售价预计是64GB 2499元。
有无核显区别。i7-13700K是有核显的版本，而i7-13700KF是没有核显版本，有核显的可以直接开机直接玩，当然了核显的性能就很差劲了，i7-13700KF就是没核显版本，买回来如果没有独立显卡是不能开机的，需要额外按照独立显卡和散热器，其他方面的参数都是没有什么变化。
没有Redmi Note 12 Pro没有光学防抖，虽然在拍照和摄影的时候会出现画面抖动，但考虑到Redmi Note 12 Pro是一部入门级的智能手机，在相机方面的配置就不算高，因此它没有光学防抖也在情理之中。不过在其他配置比如处理器、快充、屏幕等，它是该价位段性价比很高的一款手机。
可以。i7-13700K自然是可以安装win10的，不过跑分上来看win11会更高一点，如果是担心系统不能安装的情况一般是不会的。Windows10是微软于2015年推出的Windows NT内核操作系统，为Windows8.1的后继者。设计目标是统一包括个人电脑、平板电脑、智能手机、嵌入式系统、Xbox One、Surface Hub和HoloLens等设备的操作系统。根据微软官方统计，Windows10的占有率已经超越Windows7，在所有Windows中位列第一。
有Redmi Note 12 Pro有对称式超线性双扬声器，支持JBL音质认证、Hi-Res Audio认证、Hi-Res Wireless认证、杜比全景声，其支持的音频格式包括：MP3，FLAC，APE，AAC，OGG，WAV，AMR，AWB。
可以。i7-13700K直接拿来玩一些老游戏还是可以的，核显是UHD Graphics 770，这个核显的性能能够玩一些配置要求不高的网游，比如英雄联盟、DNF等，但是新的网游就可能带不动了，如果要玩的舒服还是需要配一个好一点的独立显卡。
可以Redmi Note 12 Pro支持双卡不限运营商，主副卡均可采用 5G，双卡不限运营商均可 5G 驻网，支持移动/联通/电信 5G/4G/3G/2G，支持双卡 VoLTE 高清语音，最好在使用前联系当地运营商了解具体的使用规则。
不高。i7-13700K核显是UHD Graphics770，提供32个执行单元 （EU） 和高达1.55GHz 的时钟速度(取决于 CPU 型号)。性能取决于它所集成的 CPU 型号和使用的内存。游戏性能甚至在仅适用于720p 和低细节设置的低要求游戏的快速型号上也是如此。可以玩诸如GTA5、CSGO、英雄联盟，如果不介意玩游戏30帧的话，那么巫师3、地平线4、新世界这样的网游也都是可以30帧左右，人多的话就会卡，所以拿来玩玩老游戏还是不错的。