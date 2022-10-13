快手：时尚手表类目商品不得出现宣传“黄金”的描述

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:12日，快手发布《时尚手表/功能钟表/手表配件类目商品发布规范》修订公告，本规则于2022年10月12日发布，于2022年10月19日生效。
规则修订后，钟表类目商品发布适用范围新增机械手表/黄金手表类目。同时，所有含有黄金材质且单个商品黄金含有量在1.5g及其以上的手表商品仅可发布至【黄金手表】类目。
商品通用要求方面，上传到【时尚手表】类目的商品，商品标题、主图、商详等界面均不得出现宣传“黄金”的描述。
商品属性要求
商户应根据所销售的商品实际属性录入参数，并及时维护，保证参数真实、正确、有效。具体商品主要参数指标，主要介绍内容包括但不仅限于如下:品牌介绍、商品主体、机芯类型、防水深度、表带材质、手表镜面材质、表盘形状、售后服务等注意事项。
|三级类目
|机芯类型
|时尚手表
|石英机芯、电子机芯、电子+石英机芯、光动能机芯
|功能钟表
|石英机芯、自动机械、手动机械、电子机芯、电子+石英机芯、石英+手动机械、石英+自动机械、光动能机芯
|黄金手表
|石英机芯、自动机械、手动机械、电子机芯、电子+石英机芯、石英+手动机械、石英+自动机械、光动能机芯
|机械手表
|自动机械、手动机械
（举报）