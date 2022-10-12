iQOO Neo7 将于 10 月 20 日发布

站长之家 10 月 12 日讯： iQOO 宣布 iQOO Neo7 将于 10 月 20 日 19:00 发布。
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iQOO Neo7将配备5000mAh 电池，支持120W 闪充，还有全新 FHD+120Hz 护眼电竞直屏、50MP IMX766V 大底主摄，预计还将配备光学指纹识别、线性马达、NFC 和红外遥控功能，并且将是业界第一款搭载天玑9000+ 的中端新机。iQOO Neo7手机此前已入网工信部，型号为 vivo V2231A，搭载天玑9000+ 处理器，Geekbench5单核跑分1231，多核跑分4251，配备12GB 内存。
目前iQOONeo7已经开启预热，官方称这款新机是天玑调校之王”...参数方面，天玑9000+采用台积电4nm工艺，超大核Cortex-X2主频提升至3.2GHz，并配备三颗2.85GHzCortex-A710核心和四颗Cortex-A510核心，GPU为ArmMali-G710MC10，CPU性能提升5%、GPU性能提升10%...iQOONeo7采用6.78英寸全面屏，后置主摄为索尼IMX766v，电池容量为5000mAh，支持120W有线闪充......
iQOONeo7手机近日通过了国内3C认证，型号为V2231A，确认最高配备120W快充...据@数码闲聊站爆料，iQOONeo7的处理器从之前的天玑9000换为了天玑9000+，将主打全新FHD+分辨率+120Hz刷新率的护眼电竞直屏，具有50MPIMX766V大底主摄、以及120W双电芯快充...
博主熊猫很禿然爆料，iQOO Neo7发布时间是10月20日或10月21日，这将是iQOO冲刺2022双11的重要产品...iQOO Neo7采用6.78英寸全面屏，搭载联发科天玑9000+旗舰处理器，后置主摄为索尼IMX766v，电池容量为5000mAh，支持120W有线闪充...其中最受关注的参数是天玑9000+，这是唯一一款采用天玑9000+的中端机型，也将是性价比最高的天玑9000+手机，堪称天玑性价屠夫”......
今天，iQOO官方放出了与周深合作的品牌MV，并在结尾公布了iQOO Neo7的发布时间：10月20日19:00...天玑9000+是目前联发科最新，也是最强的一颗处理器，它在天玑9000的基础上进一步升级，将超大核Cortex-X2主频提升至3.2GHz，GPU则是Arm Mali-G710 MC10，其CPU性能提升5%、GPU性能提升10%...从之前iQOO Neo系列的价格来看，iQOO Neo7的售价大概率在2500元到3000元之间，这意味着它将是首款采用骁龙9000+的中端旗舰产品......
这款手机将会搭载天玑9000+移动平台，这将是首款天玑9000+中端机型...配备5000mAh电池，支持120W闪充，有50MPIMX766V大底主摄，预计还将配备光学指纹识别、线性马达、NFC和红外遥控功能...
iQOO Neo7获得3C认证（型号为V2231A），该机将于10月份正式发布...该机搭载的是联发科天玑9000+旗舰处理器，这将是唯一一款天玑9000+中端产品，定价要比竞品便宜，堪称是年度最香天玑9000+手机”...iQOO Neo7采用120Hz FHD+屏幕，后置主摄为5000万像素，型号为索尼IMX766v，支持120W有线闪充，光学屏幕指纹、线性马达和红外遥控等等都没有缺席......
9月21日，知名数码博主@数码闲聊站含蓄的表示，iQOONeo7将于10月发布，这次发布时间可能赶上了双11，并且这款还是唯一一款搭载天玑9000+旗舰处理器的中端产品，销量应该会很可观...联发科的天玑9000+处理器采用台积电4nm制程工艺和Armv9架构，较上一代CPU性能提升5%，GPU性能提升10%...根据爆料来看，这款手机屏幕将支持120Hz刷新率，搭载120W快充，后置50MPIMX766V大底主摄等，十分值得期待！...
同时还配备50MPIMX766v大底主摄以及8MP+2MP副摄，还支持120W双电芯快充...除此之外，该机还配备了光学指纹识别、线性马达、NFC和红外遥控功能...
网友发现知名歌手周深在直播中使用的是iQOO尚未发布的新机，名为iQOONeo7...更重要的是，该机搭载的是联发科天玑9000+旗舰处理器，这将是唯一一款天玑9000+中端产品，定价要比竞品便宜，堪称是天玑9000+手机性价王者”...它使用的这颗芯片是联发科今年下半年商用的5GSoc，其超大核Cortex-X2主频提升至3.2GHz，并配备三颗2.85GHzCortex-A710核心和四颗Cortex-A510核心，GPU为ArmMali-G710MC10，CPU性能提升5%、GPU性能提升10%......
3.4GHz。Core i7-13700K 具有30MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载，最高可提升至5.4GHz。英特尔正在10nm 生产节点上制造 Core i7-13700K，晶体管数量未知。Core i7-13700K上的解锁倍频可以自由调节，超频大大简化，任何超频频率都可以轻松拨入。
有Redmi Note 12 Pro支持屏下指纹解锁，这比人脸解锁方式要更加快捷方便，同时也有一定的安全性保证。目前屏下指纹解锁是比较主流的解锁方式，其中有不少智能手机开始采用超声波指纹解锁，安全性更强。
高端。i7-13700K是英特尔最新的13代的处理器，Raptor Lake 的发布阵容有六款芯片——主流的 Intel i5-13600K、性能 Intel i7-13700K、发烧级 Intel i9-13900K，以及它们各自没有板载显卡的 KF 版本。也就是Intel i9-13900K比i7-13700K好一点，所以i7-13700K属于金字塔顶端的高端处理器。
没有Redmi Note 12 Pro不支持无线充电，它支持120W的有线快充，使用USB Type-C 双面充电接口，支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议，不支持无线充电以及无线反向充电。Redmi Note 12 Pro考虑到它是一款入门级的智能手机产品，拥有120W的快充已经是不错的配置，无线充电功能一般也在高端型号中才会出现，因此Redmi Note 12 Pro没有无线充电也十分正常。
能。i7-13700K是完全能够带的动40系显卡的，而且还是很好的搭配组合，i7-13700K加上40系显卡能够让你玩遍市面上任何3A大作，而且都是能开最高特效的，所以两者是非常好的搭配组合，当然了，价格会非常昂贵，大头还是40系显卡，CPU加主板其实也是很贵的。
有Redmi Note 12 Pro支持NFC功能，在天星金融·钱包App开通后，通过双击电源键可使用交通卡、Mi Pay、门卡、车钥匙等功能。其中交通卡支持 300+ 座城市，支持 40+ 张公交卡免费从旧手机迁移至新手机。
5年以上。i7-13700K只要没故障损坏，至少是可以用5年以上的，本身现在电脑也不是特别吃CPU，13代的处理器性能很强大，你拿来玩游戏的话，现在别说13代的CPU，就连10代的性能对于普通人来说都够了，更别提现在处理器都很便宜，12代的也是不贵，所以对于一般人来说，CPU只要不坏的话，都是可以用5年以上的。
不是Redmi Note 12 Pro将采用直屏屏幕，来自三星AMOLED屏幕，支持120Hz刷新率，预计是居中打孔的设计，且支持屏下指纹解锁功能。直屏屏幕对于喜欢玩手游的用户来说吧比较方面，屏幕上的按钮更容易直观的触摸到，不容易出现误触的问题。
120瓦Redmi Note 12 Pro将使用120瓦的快充充电器，内置5600mAh电池，续航完全可以满足现在日常的需求。Note12 Pro预计还会搭载天玑 8100 处理器，X轴线性马达以及立体声双扬声器，相机方面则是 1 亿像素主摄+ 1600 万像素超广角+ 800 万像素长焦镜头+ 500 万像素辅助镜头的后置四摄组合；屏幕会是120Hz刷新率、支持1920Hz高频PWM调光技术。
天玑8100Redmi Note 12 Pro预计将搭载天玑8100芯片，该芯片采用了台积电5纳米制程工艺，同时集成了4个Cortex-A78大核和4个Cortex-A55效能核心，GPU为Mali-G610，安兔兔跑分成绩和骁龙 888 相当，同为 84 万分左右。
能。i7-13700K是带有核显的版本，所以能够不装独立显卡进行开机，核显是UHD Graphics770，这个核显的性能也是可以玩玩一些老游戏的，比如英雄联盟、GTA5等，如果你对显卡要求比较低的话，那么用用核显也是可以的。
5000mAh左右iQOO Neo7电池容量为5000mAh左右，为双电芯设计，同时搭配120W的快充，在续航方面基本达到主流安卓手机的水平。该手机可支持有线充电以及OTG反向充电，不支持无线充电方式，这也是符合这款手机的定位，在中端智能手机中算是比较全能型的。
Raptor Lake。i7-13700K采用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构。Raptor Lake是英特尔 推出的第13代英特尔酷睿处理器的代号，该处理器基于混合架构，采用Gracemont节能核心。[
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支持OIS防抖iQOO Neo7主摄支持OIS防抖、视频防抖，广角镜头支持视频防抖。iQOO Neo7将会使用后置主摄IMX766v传感器，矩阵三摄模组设计。IMX766V是 vivo 从索尼独家定制的一颗传感器。相比IMX766，IMX766V 使用了索尼第二代的色彩滤波阵列技术，拥有 α 减反工艺等技术，传感器在 RGB 超薄色彩滤光片上也使用了新技术，通过优化滤光片的色彩颜料去让滤光片能更薄更透光。
Z690，Z790。i7-13700K支持Z690，Z790系列主板。新的 Z790芯片组现在共有20个 PCIe4.0通道，比 Z690多8个4.0通道。还增加了对内存的支持，因为新芯片组将 支持高达5600MHz 的 DDR5RAM 速度，比 Alder Lake 芯片组可以达到的速度高800MHz。最后，我们还看到了一个额外的20Gbps USB3.2端口，它将20Gbps USB 端口的最大数量增加到五个。新的第13代 Intel CPU 使用与之前的第12代处理器相同的 LGA1700插槽，因此大多数 Z690主板将能够支持新芯片。
可以。i7-13700K凭借30MB 的缓存和5.4GHz Turbo Boost Max3.0频率，该处理器专为处理繁重的工作负载而设计。您还可以超频此处理器以获得更高的性能。Core i7-13700K 还支持5600MHz 的 PCI Express5.0和双通道 DDR5ECC 内存。
屏下指纹解锁iQOO Neo7采用的是屏下指纹解锁方式，也是目前比较主流的解锁方式。屏下指纹解锁在戴口罩的情况下解锁成功率普遍要比人脸解锁更高。屏下指纹解锁目前有光学指纹解锁和超声波指纹解锁两种类型，后者被认为是更先进、更安全的解锁方式。
不可以iQOO Neo7不支持扩展内存。扩展内存槽已经在很多智能手机中被取消了，由于扩展内存卡多占用手机内部空间，且会降低防水性能，同时也不能提高手机存储数据的性能，因此极少被厂商使用。
支持。i7-13700K是支持ECC内存的。是一谈到服务器内存，大家都一致强调要买ECC内存，认为ECC内存速度快，其实是一种错误地认识，ECC内存成功之处并不是因为它速度快(速度方面根本不关它事只与内存类型有关)，而是因为它有特殊的纠错能力，使服务器保持稳定。ECC本身并不是一种内存型号，也不是一种内存专用技术，它是一种广泛应用于各种领域的计算机指令中，是一种指令纠错技术。