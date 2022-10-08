苹果或将于 2023 年季度推出 27 英寸 mini LED 显示器

站长之家(ChinaZ.com) 10月8日消息:据Display Supply Chain Consultants（DSCC）分析师Ross Young称，苹果正计划在2023年第一季度推出一款带有27英寸mini LED显示屏的外部显示器。

在与粉丝分享的一条推文中，Young表示，苹果已将该显示器的首次亮相推到2023年第一季度。据推测，Young说的是2023年的第一个日历季度，也就是1月到3月这几个月。

Young在7月做客MacRumors播客时说，苹果正计划在2023年初的某个时候推出mini LED显示器。Young最初预计苹果将在6月的WWDC上推出该显示器，但他在5月表示，由于设计上的延迟，发布会不得不推迟到10月。而苹果也没有实现在10月发布的目标，Young认为该公司现在的目标是2023年。在整个2022年，苹果一直在处理包括Mac和其显示器在内的各种产品的供应紧张问题，这可能是推迟的原因。

据称，苹果即将推出的显示器将采用mini LED技术，同时支持ProMotion，允许高达120Hz的刷新率。该设备预计不会取代Pro Display XDR，后者是一个更大的6K显示屏。相反，它将类似于苹果Studio Display，它是一个27英寸的显示器。

由于支持ProMotion和mini LED技术，传闻中的27英寸显示器预计将比Studio Display更贵，后者的起价为1599美元。

（举报）