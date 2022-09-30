徐直军当值华为轮值董事长

站长之家 9 月 30 日讯：华为官网发布公告称，根据公司轮值董事长制度， 2022 年 10 月 1 日～ 2023 年 3 月 31 日期间由徐直军当值轮值董事长。轮值董事长在当值期间是公司最高领袖，主持公司董事会及董事会常务委员会。
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华为官网今日发布关于公司轮值董事长的当值公告，根据公司轮值董事长制度，2022年10月1日～2023年3月31日期间由徐直军当值轮值董事长...公告简历显示，徐直军，1993年加入华为，历任公司无线产品线总裁、战略与Marketing总裁、产品与解决方案总裁、产品投资评审委员会主任、公司轮值CEO、战略与发展委员会主任等，现任公司副董事长、轮值董事长等职务...今年8月份，华为发布2022年上半年经营业绩，2022年上半年，华为实现销售收入3016亿元人民币，净利润率5.0%......
公告显示，根据公司轮值董事长制度，2022年10月1日-2023年3月31日期间由徐直军先生当值轮值董事长...徐直军1993年加入华为，历任公司无线产品线总裁、战略与Marketing总裁、产品与解决方案总裁、产品投资评审委员会主任、公司轮值CEO、战略与发展委员会主任等，现任公司副董事长、轮值董事长等职务...根据华为的公司制度，董事会是公司战略、经营管理和客户满意度的最高责任机构，承担带领公司前进的使命，行使公司战略与经营管理决策权，确保客户与股东的利益得到维护...
何小鹏在其微博上回应了关于“卸任小鹏汇天董事长”的消息，何小鹏称：“小鹏汇天，是集团公司HT Flying Car的全资子公司，我在HT Flying Car公司任董事长就可以了，这样可以加快工作效率...
站长之家 9月 14 日讯：北京小米电子软件技术有限公司发生工商变更，雷军卸任董事长，林斌卸任董事，洪锋卸任法定代表人、董事、经理...
天眼查显示，天星数科关联公司北京小米电子软件技术有限公司发生工商变更，雷军卸任董事长，林斌卸任董事，洪锋卸任法定代表人、董事、经理，新增岳凯为法定代表人、执行董事、经理...该公司成立于于2014年7月，注册资本约20.71亿人民币，由雷军持股90%，洪锋持股10%...
据天星数科关联公司北京小米电子软件技术有限公司发生工商变更，雷军卸任董事长，林斌卸任董事，洪锋卸任法定代表人、董事、经理，新增岳凯为法定代表人、执行董事、经理...该公司成立于2014年7月，注册资本约20.71亿人民币，由雷军和洪锋分别持股90%、10%...
据9月26日，包头市比亚迪矿用车有限公司发生工商变更，王传福卸任法定代表人、董事长，吕志昱卸任总经理，由曹文玉接任法定代表人、总经理，何龙接任董事长...包头市比亚迪矿用车有限公司成立于2014年11月，注册资本1亿，经营范围含道路机动车辆生产;汽车销售;机动车修理和维护;汽车拖车、求援、清障服务等，由比亚迪汽车工业有限公司全资持股...
继上海和加州工厂后，特斯拉最近也在德国柏林和美国得州开设了工厂...根据特斯拉制定的目标是，到2030年时，该公司每年要生产2000万辆电动汽车，远高于2021年略低于100万辆的产量...谈到中国，德霍姆表示：“世界各地的市场都十分重要，因此在每个大洲拥有制造能力很重要...特斯拉在2018年进入中国市场，其特斯拉上海超级工厂在2019年1月动工，成为中国首个外商独资整车制造项目...
据公开信息显示，近日天星数科关联公司北京小米电子软件技术有限公司发生工商变更，雷军卸任董事长，林斌卸任董事，洪锋卸任法定代表人、董事、经理...该公司成立于2014年7月，注册资本约20.71亿人民币，由雷军和洪锋分别持股90%、10%...其实很简单，就只是大公司在日常管理上的正常操作而已...所以王化这次也并没有专门进行辟谣，只是简单的解释称，子公司在日常管理中董事和法人调整是很正常的行为，也是为了业务管理和流程上更方便......
2022年8月拉勾网发生了一次组织架构调整，最大的变化是拉勾创始人许单单仅保留董事长一职，曾负责销售的副总裁章维被任命为CEO，这也是马德龙、许单单之后的第三任CEO...具体到业务汇报上，升任CEO之后，章维是拉勾招聘、拉勾教育和拉勾猎头三块业务的总负责人，并且直接管理拉勾招聘和拉勾猎头两项业务...2020年7月，拉勾成立七周年之际，许单单曾借一封内部信正式对外公布拉勾教育和拉勾猎头两大业务板块，并计划两年内从业务体量上再造两个“拉勾”......
5年以上。其实现在电脑配置如果需求不是很高的话，5年以上是完全可以用到的，就像显卡，很多年前的1060到2022年依然是主流配置，所以并不是电脑买了2,3年就需要更换一些配件，其实大部分普通玩家对游戏要求不是特别高，只要能流畅运行就好了，所以普通玩家是可以用到5年以上的。
可以Redmi Note 12可以设置门禁，因为它支持NFC功能，可以配对门禁卡之后替代门禁的效果。具体的设置方法：打开钱包app，点击【门卡】。选择门卡的类型，点击【添加】。将门卡贴于手机背面NFC区域检测写入卡数据即可。
13代。i5-13600KF是第13代的英尔特I5的CPU，采用14核心20线程，还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。为了与机器中的其他组件进行通信，Core i5-13600KF 使用 PCI-Express Gen 5 连接。该处理器没有集成显卡，你需要单独的显卡。
可以Redmi Note 12可以使用分屏功能可以在同一个界面开启两个应用操作。具体的操作方法是：从手机手势条处上划并停顿进入多任务界面；长按需要分屏的应用，点击分屏按钮，选择另一个要分屏的应用即可。
30、40系显卡都可以。i5-13600KF是性能很强大的CPU，要说到配什么显卡的话，如果不讨论矿卡，就是心里能接受30系显卡的话，那么可以搭配任何30系显卡，都足以玩市面上任何游戏，40系显卡目前就发布了4090和4080，虽然性能上很好，但是价格也是极贵，如果你能耐心等到4060或者4050这样的显卡发布的话，那么也是可以到时候考虑的。
稳定60帧Redmi Note 12至少可以玩和平精英稳定的60帧画面。Redmi Note 12手机将配备天玑1080芯片，性能上市中端水平，在中等画质的情况下，可以玩和平精英在60帧是没有问题的。如果想要玩高画质，可能会对手机有一些要求。或者在玩游戏的时候使用手机散热背夹，降低手机的温度，这样的话也可以在比较高的帧率下运行。
10月20日。i5-13600KF是9月27日公布的，正式的发售日期是2022 年 10 月 20 日，英特尔酷睿 i5-13600KF 是一款 14 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i5 系列的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到 20 个线程。
可以Redmi Note 12支持内存卡，支持最高512GB扩展储存。SIM卡类型为Nano SIM卡/Micro SD卡(二选一)+Nano SIM卡，支持扩展存储(最高512GB)。实际上最好在购买手机时就选择适合自己的存储版本，这样可以减少使用内存卡，手机自带的存储也比内存卡运行速度更快，读写速度更快更安全。
不超频不需要。i5-13600KF的功耗相对比12600KF的12代来说并没有增加，都是125W，如果你平时玩游戏什么的都不需要超频的话，那么风冷就足够了，不过得买质量好一点的，也不要贪图便宜，如果你有超频的需求的话，那么就需要上个水冷了，总体而言，就功耗来说，13代的CPU确实还是有点大的，夏天一般都有空调也不会太热，风冷也就足够了。
没有Redmi Note 12没有呼吸灯，但可以设置息屏显示功能来显示短信、未接来电、APP消息等提示。设置方法在手机设置菜单中点击【息屏与锁屏】；点击【息屏来通知时】选项；选择【亮屏】即可。
有Redmi Note 12会和上一代一样继续保留3.5mm耳机孔。拥有耳机孔的好处是可以在听歌的时候，也一边充电或者是连接电脑等设备，但缺点是增加了手机进水进灰尘的风险，这也是为什么很多手机已经取消了3.5mm耳机孔的。
2X8G。i5-13600KF普通朋友就直接配2X8G的内存条就好了，目前已经是够用了，i5-13600KF是支持DDR4-3200MT/s和DDR5-5600MT/s，推荐配置DDR5的内存条，因为现在的内存条价格并不昂贵，所以能上DDR5自然是最好的，最高是支持5600MT/S，大概2X8G两根目前是600多左右。
有Redmi Note 12支持NFC功能，NFC功能在天星金融·钱包App开通后，通过双击电源键可使用交通卡、Mi Pay、门卡、eID、车钥匙等功能。NFC功能是目前比较常见的一个功能，可以用来支付，门禁，智能设备控制等，因此大多数手机已经支持了NFC。
Raptor Lake。i5-13600KF是Raptor Lake 架构。Raptor Lake是英特尔即将推出的第13代英特尔酷睿处理器的代号，该处理器基于混合架构，采用Gracemont节能核心。在2022年9月27日的创新活动中，英特尔正式公布了2022年10月20日推出的六款未锁定的 Raptor Lake SKU。
是Redmi Note 12支持5G双卡双待，支持SA/NSA双组网模式，它使用的预计是联发科天玑1080芯片，该芯片是6nm制程工艺的5G芯片，是一款中端的5G芯片，8 个核心，其中CPU采用了A78 架构，最高主频可以达到3.0GHz，它的GPU和天玑1000+相同，均为MaliG77MC9。
可以的。你可以在Core i5-13600KF上自由调整解锁倍频，大大简化了超频，因为你可以轻松拨入任何超频频率。默认运行频率为3.5GHz，但根据工作负载可提升至5.1GHz，使用高级矢量扩展 （AVX） 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。
可以Redmi Note 12处理器预计是天玑1080芯片，天玑1080采用台积电6nm+A78架构，工艺制程、频率均弱于天玑8000。性能方面，天玑 1080 的安兔兔跑分则在50W到60W之间，属于中端芯片。原神这款游戏对手机处理器的要求至少是骁龙845，这是2017年发布的处理器，安兔兔跑分大约是26. 5 万分。天玑1080的性能要比骁龙845更强，技术也更先进，因此玩原神基本没问题。
125W。Core i5-13600KF 的 TDP 为 125 W，耗电量很大，因此绝对需要良好的散热。Intel 的处理器支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。
预计是IP53防水Redmi Note 12的防水级别预计是IP53级别防水。IP53级别可以防护日常生活的泼溅，或者雨水，但是不可以在水中长时间停留，否则极容易进水，也不建议带入到浴室、桑拿房等蒸汽较重的地方。如果进水的话，建议关机，并第一时间送往维修点检查。
有Redmi Note 12系列有红外线功能，基本可以取代电视遥控器、空调遥控器，来直接控制一些家电，是一个比较受欢迎的功能。虽然现在很多家用设备支持了网关功能，使用的便利性比红外遥控更好，但在一些场景下，红外遥控也十分的方便快捷。