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理想L8上市 售价35.98万元起

2022-09-30 16:19 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月30日 消息:就在刚刚，理想汽车发布了新款SUV理想L8，采用全新的四驱增程电动系统，配备1.5T四缸增程器和前五合一、后三合一驱动电机以及42.8度电的电池组。车长5080mm，车宽1995mm，车高1800mm，轴距3005mm。配备前后双电机智能四驱系统，百公里加速仅5.5秒。

续航方面，CLTC综合续航里程1315公里，CLTC纯电续航里程210公里，WLTC综合续航里程1100公里，CLTC热机油耗仅为5.9升/100公里。

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理想L8搭载了理想魔毯空气悬架，悬架结构为前双叉臂、后五连杆，空气弹簧提供8年或16万公里的质保。理想L8三排座椅全部为电动调节带加热，第一排、第二排座椅标配通风、腰部按摩和舒适软枕。

此外，理想L8还标配了包括:带电动遮阳帘的全景天幕、静音电吸门、车窗和天窗双层隔音玻璃、256色氛围灯、三区新风空调等在内超过100项的豪华配置。

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在智能驾驶和智能空间方面理想汽车将提供Pro和Max两个选择。

在理想L8Pro车型上，将搭载理想智能驾驶AD Pro和智能空间SS Pro。AD Pro 搭载了1个800万像素前视摄像头，5个200万像素周视摄像头，和4个200万像素环视摄像头。

理想L8Pro标配13.35英寸HUD和Mini-LED安全驾驶交互屏，两个15.7英寸3K分辨率的LCD联屏，并支持Type-C有线投屏SS Pro采用高通8155的芯片，配合12G内存和128G存储器，满足全车算力的需求。SS Pro还拥有19扬声器，7.3.4全景声音响系统。

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理想L8Max标配了理想AD Max智能驾驶系统AD Max采用2颗英伟达Orin X芯片，总算力达到了508TOPS。配备了高性能感知传感器，包含1个激光雷达，6个800万像素摄像头，5个200万像素摄像头，同时还配备了独立的高精度定位模块。

SS Max采用高通双8155旗舰芯片，配合24G内存和256G存储器，拥有21个扬声器，7.3.4全景声音响系统。

售价方面，理想L8Pro全国统一零售价格35.98万元，理想L8Max全国统一零售价格39.98万元。

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  • i5-13600KF能用几年？

    5年以上。其实现在电脑配置如果需求不是很高的话，5年以上是完全可以用到的，就像显卡，很多年前的1060到2022年依然是主流配置，所以并不是电脑买了2,3年就需要更换一些配件，其实大部分普通玩家对游戏要求不是特别高，只要能流畅运行就好了，所以普通玩家是可以用到5年以上的。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12可以设置门禁吗？

    可以Redmi Note 12可以设置门禁，因为它支持NFC功能，可以配对门禁卡之后替代门禁的效果。具体的设置方法：打开钱包app，点击【门卡】。选择门卡的类型，点击【添加】。将门卡贴于手机背面NFC区域检测写入卡数据即可。

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  • i5-13600KF是第几代？

    13代。i5-13600KF是第13代的英尔特I5的CPU，采用14核心20线程，还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。为了与机器中的其他组件进行通信，Core i5-13600KF 使用 PCI-Express Gen 5 连接。该处理器没有集成显卡，你需要单独的显卡。

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  • Redmi Note 12可以分屏吗？

    可以Redmi Note 12可以使用分屏功能可以在同一个界面开启两个应用操作。具体的操作方法是：从手机手势条处上划并停顿进入多任务界面；长按需要分屏的应用，点击分屏按钮，选择另一个要分屏的应用即可。

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  • i5-13600KF配什么显卡好？

    30、40系显卡都可以。i5-13600KF是性能很强大的CPU，要说到配什么显卡的话，如果不讨论矿卡，就是心里能接受30系显卡的话，那么可以搭配任何30系显卡，都足以玩市面上任何游戏，40系显卡目前就发布了4090和4080，虽然性能上很好，但是价格也是极贵，如果你能耐心等到4060或者4050这样的显卡发布的话，那么也是可以到时候考虑的。

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  • Redmi Note 12和平精英可以开多少帧？

    稳定60帧Redmi Note 12至少可以玩和平精英稳定的60帧画面。Redmi Note 12手机将配备天玑1080芯片，性能上市中端水平，在中等画质的情况下，可以玩和平精英在60帧是没有问题的。如果想要玩高画质，可能会对手机有一些要求。或者在玩游戏的时候使用手机散热背夹，降低手机的温度，这样的话也可以在比较高的帧率下运行。

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  • i5-13600KF什么时候正式发售？

    10月20日。i5-13600KF是9月27日公布的，正式的发售日期是2022 年 10 月 20 日，英特尔酷睿 i5-13600KF 是一款 14 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i5 系列的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到 20 个线程。

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  • Redmi Note 12可以插内存卡吗？

    可以Redmi Note 12支持内存卡，支持最高512GB扩展储存。SIM卡类型为Nano SIM卡/Micro SD卡(二选一)+Nano SIM卡，支持扩展存储(最高512GB)。实际上最好在购买手机时就选择适合自己的存储版本，这样可以减少使用内存卡，手机自带的存储也比内存卡运行速度更快，读写速度更快更安全。

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  • i5-13600KF需要上水冷吗？

    不超频不需要。i5-13600KF的功耗相对比12600KF的12代来说并没有增加，都是125W，如果你平时玩游戏什么的都不需要超频的话，那么风冷就足够了，不过得买质量好一点的，也不要贪图便宜，如果你有超频的需求的话，那么就需要上个水冷了，总体而言，就功耗来说，13代的CPU确实还是有点大的，夏天一般都有空调也不会太热，风冷也就足够了。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12有没有呼吸灯？

    没有Redmi Note 12没有呼吸灯，但可以设置息屏显示功能来显示短信、未接来电、APP消息等提示。设置方法在手机设置菜单中点击【息屏与锁屏】；点击【息屏来通知时】选项；选择【亮屏】即可。

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  • Redmi Note 12有耳机孔吗？

    有Redmi Note 12会和上一代一样继续保留3.5mm耳机孔。拥有耳机孔的好处是可以在听歌的时候，也一边充电或者是连接电脑等设备，但缺点是增加了手机进水进灰尘的风险，这也是为什么很多手机已经取消了3.5mm耳机孔的。

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  • i5-13600KF配多大的内存条？

    2X8G。i5-13600KF普通朋友就直接配2X8G的内存条就好了，目前已经是够用了，i5-13600KF是支持DDR4-3200MT/s和DDR5-5600MT/s，推荐配置DDR5的内存条，因为现在的内存条价格并不昂贵，所以能上DDR5自然是最好的，最高是支持5600MT/S，大概2X8G两根目前是600多左右。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12有nfc功能吗？

    有Redmi Note 12支持NFC功能，NFC功能在天星金融·钱包App开通后，通过双击电源键可使用交通卡、Mi Pay、门卡、eID、车钥匙等功能。NFC功能是目前比较常见的一个功能，可以用来支付，门禁，智能设备控制等，因此大多数手机已经支持了NFC。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF是什么架构？

    Raptor Lake。i5-13600KF是Raptor Lake 架构。Raptor Lake是英特尔即将推出的第13代英特尔酷睿处理器的代号，该处理器基于混合架构，采用Gracemont节能核心。在2022年9月27日的创新活动中，英特尔正式公布了2022年10月20日推出的六款未锁定的 Raptor Lake SKU。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12是双卡双待吗？

    是Redmi Note 12支持5G双卡双待，支持SA/NSA双组网模式，它使用的预计是联发科天玑1080芯片，该芯片是6nm制程工艺的5G芯片，是一款中端的5G芯片，8 个核心，其中CPU采用了A78 架构，最高主频可以达到3.0GHz，它的GPU和天玑1000+相同，均为MaliG77MC9。

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  • i5-13600KF可以超频吗？

    可以的。你可以在Core i5-13600KF上自由调整解锁倍频，大大简化了超频，因为你可以轻松拨入任何超频频率。默认运行频率为3.5GHz，但根据工作负载可提升至5.1GHz，使用高级矢量扩展 （AVX） 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12能玩原神吗？

    可以Redmi Note 12处理器预计是天玑1080芯片，天玑1080采用台积电6nm+A78架构，工艺制程、频率均弱于天玑8000。性能方面，天玑 1080 的安兔兔跑分则在50W到60W之间，属于中端芯片。原神这款游戏对手机处理器的要求至少是骁龙845，这是2017年发布的处理器，安兔兔跑分大约是26. 5 万分。天玑1080的性能要比骁龙845更强，技术也更先进，因此玩原神基本没问题。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF功耗是多少？

    125W。Core i5-13600KF 的 TDP 为 125 W，耗电量很大，因此绝对需要良好的散热。Intel 的处理器支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12是什么防水级别？

    预计是IP53防水Redmi Note 12的防水级别预计是IP53级别防水。IP53级别可以防护日常生活的泼溅，或者雨水，但是不可以在水中长时间停留，否则极容易进水，也不建议带入到浴室、桑拿房等蒸汽较重的地方。如果进水的话，建议关机，并第一时间送往维修点检查。

    Redmi Note 12

  • Redmi Note 12有红外线功能吗？

    有Redmi Note 12系列有红外线功能，基本可以取代电视遥控器、空调遥控器，来直接控制一些家电，是一个比较受欢迎的功能。虽然现在很多家用设备支持了网关功能，使用的便利性比红外遥控更好，但在一些场景下，红外遥控也十分的方便快捷。

    Redmi Note 12

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