理想L8上市 售价35.98万元起

站长之家（ChinaZ.com）9月30日 消息:就在刚刚，理想汽车发布了新款SUV理想L8，采用全新的四驱增程电动系统，配备1.5T四缸增程器和前五合一、后三合一驱动电机以及42.8度电的电池组。车长5080mm，车宽1995mm，车高1800mm，轴距3005mm。配备前后双电机智能四驱系统，百公里加速仅5.5秒。

续航方面，CLTC综合续航里程1315公里，CLTC纯电续航里程210公里，WLTC综合续航里程1100公里，CLTC热机油耗仅为5.9升/100公里。

理想L8搭载了理想魔毯空气悬架，悬架结构为前双叉臂、后五连杆，空气弹簧提供8年或16万公里的质保。理想L8三排座椅全部为电动调节带加热，第一排、第二排座椅标配通风、腰部按摩和舒适软枕。

此外，理想L8还标配了包括:带电动遮阳帘的全景天幕、静音电吸门、车窗和天窗双层隔音玻璃、256色氛围灯、三区新风空调等在内超过100项的豪华配置。

在智能驾驶和智能空间方面理想汽车将提供Pro和Max两个选择。

在理想L8Pro车型上，将搭载理想智能驾驶AD Pro和智能空间SS Pro。AD Pro 搭载了1个800万像素前视摄像头，5个200万像素周视摄像头，和4个200万像素环视摄像头。

理想L8Pro标配13.35英寸HUD和Mini-LED安全驾驶交互屏，两个15.7英寸3K分辨率的LCD联屏，并支持Type-C有线投屏SS Pro采用高通8155的芯片，配合12G内存和128G存储器，满足全车算力的需求。SS Pro还拥有19扬声器，7.3.4全景声音响系统。

理想L8Max标配了理想AD Max智能驾驶系统AD Max采用2颗英伟达Orin X芯片，总算力达到了508TOPS。配备了高性能感知传感器，包含1个激光雷达，6个800万像素摄像头，5个200万像素摄像头，同时还配备了独立的高精度定位模块。

SS Max采用高通双8155旗舰芯片，配合24G内存和256G存储器，拥有21个扬声器，7.3.4全景声音响系统。

售价方面，理想L8Pro全国统一零售价格35.98万元，理想L8Max全国统一零售价格39.98万元。

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