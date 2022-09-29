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华为发布Vision智慧屏Z电竞版/Vision智慧屏/智慧屏便携版 售价5999元起

2022-09-29 20:50 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月29日消息:华为今天举行发布会，正式推出全新的「Vision」系列智慧屏，包括华为 Vision 智慧屏 Z 电竞版、华为 Vision 智慧屏、华为智慧屏便携版三款新品，将于9月29日20:00开启预售。

华为logo 6

据介绍，华为 Vision 智慧屏搭载 HarmonyOS3系统，拥有高刷原彩屏 + 高性能游戏机 + 丰富游戏生态，并可以带来出色的鸿鹄画质，支持 P3电影级广色域，忠实还原每一帧色彩。此外，华为 Vision 智慧屏支持超级桌面功能，用玩手机的方式玩转智慧屏。

华为 Vision 智慧屏电竞版定位专业游戏电视，搭载八核处理器、6+64GB 存储、HDMI2.1接口，支持最高120Hz 高刷，运行 HarmonyOS。华为 Vision 智慧屏 Z 电竞版游戏生态丰富，搭载 AI 摄像头，支持主流游戏主机、大型手柄游戏和 AI 体感游戏。

普通 Vision 智慧屏特点在于120Hz 高刷屏、迅晰流程（智能补帧技术）、出厂逐台校色、莱茵低蓝光无频闪认证、HDMI2.0接口。

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除此之外，还有华为智慧屏便携版，采用5单元音响系统、10.4英寸2K 高清大屏、4G+64G 超大内存、800万高清摄像头，10995mAh 大电池，还有小艺管家和海量应用，将于10月20日开启预售并公布定价，10月31日晚开售。

发售信息方面，华为 Vision 智慧屏75售价5999元（10月14日开售），华为 Vision 智慧屏86售价9499元（10月14日开售），华为 Vision 智慧屏 Z65电竞版7599元（10月31日晚开售），华为 Vision 智慧屏 Z75电竞版12999元（10月31日晚开售）。

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