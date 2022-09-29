首页 > 业界 > 关键词  > 抖音最新资讯  > 正文

抖音异议抖驴商标失败 抖驴商标被准予注册

2022-09-29 17:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:近日，北京字跳网络技术有限公司对京杭（温州）科技有限公司申请的“抖驴”商标提出异议。

对此，国家知识产权局经审查认为，被异议商标“抖驴”指定使用于第36类“保险信息;保险经纪”等服务上。异议人引证在先注册的第21879720号、第47878995号 “抖音”等商标核定使用于第9类“计算机程序（可下载软件） ;已录制的计算机操作程序’等商品上。双方商标指定使用商品的功能用途、服务的内容特点等方面存在一定区别，不属于类似商品或服务，因此双方商标未构成使用于类似商品或服务上的近似商标。

抖音 短视频

此外，异议人另引证在先注册的第28432227号抖”、第27829710号 抖音”等商标核定使用于第36类“保险信息;股票和债券经纪”等服务上。双方商标在文字构成、呼叫等方面具有一定差异，未构成近似商标，因此双方商标未构成使用于类似服务上的近似商标，被异议商标的注册使用一般不会造成消费者的混淆。

国家知识产权局称，本案中，异议人请求我局对其"抖音”系列商标依据《商标法》第 十三条予以保护证据不足，我局不予支持。异议人称被异议人违反诚实信用原则等缺乏事实依据，我局不予支持。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】新人首购1元起 腾讯云2核4G服务器每月16元

    腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 18元起
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 10元/每月
    2核2G学生服务器

    免费体验云服务器

    去看看
    免费体验云服务器 0元试用
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 抖音异议抖驴商标失败 不与抖音构成近似，不会造成混淆

    文书显示，北京字跳网络技术有限公司对京杭（温州）科技有限公司申请的“抖驴”商标提出异议...国家知识产权局经审查认为，被异议商标与异议人引证的部分“抖音”商标指定使用商品的功能用途、服务的内容特点等方面存在一定区别，未构成近似商标;与异议人部分引证在先注册的“抖”“抖音”商标在文字构成、呼叫等方面具有一定差异，未构成近似商标...

    ​抖音 ​抖驴 ​商标

  • 抖驴商标注册 抖音异议失败 知识产权局：不会造成混淆

    第54285649号抖驴”商标准予注册的文书公开...国家知识产权局经审查认为，被异议商标与异议人引证的部分抖音”商标指定使用商品的功能用途、服务的内容特点等方面存在一定区别，未构成近似商标...因此，被异议商标的注册使用一般不会造成消费者的混淆，国家知识产权局对第54285649号抖驴”商标准予注册...京杭（温州）科技有限公司还注册了抖猪”抖猪出行”抖驴出行”等商标...

    ​抖音

  • 王守义十四香商标注册

    苹果2022秋季新品发布会于今日凌晨召开，iPhone14系列共有四款新机在发布会上亮相，随后 官网下架iPhone13Pro系列...企查查APP显示，“十四香”商标早在2002年被王守义注册，申请人为驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司，国际分类为方便食品，另外网友还发现王守义甚至注册了“三十九香”的商标...

    ​iPhone ​商标 ​iPhone14

  • 字节旗下VR公司申请注册XR商标

    企查查APP显示，字节旗下Pico-VR关联公司北京小鸟看看科技有限公司申请注册多个“PICO XR”商标，国际分类涉及广告销售、教育娱乐、科学仪器等，当前商标状态均为注册申请中...昨晚，字节跳动VR一体机PICO4国行正式发布，8GB+128GB售价2499元，8GB+256GB售价为2799元，PICO4Pro8G+512G版售价3799元...

    ​字节 ​VR公司 ​XR

  • 羊了个羊商标被开发公司申请注册

    9月9日，《羊了个羊》开发公司北京简游科技有限公司申请注册2枚“羊了个羊”商标，当前商标状态均为申请中...羊了个羊关联公司北京简游科技有限公司成立于2021年1月，股东包括了吉比特旗下厦门雷霆网络，持股10%...针对《羊了个羊》爆火的情况，吉比特方面表示，该款游戏是由吉比特参股公司研发，投资比例不高，相关收入将体现在吉比特的投资收益部分...

    ​商标 ​北京简游科 ​游戏

  • 腾讯申请注册多个QQ小店商标

    天眼查App显示，近期，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多个“QQ小店”商标，国际分类涉及广告销售、通讯服务等，当前商标状态均为等待实质审查。信息显示，该公司成立于2000年2月24日，法定代表人为马化腾，注册资本200万美元，经营范围包括:从事计算机软硬件的技术开发、销售自行开发的软件;计算机技术服务及信息服务;计算机硬件的研发、批发;玩具设计开发;玩具的批发与零售（许可审批类商品除外）;商品的批发与零售(许可审批类商品除外)等。

    ​腾讯 ​QQ小店 ​腾讯商标

  • 菜鸟抢先注册“菜鸟送货上门”商标

    据企查查APP显示，菜鸟已于8月23日申请注册“菜鸟送货上门”商标，国际分类包含39类运输贮藏、42类设计研究等，商标状态为注册申请中...除“送货上门”商标外，菜鸟此次还申请了与送货上门相关的设计、技术研发分类商标，此前也有消息称菜鸟将采用更多智能设备提升送货上门效率，记者据此消息联系菜鸟相关负责人，截至发稿时暂无回应...2年前，菜鸟在国内首次提出为天猫超市提供“送货上门，不上必赔”，目前已拓展至天猫国际等订单，覆盖全国300多个城市...

    ​菜鸟 ​商标 ​APP

  • 快手申请注册“老铁文化”商标

    天眼查信息显示，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司申请注册多个“老铁文化”商标，国际分类涉及教育娱乐、广告销售、社会服务等，当前商标状态均为等待实质审查...信息还显示，北京达佳互联信息技术有限公司成立于2014年7月，注册资本600000万美元，法定代表人为杨远熙，经营范围包括经济贸易咨询;教育咨询;企业管理咨询;销售自行开发的软件产品;设计、制作、代理、发布广告;物业管理等...

    ​快手 ​老铁文化 ​商标注册

  • 不只十三香！王守义已注册十四香商标

    上一次iPhone 13发布把王守义十三香”送上了热搜，这次iPhone 14系列香不香不知道，但十四香”已经有主了...据中国商标网显示，十四香”商标早在2002年被王守义注册，申请人为驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司，国际分类为方便食品...为了更好的保护品牌，王守义十三香进行了商标布局，不仅注册了十三香”商标，还有十一香、十二香、十四香、十五香、十六香......有网友发现王守义甚至注册了三十九香”的商标...王守义十三香通过商标布局，不仅为企业长远发展留下空间，还维护了企业品牌形象、提升品牌认知度......

    ​商标 ​王守义 ​王守义十三香

  • 华为注册华为伙伴商标：华为生态大进步

    华为技术有限公司于8月25日申请注册“华为伙伴”商标，从天眼查的信息来看，当前状态为商标申请中...“华为伙伴”商标的国际分类为科学仪器，从名字和分类信息来看，应该是华为生态中的新产品分类，可能范围不限于消费数码产品，或许会将自动驾驶等品类容纳进来，也值得期待一下9月6日的发布会...

    ​25日申请注册“华为伙伴 ​商标 ​产品

  • i5-13600KF能用几年？

    5年以上。其实现在电脑配置如果需求不是很高的话，5年以上是完全可以用到的，就像显卡，很多年前的1060到2022年依然是主流配置，所以并不是电脑买了2,3年就需要更换一些配件，其实大部分普通玩家对游戏要求不是特别高，只要能流畅运行就好了，所以普通玩家是可以用到5年以上的。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12可以设置门禁吗？

    可以Redmi Note 12可以设置门禁，因为它支持NFC功能，可以配对门禁卡之后替代门禁的效果。具体的设置方法：打开钱包app，点击【门卡】。选择门卡的类型，点击【添加】。将门卡贴于手机背面NFC区域检测写入卡数据即可。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF是第几代？

    13代。i5-13600KF是第13代的英尔特I5的CPU，采用14核心20线程，还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。为了与机器中的其他组件进行通信，Core i5-13600KF 使用 PCI-Express Gen 5 连接。该处理器没有集成显卡，你需要单独的显卡。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12可以分屏吗？

    可以Redmi Note 12可以使用分屏功能可以在同一个界面开启两个应用操作。具体的操作方法是：从手机手势条处上划并停顿进入多任务界面；长按需要分屏的应用，点击分屏按钮，选择另一个要分屏的应用即可。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF配什么显卡好？

    30、40系显卡都可以。i5-13600KF是性能很强大的CPU，要说到配什么显卡的话，如果不讨论矿卡，就是心里能接受30系显卡的话，那么可以搭配任何30系显卡，都足以玩市面上任何游戏，40系显卡目前就发布了4090和4080，虽然性能上很好，但是价格也是极贵，如果你能耐心等到4060或者4050这样的显卡发布的话，那么也是可以到时候考虑的。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12和平精英可以开多少帧？

    稳定60帧Redmi Note 12至少可以玩和平精英稳定的60帧画面。Redmi Note 12手机将配备天玑1080芯片，性能上市中端水平，在中等画质的情况下，可以玩和平精英在60帧是没有问题的。如果想要玩高画质，可能会对手机有一些要求。或者在玩游戏的时候使用手机散热背夹，降低手机的温度，这样的话也可以在比较高的帧率下运行。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF什么时候正式发售？

    10月20日。i5-13600KF是9月27日公布的，正式的发售日期是2022 年 10 月 20 日，英特尔酷睿 i5-13600KF 是一款 14 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i5 系列的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到 20 个线程。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12可以插内存卡吗？

    可以Redmi Note 12支持内存卡，支持最高512GB扩展储存。SIM卡类型为Nano SIM卡/Micro SD卡(二选一)+Nano SIM卡，支持扩展存储(最高512GB)。实际上最好在购买手机时就选择适合自己的存储版本，这样可以减少使用内存卡，手机自带的存储也比内存卡运行速度更快，读写速度更快更安全。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF需要上水冷吗？

    不超频不需要。i5-13600KF的功耗相对比12600KF的12代来说并没有增加，都是125W，如果你平时玩游戏什么的都不需要超频的话，那么风冷就足够了，不过得买质量好一点的，也不要贪图便宜，如果你有超频的需求的话，那么就需要上个水冷了，总体而言，就功耗来说，13代的CPU确实还是有点大的，夏天一般都有空调也不会太热，风冷也就足够了。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12有没有呼吸灯？

    没有Redmi Note 12没有呼吸灯，但可以设置息屏显示功能来显示短信、未接来电、APP消息等提示。设置方法在手机设置菜单中点击【息屏与锁屏】；点击【息屏来通知时】选项；选择【亮屏】即可。

    Redmi Note 12

  • Redmi Note 12有耳机孔吗？

    有Redmi Note 12会和上一代一样继续保留3.5mm耳机孔。拥有耳机孔的好处是可以在听歌的时候，也一边充电或者是连接电脑等设备，但缺点是增加了手机进水进灰尘的风险，这也是为什么很多手机已经取消了3.5mm耳机孔的。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF配多大的内存条？

    2X8G。i5-13600KF普通朋友就直接配2X8G的内存条就好了，目前已经是够用了，i5-13600KF是支持DDR4-3200MT/s和DDR5-5600MT/s，推荐配置DDR5的内存条，因为现在的内存条价格并不昂贵，所以能上DDR5自然是最好的，最高是支持5600MT/S，大概2X8G两根目前是600多左右。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12有nfc功能吗？

    有Redmi Note 12支持NFC功能，NFC功能在天星金融·钱包App开通后，通过双击电源键可使用交通卡、Mi Pay、门卡、eID、车钥匙等功能。NFC功能是目前比较常见的一个功能，可以用来支付，门禁，智能设备控制等，因此大多数手机已经支持了NFC。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF是什么架构？

    Raptor Lake。i5-13600KF是Raptor Lake 架构。Raptor Lake是英特尔即将推出的第13代英特尔酷睿处理器的代号，该处理器基于混合架构，采用Gracemont节能核心。在2022年9月27日的创新活动中，英特尔正式公布了2022年10月20日推出的六款未锁定的 Raptor Lake SKU。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12是双卡双待吗？

    是Redmi Note 12支持5G双卡双待，支持SA/NSA双组网模式，它使用的预计是联发科天玑1080芯片，该芯片是6nm制程工艺的5G芯片，是一款中端的5G芯片，8 个核心，其中CPU采用了A78 架构，最高主频可以达到3.0GHz，它的GPU和天玑1000+相同，均为MaliG77MC9。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF可以超频吗？

    可以的。你可以在Core i5-13600KF上自由调整解锁倍频，大大简化了超频，因为你可以轻松拨入任何超频频率。默认运行频率为3.5GHz，但根据工作负载可提升至5.1GHz，使用高级矢量扩展 （AVX） 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12能玩原神吗？

    可以Redmi Note 12处理器预计是天玑1080芯片，天玑1080采用台积电6nm+A78架构，工艺制程、频率均弱于天玑8000。性能方面，天玑 1080 的安兔兔跑分则在50W到60W之间，属于中端芯片。原神这款游戏对手机处理器的要求至少是骁龙845，这是2017年发布的处理器，安兔兔跑分大约是26. 5 万分。天玑1080的性能要比骁龙845更强，技术也更先进，因此玩原神基本没问题。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF功耗是多少？

    125W。Core i5-13600KF 的 TDP 为 125 W，耗电量很大，因此绝对需要良好的散热。Intel 的处理器支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12是什么防水级别？

    预计是IP53防水Redmi Note 12的防水级别预计是IP53级别防水。IP53级别可以防护日常生活的泼溅，或者雨水，但是不可以在水中长时间停留，否则极容易进水，也不建议带入到浴室、桑拿房等蒸汽较重的地方。如果进水的话，建议关机，并第一时间送往维修点检查。

    Redmi Note 12

  • Redmi Note 12有红外线功能吗？

    有Redmi Note 12系列有红外线功能，基本可以取代电视遥控器、空调遥控器，来直接控制一些家电，是一个比较受欢迎的功能。虽然现在很多家用设备支持了网关功能，使用的便利性比红外遥控更好，但在一些场景下，红外遥控也十分的方便快捷。

    Redmi Note 12

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM