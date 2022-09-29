抖音异议抖驴商标失败 抖驴商标被准予注册

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:近日，北京字跳网络技术有限公司对京杭（温州）科技有限公司申请的“抖驴”商标提出异议。

对此，国家知识产权局经审查认为，被异议商标“抖驴”指定使用于第36类“保险信息;保险经纪”等服务上。异议人引证在先注册的第21879720号、第47878995号 “抖音”等商标核定使用于第9类“计算机程序（可下载软件） ;已录制的计算机操作程序’等商品上。双方商标指定使用商品的功能用途、服务的内容特点等方面存在一定区别，不属于类似商品或服务，因此双方商标未构成使用于类似商品或服务上的近似商标。

此外，异议人另引证在先注册的第28432227号抖”、第27829710号 抖音”等商标核定使用于第36类“保险信息;股票和债券经纪”等服务上。双方商标在文字构成、呼叫等方面具有一定差异，未构成近似商标，因此双方商标未构成使用于类似服务上的近似商标，被异议商标的注册使用一般不会造成消费者的混淆。

国家知识产权局称，本案中，异议人请求我局对其"抖音”系列商标依据《商标法》第 十三条予以保护证据不足，我局不予支持。异议人称被异议人违反诚实信用原则等缺乏事实依据，我局不予支持。

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