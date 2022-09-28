理想汽车：第10000辆理想L9正式下线

站长之家 9 月 28 日讯：今日，理想汽车宣布，第10， 000 辆理想L9 从常州制造基地下线。
（举报）
腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
站长之家 9 月 28 日讯：理想汽车宣布，将于 9 月 30 日15: 00 举行理想L8 发布会...
据港交所网站文件显示，9月2日，沈亚楠已经减持了理想汽车港股40万股，交易均价为13.2221美元，持股比例从1.74%降至1.71%，套现528.88万美元，约合人民币3661万元...9月6日，他又抛售了理想汽车60万股港股，套现787.5万美元，约合人民币5452万元，持股比例从1.71%下降至1.68%...理想汽车第二季度财报显示，营业收入为87.3亿元，较2022年第一季度环比下降8.7%；净亏损为6.41亿元，而2022年第一季度净亏损额为1090万元......
有网友评论：按车身尺寸算的话，L8如果是120平，L9不超过130”，李想回应道：实车体验真的是180平米三居和120平米三居的感觉，不信就十月初去店里体验一下...理想汽车正在建立更完整清晰的产品序列，L代表增程电动平台的SUV系列，数字大小代表车型尺寸级别：理想L9是家庭智能旗舰六座SUV（全尺寸，50万以内），理想L8是家庭智能豪华六座SUV（中大型，40万以内），理想L7是家庭智能旗舰五座SUV（中大型，40万以内），理想L6是家庭智能豪华五座SUV（中型，30万以内）......
理想汽车公布数据称，2022年8月，理想汽车共交付新车4，571辆。自交付以来，理想汽车累计交付量已达199，484辆。截至2022年8月31日，理想汽车在全国已有265家零售中心，覆盖118个城市;售后维修中心及授权钣喷中心316家，覆盖226个城市。此外，理想L8将在2022年11月初发布。理想L8将提供六座版和五座VIP版两个车型。
站长之家 9月 16日讯：理想汽车在微博开设了一个名为“理想汽车法务部”账号，简介为理想汽车法务部官方微博...
该车侧面相比于L9要短一些，几乎延续了理想ONE的设计，申报信息显示，L8的尺寸为5080*1995*1800毫米，轴距3080毫米，跟理想ONE（5030*1960*1760毫米，轴距2935毫米）几乎没差太多，但要明显小于L9...至于动力系统，理想L8采用双电机四驱，最大功率330kW（前130、后200），峰值扭矩620Nm，百公里加速5.3秒...其搭载的是40.9千瓦时三元锂电池组，纯电续航里程可达168公里（WLTC），同时换装了全新的1.5T增程器，亏电油耗7.7升/100公里......
据港交所网站显示，理想汽车执行董事兼总裁沈亚楠于9月6日卖出理想汽车60万股港股，均价13.125美元，套现787.5万美元（约合5452万元人民币）...截至9月9日港股收盘，理想汽车涨1.77%，报103.6港元...
据理想汽车CEO李想透露，理想L8或有6座和5座两种座位布局的车型，此外会根据软硬件配置分别提供Pro和Max版车型...李想在微博中表示，“6座和5座VIP都可以选择Pro和Max，Pro车型对应ADPro和SSPro的组合，Max车型ADMax和SSMax的组合...
9月22日，理想汽车公布了L8发布信息，理想L8发布会将于2022年9月30日15:00开始，价格公布后即开启大定...理想汽车的家庭智能旗舰五座SUV理想L7，将于2023年一季度发布并交付，车身尺寸为：长5050mm，宽1995mm，高1750mm，轴距3005mm...其搭载的是40.9千瓦时三元锂电池组，纯电续航里程可达168公里（WLTC），同时换装了全新的四缸1.5T增程器，亏电油耗7.7升/100公里......
9月5日，浙江理想汽车有限公司新增简易注销公告，公告期为9月5日至9月24日...该公司成立于2020年11月，注册资本10亿元，经营范围含汽车零部件研发、批发、零售;汽车零部件及配件制造;电机制造等...理想称，8月，理想汽车共交付新车4571辆...
可以Redmi Note 12可以使用分屏功能可以在同一个界面开启两个应用操作。具体的操作方法是：从手机手势条处上划并停顿进入多任务界面；长按需要分屏的应用，点击分屏按钮，选择另一个要分屏的应用即可。
30、40系显卡都可以。i5-13600KF是性能很强大的CPU，要说到配什么显卡的话，如果不讨论矿卡，就是心里能接受30系显卡的话，那么可以搭配任何30系显卡，都足以玩市面上任何游戏，40系显卡目前就发布了4090和4080，虽然性能上很好，但是价格也是极贵，如果你能耐心等到4060或者4050这样的显卡发布的话，那么也是可以到时候考虑的。
稳定60帧Redmi Note 12至少可以玩和平精英稳定的60帧画面。Redmi Note 12手机将配备天玑1080芯片，性能上市中端水平，在中等画质的情况下，可以玩和平精英在60帧是没有问题的。如果想要玩高画质，可能会对手机有一些要求。或者在玩游戏的时候使用手机散热背夹，降低手机的温度，这样的话也可以在比较高的帧率下运行。
10月20日。i5-13600KF是9月27日公布的，正式的发售日期是2022 年 10 月 20 日，英特尔酷睿 i5-13600KF 是一款 14 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i5 系列的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到 20 个线程。
可以Redmi Note 12支持内存卡，支持最高512GB扩展储存。SIM卡类型为Nano SIM卡/Micro SD卡(二选一)+Nano SIM卡，支持扩展存储(最高512GB)。实际上最好在购买手机时就选择适合自己的存储版本，这样可以减少使用内存卡，手机自带的存储也比内存卡运行速度更快，读写速度更快更安全。
不超频不需要。i5-13600KF的功耗相对比12600KF的12代来说并没有增加，都是125W，如果你平时玩游戏什么的都不需要超频的话，那么风冷就足够了，不过得买质量好一点的，也不要贪图便宜，如果你有超频的需求的话，那么就需要上个水冷了，总体而言，就功耗来说，13代的CPU确实还是有点大的，夏天一般都有空调也不会太热，风冷也就足够了。
没有Redmi Note 12没有呼吸灯，但可以设置息屏显示功能来显示短信、未接来电、APP消息等提示。设置方法在手机设置菜单中点击【息屏与锁屏】；点击【息屏来通知时】选项；选择【亮屏】即可。
有Redmi Note 12会和上一代一样继续保留3.5mm耳机孔。拥有耳机孔的好处是可以在听歌的时候，也一边充电或者是连接电脑等设备，但缺点是增加了手机进水进灰尘的风险，这也是为什么很多手机已经取消了3.5mm耳机孔的。
2X8G。i5-13600KF普通朋友就直接配2X8G的内存条就好了，目前已经是够用了，i5-13600KF是支持DDR4-3200MT/s和DDR5-5600MT/s，推荐配置DDR5的内存条，因为现在的内存条价格并不昂贵，所以能上DDR5自然是最好的，最高是支持5600MT/S，大概2X8G两根目前是600多左右。
有Redmi Note 12支持NFC功能，NFC功能在天星金融·钱包App开通后，通过双击电源键可使用交通卡、Mi Pay、门卡、eID、车钥匙等功能。NFC功能是目前比较常见的一个功能，可以用来支付，门禁，智能设备控制等，因此大多数手机已经支持了NFC。
Raptor Lake。i5-13600KF是Raptor Lake 架构。Raptor Lake是英特尔即将推出的第13代英特尔酷睿处理器的代号，该处理器基于混合架构，采用Gracemont节能核心。在2022年9月27日的创新活动中，英特尔正式公布了2022年10月20日推出的六款未锁定的 Raptor Lake SKU。
是Redmi Note 12支持5G双卡双待，支持SA/NSA双组网模式，它使用的预计是联发科天玑1080芯片，该芯片是6nm制程工艺的5G芯片，是一款中端的5G芯片，8 个核心，其中CPU采用了A78 架构，最高主频可以达到3.0GHz，它的GPU和天玑1000+相同，均为MaliG77MC9。
可以的。你可以在Core i5-13600KF上自由调整解锁倍频，大大简化了超频，因为你可以轻松拨入任何超频频率。默认运行频率为3.5GHz，但根据工作负载可提升至5.1GHz，使用高级矢量扩展 （AVX） 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。
可以Redmi Note 12处理器预计是天玑1080芯片，天玑1080采用台积电6nm+A78架构，工艺制程、频率均弱于天玑8000。性能方面，天玑 1080 的安兔兔跑分则在50W到60W之间，属于中端芯片。原神这款游戏对手机处理器的要求至少是骁龙845，这是2017年发布的处理器，安兔兔跑分大约是26. 5 万分。天玑1080的性能要比骁龙845更强，技术也更先进，因此玩原神基本没问题。
125W。Core i5-13600KF 的 TDP 为 125 W，耗电量很大，因此绝对需要良好的散热。Intel 的处理器支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。
预计是IP53防水Redmi Note 12的防水级别预计是IP53级别防水。IP53级别可以防护日常生活的泼溅，或者雨水，但是不可以在水中长时间停留，否则极容易进水，也不建议带入到浴室、桑拿房等蒸汽较重的地方。如果进水的话，建议关机，并第一时间送往维修点检查。
有Redmi Note 12系列有红外线功能，基本可以取代电视遥控器、空调遥控器，来直接控制一些家电，是一个比较受欢迎的功能。虽然现在很多家用设备支持了网关功能，使用的便利性比红外遥控更好，但在一些场景下，红外遥控也十分的方便快捷。
10纳米。i5-13600KF是采用10纳米工艺制造，于2022年9月推出。它是酷睿 i5系列的一部分，采用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到20个线程。Core i5-13600KF 使用 PCI-Express Gen5连接。
有Redmi Note 12系列预计会有120W的快充。入网信息显示，Redmi Note 12三款型号的充电速度分别是22101316C：Redmi Note12，67W充电器；22101316UCP：Redmi Note 12 Pro，120W充电器 ；22101316UC：Redmi Note 12 Pro+，210W充电器。
看需求。i5-13600K和i5-13600KF其实差距就仅仅一个核显，其他的参数都是一样的，唯独就是i5-13600K是带核显的而i5-13600KF是不带核显版本的，所以这两个CPU到底怎么选择，就看你需不需要核显了。如果你是打算再买个独立显卡，那么就买K版本，如果不打算买独立显卡，就买KF版本，不过大部分人都是会买独立显卡的，但是如果你不是特别缺200块钱的话，建议还是买带核显版本的，毕竟如果是电脑日常的故障检查的话，有核显会方便很多。