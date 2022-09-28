字节跳动旗下Pico申请XR相关商标

9月15日消息，据Tech星球消息，字节跳动近期推出线下房屋中介品牌“小麦房产”，并在福建福州开设了多个线下门店。下一步，小麦房产还将在甘肃兰州、广东佛山、福建厦门等地开设连锁店。此外，字节跳动旗下的“住小帮”近日也推出了自营装修业务“住好家”，并在住小帮App内和北京朝阳区分别开设线上和线下门店。目前“住好家”服务于北京地区的个人住家装修。值得关注的是，随着小麦房产、住好家等业务的亮相，字节已经形成了一个完整的围绕居住的业务体系和版图。（图源:Tech星球）具体来看，“小麦房产”主要为消费者提供包括二手房买?