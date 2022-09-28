字节跳动旗下Pico申请XR相关商标

站长之家 9 月 28 日讯：天眼查App显示， 9 月 20 日，字节旗下Pico-VR关联公司北京小鸟看看科技有限公司申请注册多个“PICO XR”商标，当前商标状态均为申请中。
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据 Pico XR 官方消息， 字节跳动旗下子公司Pico系列新品将于北京时间2022年9月22日20点发布...在2021年9月，Pico正式并入字节跳动，并在原有业务基础上组建了字节XR业务线...
去年被TikTok母公司字节跳动收购的中国创业公司Pico，即将推出一款新的虚拟现实头显Pico4，它将在8月开始有限的预购，10月开始一般预购，10月18日设备发货...它也有两种可能的存储尺寸，而不是一种：429欧元的128GB型号和499欧元（约492美元）的256GB型号...该头显将于9月27日正式宣布进入中国市场，并将于今年晚些时候在新加坡和马来西亚推出...
企查查APP显示，字节旗下Pico-VR关联公司北京小鸟看看科技有限公司申请注册多个“PICO XR”商标，国际分类涉及广告销售、教育娱乐、科学仪器等，当前商标状态均为注册申请中...昨晚，字节跳动VR一体机PICO4国行正式发布，8GB+128GB售价2499元，8GB+256GB售价为2799元，PICO4Pro8G+512G版售价3799元...
Pico4与之前的 Pico 产品设计很相似，采用了自成一体的独立设计，也可以连接到 PC 上使用。Pico4比5月份发布的 Pico Neo3Link 更小更轻，不带绑带的重量为295克，带绑带的重量为586克，使用相同的高通骁龙 XR2处理器，Adreno650GPU，但使用了更大的8GB 内存和更高分辨率的显示屏。
字节跳动旗下的“住小帮”日前推出了自营装修业务“住好家”，并在住小帮App内和北京朝阳区分别开设线上和线下门店...值得关注的是，随着小麦房产、住好家等业务的亮相，字节已经形成了一个完整的围绕居住的业务体系和版图...
会上，火山引擎发布新一代企业级数据产品——数智平台VeDI（Volcengine Data Intelligence），包括数据引擎、数据建设和管理、数据分析应用及解决方案的全链路数据能力...罗旋还介绍了SaaS层产品的三大升级方向，即场景更丰富，DataFinder4.0版本升级，全新发布“场景模板”功能点;协同更融合，DataWind定位升级，从原本的“智能洞察平台”升级为“一站式数据分析与协作平台”;产品无缝联动......
今日晚间，字节跳动VR一体机PICO4国行正式发布，8GB+128GB售价2499元，8GB+256GB售价为2799元，PICO4Pro8G+512G版售价3799元...硬件配置方面，PICO4系列创新搭载了的Pancake折叠光路设计，不含绑带和电池的重量只有295g；采用了前后平衡式的设计方案，搭配亲肤材质的面部泡棉...
9月15日消息，据Tech星球消息，字节跳动近期推出线下房屋中介品牌“小麦房产”，并在福建福州开设了多个线下门店。下一步，小麦房产还将在甘肃兰州、广东佛山、福建厦门等地开设连锁店。此外，字节跳动旗下的“住小帮”近日也推出了自营装修业务“住好家”，并在住小帮App内和北京朝阳区分别开设线上和线下门店。目前“住好家”服务于北京地区的个人住家装修。值得关注的是，随着小麦房产、住好家等业务的亮相，字节已经形成了一个完整的围绕居住的业务体系和版图。（图源:Tech星球）具体来看，“小麦房产”主要为消费者提供包括二手房买?
有字节跳动旗下的独立电商app“抖音盒子”即将暂停运营...据36氪报道，接近抖音电商人士透露，抖音盒子内部员工已经开始转岗流程...据上述抖音电商人士介绍，抖音盒子团队的产品、运营等团队与抖音电商完全独立...
售价方面，PICO4的8+128GB版售价2499元，8+256GB版售价2799元;具有眼部及面部追踪能力的PICO4Pro512G3799元，12月份开卖...PICO4国内128GB版售价与一年前PICO Neo3128GB的基础版售价相同，比先锋版低200元，256GB版售价同样比PICO Neo3256GB先锋版低200元......
看需求。i5-13600K和i5-13600KF其实差距就仅仅一个核显，其他的参数都是一样的，唯独就是i5-13600K是带核显的而i5-13600KF是不带核显版本的，所以这两个CPU到底怎么选择，就看你需不需要核显了。如果你是打算再买个独立显卡，那么就买K版本，如果不打算买独立显卡，就买KF版本，不过大部分人都是会买独立显卡的，但是如果你不是特别缺200块钱的话，建议还是买带核显版本的，毕竟如果是电脑日常的故障检查的话，有核显会方便很多。
有Redmi Note 12预计和上一代的Note11一样，也是使用90Hz的刷新率，Redmi Note 12 Pro有望使用120Hz的刷新率。Redmi Note 12虽然是定位高性价比的一款产品，但屏幕刷新率预计是使用90Hz的，而不是120Hz的，这也是拉开和Pro的差距。但90Hz刷新率已经可以玩不少游戏的高帧率模式，对于动态画面的表现也比很多60Hz屏幕的手机更好。
不是Redmi Note 12预计会继续保持该系列直屏屏幕设计，该手机将会使用LCD屏幕，分辨率至少是FHD+全高清。参考上一代Note11的屏幕参数，这一代的Note12屏幕预计也支持 90Hz 的高刷新率和 240Hz 触控采样率，并且支持50/60/90Hz三挡刷新率。
高端cpu。i5-13600KF是英特尔2022年9月底发布的，属于最新的13代的CPU，目前来说是I5中最好的CPU，性能也自然不必多说，默认运行频率为3.5GHz，但根据工作负载可提升至5.1GHz，拥有14核以及20线程，具有24MB 的三级缓存。
14核20线程。英特尔酷睿 i5-13600KF 是一款14核的桌面处理器，得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到20个线程，相比I5-12600KF多了4个能效核以及4个线程，而且睿频频率也相对提升了200MHz，价格仅仅比12600KF多了400块钱，所以本次的提升还是很不错的。
有iPhone14 Pro双十一已经距离首发时间过去1个多月，这个时间段基本上在电商平台和线下直营店都有现货可以直接出售，因此不必再纠结会不会买不到。今年iPhone14 Pro的销量比普通版本明显要好，因此苹果也增加了iPhone14 Pro的产能来满足需求，预计在增加产能后苹果销量。
降价幅度不大iPhone14 Pro刚刚发布后就销售十分紧张，基本上要在官网排队数周时间才能等到货，现在也出现不少加价的现象。目前来看到双十一期间iPhone14 Pro不会有明显的降价。普通版的iPhone14由于销量成绩不如往年，因此才有可能降价促销，预计促销力度在500元左右，如果不是入手Pro系列的话，可以考虑在双十一购买iPhone14。
预计便宜500元左右iPhone14系列在双十一期间有可能会迎来第一次的促销活动，不过苹果官网不一定会降价促销，而是电商等第三方平台有促销活动。考虑到今年iPhone14系列中，只有Pro系列比较受欢迎，销量成绩比较不错，因此普通版的iPhone14促销力度可能会加强，Pro系列降价幅度较小。按照往年惯例，iPhone14基础版的降价预计在500元左右，也就是5500元（128GB）左右的活动优惠价格，这应该会是2022年比较便宜的一个价格，也是想入手iPhone14比较好的一个时间。
应该可以Redmi Note 12的发布时间会是10月中下旬，应该可以赶得上双十一活动，如果想要在双十一期间换手机的用户可以关注Redmi Note 12系列机型。Redmi Note 12系列预计搭载天玑1080处理器，67W以上的快充，支持双卡5G，配备了90Hz高刷高清屏和5000mAh电池，价格预计在1500-2000元左右，是这一价位段十分有性价比的一款手机。
5600MT/s。i5-13600KF支持的内存频率最高为DDR5-5600MT/s以及DDR4-3200MT/s，支持双通道接口的 DDR4和 DDR5内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。
可以Redmi Note 12的处理器预计是天玑1080，该处理器是6nm工艺，8核心设计。原神对安卓手机的配置要求是至少运行内存4G以上，安卓5. 0 版本以上，处理器是骁龙660以上。对于Redmi Note 12来说，入门配置绝对达标，但是想要高画质运行应该有一些难度。如果开中等画质的话，Redmi Note 12应该可以流畅运行原神。
5.1GHz。i5-13600KF的最大睿频频率是5.1Ghz，具有 24MB 的三级缓存，默认运行频率为 3.5 GHz，但根据工作负载可提升至 5.1 GHz，是一款14核20线程的CPU。
是Redmi Note 12系列是双扬声器配置。双扬声器在外放音乐或游戏音频的时候会有不错的效果，尤其是在玩吃鸡类游戏的时候，可以通过“听声辨位”来掌握敌人的位置。在千元机中双扬声器还是比较少配置的，也可以看出Redmi Note 12的性价比是比较高。
Z690，Z790。i5-13600KF支持目前支持Z690、Z790系列主板，本次发布的13代的CPU都是支持Z690、Z790系列主板的，i5-13600KF提供更快的 P-core（性能核）和更多的 E-core(能效核)，支持 DDR4/DDR5和 PCIe4.0/5.0。
预计三个Redmi Note 12系列将在2022年10月左右发布，该系列预计会发布三个型号，三款新机代码分别是22101317C-M17、22101316C-M16 以及22101316UCP-M16UP，最后一款大概率为“超大杯”。超大杯机型比其他两款更高的配置会是在超级闪充和主摄的区别。
5000mAh电池、10W充电Redmi Note 11R电池容量是5000mAh，充电速度是10W，充电速度不快，但电池容量是比较大的。Redmi Note 11R主要配置是天玑700处理器，屏幕是6.58英寸1080p LCD 水滴屏，90Hz，前置5MP+后置13MP+2Mp，5000mAh+10W超级快充，厚8.9mm，重201g，冰晶银河、神秘黑境、极地蓝海 3 种配色，侧边指纹识别，保留3.5mm耳机接口。
没有。i5-13600KF是没有核显的，如果想要有核显的话，需要买K结尾的型号，也就是i5-13600K，而KF就代表着没有核显，i5-13600K比KF多了英特尔的770核显。如果你要单独买独立显卡的话，那么KF比较适合你，价格比K便宜200块钱，核显的作用普通人其实也就是电脑显卡坏了的时候方便一点。
单核15%，多核41%。i5-13600KF对比12代单线程性能最多提升15%，游戏性能再提升高达24%，70多款游戏大作深度优化，多核性能最多提升41%，DDR5内存频率提升至5600MHz。13代酷睿 i5-13600K / KF 相比上一代产品新增了4个能效核，最大睿频提升200MHz。
是Redmi Note11R是双卡双待5G手机，搭载联发科天玑700处理器，采用一块分辨率为2408*1080的6.58英寸 LCD 水滴屏，支持90Hz 刷新率。影像方面，该机后置1300万像素 +200万像素双摄，前置500万像素镜头。其它方面，该机内置一块5000mAh 的大容量电池，支持512GB 存储卡扩展，共有冰晶银河、神秘黑境、极地蓝海三款配色。
有以下区别。1.i5-13600KF比i5-12600KF多了4个核心。2.i5-13600KF比i5-12600KF多了4个线程。3.i5-13600KF的睿频是5.1GHz，而12600KF的是4.9GHz。4.i5-13600KF比i5-12600KF三级缓存多了4MB。5.内存类型来看，i5-13600KF支持DDR5 5600而i5-12600KF最高到4800。