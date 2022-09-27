B站登陆PlayStation平台

站长之家 9 月 27 日讯：今日，PlayStation中国宣布，B站正式登陆PlayStation 4。据了解，今年 1 月，B站已在PS5 上线。
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DoNews9月29日消息（郭睿琦）索尼今天宣布， Playstation Star 服务现已正式上线，玩家可通过该服务获得数字藏品以及积分等奖励...所得到的积分可以换算成为 PSN 钱包金额，也以用来兑换为专属收藏品...
虽然官方未披露太多与它有关的信息，但该机或与另外两种配色享有除装饰外的相同规格...OnePlus 10R 采用了联发科天玑 8100 Max 芯片组、6.7英寸 @ FHD+ 分辨率的 120Hz 高刷 AMOLED 屏...内置支持 150W 超级闪充的 4500 mAh 电池，但也有稍慢的 80W SuperVOOC @ 5000 mAh 电池的选项...至于销售渠道，新蓝配色的 OnePlus 10R 已确认通过印度亚马逊销售，但一加应该也会在官网商城提供...
Next Generation 还具备较为完善的NFT收藏市场，因为该公司发行的NFT主要都集中在以太链上，这就使得该板块的网路安全性高、智能性强，能够紧紧扣合金融市场发展的主流方向，从而获得较长的发育周期，而不用担心过早被市场淘汰...作为一个全球跨时代综合性平台，Next Generation 利用区块链技术去中心化且不可篡改这一特性的能力较为突出，能够通过打造集元宇宙地产、NFT数字艺术品去中心化交易以及加密数字货币于一体的多元化平台来赢取市场份额，提升金融影响力，获得成功......
Facebook已经解散了其Responsible Innovation团队...据《华尔街日报》报道，如果该团队仍在Meta工作，那么它还将在未来公司产品中发挥形成性作用，首先是鼓励新聘用的工程师思考他们所制造的产品的潜在不利因素然后就具体产品的设计提供咨询...现在解散的Responsible Innovation团队的成员仍将在Meta有工作机会...
企查查APP显示，9月26日，Teambition运营主体上海汇翼信息科技有限公司发生工商变更，钉钉总裁叶军卸任法定代表人、执行董事，均由傅徐军接任...企查查信息显示，该公司成立于2011年4月，注册资本约705万元人民币，由杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司全资持股...
今天下午的全场景发布会上，除了Mate50系列手机，华为还推出新一代的MateStation S主机，体积只有8L，非常小巧，这次升级了12代酷睿，并首次打造了超级终端技术，台式机也可以成为多设备中心，与其他设备智慧互联。超级终端是华为研发的一种分布式技术，之前在MateBook笔记本上已经广泛应用，它打通了Windows与移动平台的藩篱，也是MateStation S首次支持该技术，可以让不同设备与之一拉即合。在MateStation S上，启用超级终端之后，手机、平板、显示器及智慧屏等设备就可以无线连接，不需要数据线，也不需要复杂的设置过程，数据、文档及
尽管昨日有报道称欧洲首发的 RTX 40 系列显卡定价较北美高出了 22%，西班牙零售商 Coolmod 还是惊现五款比英伟达官方指导价更低的 RTX 4090 旗舰 SKU 。其中包括来自 KFA2 的 GeForce RTX 4090 SG 和 ST 型号，标价 1899.94 和 1949.55 欧元。以及索泰（Zotac）的 RTX 4090 AMP Extreme AIERO、Trinity OC 和 Trinity 型号，标价 2049.95、1999.95 和 1959.95 欧元。大多数非公 SKU 的定价不仅接近“建议零售价”，GALAX SG 衍生 SKU 甚至低了 3% 。但为了利润，AIB 厂商显然希望卖出更多的高端衍生 SKU 。作为参考，英伟达 GeForce RTX 4
苹果公司今天停产了高端的Apple Watch Edition产品线，这距离它的问世已有八年之久...苹果公司继续提供Apple Watch Hermès系列，作为一种高端选择...近年来Apple Watch曾提供钛合金外壳，并配有额外的独家表带...
然而除了告诉《纽约时报》该账户近期鼓励用户脱离社交媒体平台并访问色情网站外，Meta 并未明确指出 P 站账户违反了禁止性招揽的规定...认为自己遭遇了不公平对待的 P 站，在 Twitter 上晒出了致 @Meta 和 @Instagram 的一封公开信，希望官方解释为何该网站和其它成人内容创作者的账户都被一再删除...另一方面，Instagram 却允许名流（比如金·卡戴珊）和品牌发布露骨的内容而不受影响...不过在这一消息发布之际，P 站位于卢森堡的母公司 MindGeek，也正面临着内容审核不到位的指控......
Facebook 母公司 Meta 刚刚宣布了开源 MemLab，该工具可在 Chromium 内核浏览器上，查找 JavaScript 应用程序中的内存泄露...如上图所示，MemLab 的工作原理如下：...但若没有，则意味其存在极高的内存泄露可能性...据该团队所述，这可能是存在“巨大内存泄露”的一个主要原因...这意味着开发者能够编写开展内存断言的测试，例如声明某个对象将不再存在于内存中...但正如以为开发者在 Hacker News 上吐槽的那样 —— 这些开发工具难以在调试过程中揪出内存泄露的问题......
5000mAh电池、10W充电Redmi Note 11R电池容量是5000mAh，充电速度是10W，充电速度不快，但电池容量是比较大的。Redmi Note 11R主要配置是天玑700处理器，屏幕是6.58英寸1080p LCD 水滴屏，90Hz，前置5MP+后置13MP+2Mp，5000mAh+10W超级快充，厚8.9mm，重201g，冰晶银河、神秘黑境、极地蓝海 3 种配色，侧边指纹识别，保留3.5mm耳机接口。
没有。i5-13600KF是没有核显的，如果想要有核显的话，需要买K结尾的型号，也就是i5-13600K，而KF就代表着没有核显，i5-13600K比KF多了英特尔的770核显。如果你要单独买独立显卡的话，那么KF比较适合你，价格比K便宜200块钱，核显的作用普通人其实也就是电脑显卡坏了的时候方便一点。
单核15%，多核41%。i5-13600KF对比12代单线程性能最多提升15%，游戏性能再提升高达24%，70多款游戏大作深度优化，多核性能最多提升41%，DDR5内存频率提升至5600MHz。13代酷睿 i5-13600K / KF 相比上一代产品新增了4个能效核，最大睿频提升200MHz。
是Redmi Note11R是双卡双待5G手机，搭载联发科天玑700处理器，采用一块分辨率为2408*1080的6.58英寸 LCD 水滴屏，支持90Hz 刷新率。影像方面，该机后置1300万像素 +200万像素双摄，前置500万像素镜头。其它方面，该机内置一块5000mAh 的大容量电池，支持512GB 存储卡扩展，共有冰晶银河、神秘黑境、极地蓝海三款配色。
有以下区别。1.i5-13600KF比i5-12600KF多了4个核心。2.i5-13600KF比i5-12600KF多了4个线程。3.i5-13600KF的睿频是5.1GHz，而12600KF的是4.9GHz。4.i5-13600KF比i5-12600KF三级缓存多了4MB。5.内存类型来看，i5-13600KF支持DDR5 5600而i5-12600KF最高到4800。
90Hz刷新率Redmi Note 11R屏幕刷新率是90Hz，这款手机的屏幕是6.58 英寸 2408×1080 LCD 水滴屏，还有90Hz刷新率。Redmi Note 11R是一款入门级的智能手机，因此在多数配置上不算高，但还是配备了90Hz刷新率的屏幕，应该是这个价位段性价比较高的一款手机。
有无核显区别。i5-13600KF和i5-13600K只有一个区别，那就是有无核显的区别，其中KF代表的就是没有核显，K就是有核显，i5-13600K比KF多一个英特尔的770核显，如果对核显比较有需求的朋友可以选择i5-13600K，不过相对比KF的话就要多花200块钱。有无核显一般情况下是没什么重要的，因为大部分都会配独立显卡，但是遇到一些电脑问题，有核显会比较方便处理一点。
2499。i5-13600KF目前的某东售价2600元，需要预售付定金100元，不过可抵200元，所以最终到手价是2499元。i5-13600KF采用 14 核心 20 线程， 6 个性能核、 8 个能效核，睿频频率至高可达5.1GHZ，24MB L3 缓存，125W基本功率。兼容600、 700 系列主板。支持DDR4-3200、DDR5- 5600 内存。
天玑700处理器Redmi Note 11R处理器型号是天玑700。天玑700采用台积电7nm工艺，CPU部分由 2 个2.2GHz的ARM Cortex-A76 大核和 6 个2.0GHz的ARM Cortex-A55 小核组成，GPU集成基于ARM新一代Valhall架构，主频高达950MHz的双核心Mali-G57。
天玑700处理器，6.58英寸2408×1080LCD水滴屏，Redmi Note11R主要配置是天玑700处理器，6.58英寸2408×1080LCD水滴屏，90Hz 刷新率;前置5MP，后置13MP+2MP 双摄;5000mAh 电池，10W 充电;厚8.9mm，重201g，侧边指纹识别，保留3.5mm 耳机接口。
支持。骁龙7Gen1的无线连接选项由其 Qualcomm FastConnect6900系统启用，该系统支持 Wi-Fi6E（3.6Gbps 峰值速度）。支持蓝牙5.3，以及 Qualcomm aptX Voice、aptX Lossless 和 aptX Adaptive。SoC 还兼容大多数现代导航标准，例如 GPS、Glonass、北斗、Galileo、QZSS、NavIC 和双频 GNSS (L1/L5)。
是红米Redmi Note 12预计会搭载联发科天玑系列芯片，比较有可能是天玑 1080 芯片。天玑 1080 芯片的主要参数预计是台积电6nm工艺制程，8 个核心，其中CPU采用了A78 架构，最高主频可以达到3.0GHz，它的GPU和天玑1000+相同，均为MaliG77MC9。
8核。高通骁龙7 Gen 1 支持多种摄像头配置，包括单个 200 MP 传感器、64 + 20 MP 传感器和三个 25 MP 传感器。它包含三个 14 位 ISP，以 480 FPS 的速度捕获 720p 视频和以 30 FPS 的速度捕获 4K HDR 视频，并支持以 HDR10+、HDR10 和 HLG 格式录制。在 CPU 方面，高通骁龙7 Gen 1 包含四个主频为 2.4 GHz 的 Cortex-A710 内核和四个 Cortex-A510 内核。
可能是联发科天玑 1080 芯片红米Redmi Note 12有可能搭载联发科天玑 1080 芯片，台积电代工，安兔兔跑分在50-60万之间，与高通骁龙778G Plus性能差不多，后者安兔兔跑分在 55 万分左右。
骁龙7Gen1更好。比较了两款8核处理器:高通骁龙7Gen1（配备 Adreno662显卡）和联发科天玑700(Mali-G57MC2)。骁龙7Gen1的优点:开发人员针对 Snapdragon 处理器优化游戏的频率高于针对天玑显示明显更好（高达85%）AnTuTu9得分 –630K 与340K具有更小尺寸的晶体管（4对7纳米）支持50% 更高的内存带宽（25.6对17.07GB/s）CPU 时钟速度提高9%（2400与2200MHz）安兔兔跑分情况:GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:无论是单核还是多核，骁龙7Gen1都比天玑700好上非常多，性能上是秒杀的存在。
很好。骁龙7Gen1提供了一个新的中端选项。新的4nm 平台为 SD7系列带来了多个第一，包括高通的专用 AI 引擎，高达200MP 的图像捕获和适用于电子货币解决方案的 Android Ready SE。频率高达2.4Ghz 的 Kryo CPU 集群与 Adreno662GPU 一起位于新 SoC 的核心，新芯片处理图形的速度比骁龙778G 快20%，AI 任务在新平台上的执行速度提高了30%，可在游戏中将帧速率提高一倍，同时保持与 SD778G 相同的功耗，新芯片可处理高达16GB 的 LP-DDR5RAM。骁龙7Gen1还配备了 Snapdragon X625G 调制解调器，能够在 （SA） 和非独立 (NSA) 模式下实现4.4Gbps 的双待机5G 连接，WiFi6E 以及支持 Snapdragon Sound 和 aptX 的蓝牙5.3也已在机上。
67W根据数码博主@数码闲聊站 爆料，Redmi Note 12系列新机已经通过国家3C质量认证，其中代号为“M16”的 Redmi Note 12 标准版依旧配备 67W 有线快充，同时代号为“M16U”的高配机型。该博主表示，Redmi Note 12系列新机即将发布，比较有可能在10月份、双十一之前。
三星。骁龙7Gen1是在三星的4nm 工艺上生产的，与最初的8Gen1相同，高通有意用台积电取代其旗舰 SoC。骁龙7Gen1处理器采用三星4nm工艺，1+3+4三丛集设计，集成Adreno644GPU。
预计2023年10月红米Redmi Note 12是红米入门级的一款热门产品，预计会在2023年10月左右发布。该手机预计搭载天玑1000系列处理器，快充速度达到67W以上，在千元机中性价比十分的高，也是红米手机中销售量和人气很高的一款产品。
参数配置对比如下。比较了两款8核处理器:高通骁龙7Gen1（配备 Adreno662显卡）和联发科天玑9000(Mali-G710)。Antutu benchmark分别测试CPU、GPU、内存速度的性能:骁龙7第1代联发科天玑9000总得分7712781021474中央处理器215965286017图形处理器293078388151记忆体123411163439用户体验138836183864Geekbench5基准测试显示了多线程和单线程处理器的性能骁龙7第1代联发科天玑9000单核12041168多核36074246参数规格配置对比:型号骁龙7第1代联发科天玑9000频率2360兆赫3050兆赫核心88工艺4纳米5纳米晶体管数量110亿84亿核心配置4x2.36GHz Cortex-A7104x1.8GHz Cortex-A5101x3.05GHz ARM Cortex-X23x2.85GHz ARM Cortex-A7104x1.8GHz ARM Cortex-A510功耗（TDP）7瓦8瓦内存类型LPDDR5（四通道）LPDDR5x最大内存32Gb32Gb内存频率32007500内存带宽8852神经处理器 （NPU）是的是的一级缓存1MB128KB二级缓存2MB1024KB三级缓存8MB32MB指令集架构 （ISA）ARMv8.2-AARMv8-A