B站登陆PlayStation平台

今天下午的全场景发布会上，除了Mate50系列手机，华为还推出新一代的MateStation S主机，体积只有8L，非常小巧，这次升级了12代酷睿，并首次打造了超级终端技术，台式机也可以成为多设备中心，与其他设备智慧互联。超级终端是华为研发的一种分布式技术，之前在MateBook笔记本上已经广泛应用，它打通了Windows与移动平台的藩篱，也是MateStation S首次支持该技术，可以让不同设备与之一拉即合。在MateStation S上，启用超级终端之后，手机、平板、显示器及智慧屏等设备就可以无线连接，不需要数据线，也不需要复杂的设置过程，数据、文档及