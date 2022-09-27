抖音电商整治发空包裹的欺诈发货行为 清退、停业整顿处置

站长之家（ChinaZ.com）9月27日 消息:今日，抖音电商发布了关于“发空包裹”-欺诈发货-违规处罚公示。

公告称，近期，平台审查发现:部分商家在电商交易过程中存在发空包裹的严重违规行为，发空包裹属于欺诈发货违规场景，对平台生态和用户体验带来了不良影响。平台致力于维护消费者权益，营造健康的营商环境，针对此类行为，平台将依据规则对违规情形严重的商家执行清退、停业整顿等严肃处罚。

抖音强调，根据空包裹治理规则:空包裹属于欺诈发货行为。官方解释称，欺诈发货是指商家在发货过程中向消费者发送空包裹或与商品描述明显不符的其他物品，或者实施其他情节严重的欺诈行为，包括但不限于下列场景:

（1）商家上传订单物流单号后，消费者收到空包裹的;

（2）商家上传订单物流单号后，消费者收到与商品描述明显不符的其他物品的，如买A收B;

（3）商家在发货过程中实施欺诈行为，导致消费者在发货后合理期限内未实际收到所购商品，情节严重的情形。

欺诈发货 情节一般，每次累计违规积分A4;情节严重，每次累计违规积分B4;情节特别严重，每次累计违规积分B12。 情节严重:大量空包裹、买A收B;情节特别严重:大量空包裹、买A收B，或对消费者造成了严重的不良体验及资损、对平台造成不良影响的。

另外，官方建议，如果商家发现疑似恶意下单行为，商家可第一时间进行举报，举报中心的操作详情:举报中心功能使用详情，不要用发空包裹的方式操作，属于严重违规。做好商品打包发货检查，避免仓库打包人员失误造成空包发出，或少发漏发情况发生。

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