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国庆特辑丨字体超市精选新品字体清单，与您一同喜迎国庆！

2022-09-23 16:04 · 稿源：站长之家

国庆将至，对于设计师而言，不管是放假通知海报，还是品牌借势海报，都需要一款优秀的字体来驾驭!

为此，字体超市精选了一波国庆新品字体清单，神马放假通知、借势海报，再也不用那么纠结啦!接下来，大家就跟着小编的脚步一起来看看吧!

韩绍杰马服简体」采用韩绍杰老师书写的毛笔字制作而成，该字体行笔轻盈运笔稳实，缓慢，便捷，线条追求流畅、明快， 属于书法大字榜书范畴。该字体笔画造型奇特，点画之间呼应紧密。点画活泼，点、钩、挑等动感笔画明显增多。行笔间有许多虚笔，蹲驻提衄，只在毫发之间，似有若无。

01韩绍杰马服简体.jpg

目前，这款字体在字体超市是以零售模式进行商业授权支持个人商业用途和6种不同类型的企业商业授权（新媒体平台应用、企业指定汉字、企业电商线上应用、企业线下活动应用、影视作品字幕和企业全媒体应用）。个人商业用途价格仅需180元，即可实现终身商业授权。

02韩绍杰马服简体.jpg

上首潮玩体」简体中文约6763字，字体风格趣味艺术，笔画粗细均匀，其中加入了连笔的效果，让字形更显灵动气质。严谨的构体使视觉明快，实用且美观。适用于搭配标志、广告标语、商业广告等高端属性。

11上首潮玩体.jpg

目前，上首造字的所有字体均仅支持零售模式进行商业授权，其中包含个人商业用途和四种类型的企业商业授权（新媒体平台、企业指定汉字、企业电商线上应用和企业线下活动应用）。其中，个人商业用途仅需200元，而企业商业授权价格低至198元。不仅价格实惠，最终的是上首造字一经授权终身商业。

12上首潮玩体.jpg

三极爵士宋」是一款装饰性较强、特点明显的创意字。字形端庄，重心微微上挑，钩和捺收笔处的小尾巴设计，让整个字体富有识别性。适用于具有强烈风格的海报的主标题、短句以及包装等。

21三极爵士宋.jpg

目前，这款字体不仅支持会员免费商用，而且针对企业用户，还支持企业全媒体应用的商业授权类型。这也就意味着用户只要成为字体超市的会员，就可以免费商用这款字体。

为了让用户有一个高性价比的用字体验，字体超市个人会员用户商用授权低至299元起，企业会员最高不超过1999元，即可按对应会员模式选择自己喜欢的字体啦!

22三极爵士宋.jpg

平方北半川劲黑体」是设计师北半川近期推出的一款艺术美黑字体，该字体在原有黑体的基础上，对其线条进行美化改良，字体笔画粗厚有力，字形浑厚有力量感，书写效果美观大气，适用于各种标题设计、文案排版等方面。

31平方北半川劲黑体.jpg

目前，北半川已经在字体超市上线了2个字库品牌——敏锐字库和平方字库，这两个字库均加入了字体超市会员字库。这也就意味，喜欢这个字库品牌的小伙伴们，只要选择所需要的会员模式，就可以在会员字库中任意选择您所喜欢的敏锐字体和平方字体啦。

32平方北半川劲黑体.jpg

不仅如此，除了会员模式商业授权，这款字体的零售商业授权价格低至199元/年起，最高不超过499元/年，绝对物超所值!

千里之行楷」是一款以施申财老师手写字体为原型创作而成的行楷字体，字体线条柔和适中，随意之中又透出洒脱之意，给人一种淡泊恬静的感觉。适用于书刊、品牌广告和产品包装设计、文案排版等方面。

41 千里之行楷.jpg

目前，这款字体不仅支持会员模式商业授权，也支持零售商业授权。其中，零售模式中的个人商业用途仅需88元，即可实现终身商业授权，而企业指定汉字也只需要188元/字，企业全媒体应用最高价格仅需2888元。

当然，为了满足喜欢这款字体的小伙伴对拼音需求，设计师还同步发布了「千里之行楷拼音体」，且这两款字体的授权类型和价格均保持一致。

42千里之行楷.jpg

看完字体超市给大家整理的用字清单，是不是已经忍不住要对这些字体下手啦!想要获取以上同款字体，欢迎登录字体超市官网，输入对应的字体名称或者关键词，进行一站式商业授权，即可放心商用啦!

当然，这些字体除了在字体超市官网可以购买，用户也可以下载字体超市客户端点击购买，100%正版商业授权!

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字体超市是站长之家旗下商用字体平台

海量商用字体 会员免费商用

字体下载方式一

前往字体超市官网:www.font.cn/

搜索字体名称，即可下载商用版字体。

字体下载方式二

下载字体超市客户端:www.font.cn/download/

搜索字体名称，即可一键使用字体。

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    Pico4

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    10月通过在线渠道开始Pico4有两个版本:128GB （429EUR） 或256GB (499EUR)。预订将于10月通过在线渠道开始。该设备将于2022年10月18日在欧洲、日本和韩国上市销售。新加坡和马来西亚将在稍后添加。Pico Interactive 目前没有提供头显何时在美国上市的详细信息。那里的市场牢牢地掌握在 Meta 的手中。字节跳动在美国也面临法律诉讼的威胁。Pico 可能会先在欧洲测试 Pico4的推出，然后才会扩展到美国。尤其是在德国，目前 Pico 仍然具有优势，因为 Meta Quest2并未在德国正式销售。

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    没有Pico4没有用于本地 PCVR 流媒体的显示端口电缆连接。用于视频流信号的 USB-C 电缆也不可用。作为一个原因，Pico 指的是 Pico Neo3Link，它是为想要玩 SteamVR 游戏的游戏玩家设计的。Pico4专门用于原生移动应用程序。到2023年，应该会有一个Wi-Fi 加密狗，用于 PC 和 Pico4之间的直接传输。Pico 过去没有很好地管理无线流媒体，因此转向加密狗是显而易见的。Quest 耳机也计划很快配备 Wi-Fi加密狗。由于 Pico4支持 Wi-Fi6，如果 Pico 软件允许，Pico 当前的 Wi-Fi 流理论上可以工作。

    Pico4

  • Pico 4 有哪些VR应用程序可用？

    Peaky Blinders等游戏Pico Store中有 VR 应用，涵盖游戏、健身、视频和社交。迄今为止已确认的 VR 游戏包括 Peaky Blinders: The Kings Ransom、Ultimechs和The Walking Dead: Saints & Sinners2。到目前为止，像 Meta 的《生化危机4》这样的独家高调游戏都不见了。与育碧的独家合作将于2023年开始:《舞力全开》随后将在 Pico Store 发布。VR 健身爱好者可以期待集成卡路里跟踪器和 Pico Fitness，这是一款建议锻炼计划并分析和跟踪个人进度的应用程序。付费健身应用包括 Les Mills Body Combat、All-in-One Summer Edition 和 Creed: Rise to Glory。Pico 还承诺与 Wave 一起提供“开创性的现场音乐体验”，并宣布 Pico Worlds，它应该是一种原始元宇宙。不过，目前 Pico Store 的 VR 应用选择跟不上 Quest Store。

    Pico4

  • Pico 4 使用什么操作系统？

    Pico OS的 VR 优化操作系统该头戴式设备在 Android 上运行，与 Quest 2 一样，并使用一种名为Pico OS的 VR 优化操作系统。

    Pico4

  • Pico 4 控制器提供哪些功能？

    与 Meta 的触摸控制器几乎相同除了 VR 头戴设备，VR 控制器也进行了全面重新设计，比 Pico Neo3Link 的控制器更加优雅。跟踪环现在斜向手腕延伸，而不是从手柄中伸出，让您可以将控制器拉得更近，而不会妨碍跟踪环。由于新的 HyperSense 电机，Pico 还承诺提供更逼真的触觉体验。控制器由两节可更换的 AA 电池供电。输入选项与 Meta 的触摸控制器几乎相同：每个控制器都有一个模拟摇杆、两个主按钮、一个触发按钮和一个抓取按钮。每个 Pico 控制器都有两个系统按钮，其中一个用于屏幕截图。

    Pico4

  • Redmi K60能开吃鸡90帧吗？

    可以Redmi K60支持吃鸡游戏的90帧以及王者荣耀的120帧模式。玩家主要在游戏内打开画质的选项即可，将画质调整到90Hz或者120Hz模式，就可以使用高帧率模式。除了王者荣耀和吃鸡之外，目前国内还有其他多款游戏也可以在K60系列上使用高帧率模式。

    Redmi K60

  • Pico 4是否提供直通模式？

    有直通模式厌倦了 Quest 2 颗粒感的黑白直通的人都会感到高兴。Pico 4 配备 16MP RGB 摄像头，可实现全彩直通，让您更清楚地看到周围环境。如果您听到房间里有人与您交谈或认为猫在您的脚下四处游荡，请使用直通快捷方式并自行检查。借助这款改进后的相机，Pico 还可以支持更好的 AR 或混合现实体验。您还会看得更清楚，因为 Pico 4 的 IPD 调整比 Quest 2 好得多。具体来说，它将具有“系统设置内的 0.5mm 无级 IPD 调整”。Quest 2 只有三个可能与您的眼睛宽度不匹配的固定距离，而 Pico 4 具有更好的微调，“至少有 20 个不同的级别”可供选择。

    Pico4

  • Pico 4 有集成扬声器吗？

    有集成扬声器集成到头戴式耳机中并提供 3D 环绕声。两个集成麦克风支持降噪（最高 30 dB）和回声消除（最高 50 dB）。

    Pico4

  • Pico 4 的电池能用多久？

    长达三个小时电池的容量为5，300 mAh，应该可以连续运行长达三个小时。Quest 2 运行大约两到三个小时。电池支持高通的Quick Charge 3.0，因此可以快速充电。

    Pico4

  • Pico 4的重量是多少？

    总重量为586克由于采用了煎饼式光学元件和背面的电池，Pico4的外壳仅重295克。据制造商称，使用头戴式耳机时，它的总重量为586克。头戴支架比 Meta Quest2的简单织物表带更坚固、质量更高，并提供带防滑合成皮革的可调节肩带。另一方面，Quest Pro 也将有一个稳定的头戴式，但它似乎将 VR 耳机的重量更多地转移到了前额的上半部分。Pico4比 Meta Quest2更薄、更小、更轻。图片：PICO官网Pico 前辈的头部安装几乎没有变化。额外的舒适度是通过较低的重量实现的，但不是通过头戴式，它不适应头部后部并且从不紧密贴合。如果您将头戴式支架收紧很多，它会坐得更好，但这是以牺牲舒适性为代价的。

    Pico4

  • Pico 4可以调整镜头距离吗？

    可以调整镜头距离与仅提供三个级别的 Quest 2 不同，您可以在 Pico 4 上连续调节镜头距离。耳机支持62 至 72 毫米的 IPD 范围。如果您戴眼镜，您可以使用随附的耳机垫片更好地保护镜片。但是，正常的眼镜框可以安装在下面，没有任何问题。

    Pico4

  • Pico 4 使用什么镜头？

    Pico 4 使用的是煎饼镜头Quest 2 和 Pico 4 的主要区别在于 Pico 4 使用的是煎饼镜头。与使用经典菲涅耳透镜的 Meta Quest 2 相比，它们的外形更纤薄，重量更轻。Quest Pro也将使用煎饼镜片。根据 Pico 的说法，视野是 105 度。由于薄饼镜片靠近用户的眼睛，因此视野看起来比我们第一次动手操作时所显示的度数要大。

    Pico4

  • Pico 4 的分辨率是多少？

    2160x2160像素两个2.56英寸 LC 显示器的分辨率为2160x2160像素，比 Meta Quest2的单屏幕（1，920x1，832像素）略高。支持的刷新率为72和90赫兹。该耳机已通过低蓝光认证，因此可提供对眼睛友好的游戏体验。

    Pico4

  • Pico 4性能怎么样？

    比 Quest 2 略强在性能方面，这两款设备都配备了骁龙 XR2，这是当前独立 VR 耳机的标准芯片。但是，Pico 4 有 8 GB 的工作内存，而不是 Quest 2 的 6 GB。这应该没什么大的区别。

    Pico4

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