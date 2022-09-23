国庆特辑丨字体超市精选新品字体清单，与您一同喜迎国庆！

国庆将至，对于设计师而言，不管是放假通知海报，还是品牌借势海报，都需要一款优秀的字体来驾驭!

为此，字体超市精选了一波国庆新品字体清单，神马放假通知、借势海报，再也不用那么纠结啦!接下来，大家就跟着小编的脚步一起来看看吧!

「韩绍杰马服简体」采用韩绍杰老师书写的毛笔字制作而成，该字体行笔轻盈运笔稳实，缓慢，便捷，线条追求流畅、明快， 属于书法大字榜书范畴。该字体笔画造型奇特，点画之间呼应紧密。点画活泼，点、钩、挑等动感笔画明显增多。行笔间有许多虚笔，蹲驻提衄，只在毫发之间，似有若无。

目前，这款字体在字体超市是以零售模式进行商业授权，支持个人商业用途和6种不同类型的企业商业授权（新媒体平台应用、企业指定汉字、企业电商线上应用、企业线下活动应用、影视作品字幕和企业全媒体应用）。个人商业用途价格仅需180元，即可实现终身商业授权。

「上首潮玩体」简体中文约6763字，字体风格趣味艺术，笔画粗细均匀，其中加入了连笔的效果，让字形更显灵动气质。严谨的构体使视觉明快，实用且美观。适用于搭配标志、广告标语、商业广告等高端属性。

目前，上首造字的所有字体均仅支持零售模式进行商业授权，其中包含个人商业用途和四种类型的企业商业授权（新媒体平台、企业指定汉字、企业电商线上应用和企业线下活动应用）。其中，个人商业用途仅需200元，而企业商业授权价格低至198元。不仅价格实惠，最终的是上首造字一经授权终身商业。

「三极爵士宋」是一款装饰性较强、特点明显的创意字。字形端庄，重心微微上挑，钩和捺收笔处的小尾巴设计，让整个字体富有识别性。适用于具有强烈风格的海报的主标题、短句以及包装等。

目前，这款字体不仅支持会员免费商用，而且针对企业用户，还支持企业全媒体应用的商业授权类型。这也就意味着用户只要成为字体超市的会员，就可以免费商用这款字体。

为了让用户有一个高性价比的用字体验，字体超市个人会员用户商用授权低至299元起，企业会员最高不超过1999元，即可按对应会员模式选择自己喜欢的字体啦!

「平方北半川劲黑体」是设计师北半川近期推出的一款艺术美黑字体，该字体在原有黑体的基础上，对其线条进行美化改良，字体笔画粗厚有力，字形浑厚有力量感，书写效果美观大气，适用于各种标题设计、文案排版等方面。

目前，北半川已经在字体超市上线了2个字库品牌——敏锐字库和平方字库，这两个字库均加入了字体超市会员字库。这也就意味，喜欢这个字库品牌的小伙伴们，只要选择所需要的会员模式，就可以在会员字库中任意选择您所喜欢的敏锐字体和平方字体啦。

不仅如此，除了会员模式商业授权，这款字体的零售商业授权价格低至199元/年起，最高不超过499元/年，绝对物超所值!

「千里之行楷」是一款以施申财老师手写字体为原型创作而成的行楷字体，字体线条柔和适中，随意之中又透出洒脱之意，给人一种淡泊恬静的感觉。适用于书刊、品牌广告和产品包装设计、文案排版等方面。

目前，这款字体不仅支持会员模式商业授权，也支持零售商业授权。其中，零售模式中的个人商业用途仅需88元，即可实现终身商业授权，而企业指定汉字也只需要188元/字，企业全媒体应用最高价格仅需2888元。

当然，为了满足喜欢这款字体的小伙伴对拼音需求，设计师还同步发布了「千里之行楷拼音体」，且这两款字体的授权类型和价格均保持一致。

看完字体超市给大家整理的用字清单，是不是已经忍不住要对这些字体下手啦!想要获取以上同款字体，欢迎登录字体超市官网，输入对应的字体名称或者关键词，进行一站式商业授权，即可放心商用啦!

当然，这些字体除了在字体超市官网可以购买，用户也可以下载字体超市客户端点击购买，100%正版商业授权!

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字体下载方式一

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