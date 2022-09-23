抖音电商修订《鲜花园艺行业管理规范》 明确农药商品需展示毒性标签

站长之家（ChinaZ.com）9月23日 消息:日前，抖音电商发布了关于《【鲜花园艺】行业管理规范》修订的意见征集通知，意见征集期2022年09月22日—2022年09月29日。修改后的规定拟于2022年10月6日最新修订生效，具体生效时间以实际为准。
据悉，本次规则修订的核心变化包括:
1、增加兽用非处方药的行业资质要求。
在原有开店主体的《兽药经营许可证》基础上，新增开店主体的《兽药生产许可证》。
2、明确禁止发布及出售敌草快相关商品。
根据国家法律法规的相关要求，平台禁止商家出售部分商品，被禁止出售的商品详见《禁止发布信息及管理规则》。
3、明确农药商品必须展示毒性标签。
（1）禁止销售农药类型:1、禁止售卖国家禁售农药商品中的农药;2、禁止销售中高毒农药及其他限制使用农药;3、禁止销售敌草快、百草枯等高风险农药;4、禁止销售包装上未展示毒性等级的农药。
（2）禁止销售兽药类型:1、国家公示查处的兽药;2、兽用处方药及原材料;3、兽药监督管理部门禁止生产、使用的兽药，如瘦肉精等;4、未明确展示非处方标签的兽药类商品;
（3）禁止销售实际不存在类商品，如七彩草莓的种子、七彩草莓的苗、七彩茶花的苗、纯蓝色玫瑰的种子、纯蓝色的玫瑰苗、蓝色火龙果的种子、蓝色火龙果的苗、蓝色西瓜的种子、绿色草莓的种子、绿色草莓的苗、七彩玫瑰的种子、七彩玫瑰的苗、蓝桂苗等;
（4）禁止销售保护性植物或有毒植物，如银冠玉、乌羽玉等;
（5）禁止销售柴刀、伞刀、镰刀。
4、增加种子发芽率和产量的宣传要求。
各类种子均不得对发芽率等做绝对化、保证性承诺（如“100%发芽”、“包发芽”等），对一般发芽率的宣传应确保可提供真实证明材料;
由于种子产量受到气候、地理位置和种植技术等多种因素影响，不得对种子产量做承诺
5、增加农药、兽药等宣传规范。
在推广农药、兽药、饲料和饲料添加剂类商品时，禁止出现如下宣传:
（1）说明有效率;
（2）有违反安全使用规程的文字、语言或者画面;
（3）表示功效、安全性;
（4）利用科研单位、学术机构、技术推广机构、行业协会或者专业人士、用户的名义或者形象作推荐、证明。
除上述内容外，推广农药、兽药类商品还应禁止出现如下宣传:
（1）贬低同类产品，与其他农药、兽药进行功效和安全性对比;
（2）含有评比、排序、推荐、指定、选用、获奖等综合性评价内容;
（3）含有“无效退款”、“保险公司保险”等承诺;
（4）法律法规规章政策等禁止宣传的其他内容。
6、个别定准类目取消线上化，增加问卷入口。
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