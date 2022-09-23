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抖音电商修订《鲜花园艺行业管理规范》 明确农药商品需展示毒性标签

2022-09-23 10:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月23日 消息:日前，抖音电商发布了关于《【鲜花园艺】行业管理规范》修订的意见征集通知，意见征集期2022年09月22日—2022年09月29日。修改后的规定拟于2022年10月6日最新修订生效，具体生效时间以实际为准。

据悉，本次规则修订的核心变化包括:

1、增加兽用非处方药的行业资质要求。

在原有开店主体的《兽药经营许可证》基础上，新增开店主体的《兽药生产许可证》。

2、明确禁止发布及出售敌草快相关商品。

根据国家法律法规的相关要求，平台禁止商家出售部分商品，被禁止出售的商品详见《禁止发布信息及管理规则》。

3、明确农药商品必须展示毒性标签。

（1）禁止销售农药类型:1、禁止售卖国家禁售农药商品中的农药;2、禁止销售中高毒农药及其他限制使用农药;3、禁止销售敌草快、百草枯等高风险农药;4、禁止销售包装上未展示毒性等级的农药。

（2）禁止销售兽药类型:1、国家公示查处的兽药;2、兽用处方药及原材料;3、兽药监督管理部门禁止生产、使用的兽药，如瘦肉精等;4、未明确展示非处方标签的兽药类商品;

（3）禁止销售实际不存在类商品，如七彩草莓的种子、七彩草莓的苗、七彩茶花的苗、纯蓝色玫瑰的种子、纯蓝色的玫瑰苗、蓝色火龙果的种子、蓝色火龙果的苗、蓝色西瓜的种子、绿色草莓的种子、绿色草莓的苗、七彩玫瑰的种子、七彩玫瑰的苗、蓝桂苗等;

（4）禁止销售保护性植物或有毒植物，如银冠玉、乌羽玉等;

（5）禁止销售柴刀、伞刀、镰刀。

image.png

4、增加种子发芽率和产量的宣传要求。

各类种子均不得对发芽率等做绝对化、保证性承诺（如“100%发芽”、“包发芽”等），对一般发芽率的宣传应确保可提供真实证明材料;

由于种子产量受到气候、地理位置和种植技术等多种因素影响，不得对种子产量做承诺

image.png

5、增加农药、兽药等宣传规范。

image.png

在推广农药、兽药、饲料和饲料添加剂类商品时，禁止出现如下宣传:

（1）说明有效率;

（2）有违反安全使用规程的文字、语言或者画面;

（3）表示功效、安全性;

（4）利用科研单位、学术机构、技术推广机构、行业协会或者专业人士、用户的名义或者形象作推荐、证明。

除上述内容外，推广农药、兽药类商品还应禁止出现如下宣传:

（1）贬低同类产品，与其他农药、兽药进行功效和安全性对比;

（2）含有评比、排序、推荐、指定、选用、获奖等综合性评价内容;

（3）含有“无效退款”、“保险公司保险”等承诺;

（4）法律法规规章政策等禁止宣传的其他内容。

6、个别定准类目取消线上化，增加问卷入口。

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    Pico4

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    Pico4

  • Pico 4 有哪些VR应用程序可用？

    Peaky Blinders等游戏Pico Store中有 VR 应用，涵盖游戏、健身、视频和社交。迄今为止已确认的 VR 游戏包括 Peaky Blinders: The Kings Ransom、Ultimechs和The Walking Dead: Saints & Sinners2。到目前为止，像 Meta 的《生化危机4》这样的独家高调游戏都不见了。与育碧的独家合作将于2023年开始:《舞力全开》随后将在 Pico Store 发布。VR 健身爱好者可以期待集成卡路里跟踪器和 Pico Fitness，这是一款建议锻炼计划并分析和跟踪个人进度的应用程序。付费健身应用包括 Les Mills Body Combat、All-in-One Summer Edition 和 Creed: Rise to Glory。Pico 还承诺与 Wave 一起提供“开创性的现场音乐体验”，并宣布 Pico Worlds，它应该是一种原始元宇宙。不过，目前 Pico Store 的 VR 应用选择跟不上 Quest Store。

    Pico4

  • Pico 4 使用什么操作系统？

    Pico OS的 VR 优化操作系统该头戴式设备在 Android 上运行，与 Quest 2 一样，并使用一种名为Pico OS的 VR 优化操作系统。

    Pico4

  • Pico 4 控制器提供哪些功能？

    与 Meta 的触摸控制器几乎相同除了 VR 头戴设备，VR 控制器也进行了全面重新设计，比 Pico Neo3Link 的控制器更加优雅。跟踪环现在斜向手腕延伸，而不是从手柄中伸出，让您可以将控制器拉得更近，而不会妨碍跟踪环。由于新的 HyperSense 电机，Pico 还承诺提供更逼真的触觉体验。控制器由两节可更换的 AA 电池供电。输入选项与 Meta 的触摸控制器几乎相同：每个控制器都有一个模拟摇杆、两个主按钮、一个触发按钮和一个抓取按钮。每个 Pico 控制器都有两个系统按钮，其中一个用于屏幕截图。

    Pico4

  • Redmi K60能开吃鸡90帧吗？

    可以Redmi K60支持吃鸡游戏的90帧以及王者荣耀的120帧模式。玩家主要在游戏内打开画质的选项即可，将画质调整到90Hz或者120Hz模式，就可以使用高帧率模式。除了王者荣耀和吃鸡之外，目前国内还有其他多款游戏也可以在K60系列上使用高帧率模式。

    Redmi K60

  • Pico 4是否提供直通模式？

    有直通模式厌倦了 Quest 2 颗粒感的黑白直通的人都会感到高兴。Pico 4 配备 16MP RGB 摄像头，可实现全彩直通，让您更清楚地看到周围环境。如果您听到房间里有人与您交谈或认为猫在您的脚下四处游荡，请使用直通快捷方式并自行检查。借助这款改进后的相机，Pico 还可以支持更好的 AR 或混合现实体验。您还会看得更清楚，因为 Pico 4 的 IPD 调整比 Quest 2 好得多。具体来说，它将具有“系统设置内的 0.5mm 无级 IPD 调整”。Quest 2 只有三个可能与您的眼睛宽度不匹配的固定距离，而 Pico 4 具有更好的微调，“至少有 20 个不同的级别”可供选择。

    Pico4

  • Pico 4 有集成扬声器吗？

    有集成扬声器集成到头戴式耳机中并提供 3D 环绕声。两个集成麦克风支持降噪（最高 30 dB）和回声消除（最高 50 dB）。

    Pico4

  • Pico 4 的电池能用多久？

    长达三个小时电池的容量为5，300 mAh，应该可以连续运行长达三个小时。Quest 2 运行大约两到三个小时。电池支持高通的Quick Charge 3.0，因此可以快速充电。

    Pico4

  • Pico 4的重量是多少？

    总重量为586克由于采用了煎饼式光学元件和背面的电池，Pico4的外壳仅重295克。据制造商称，使用头戴式耳机时，它的总重量为586克。头戴支架比 Meta Quest2的简单织物表带更坚固、质量更高，并提供带防滑合成皮革的可调节肩带。另一方面，Quest Pro 也将有一个稳定的头戴式，但它似乎将 VR 耳机的重量更多地转移到了前额的上半部分。Pico4比 Meta Quest2更薄、更小、更轻。图片：PICO官网Pico 前辈的头部安装几乎没有变化。额外的舒适度是通过较低的重量实现的，但不是通过头戴式，它不适应头部后部并且从不紧密贴合。如果您将头戴式支架收紧很多，它会坐得更好，但这是以牺牲舒适性为代价的。

    Pico4

  • Pico 4可以调整镜头距离吗？

    可以调整镜头距离与仅提供三个级别的 Quest 2 不同，您可以在 Pico 4 上连续调节镜头距离。耳机支持62 至 72 毫米的 IPD 范围。如果您戴眼镜，您可以使用随附的耳机垫片更好地保护镜片。但是，正常的眼镜框可以安装在下面，没有任何问题。

    Pico4

  • Pico 4 使用什么镜头？

    Pico 4 使用的是煎饼镜头Quest 2 和 Pico 4 的主要区别在于 Pico 4 使用的是煎饼镜头。与使用经典菲涅耳透镜的 Meta Quest 2 相比，它们的外形更纤薄，重量更轻。Quest Pro也将使用煎饼镜片。根据 Pico 的说法，视野是 105 度。由于薄饼镜片靠近用户的眼睛，因此视野看起来比我们第一次动手操作时所显示的度数要大。

    Pico4

  • Pico 4 的分辨率是多少？

    2160x2160像素两个2.56英寸 LC 显示器的分辨率为2160x2160像素，比 Meta Quest2的单屏幕（1，920x1，832像素）略高。支持的刷新率为72和90赫兹。该耳机已通过低蓝光认证，因此可提供对眼睛友好的游戏体验。

    Pico4

  • Pico 4性能怎么样？

    比 Quest 2 略强在性能方面，这两款设备都配备了骁龙 XR2，这是当前独立 VR 耳机的标准芯片。但是，Pico 4 有 8 GB 的工作内存，而不是 Quest 2 的 6 GB。这应该没什么大的区别。

    Pico4

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