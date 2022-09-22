网易云音乐上线黑胶打碟功能

站长之家 9 月 22 日讯：网易云音乐宣布推出二创工具“黑胶打碟”功能，用户可在歌曲播放页详情处找到“黑胶打碟”入口或直接搜索“黑胶打碟”，目前该功能已于iOS上线，安卓端即将上线。
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9月9日，网易云音乐宣布空间音频”上线，自研网易沉浸声”...官方表示，网易沉浸声以自研算法，对双声道音源进行分离处理，分解出不同的声音元素，再利用声音空间位置传递函数，营造沉浸式空间体验，适用于网易云音乐所有内容...空间音频是一种远超立体声、环绕声的音频技术，可让声音听起来像是从四面八方传来，能够给用户带来更加沉浸式、更具空间感的音频内容体验...截至2022年6月底，网易云音乐的内容库包含超过1.06亿首音乐曲目，包括来自知名厂牌、独立音乐人的音乐及自制内容...
9月11日，李易峰相关消息公布后，多品牌紧急宣布与李易峰解约，包括真果粒、Prada普拉达、六福珠宝、京都念慈菴、HONMA高尔夫等等...而现在包括QQ音乐、网易云音乐、芒果TV在内的不少音乐、视频平台也已下架李易峰作品，个人介绍页也无法搜索到...在网易云音乐搜索李易峰”，显示很抱歉，未能找到相关搜索结果！”...在QQ音乐搜索李易峰”，显示很抱歉，暂时没有找到与李易峰相关的结果”...
2020年6月16日，网易云音乐正式发布独立K歌App音街”，专为年轻人打造...但上线2年后，音街App日前发布公告称，因业务发展的调整，音街App将于2022年9月30日关闭，停止使用，具体安排如下：...网易云音乐登录状态下的用户可进行演唱/播放/评论/送礼等操作；官方将无法对草稿箱内作品做存储和迁移，作品如需保存，请提前将其发布，发布后可下载至本地保存或前往网易云音乐查看...
站长之家 8 月 29日讯：网易云音乐宣布与北京龙韬娱乐文化有限公司达成版权合作协议，网易云音乐已获得龙韬娱乐旗下全量音乐版权授权，包括黄子韬、徐艺洋、石玺彤、Doggie等热门艺人的音源作品...
但现在由于业务发展调整，音街App发布公告称，音街App将于2022年9月30日关闭，停止使用，具体安排如下：9月30日24点，音街App停止使用，届时用户将无法进行登录和使用App...
网易云音乐已获得NOVA音乐旗下全量音乐版权授权，知名创作女歌手曹方的音源作品将回归网易云音乐...网易云音乐也是最受中国年轻一代喜爱的音乐平台，其独有的音乐社区属性不仅能有效提升音乐内容分发效率，也有助于增强NOVA音乐旗下音乐内容在年轻用户群体中的影响力...近一年来，网易云音乐先后与摩登天空、香港英皇娱乐、中国唱片集团、风华秋实、乐华娱乐、福茂唱片、SM娱乐、时代峰峻、YG娱乐、龙韬娱乐等达成版权合作......
网易云音乐宣布与北京龙韬娱乐文化有限公司达成版权合作协议，双方将在音乐版权、艺人宣推等领域展开深层次的合作...网易云音乐已获得龙韬娱乐旗下全量音乐版权授权，包括黄子韬、徐艺洋、石玺彤、Doggie等热门艺人的音源作品...
2022年9月10日是一年一度的教师节，也恰逢中国传统节日中秋节，专家表示，这两个节日出现在同一天本世纪只有三次，分别是2022年、2041年和2079年...凡持有效中华人民共和国教师资格证书”且在校任教的老师，上传本人的资格证书、身份证明、工作证明截图...审核通过后，将由网易云音乐统一发放奖励...该活动从即日起持续至2022年9月18日24点，活动奖励数量有限，送完为止，审核通过后发放到网易云音乐帐号...
网易云音乐旗下K歌App“音街”日前发布公告称，因业务发展的调整，音街App将于2022年9月30日关闭...官方无法对草稿箱内作品做存储和迁移，作品如要保存，需用户提前将其发布，发布后可下载至本地保存或前往网易云音乐查看...资料显示，网易云音乐于2020年6月16日正式发布独立K歌App“音街”，是一款专为年轻人打造的应用...
今天，ColorOS官方展示了即将发布的ColorOS 13的新特性：智慧息屏...从视频展示的功能来看，通过智慧息屏功能，即便不进行解锁，仅在息屏状态下，用户也能够进行诸如音乐切换等操作...在今天，网易云音乐推送了8.8.21版本更新，在该版本中，应用支持了ColorOS 13的这一息屏显示功能...在ColorOS 13正式发布后，或许将有更多应用支持这一功能...
支持以下格式。腾讯极光盒子5Pro依托强大的硬件性能，通过安装KODI、VLC等专业播放软件，支持BD/UHD原盘ISO M2TS MKV（BDMV/ISO）、3D MVC(蓝光、MKV)、MKV、M2TS、MTS、TS、MP4、MOV、AVI、MPG、MPEG、VOB、FLV、3GP、TP等，原盘发烧友的福音
支持。腾讯极光盒子5Pro是支持HDMI2.1高清线的，享受全程8K@60fps输出，配备HDMI2.1视频接口，标配HDMI2.1高清视频线，传输带宽提升至48Gbps，支持动态HDR格式，真正意义上实现8K高品质视像传输。
有Redmi K60支持王者荣耀的120Hz画面，在王者荣耀游戏内开启高帧率模式即可。K60的屏幕有120Hz刷新率，支持多款游戏的120Hz模式，也有部分游戏支持90Hz模式，由于其搭载了旗舰级的处理器，性能上可以媲美很多高端旗舰手机，在相同价位段超过了很多同级别手机，游戏娱乐能力也十分出众。
屏幕总分为149分，排行第一位据相关爆料，iPhone14Pro Max的屏幕与音频得分已上榜DXO，其中屏幕总分为149分，排行第一位，音频总分42分，排行第九。据悉，iPhone14Pro Max的屏幕亮度非常出众，在户外的可读性方面十分突出，观看HDR视频时可以展现非常自然地对比度和细节，低光下渲染十分逼真，播放视频游戏时几乎看不到失帧。
支持。腾讯极光盒子5 Pro支持全程8K画质、8K解码、8K传输、8K片源、8K显示，支持全程8K@60fps分辨率的视频解码、视频输出，呈现摄人心魄的原片级细腻画质，帧帧入微，栩栩如生，满血的HDMI2.1带来8K的极速传输，清晰度是4K的四倍。
可以充分与 Quest Pro 竞争Pico4 Pro预计将提供额外的眼睛和面部跟踪功能，并与 Quest Pro 竞争。它将在今年晚些时候公布，但只会出售给企业和开发商。对该设备的反馈将用于改进 VR 头显，并可能在2023年将其出售给家庭用户。PCIO 4配置参数如下:
10月通过在线渠道开始Pico4有两个版本:128GB （429EUR） 或256GB (499EUR)。预订将于10月通过在线渠道开始。该设备将于2022年10月18日在欧洲、日本和韩国上市销售。新加坡和马来西亚将在稍后添加。Pico Interactive 目前没有提供头显何时在美国上市的详细信息。那里的市场牢牢地掌握在 Meta 的手中。字节跳动在美国也面临法律诉讼的威胁。Pico 可能会先在欧洲测试 Pico4的推出，然后才会扩展到美国。尤其是在德国，目前 Pico 仍然具有优势，因为 Meta Quest2并未在德国正式销售。
没有Pico4没有用于本地 PCVR 流媒体的显示端口电缆连接。用于视频流信号的 USB-C 电缆也不可用。作为一个原因，Pico 指的是 Pico Neo3Link，它是为想要玩 SteamVR 游戏的游戏玩家设计的。Pico4专门用于原生移动应用程序。到2023年，应该会有一个Wi-Fi 加密狗，用于 PC 和 Pico4之间的直接传输。Pico 过去没有很好地管理无线流媒体，因此转向加密狗是显而易见的。Quest 耳机也计划很快配备 Wi-Fi加密狗。由于 Pico4支持 Wi-Fi6，如果 Pico 软件允许，Pico 当前的 Wi-Fi 流理论上可以工作。
Peaky Blinders等游戏Pico Store中有 VR 应用，涵盖游戏、健身、视频和社交。迄今为止已确认的 VR 游戏包括 Peaky Blinders: The Kings Ransom、Ultimechs和The Walking Dead: Saints & Sinners2。到目前为止，像 Meta 的《生化危机4》这样的独家高调游戏都不见了。与育碧的独家合作将于2023年开始:《舞力全开》随后将在 Pico Store 发布。VR 健身爱好者可以期待集成卡路里跟踪器和 Pico Fitness，这是一款建议锻炼计划并分析和跟踪个人进度的应用程序。付费健身应用包括 Les Mills Body Combat、All-in-One Summer Edition 和 Creed: Rise to Glory。Pico 还承诺与 Wave 一起提供“开创性的现场音乐体验”，并宣布 Pico Worlds，它应该是一种原始元宇宙。不过，目前 Pico Store 的 VR 应用选择跟不上 Quest Store。
Pico OS的 VR 优化操作系统该头戴式设备在 Android 上运行，与 Quest 2 一样，并使用一种名为Pico OS的 VR 优化操作系统。
与 Meta 的触摸控制器几乎相同除了 VR 头戴设备，VR 控制器也进行了全面重新设计，比 Pico Neo3Link 的控制器更加优雅。跟踪环现在斜向手腕延伸，而不是从手柄中伸出，让您可以将控制器拉得更近，而不会妨碍跟踪环。由于新的 HyperSense 电机，Pico 还承诺提供更逼真的触觉体验。控制器由两节可更换的 AA 电池供电。输入选项与 Meta 的触摸控制器几乎相同：每个控制器都有一个模拟摇杆、两个主按钮、一个触发按钮和一个抓取按钮。每个 Pico 控制器都有两个系统按钮，其中一个用于屏幕截图。
可以Redmi K60支持吃鸡游戏的90帧以及王者荣耀的120帧模式。玩家主要在游戏内打开画质的选项即可，将画质调整到90Hz或者120Hz模式，就可以使用高帧率模式。除了王者荣耀和吃鸡之外，目前国内还有其他多款游戏也可以在K60系列上使用高帧率模式。
有直通模式厌倦了 Quest 2 颗粒感的黑白直通的人都会感到高兴。Pico 4 配备 16MP RGB 摄像头，可实现全彩直通，让您更清楚地看到周围环境。如果您听到房间里有人与您交谈或认为猫在您的脚下四处游荡，请使用直通快捷方式并自行检查。借助这款改进后的相机，Pico 还可以支持更好的 AR 或混合现实体验。您还会看得更清楚，因为 Pico 4 的 IPD 调整比 Quest 2 好得多。具体来说，它将具有“系统设置内的 0.5mm 无级 IPD 调整”。Quest 2 只有三个可能与您的眼睛宽度不匹配的固定距离，而 Pico 4 具有更好的微调，“至少有 20 个不同的级别”可供选择。
有集成扬声器集成到头戴式耳机中并提供 3D 环绕声。两个集成麦克风支持降噪（最高 30 dB）和回声消除（最高 50 dB）。
长达三个小时电池的容量为5，300 mAh，应该可以连续运行长达三个小时。Quest 2 运行大约两到三个小时。电池支持高通的Quick Charge 3.0，因此可以快速充电。
总重量为586克由于采用了煎饼式光学元件和背面的电池，Pico4的外壳仅重295克。据制造商称，使用头戴式耳机时，它的总重量为586克。头戴支架比 Meta Quest2的简单织物表带更坚固、质量更高，并提供带防滑合成皮革的可调节肩带。另一方面，Quest Pro 也将有一个稳定的头戴式，但它似乎将 VR 耳机的重量更多地转移到了前额的上半部分。Pico4比 Meta Quest2更薄、更小、更轻。图片：PICO官网Pico 前辈的头部安装几乎没有变化。额外的舒适度是通过较低的重量实现的，但不是通过头戴式，它不适应头部后部并且从不紧密贴合。如果您将头戴式支架收紧很多，它会坐得更好，但这是以牺牲舒适性为代价的。
可以调整镜头距离与仅提供三个级别的 Quest 2 不同，您可以在 Pico 4 上连续调节镜头距离。耳机支持62 至 72 毫米的 IPD 范围。如果您戴眼镜，您可以使用随附的耳机垫片更好地保护镜片。但是，正常的眼镜框可以安装在下面，没有任何问题。
Pico 4 使用的是煎饼镜头Quest 2 和 Pico 4 的主要区别在于 Pico 4 使用的是煎饼镜头。与使用经典菲涅耳透镜的 Meta Quest 2 相比，它们的外形更纤薄，重量更轻。Quest Pro也将使用煎饼镜片。根据 Pico 的说法，视野是 105 度。由于薄饼镜片靠近用户的眼睛，因此视野看起来比我们第一次动手操作时所显示的度数要大。
2160x2160像素两个2.56英寸 LC 显示器的分辨率为2160x2160像素，比 Meta Quest2的单屏幕（1，920x1，832像素）略高。支持的刷新率为72和90赫兹。该耳机已通过低蓝光认证，因此可提供对眼睛友好的游戏体验。
比 Quest 2 略强在性能方面，这两款设备都配备了骁龙 XR2，这是当前独立 VR 耳机的标准芯片。但是，Pico 4 有 8 GB 的工作内存，而不是 Quest 2 的 6 GB。这应该没什么大的区别。