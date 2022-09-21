技嘉发布基于NVIDIA GeForce RTX 40系列的AORUS显卡

站长之家(ChinaZ.com) 9月21日消息:技嘉科技今天发布了新的GeForce RTX40系列显卡。

据官方介绍，技嘉GeForce RTX40系列显卡由全新的超高效NVIDIA Ada Lovelace架构提供支持，第三代RTX、GeForce RTX40系列显卡的速度超乎想象，让游戏玩家和创作者在性能、神经渲染和更多领先的平台功能方面实现了飞跃。

AORUS显卡在GeForce RTX40系列上采用了标志性的WINDFORCE冷却系统。WINDFORCE仿生鲨鱼风扇采用了新的风扇叶片和特殊的表面设计，与相同转速的普通风扇相比，可增加30%的静压，同时降低3分贝的噪音水平。

技嘉还在AORUS和GAMING OC GeForce RTX40系列显卡上带回了升级版的标志性三环RGB灯--RGB Halo。这一深受喜爱的功能，在旋转风扇上提供可寻址的灯光效果。AORUS显卡侧面的LCD边缘视图为用户提供了另一种选择，可以用文字、图像或gif图片来个性化他们的显卡。人们还可以通过LCD Edge View监控关键的健康数据，如耗电量、温度、转速等。

技嘉将在10月上市AORUS GeForce RTX4090XTREME WATERFORCE、AORUS GeForce RTX4090MASTER、技嘉GeForce RTX4090GAMING OC、技嘉GeForce RTX4090WINDFORCE，GeForce RTX4080系列将在11月上市。

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