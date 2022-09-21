首批配备更快的Wi-Fi 7的智能手机最早将于2024年推出

站长之家(ChinaZ.com) 9月21日消息:根据DigiTimes的一份新报告，首批支持Wi-Fi7的智能手机可能最早在2024年下半年开始面世，该报告引用了IC后端公司和检验实验室的数据。

Wi-Fi7能够使用320MHz信道，它支持4K正交振幅调制（QAM）技术，在天线数量相同的情况下，提供比Wi-Fi6快2.4倍的速度。据Wi-Fi联盟称，Wi-Fi7被定位为下一代主要的Wi-Fi技术演进，预计将提供每秒至少30千兆比特的速度，甚至可能达到40千兆比特。它将为下一代的AR/VR、8K视频流和游戏设备提供足够快的速度。

Wi-Fi6的速度高达9.6Gb/s，而WiFi5的最高速度为3.5Gb/s，因此WiFi7推出时将是一个明显的进步。目前还没有关于苹果何时可能采用Wi-Fi7的消息，但值得注意的是，苹果还没有采用Wi-Fi6E，后者自2019年以来一直在使用。

苹果设备仍在使用Wi-Fi6，而且苹果有可能坚持使用Wi-Fi6，直到推出Wi-Fi7，完全跳过Wi-Fi6E。DigiTimes认为，随着Wi-Fi7的推出，Wi-Fi6E只是一种过渡性技术。

Wi-Fi7将首先出现在路由器和笔记本上，然后才会出现在智能手机上。今年1月，联发科演示了Wi-Fi7，英特尔表示，它计划到2024年在PC笔记本电脑中采用Wi-Fi7，2025年该技术将出现在主要市场。高通公司也在开发Wi-Fi7芯片选项，预计将在同一时间段出现。

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