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首批配备更快的Wi-Fi 7的智能手机最早将于2024年推出

2022-09-21 16:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月21日消息:根据DigiTimes的一份新报告，首批支持Wi-Fi7的智能手机可能最早在2024年下半年开始面世，该报告引用了IC后端公司和检验实验室的数据。

WiFi

Wi-Fi7能够使用320MHz信道，它支持4K正交振幅调制（QAM）技术，在天线数量相同的情况下，提供比Wi-Fi6快2.4倍的速度。据Wi-Fi联盟称，Wi-Fi7被定位为下一代主要的Wi-Fi技术演进，预计将提供每秒至少30千兆比特的速度，甚至可能达到40千兆比特。它将为下一代的AR/VR、8K视频流和游戏设备提供足够快的速度。

Wi-Fi6的速度高达9.6Gb/s，而WiFi5的最高速度为3.5Gb/s，因此WiFi7推出时将是一个明显的进步。目前还没有关于苹果何时可能采用Wi-Fi7的消息，但值得注意的是，苹果还没有采用Wi-Fi6E，后者自2019年以来一直在使用。

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苹果设备仍在使用Wi-Fi6，而且苹果有可能坚持使用Wi-Fi6，直到推出Wi-Fi7，完全跳过Wi-Fi6E。DigiTimes认为，随着Wi-Fi7的推出，Wi-Fi6E只是一种过渡性技术。

Wi-Fi7将首先出现在路由器和笔记本上，然后才会出现在智能手机上。今年1月，联发科演示了Wi-Fi7，英特尔表示，它计划到2024年在PC笔记本电脑中采用Wi-Fi7，2025年该技术将出现在主要市场。高通公司也在开发Wi-Fi7芯片选项，预计将在同一时间段出现。

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  • Pico 4 有哪些VR应用程序可用？

    Peaky Blinders等游戏Pico Store中有 VR 应用，涵盖游戏、健身、视频和社交。迄今为止已确认的 VR 游戏包括 Peaky Blinders: The Kings Ransom、Ultimechs和The Walking Dead: Saints & Sinners2。到目前为止，像 Meta 的《生化危机4》这样的独家高调游戏都不见了。与育碧的独家合作将于2023年开始:《舞力全开》随后将在 Pico Store 发布。VR 健身爱好者可以期待集成卡路里跟踪器和 Pico Fitness，这是一款建议锻炼计划并分析和跟踪个人进度的应用程序。付费健身应用包括 Les Mills Body Combat、All-in-One Summer Edition 和 Creed: Rise to Glory。Pico 还承诺与 Wave 一起提供“开创性的现场音乐体验”，并宣布 Pico Worlds，它应该是一种原始元宇宙。不过，目前 Pico Store 的 VR 应用选择跟不上 Quest Store。

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  • Pico 4 使用什么操作系统？

    Pico OS的 VR 优化操作系统该头戴式设备在 Android 上运行，与 Quest 2 一样，并使用一种名为Pico OS的 VR 优化操作系统。

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  • Pico 4 控制器提供哪些功能？

    与 Meta 的触摸控制器几乎相同除了 VR 头戴设备，VR 控制器也进行了全面重新设计，比 Pico Neo3Link 的控制器更加优雅。跟踪环现在斜向手腕延伸，而不是从手柄中伸出，让您可以将控制器拉得更近，而不会妨碍跟踪环。由于新的 HyperSense 电机，Pico 还承诺提供更逼真的触觉体验。控制器由两节可更换的 AA 电池供电。输入选项与 Meta 的触摸控制器几乎相同：每个控制器都有一个模拟摇杆、两个主按钮、一个触发按钮和一个抓取按钮。每个 Pico 控制器都有两个系统按钮，其中一个用于屏幕截图。

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  • Redmi K60能开吃鸡90帧吗？

    可以Redmi K60支持吃鸡游戏的90帧以及王者荣耀的120帧模式。玩家主要在游戏内打开画质的选项即可，将画质调整到90Hz或者120Hz模式，就可以使用高帧率模式。除了王者荣耀和吃鸡之外，目前国内还有其他多款游戏也可以在K60系列上使用高帧率模式。

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  • Pico 4是否提供直通模式？

    有直通模式厌倦了 Quest 2 颗粒感的黑白直通的人都会感到高兴。Pico 4 配备 16MP RGB 摄像头，可实现全彩直通，让您更清楚地看到周围环境。如果您听到房间里有人与您交谈或认为猫在您的脚下四处游荡，请使用直通快捷方式并自行检查。借助这款改进后的相机，Pico 还可以支持更好的 AR 或混合现实体验。您还会看得更清楚，因为 Pico 4 的 IPD 调整比 Quest 2 好得多。具体来说，它将具有“系统设置内的 0.5mm 无级 IPD 调整”。Quest 2 只有三个可能与您的眼睛宽度不匹配的固定距离，而 Pico 4 具有更好的微调，“至少有 20 个不同的级别”可供选择。

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  • Pico 4 有集成扬声器吗？

    有集成扬声器集成到头戴式耳机中并提供 3D 环绕声。两个集成麦克风支持降噪（最高 30 dB）和回声消除（最高 50 dB）。

    Pico4

  • Pico 4 的电池能用多久？

    长达三个小时电池的容量为5，300 mAh，应该可以连续运行长达三个小时。Quest 2 运行大约两到三个小时。电池支持高通的Quick Charge 3.0，因此可以快速充电。

    Pico4

  • Pico 4的重量是多少？

    总重量为586克由于采用了煎饼式光学元件和背面的电池，Pico4的外壳仅重295克。据制造商称，使用头戴式耳机时，它的总重量为586克。头戴支架比 Meta Quest2的简单织物表带更坚固、质量更高，并提供带防滑合成皮革的可调节肩带。另一方面，Quest Pro 也将有一个稳定的头戴式，但它似乎将 VR 耳机的重量更多地转移到了前额的上半部分。Pico4比 Meta Quest2更薄、更小、更轻。图片：PICO官网Pico 前辈的头部安装几乎没有变化。额外的舒适度是通过较低的重量实现的，但不是通过头戴式，它不适应头部后部并且从不紧密贴合。如果您将头戴式支架收紧很多，它会坐得更好，但这是以牺牲舒适性为代价的。

    Pico4

  • Pico 4可以调整镜头距离吗？

    可以调整镜头距离与仅提供三个级别的 Quest 2 不同，您可以在 Pico 4 上连续调节镜头距离。耳机支持62 至 72 毫米的 IPD 范围。如果您戴眼镜，您可以使用随附的耳机垫片更好地保护镜片。但是，正常的眼镜框可以安装在下面，没有任何问题。

    Pico4

  • Pico 4 使用什么镜头？

    Pico 4 使用的是煎饼镜头Quest 2 和 Pico 4 的主要区别在于 Pico 4 使用的是煎饼镜头。与使用经典菲涅耳透镜的 Meta Quest 2 相比，它们的外形更纤薄，重量更轻。Quest Pro也将使用煎饼镜片。根据 Pico 的说法，视野是 105 度。由于薄饼镜片靠近用户的眼睛，因此视野看起来比我们第一次动手操作时所显示的度数要大。

    Pico4

  • Pico 4 的分辨率是多少？

    2160x2160像素两个2.56英寸 LC 显示器的分辨率为2160x2160像素，比 Meta Quest2的单屏幕（1，920x1，832像素）略高。支持的刷新率为72和90赫兹。该耳机已通过低蓝光认证，因此可提供对眼睛友好的游戏体验。

    Pico4

  • Pico 4性能怎么样？

    比 Quest 2 略强在性能方面，这两款设备都配备了骁龙 XR2，这是当前独立 VR 耳机的标准芯片。但是，Pico 4 有 8 GB 的工作内存，而不是 Quest 2 的 6 GB。这应该没什么大的区别。

    Pico4

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