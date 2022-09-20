抖音电商整治不合规红领巾、队徽等 违规商品将被封禁

站长之家（ChinaZ.com）9月20日 消息:今日，抖音电商发布了关于不合规红领巾、队徽、队旗、队委（队长）标志、团徽、团旗的治理公告。

公告称，为保护消费者权益、维护平台经营秩序，平台禁止售卖异形的或尺寸不符合上述要求的红领巾、队徽、队旗、队委（队长）标志、团徽、团旗等。即日起，平台将对该类违规商品进行专项整治，此类问题商品一经发现，平台将根据【商家—发布违禁商品/信息】细则等平台规则，视违规情节严重程度，针对商家采取包括但不限于商品封禁、停业整顿、扣除保证金、清退店铺、冻结/扣除违规货款等处理措施。

针对部分创作者在推广商品环节（包括直播/短视频等）售卖尺寸不合规的红领巾、队徽、队旗、队委（队长）标志、团徽、团旗的违规情况，平台有权依据【商家—发布违禁商品/信息】细则中的相关规定，对创作者采取包括但不限于封禁开播权限、关停商品分享功能、扣除用户信用分、扣除保证金等处置措施。

根据相关标准规范，红领巾、队徽、队旗、队委（队长）标志、团徽、团旗的规格尺寸需符合以下标准:

红领巾

红领巾分为小号、大号两个规格，分别是:小号:底边长100厘米、腰边长60厘米。大号:底边长120厘米、腰边长72厘米。

队徽

徽章的规格为高2.2厘米，宽1.8厘米。

队旗

队旗指大、中队旗。队旗颜色采用国旗红，可用布、绸、缎等材料按照标准制作。大队旗长120厘米、高90厘米。旗中心是五角星和火炬，五角星为黄色，火炬由黄色线条勾勒出轮廓。中队旗长80厘米、高60厘米。右端剪去高20厘米、底宽60厘米的等腰三角形，形成一个三角形缺口，五角星及火炬在以60厘米为边长的正方形中心。

队委（队长）标志

队委（队长）标志由白底、红杠组成，白底高7厘米、宽6厘米，红杠长4厘米、宽1厘米。大队委标志中间为三条红杠，中队委标志中间为两条红杠，小队长标志中间为一条红杠。红杠之间间隔1厘米，与白底左右边缘各相距1厘米。大队委标志上下各空1厘米，中队委标志上下各空2厘米，小队长标志上下各空3厘米。

团徽

佩戴用途的团徽外形名义尺寸20毫米，偏差不得大于0.5毫米，其他部分尺寸按比例缩放。

团旗

团旗的通用规格有下列三种:

（一）长288厘米，宽192厘米。

（二）长192厘米，宽128厘米。

（三）长96厘米，宽64厘米。

在这里，提醒各位商家和创作者及时自查整改，避免出现任何形式的售卖此类违规商品的行为。

违规图例:

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