比特币跌破19000美元

很好。RTX4080是非常适合剪辑视频的，本身配置足够强大，GeForce RTX40系列 GPU 极大地促进了视频制作。GeForce RTX40系列的新型双编码器大大减少了在等待视频导出时被卡住的感觉，这将导出时间缩短了近一半。突破性的 AI 技术，如 AI 图像生成器和 DaVinci Resolve 中的新视频编辑工具，正在迎来新的创意浪潮。超快的 GeForce RTX4090和4080显卡将推动 AI 革命的下一步发展，与上一代相比，AI 性能提升高达2倍。使用 GeForce RTX40系列 GPU 的内容创建者还可以从加速与顶级视频编辑应用程序的现有集成中受益。GPU 加速的效果和解码无需代理即可在 REDCINE-X PRO、DaVinci Resolve 和 Adobe Premiere Pro 中实时处理超高分辨率 RAW 素材，从而节省了大量时间。