比特币跌破19000美元

站长之家 9月 19日讯：截至发稿，比特币单枚价格跌破19000美元，大跌7.87%，暂报18478美元，价格创下了近两年来新低。
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加密货币反映了全球市场的情况，在杰罗姆·鲍威尔警告不要过早放松政策后，比特币跌破了过去两周交易的狭窄区间的底端：20000美元。数字资产基金经理ValkyrieInvestments的研究主管Josh Olszewicz表示："鲍威尔承认在缓解之前会有痛苦，这是相当鹰派的表达。"截至新加坡时间周六下午2:40，加密货币市场规模最大的主题比特币下跌多达3.4%，至19947.32美元，自7月14日以来首次跌破20000美元，并将今年的溃败比例扩大到57%。过去一周，它一直在该水平和约22000美元之间的高点范围内交易。以太坊下跌幅度更大，为-5.5%，至1471.41美元，Solana
定于9月19日发布的ROG6天玑至尊版手机放出新的预告，从预告中可以看到，ROG6天玑至尊版的安兔兔综合成绩突破了114万分，拿到了跑分新高，其中联发科天玑9000+斩获近30万分立大功...天玑9000+超大核Cortex-X2主频高达3.2GHz，配备3个2.85GHzCortex-A710核心和4个Cortex-A510核心，GPU为ArmMali-G710MC10，CPU性能提升5%，GPU性能提升10%...
8月26日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，特拉华州一名法官要求推特向特斯拉CEO埃隆·马斯克提供2021年第四季度对其活跃用户进行审计时抽样的9000个帐户数据。 最初，推特称这些数据并不存在，很难收集。然而，特拉华州法院大法官凯瑟琳·麦考密克（kathleen McCormick）给了推特两周的时间来提供这些数据。 马斯克声称，推特在财务披露中谎报了真实用户的数量，从而欺骗了他，他希望通过这些数据来证实推特对垃圾邮件账户的估计。 但是，马斯克为结束收购推特的交易而索要的其他数据，被以“宽泛得荒谬”的理由拒绝。 马斯克收购推特
站长之家 9 月 9日讯：今日，特斯拉中国宣布，特斯拉中国大陆第 9000 个超级充电桩正式落地。
ROG6天玑至尊版已经开启预售，这款手机搭载天玑9000+处理器，官方称使用了“革命性散热科技，前所未有的酷冷”，将于9月19日正式发布...根据官方发布的预热视频，这款手机在散热上非常激进，机身上使用了一个机械窗口，可以手动开启，露出其中的散热鳍片...博主爆料称，ROG6天玑至尊版是调校最激进的天玑9000系列机型，跑分有可能会超过高通骁龙8+机型...
随着ROG6天玑系列发布，天玑9000+“满血灰烬版”芯片也被曝光...跑分方面，Geekbench5记录显示，天玑9000+满血灰烬版单核成绩突破了1400分，多核成绩突破了4600分...ROG6天玑至尊版的联名版本将采用天玑9000+“满血灰烬版”芯片，配备16GBLPDDR5x内存，采用6.78英寸AMOLED直屏，支持165Hz高刷新率；采用5000万主摄，内置6000mAh电池，支持65W有线快充...
ROG此前已经宣布，将于9月19日举行新品发布会，正式发布ROG6天玑至尊版...根据安兔兔最新发布的8月性能榜，目前高通阵营最强的是红魔7S，跑分112万分，而新机ROG6天玑至尊版可能将超过这个数字...日前的一份官方视频中已经透露，ROG6天玑至尊版在背壳上有一块可以物理开盖”的部件，可以直接打开露出内部的散热鳍片，达到更快速、直接的热量交换...其他方面，ROG6天玑至尊版将搭载6.78英寸超高刷刚性直屏，内置6000mAh双电芯+65W快充，影像上更是带来了IMX766大底主摄，非常值得期待......
华为Mate50系列共有四款型号，分别是华为Mate50E、华为Mate50、华为Mate50Pro以及华为Mate50RS...总体来看，华为Mate50Pro对于Mate50的提升是全方位的，尤其是对于喜欢手机摄影的朋友来说，Mate50Pro有着更强的影像硬件配置，是更加值得购买的一款机型...华为Mate50/华为Mate50Pro将于9月21日10：08正式开售，目前京东平台已经开启预约抢购活动，想要购买的朋友可以提前预约......
和ROG游戏手机6相比，ROG 6天玑至尊版最大的变化是将处理器换成了天玑9000+，这是业界第一款无挖孔的天玑9000+机型，也是业界第一款天玑9000+游戏手机...天玑9000+超大核Cortex-X2主频提升至3.2GHz，并配备三颗2.85GHz Cortex-A710核心和四颗Cortex-A510核心，GPU为Arm Mali-G710 MC10，CPU性能提升5%、GPU性能提升10%......
今天，博主数码闲聊站爆料，iQOONeo7暂定10月份发布...天玑9000+超大核Cortex-X2主频提升至3.2GHz，并配备三颗2.85GHzCortex-A710核心和四颗Cortex-A510核心，GPU为ArmMali-G710MC10，CPU性能提升5%、GPU性能提升10%...除了搭载天玑9000+，iQOONeo7其它参数包括FHD+屏幕、120Hz刷新率、5000万IMX766v主摄、120W有线闪充、光学屏幕指纹、线性马达和红外遥控等等......
屏幕材质不同Mate 50 Pro昆仑版和普通版的区别仅有覆盖在机身表面的玻璃材质不同。昆仑玻璃采用的是强度更高的纳米级晶体玻璃，使整机的耐摔性能提升至少十倍，并获得了业内首个瑞士SGS五星抗跌耐摔权威认证。Mate 50 Pro普通版本使用的康宁大猩猩玻璃，两种玻璃硬度方面不同。
NVIDIA Ada Lovelace架构。RTX 4080是NVIDIA Ada Lovelace架构。Ada GPU 架构旨在为光线追踪和基于 AI 的神经图形提供革命性的性能。它提供了显着更高的 GPU 性能基线，并标志着光线追踪和神经图形的临界点。基于 Ada 架构构建的显卡采用带有 AV1编码的全新第八代 NVIDIA 编码器 （NVENC），为流媒体、广播公司和视频通话者提供了大量新的可能性。此外NVIDIA DLSS3是 AI 驱动图形的革命性突破，可大幅提升性能。DLSS3由 GeForce RTX40系列 GPU 上的全新第四代张量核心和光流加速器提供支持，使用 AI 创建额外的高质量帧。
很好。RTX4080是非常适合剪辑视频的，本身配置足够强大，GeForce RTX40系列 GPU 极大地促进了视频制作。GeForce RTX40系列的新型双编码器大大减少了在等待视频导出时被卡住的感觉，这将导出时间缩短了近一半。突破性的 AI 技术，如 AI 图像生成器和 DaVinci Resolve 中的新视频编辑工具，正在迎来新的创意浪潮。超快的 GeForce RTX4090和4080显卡将推动 AI 革命的下一步发展，与上一代相比，AI 性能提升高达2倍。使用 GeForce RTX40系列 GPU 的内容创建者还可以从加速与顶级视频编辑应用程序的现有集成中受益。GPU 加速的效果和解码无需代理即可在 REDCINE-X PRO、DaVinci Resolve 和 Adobe Premiere Pro 中实时处理超高分辨率 RAW 素材，从而节省了大量时间。
支持北斗卫星消息Mate 50支持北斗卫星消息。华为 Mate 50 系列是全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机，在无地面网络信号覆盖环境下，仍可通过“畅连” App 中的“北斗卫星消息”服务号发送消息，与外界保持联系，还支持一键生成轨迹地图。华为 Mate 50 系列手机用户可在“我的华为”App 首页-北斗众测界面进行申请。当申请通过时，华为将会发送短信通知用户，用户即可下载应用和进行体验。
16G以及12G。RTX4080的显存是分16G版本和12G版本的，价格方面也相差了大概2K块钱。Nvidia宣布了 RTX4080的两个版本，虽然你可能认为16GB 和12GB 版本之间的唯一区别是它们的显存，但是结果相反，这两个 GPU 实际上具有完全不同的规格。最值得注意的是，16GB 版本有9728个 CUDA 内核，而12GB 型号只有7680个。后一种型号的内存也比16GB 版本慢，换句话说，最好将其视为更接近 RTX4070ti。
3年以上基本没问题Mate 50系列是在2022年9月推出的，预装了鸿蒙3.0系统。按照华为对旧机型系统更新支持来看，Mate50系列至少可以获得4年以上的系统更新支持，有的型号甚至可以更新更久，因此买入这个手机一般不出现意外损坏的话，使用3、4年是没问题的。目前大多数的智能手机性能都是溢出很多，日常APP和游戏应用都可以流畅使用，即使是原神这个需要较高配置的游戏，也可以在3年前的手机上流畅运行，正式说明现在智能手机性能可以坚持很多年。
不支持。RTX 4080目前是不支持PCI5.0的，其实大部分人PCI4.0就足够了，很多人是用不到那么大的带宽，所以影响几乎可以忽略不计。PCI(Peripheral Component Interconnect)是一种由英特尔（Intel）公司 1991 年推出的用于定义局部总线的标准。此标准允许在计算机内安装多达 10 个遵从PCI标准的扩展卡。
是Mate 50全系列都提供昆仑玻璃版本，不过Mate 50有提供非昆仑玻璃版本，价格方面，昆仑玻璃版本要比非昆仑玻璃版本贵200原本，因此在选购的时候要注意对应的版本。昆仑玻璃，其经过 24 小时、 108 道工序、 1600 度熔炼工艺打造，还获得了瑞士SGS五星抗跌耐摔认证，昆仑玻璃版耐摔抗跌落能力提升至 10 倍。
2.21GHz。GeForce RTX 4080 16GB的基础频率是2.21Ghz，加速频率是2.51Ghz，而GeForce RTX 4080 12GB的基础频率是2.31Ghz，加速频率是2.61Ghz。
不可以Mate 50不支持隔空手势操作。隔空操作是可以隔空截屏和隔空向下滑动屏幕，随着后期的不断改进，隔空手势操作的方法也越来全面。不过现在华为Mate 50系列手机不支持这种功能，实际上大多数的智能手机也没有隔空操作功能，同时考虑到这种技术的使用不算特别有效率，因此短期内应该不会大规模在智能手机等电子产品中使用。
9728。GeForce RTX 4080 16GB的核心数量是9728，而GeForce RTX 4080 12GB的核心数量是7680。此外4080还有304 个纹理映射单元和 96 个 ROP。还包括 304 张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有 76 个光线追踪加速核心。
可以Mate50系列支持使用5G手机壳，带上之后可以让手机也连接5G网络。Mate50系列5G 通信手机壳搭载紫光展锐 UDX7105G 芯片，1.35GHz 双核 A55CPU，5G SA 下行1.9Gbps，上行750Mbps，售价799元。5G通信壳上市时间预计是11月。
可以。RTX 4080的最高分辨率是支持8K的，本身配置要求也是达到了8K的水平，所以你用8K显示器是完全没问题。不过就体验上来说可能和4K的差距不会特别大，而且如果你用8K显示器的话，也需要额外提升你电脑的整体配置，起码也要提升一下CPU和电源，这样玩一些游戏的时候会感觉更舒适。
可以Mate 50系列手机支持最大扩展内存256GB NM存储卡（非标配，需另行购买）。Mate 50官方提供了128GB、256GB和512GB的存储版本，这样的存储对于大多数消费者日常使用的存储已经足够，当然在选择的时候最好是预留足够多的空间，比如当前使用128GB已经是存储比较紧张的话，建议升级到256GB以上的版本，以此类推。
支持。RTX4080是支持DLSS3的。DLSS 是 AI 驱动图形领域的革命性突破，可大幅提升性能。DLSS3由 GeForce RTX40系列 GPU 所搭载的全新第四代 Tensor Core 和光流加速器提供动力支持，利用 AI 创造更多高质量帧。利用 AI 技术生成更多帧，以此提升性能。DLSS 会借助 GeForce RTX40系列 GPU 所搭载的全新光流加速器分析连续帧和运动数据，进而创建其他高质量帧，同时不会影响图像质量和响应速度。使用低分辨率内容作为输入并运用AI技术输出高分辨率帧，从而提升所有 GeForce RTX GPU 的性能。DLSS 会对多个分辨率较低的图像进行采样，并使用先前帧的运动数据和反馈来重建原生质量图像。
是Mate 50系列在包装盒内就已经是有手机贴膜的，因此如果你不是需要贴特殊的膜的话，原厂自带是手机膜就相当不错，不建议撕掉重新贴换。此外购买了Mate系列手机的消费者还可以在华为门店享受比较优质的换膜、清洁等服务，具体的服务内容可以在线下咨询。
预计至少半年后降价Mate 50系列是时隔两年之后华为再次推出的Mate系列手机，从目前预购和第一批购买的情况来看，市场对这款手机的关注度很高，很多地方都是暂时排不到货，且出现了相当大幅度的加价情况，因此想要降价购买到的话至少要等待半年以上时间才可能。上一代Mate40系列就是在发布后一直处于十分保值的状态，几乎二手价格都要高于全新机，因此如果想要降价购买的话难度不小。
16。作为双插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX408016GB 通过1个16针电源连接器供电，最大额定功率为340W。显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX408016GB 使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分。
支持。RTX4080是支持8K分辨率的，官方显示数据最高分辨率为7680x4320，这个分辨率其实就是8K分辨率了。8K分辨率是指宽度约为8000像素的图像或显示分辨率。8K UHD（7680×4320）是Rec.2020(英语:Rec.2020)(UHDTV)标准中定义的最高分辨率。8K的分辨率是4K的4倍(长宽各为2倍)，1080P的16倍(长宽各为4倍)。
预计11月Mate 40系列手机预计在2022年11月开始可以在门店更换成昆仑玻璃。第一批支持更换昆仑玻璃的机型包括Mate40、P40、P50 预计 10 月上线、P40Pro、Mate40 Pro、Mate30 Pro预计 11 月上线、其他机型正陆续推出中，详情以官网为准。