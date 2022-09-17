国家邮政局：1-8月全国快递业务量累计完成703亿件 同比增长4.4%

看需求。AirPods Pro2这代相对比AirPods第二代和第三代多了主动降噪，自适应通透模式，此外还用上了H2芯片，配备了自带扬声器和挂绳孔的 MagSafe 充电盒，音质表现也是比其他两代要好一些，自然价格方面也是贵了一点。如果你对主动降噪功能比较需求，也想买个新的耳机，那么AirPods Pro2就是很好的选择。