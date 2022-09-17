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国家邮政局：1-8月全国快递业务量累计完成703亿件 同比增长4.4%

2022-09-17 15:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月17日 消息:今日，国家邮政局公布2022年8月邮政行业运行情况。1-8月，全国快递服务企业业务量累计完成703.0亿件，同比增长4.4%;业务收入累计完成6764.4亿元，同比增长3.9%。其中，同城业务量累计完成84.1亿件，同比下降5.1%;异地业务量累计完成606.9亿件，同比增长6.4%;国际/港澳台业务量累计完成12.0亿件，同比下降15.1%。

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8月份，全国快递服务企业业务量完成94.3亿件，同比增长4.9%;业务收入完成883.9亿元，同比增长5.2%。

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1-8月，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成8791.8亿元，同比增长7.7%;业务总量累计完成9204.2亿元，同比增长6.7%。8月份，全行业业务收入完成1114.6亿元，同比增长9.3%;业务总量完成1188.3亿元，同比增长7.0%。

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1-8月，邮政服务业务总量累计完成1466.8亿元，同比增长6.2%;邮政寄递服务业务量累计完成189.7亿件，同比增长9.8%;邮政寄递服务业务收入累计完成260.6亿元，同比增长3.8%。8月份，邮政服务业务总量完成158.8亿元，同比增长4.8%;邮政寄递服务业务量完成24.0亿件，同比增长6.5%;邮政寄递服务业务收入完成30.3亿元，同比增长1.1%。

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1-8月，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.0%、86.3%和1.7%;业务收入分别占全部快递业务收入的6.6%、49.2%和10.8%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降1.2个百分点，异地快递业务量的比重上升1.6个百分点，国际/港澳台快递业务量的比重下降0.4个百分点。

另外，1-8月，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.8，较1-7月基本持平。

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