特斯拉中国Model 3后轮驱动版交付时间缩短为1-8周

站长之家（ChinaZ.com）9月16日 消息:据特斯拉中国官网显示，目前特斯拉Model3后轮驱动版的预计交付时间已缩短为1-8周。
而Model3高性能版的预计交付时间也已缩短为1-10周。
此前，Model3的预计交付时间均为6-10周。
今日早些时候，有媒体报道称，9月16日到9月30日，特斯拉推出保险补贴活动，若消费者购买特斯拉店内保险，即可补贴8000元，保险补贴可直接用于减免车价。Model3、ModelY都可以参加该活动。
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站长之家 8 月 31日讯：据特斯拉中国官网显示，目前Model Y后驱版交付时间缩短至1- 4 周...
后轮驱动版Model Y预计交付时间缩短至4-8周，长续航版Model Y和高性能版Model Y的预计交付时间分别缩短至16-20周和12-16周...部分零部件供应商与特斯拉协商涨价成功...
据特斯拉中国官网显示，特斯拉Model3后轮驱动版以及高性能版的预计交付时间缩减为6-10周...就在几天前，特斯拉旗下的另一款车Model Y的预计交付时间也从4-8周缩减为1-4周...
作为对比，国内市场这两款配置的Model Y价格为31.69万元和41.79万元，也就是说日本市场的Model Y起售价要比国内市场便宜1万多，而且出口日本市场的Model Y来自特斯拉上海超级工厂...而在国内，在刚刚过去的8月份，特斯拉中国共卖出76965辆，其中出口量达到了42463辆，在国内市场卖出了34502辆，而根据乘联会数据，Model Y卖出了31112辆，也就是说仅有3390辆Model 3在国内市场卖出，也难怪它并未登上当月销量排行榜的前列......
特斯拉在其在线配置器的更新中已经在许多欧洲市场推出了ModelY的新入门版本...新版本的ModelY被列为“后轮驱动”，其WLTP范围为455公里，而已经推出的长续航版的续航里程范围为533公里...该车真正闪亮的地方在于其价格...这当中包括约8850欧元的增值税，因此，它最终的起售价约为42，000欧元...在一些欧洲市场，这种新版ModelY现在比基础版Model3还要便宜...
站长之家 8月 19日讯：针对“特斯拉即将推出新款 Model 3，并使用宁德时代 M3P 电池”的传闻，特斯拉中国方面回应称，谣言，与事实不符...
维查强调每辆电动汽车制造成本将会继续下降，他首先谈到未来五年对特斯拉和整个电动汽车行业至关重要的两个大主题：电池供应和技术，以及制造汽车的成本...Model 3和Model Y电动汽车的市场需求强于预期，因此短时间内特斯拉推出新车型的动机有所降低...他还透露，2017年，特斯拉平均每辆电动汽车的成本为8.4万美元...并且，成本下降都不是因为电池成本降低，而是特斯拉更好的汽车设计以及更新的工厂设计，让汽车制造越来越简单......
8月26日消息，据国外媒体报道，3月22日举行开业典礼的特斯拉柏林超级工厂，产能在不断提升中，这一工厂Model Y的周产量，在6月中旬就已达到了1000辆。而外媒最新的报道显示，特斯拉计划将柏林超级工厂Model Y的周产量翻番，达到2000辆，他们计划在下月实现这一目标。外媒在报道中提到，虽然特斯拉位于柏林近郊勃兰登堡州格伦黑德的这一超级工厂投产时间还不长，举行开业典礼也只有半年，但在下月将Model Y的周产量提升至2000辆，并非不可能。外媒在报道中也提到，特斯拉已经采取了措施提升柏林超级工厂的产量，在7月份，他们对这一工厂进?
公开信息显示，得州超级工厂是特斯拉第五家超级工厂，于2020年7月确定并开工建设，将主要生产ModelY和电动皮卡Cybertruck，2021年底ModelY开始限量生产，全新的Cybertruck可能也会在明年到来...
据媒体报道，有两位消息人士透露，特斯拉即将推出新款Model3，最大亮点是全系换装了宁德时代提供的M3P电池，续航能力至少有10%提升...本月初，据晚点LatePost”报道，宁德时代将于今年第四季度向特斯拉供应最新的M3P电池，这款电池将使用在ModelY（72kWh）车型上，该版本ModelY将于明年初正式上市...M3P电池是宁德时代基于新型材料体系研发的电池，业内人士称，M3P电池的能量密度较磷酸铁锂电池提升约15%，可达210Wh/kg，但成本与磷酸铁锂电池相当，比三元锂电池要低......
9月16日起苹果iPhone14系列手机在9月16日上市发售，在这个时候开始线下实体店就可以有样机展示出来，这个时候也是很多消费者在线下体验真机的机会。如果还在犹豫购买哪一款型号的用户，可以在这个时候亲自前往线下门店体验手机的重量、颜色，再最终决定是否要购买。
按照以下方法操作。Apple Watch 可在检测到疑似房颤 （Afib） 的心律不齐状况时向您发送通知。在 Apple Watch 上打开“设置” App 。轻点“心脏”，然后打开“心律不齐通知”。您还可以在 iPhone 上打开 Apple Watch App，轻点“我的手表”，轻点“心脏”，然后打开“心律不齐”。
按照下面方法操作。在 iPhone 上打开“健康” App。轻点右下方的“浏览”，轻点“心脏”，然后轻点“心率”。若要将心率添加到您的“摘要”，请向上轻扫，然后轻点“添加到个人收藏”。您可以查看过去一小时、一天、一周、一个月或一年的心率。轻点“显示更多心率数据”，您还可以查看所选时间段内的心率范围;查看静息心率、步行平均心率、体能训练心率、睡眠心率和呼吸频率;以及查看任何高心率或低心率通知。
会苹果iPhone14手机官网订单中的发货时间一般只快不慢，也就是说如果显示预计2周内到货，那么这“2周”是最晚会到货时间，正常情况下用户可以在2周内就收到手机。如果是天猫、京东平台的订单，则会按照电商平台的规则发货，一般来说如果你在电商平台抢到货，那么最晚也是14天内发货。
按照以下方法设置。 当您至少 10 分钟未活动而心率依然保持在所选阈值之上或之下时，Apple Watch 会通知您。您可以在首次打开“心率” App 时打开心率通知，也可以稍后随时打开。在 Apple Watch 上打开“设置” App，然后轻点“心脏”。轻点“高心率通知”或“低心率通知”，然后设定心率阈值。您还可以在 iPhone 上打开 Apple Watch App，轻点“我的手表”，然后轻点“心脏”。轻点“高心率”或“低心率”，然后设定阈值。
以官方订单信息为准苹果iPhone14系列从9月16日开始陆续发货，用户可以在自己的官方订单信息中查看到目前的状态。苹果订单会有一个预计时间，但正常来说发货时间会比这个时间短，因此加入你的订单是4周等待的话，实际到货时间比4周短。订单信息查看方法：苹果官网——底部【Apple Store 账户】——【订单】，然后就可以看到当前订单状态。
按照以下方法查看。在 Apple Watch 上打开“世界时钟” App。旋转数码表冠或轻扫屏幕来滚动浏览列表。若要查看一座城市的更多信息，包括日出和日落时间，请在列表中轻点该城市。查看有关城市的信息时，您可以滚动以在列表中查看上一座或下一座城市。完成后，轻点左上角的 < 或者向右轻扫以返回城市列表。如果希望始终查看某个城市的时间，您可以将
自动开启苹果iPhone14 Pro主摄是4800万像素，对比上一代的iPhone13 Pro上的主摄1200万提升巨大，在拍照或摄像的时候4800万主摄会自动工作，用户需要设置的是照片质量。设置方法是进入到iPhone的【设置】——【相机】——【格式】，选择自己需要的照片存储格式，最高可以选择Apple ProRaw。需要注意的是Apple ProRaw格式拍出的照片质量较大，一张照片占用几十M的空间。此外还可以在拍摄的界面控制格式和焦段，点击进入相机APP，在拍摄界面的右上角可以选择照片/视频的格式，界面下方可以选择焦段以及拍摄模式。
按照以下方法使用。在 Apple Watch 上打开“秒表” App ，然后执行以下任一项操作:开始:轻点“开始”按钮（指针秒表上的绿色按钮）。记录分段时间:轻点“分段”按钮（指针秒表上的白色按钮）。记录最终时间:轻点“停止”按钮（指针秒表上的红色按钮）。还原秒表:秒表停止时，轻点“还原”按钮（指针秒表上的白色按钮）。即使切回至表盘或打开其他 App，计时仍将继续。可在用于计时的屏幕上查看结果，或更改显示方式以您喜欢的格式分析各段用时及最快/最慢的段数（分别以绿色和红色标记）。如果屏幕上包含分段时间列表，旋转数码表冠即可滚动浏览。
大概一个月苹果iPhone14系列在9月16日正式发售，目前大多数消费者的订单都排到1个月之后，部分型号比如iPhone14 Pro紫色版本，排队时间超过5周，因此在前期这些订单都消化完后，积压的订单数量减少的时候，iPhone14也就更好买到。当然，在线下渠道，如苹果授权经销商通常是可以比官网更容易买到，但可能也会出现加价的情况。如果想要以原价买到的话，建议可以等一段时间。
按照以下方法操作。在 Apple Watch 上打开“计时器” App。创建计时器并开始计时。【提示】若要给计时器分配标签（如“披萨”），请使用 Siri 来创建计时器。抬起 Apple Watch，然后像这样说:“设置一个 12 分钟的披萨计时器”轻点 < 以返回“计时器”屏幕，然后创建另一个计时器并开始计时。所有正在运行的计时器都会显示在“计时器”屏幕上。请轻点以暂停计时器，轻点以继续计时。若要删除“计时器”屏幕上正在运行或暂停的计时器，请向左轻扫，然后轻点 X。
建议购买苹果iPhone14系列比较推荐购买AppleCare+，原因是iPhone14系列的维修费用比上一代又增加了。以iPhone14 标准版为例，电池更换是 748 元，屏幕 2298 元，后置相机 1198 元，背面玻璃 1298 元，均比上一代的iPhone13增加不少。如果没有AppleCare+的情况下，维修的成本是非常高的。目前AppleCare+的价格是iPhone14需要1198元，iPhone 14 Plus是 1448 元，iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max是 1498 元，提供 2 年期的服务，这个价格相对于维修费来说是非常便宜，尤其是那些不戴手机壳的用户十分值得购买。
按照以下方法设置。在Apple Watch Ultra上打开“计时器” App。若要快速计时，请轻点一个时长（如 1、3 或 5 分钟），或者在“最近使用”下方轻点最近用过的计时器。若要创建自定计时器，请向下轻扫，然后轻点“自定”。当计时器响起时，您可以轻点以开始相同时长的计时。
目前会苹果iPhone14 Pro专有的新功能是灵动岛，目前在截图的时候也会出现灵动岛的“药丸形状”，这需要后续各种APP适配之后才会消失。就像之前iPhoneX刚刚推出时使用刘海屏一样，应用开发者需要一段时间将APP适配手机，才可以隐藏掉顶部的“刘海”/“灵动岛”。
按照以下方法删除。在 Apple Watch 上打开“闹钟” App。轻点列表中的闹钟。滚动到底部，然后轻点“删除”。
官网订单中进行退款苹果iPhone14官网下的订单如果要退款的话，可以在苹果官网点击右上角的【技术支持】，然后在最下方找到【联系我们】——【申请订阅退款或购买项目退款】——【请求退款】，输入自己的Apple ID后即可取消订单。另外还可以在自己手机上的Apple Store这个应用，点击右上角自己的头像，进入【订单】，进行退款。
按照以下方法操作。 闹钟响后，您可以轻点“稍后提醒”让闹钟在数分钟后再次响起。如果不想允许稍后提醒，请按照以下步骤操作:在 Apple Watch 上打开“闹钟” App。轻点闹钟列表中的闹钟，然后关闭“稍后提醒”。
EMS或者顺丰苹果iPhone14在官网下单的用户通过物流方式收货的话，只有EMS和顺丰两种方式，物流信息可以在苹果官网账户内查看，或者是手机上的Apple Store订单信息中查看。在订单中显示的预计送达时间，通常情况下收货时间会比该时间更快，因此即使苹果官网显示时间需要比较久，实际等待时间没有那么长。
按照以下方法设置。在 Apple Watch 上打开“闹钟” App。轻点“添加闹钟”。轻点“上午”或“下午”，然后轻点小时数或分钟数。使用 24 小时制时无需此步骤。旋转数码表冠以进行调整，然后轻点。若要打开或关闭闹钟，请轻点其开关。或者轻点闹钟时间以设定重复、标签和稍后提醒选项。【提示】若要创建一个轻点您的手腕但不发出声音的闹钟，请打开静音模式。
苹果官网、电商平台苹果iPhone14的充电器只要满足20W以上的充电功率，无论是在苹果官网还是电商，或者是线下店铺都可以购买，没有品牌要求，但最好是支持PD充电协议的。目前还是比较推荐电商平台上的充电器，价格相对苹果官网（169元）便宜很多，同时充电效率也符合要求。需要注意的是购买的充电器接口是Type-C接口。