特斯拉中国Model 3后轮驱动版交付时间缩短为1-8周

8月26日消息，据国外媒体报道，3月22日举行开业典礼的特斯拉柏林超级工厂，产能在不断提升中，这一工厂Model Y的周产量，在6月中旬就已达到了1000辆。而外媒最新的报道显示，特斯拉计划将柏林超级工厂Model Y的周产量翻番，达到2000辆，他们计划在下月实现这一目标。外媒在报道中提到，虽然特斯拉位于柏林近郊勃兰登堡州格伦黑德的这一超级工厂投产时间还不长，举行开业典礼也只有半年，但在下月将Model Y的周产量提升至2000辆，并非不可能。外媒在报道中也提到，特斯拉已经采取了措施提升柏林超级工厂的产量，在7月份，他们对这一工厂进?