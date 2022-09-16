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黄山深度探索数字化一年：支付宝小程序用户破百万、成重要数字化阵地

2022-09-16 15:26 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月16日 消息:一站式游玩、上线数字藏品……过去一年，围绕线上线下相结合的文旅数字新体验，黄山景区通过支付宝平台开启新一轮深度数字化实践:一年内 ，“黄山”支付宝小程序用户数突破百万，已成黄山旅游重要的服务用户的数字化阵地。

为进一步提升用户体验和景区数字化服务深度，近日，黄山更是通过芝麻信用的数字化能力，上线全国首个“先游后付”景区。

消费者可在“黄山”支付宝小程序预定门票、索道票，并享受“先游后付”的数字化服务，先预订、使用后再扣款，不用不付，让行程安排更加灵活。除此之外，消费者还可以免押金预订和入住酒店，并可享受极速退房服务，减少手续办理环节，该服务现已覆盖黄山景区内7家酒店。此外，游客还能享受“免押金租车”。

“过去的旅游市场在一定程度上是供给决定需求的，市场上有什么，游客就被动地接受什么。”黄山旅游股份董事长章德辉认为，传统旅游业面临数字化转型势在必行，“疫情加速了数字化的进程，景区需要提供多元化、个性化、相互融合的新场景、新体验、新服务。”

黄山景区2019年上线官方平台和支付宝小程序。此后为满足用户需求、加速数字化服务的升级，2021年，黄山旅游携手蚂蚁集团成立安徽途马科技，持续探索数字化与文化结合的新方式。

除预约购票、电子导览、酒店民宿预定、购买特色商品等一站式服务以外，此前，“黄山”还通过支付宝小程序以及平台提供的数字化能力，发力探索数字文创周边，上线的“首款数字文创纪念门票”，发售16秒即被抢空;此外，包含迎客松、臭鳜鱼等黄山文化元素的3D AR数字纪念门票等一系列数字藏品也吸引了众多粉丝争相入手;此外，黄山还通过支付宝生活号展开内容营销，展现丰富山岳文化给游客“种草”，系列直播更是开启山岳景区“云游”模式，其中黄山华山隔屏互动，主播云海谈奇石讲侠客，吸引大量网友围观;“城市邀请函”直播有超过94万目标游客涌入黄山直播间，带动黄山小程序访问量增长了194%。目前，黄山系列直播观看人数已破百万。

黄山旅游发展股份有限公司称，未来将持续建设“数字景区”，利用支付宝等平台的数字化和科技能力，多维度提升景区数字化服务和营销能力，积极推进数字文旅产业发展升级，为用户提供更丰富的数字化体验。

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  • 苹果iPhone14官网怎么退款？

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