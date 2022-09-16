快手电商处置及清退资质不符、保证金不足、大规模违规等服务商

站长之家（ChinaZ.com）9月16日 消息:昨日晚间，快手电商发布了服务商清退治理公告，处置类型包括:运营商家大规模违规、保证金不足资质不符等情况。

公告称，近期，在平台对存量服务商的回查中，发现部分服务商在入驻、经营过程中存在违规行为，影响平台的合规经营与生态健康，针对存在违规行为的服务商，平台将基于《快手电商服务商管理规范》及《快手电商服务商退出规则》的规定对违规服务商进行处置及清退。

处置类型具体如下:

1、资质不符:

平台存量服务商中经营主体资质不符的服务商，包括营业执照或法定代表人身份证无效、营业执照法定代表人与实际提报法定代表人不一致、营业执照已注销等情况。

处置流程:平台将于2022年9月15日通过平台消息、邮件、运营人员等渠道对资质不符服务商进行问题通知触达，2022年9月30日之前未重新上传资质或资质审核不通过的服务商，平台将限制服务商招商功能并暂停激励结算。2022年10月15日后仍未上传资质的服务商统一清退。资质上传流程查看附件1。

2、保证金不足

基于《快手电商服务商保证金管理规则》的规定，不同层级的服务商需向平台缴纳对应的保证金，保证金不足的服务商平台将依据规则做相应处置。

处置流程:平台将于2022年9月15日通过平台消息、邮件、运营人员等渠道对保证金不足服务商进行问题通知触达，2022年9月30日之前未补缴至足额保证金的服务商，平台将限制服务商招商功能并暂停激励结算。2022年10月15日后仍未补缴足额保证金的服务商统一清退。保证金补缴流程查看附件2。

3、运营商家大规模违规

基于《快手电商服务商管理规范》及《快手电商服务商退出规则》的规定，服务商运营的商家存在大规模出售/推广假冒商品、团伙账号违规的情况，平台有权对服务商进行清退。

处置流程:平台将于2022年9月15日通过平台消息、邮件、运营人员等渠道通知服务商其运营商家出售/推广假冒商品、团伙账号违规情况，请收到通知的服务商在30个自然日内完成违规商家的解绑或教育。截止至2022年10月15日若绑定商家出售/推广假冒商品、团伙账号违规的情况仍未改善的，平台将对服务商进行清退。

对此，建议服务商及时资质上传，并联系区域运营进行补缴，不同层级服务商应缴保证金详见:

服务商所处层级 所需保证金 优质电商服务商 10万元人民币 核心电商服务商 20万元人民币 战略电商服务商 50万元人民币

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