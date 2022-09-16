抖音修订《电商创作者添加商品行为规则》 违规将影响购物车添加商品数量

站长之家（ChinaZ.com）9月16日 消息:9月15日，抖音发布关于修订《电商创作者添加商品行为规则》的意见征集通知，意见征集期为2022年2年9月15日~9月21日。
本次规则的核心变化为平台有权依据创作者违规情况、消费者评价反馈等确定创作者购物车添加商品的范围、类型和数量。
同时，平台建立商品动态检测机制，对存在质量问题或其他违反法律法规、平台规则的商品有权采取暂停推广、限制推广范围或永久限制推广的处置措施。
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快手电商发布了《快手小店商品信息发布规则》修订公告...《快手小店商品信息发布规则》修订后，信息发布的基本原则2. 7 更改为:对于未按本规则要求发布商品信息的，平台有权依据《快手小店商户违规管理规则》对违规商品及商户进行相应处置...
抖音电商宣布修订《精选联盟合作订单管理规则》，意见征集期:2022年8月30日—2022年9月5日...根据规定，为保障商家、创作者双方权益，共同维护平台良好合作生态，创作者直播推广商家商品，涉及收取创作者服务费（即“坑位费”）的合作，创作者必须通过平台“合作订单管理”功能收费...创作者或商家未进行事先报备的，每个创作者帐号每自然月有10次豁免机会（按商品ID进行计数），创作者可在添加“品牌”商品时根据平台提示自主选择进行豁免......
抖音电商发布通知称，平台修订《电商创作者违规与信用分管理规则》，同时制定《创作者「危及消费者权益」实施细则》，意见征集期:2022年08月22日-2022年08月28日...本次核心变化为:为保障消费者消费体验与权益，打造优质的商品分享交易环境，现增加创作者「危及消费者权益」实施细则，包括危及消费者的定义和类型以及平台如何判定有导致消费者权益受损的趋势”，同时说明危及消费者行为的处罚措施和扣分情况......
公告显示，抖音生活服务平台发现部分创作者存在虚假宣传、以差评勒索霸王餐、刷单刷评作弊、虚假探店等不良现象，既破坏了平台生态，也影响了用户服务体验...为进一步维护生活服务平台秩序，给用户提供更加优质的服务与体验，营造积极健康向上的网络空间，平台将持续加大治理力度，严格规范创作者探店行为，严厉打击扰乱平台环境、破坏平台生态、违反法律法规及平台规则的各类行为...
快手电商发布了《快手小店商品信息发布规则》修订公告...《快手小店商品信息发布规则》修订后，信息发布的基本原则2.7更改为:对于未按本规则要求发布商品信息的，平台有权依据《快手小店商户违规管理规则》对违规商品及商户进行相应处置...
站长之家（ChinaZ.com）8月22日 消息:为营造抖音电商超市良好的购物环境，给商家及消费者提供更加优质的体验，8月18日，抖音发布关于新增《【抖音电商超市】小时达商品信息发布规范》的意见征集通知。本规则适用于入驻抖音电商超市小时达业务的所有商家（包含作为小时达门店入驻的商家）。要求商家需作出真实、完整、一致的商品描述，不得出现与商品无关的信息。禁止出现牛皮癣、画质模糊、压缩图、图片拼接、诱导点击图等;禁止发布含有虚假宣传的内容;禁止发布以未成年人为卖点的成人向风险商品，包括但不限于打耳洞装备、烟酒实物及其周
抖音电商发布了关于创作者“搬单”的违规处罚公示第二期内容...一经发现，将依据《电商创作者违规与信用分管理规则》《创作者「虚假交易」实施细则》等平台规则及创作者与平台签订的相关协议进行处置，包括但不限于限制用户下单、扣除创作者信用分、限制或永久关闭电商权限...抖音电商近期已经针对超200位创作者违规行为进行处罚，现对部分违规创作者公示如下:......
公告称，以下品牌在平台开设的店铺，普遍存在大量消费者假货举报、售后投诉等影响消费者购物体验的问题，为保障消费者权益，经平台评估，将于 2022 年 9 月 15 日起暂停管控类目对应品牌新商家的入驻及存量商家的品牌商品新增...平台提醒各位商家及时自查整改，公示期后平台将封禁受管控类目下的存量商品、清退相关店铺，具体恢复时间以平台通知为准...
天猫App发布新版本，升级AR购物功能，家电商品也能通过手机，按照真实比例以3D投影方式摆放在家中，下单前就可预览实景入户效果...消费者在天猫App选购商品时，选择带“3D”标签的商品，点击屏幕左下角“AR体验”按钮，即可体验AR购物，洗衣机、冰箱、帐篷等品类率先可体验AR购物...
9月16日起苹果iPhone14系列手机在9月16日上市发售，在这个时候开始线下实体店就可以有样机展示出来，这个时候也是很多消费者在线下体验真机的机会。如果还在犹豫购买哪一款型号的用户，可以在这个时候亲自前往线下门店体验手机的重量、颜色，再最终决定是否要购买。
按照以下方法操作。Apple Watch 可在检测到疑似房颤 （Afib） 的心律不齐状况时向您发送通知。在 Apple Watch 上打开“设置” App 。轻点“心脏”，然后打开“心律不齐通知”。您还可以在 iPhone 上打开 Apple Watch App，轻点“我的手表”，轻点“心脏”，然后打开“心律不齐”。
按照下面方法操作。在 iPhone 上打开“健康” App。轻点右下方的“浏览”，轻点“心脏”，然后轻点“心率”。若要将心率添加到您的“摘要”，请向上轻扫，然后轻点“添加到个人收藏”。您可以查看过去一小时、一天、一周、一个月或一年的心率。轻点“显示更多心率数据”，您还可以查看所选时间段内的心率范围;查看静息心率、步行平均心率、体能训练心率、睡眠心率和呼吸频率;以及查看任何高心率或低心率通知。
会苹果iPhone14手机官网订单中的发货时间一般只快不慢，也就是说如果显示预计2周内到货，那么这“2周”是最晚会到货时间，正常情况下用户可以在2周内就收到手机。如果是天猫、京东平台的订单，则会按照电商平台的规则发货，一般来说如果你在电商平台抢到货，那么最晚也是14天内发货。
按照以下方法设置。 当您至少 10 分钟未活动而心率依然保持在所选阈值之上或之下时，Apple Watch 会通知您。您可以在首次打开“心率” App 时打开心率通知，也可以稍后随时打开。在 Apple Watch 上打开“设置” App，然后轻点“心脏”。轻点“高心率通知”或“低心率通知”，然后设定心率阈值。您还可以在 iPhone 上打开 Apple Watch App，轻点“我的手表”，然后轻点“心脏”。轻点“高心率”或“低心率”，然后设定阈值。
以官方订单信息为准苹果iPhone14系列从9月16日开始陆续发货，用户可以在自己的官方订单信息中查看到目前的状态。苹果订单会有一个预计时间，但正常来说发货时间会比这个时间短，因此加入你的订单是4周等待的话，实际到货时间比4周短。订单信息查看方法：苹果官网——底部【Apple Store 账户】——【订单】，然后就可以看到当前订单状态。
按照以下方法查看。在 Apple Watch 上打开“世界时钟” App。旋转数码表冠或轻扫屏幕来滚动浏览列表。若要查看一座城市的更多信息，包括日出和日落时间，请在列表中轻点该城市。查看有关城市的信息时，您可以滚动以在列表中查看上一座或下一座城市。完成后，轻点左上角的 < 或者向右轻扫以返回城市列表。如果希望始终查看某个城市的时间，您可以将
自动开启苹果iPhone14 Pro主摄是4800万像素，对比上一代的iPhone13 Pro上的主摄1200万提升巨大，在拍照或摄像的时候4800万主摄会自动工作，用户需要设置的是照片质量。设置方法是进入到iPhone的【设置】——【相机】——【格式】，选择自己需要的照片存储格式，最高可以选择Apple ProRaw。需要注意的是Apple ProRaw格式拍出的照片质量较大，一张照片占用几十M的空间。此外还可以在拍摄的界面控制格式和焦段，点击进入相机APP，在拍摄界面的右上角可以选择照片/视频的格式，界面下方可以选择焦段以及拍摄模式。
按照以下方法使用。在 Apple Watch 上打开“秒表” App ，然后执行以下任一项操作:开始:轻点“开始”按钮（指针秒表上的绿色按钮）。记录分段时间:轻点“分段”按钮（指针秒表上的白色按钮）。记录最终时间:轻点“停止”按钮（指针秒表上的红色按钮）。还原秒表:秒表停止时，轻点“还原”按钮（指针秒表上的白色按钮）。即使切回至表盘或打开其他 App，计时仍将继续。可在用于计时的屏幕上查看结果，或更改显示方式以您喜欢的格式分析各段用时及最快/最慢的段数（分别以绿色和红色标记）。如果屏幕上包含分段时间列表，旋转数码表冠即可滚动浏览。
大概一个月苹果iPhone14系列在9月16日正式发售，目前大多数消费者的订单都排到1个月之后，部分型号比如iPhone14 Pro紫色版本，排队时间超过5周，因此在前期这些订单都消化完后，积压的订单数量减少的时候，iPhone14也就更好买到。当然，在线下渠道，如苹果授权经销商通常是可以比官网更容易买到，但可能也会出现加价的情况。如果想要以原价买到的话，建议可以等一段时间。
按照以下方法操作。在 Apple Watch 上打开“计时器” App。创建计时器并开始计时。【提示】若要给计时器分配标签（如“披萨”），请使用 Siri 来创建计时器。抬起 Apple Watch，然后像这样说:“设置一个 12 分钟的披萨计时器”轻点 < 以返回“计时器”屏幕，然后创建另一个计时器并开始计时。所有正在运行的计时器都会显示在“计时器”屏幕上。请轻点以暂停计时器，轻点以继续计时。若要删除“计时器”屏幕上正在运行或暂停的计时器，请向左轻扫，然后轻点 X。
建议购买苹果iPhone14系列比较推荐购买AppleCare+，原因是iPhone14系列的维修费用比上一代又增加了。以iPhone14 标准版为例，电池更换是 748 元，屏幕 2298 元，后置相机 1198 元，背面玻璃 1298 元，均比上一代的iPhone13增加不少。如果没有AppleCare+的情况下，维修的成本是非常高的。目前AppleCare+的价格是iPhone14需要1198元，iPhone 14 Plus是 1448 元，iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max是 1498 元，提供 2 年期的服务，这个价格相对于维修费来说是非常便宜，尤其是那些不戴手机壳的用户十分值得购买。
按照以下方法设置。在Apple Watch Ultra上打开“计时器” App。若要快速计时，请轻点一个时长（如 1、3 或 5 分钟），或者在“最近使用”下方轻点最近用过的计时器。若要创建自定计时器，请向下轻扫，然后轻点“自定”。当计时器响起时，您可以轻点以开始相同时长的计时。
目前会苹果iPhone14 Pro专有的新功能是灵动岛，目前在截图的时候也会出现灵动岛的“药丸形状”，这需要后续各种APP适配之后才会消失。就像之前iPhoneX刚刚推出时使用刘海屏一样，应用开发者需要一段时间将APP适配手机，才可以隐藏掉顶部的“刘海”/“灵动岛”。
按照以下方法删除。在 Apple Watch 上打开“闹钟” App。轻点列表中的闹钟。滚动到底部，然后轻点“删除”。
官网订单中进行退款苹果iPhone14官网下的订单如果要退款的话，可以在苹果官网点击右上角的【技术支持】，然后在最下方找到【联系我们】——【申请订阅退款或购买项目退款】——【请求退款】，输入自己的Apple ID后即可取消订单。另外还可以在自己手机上的Apple Store这个应用，点击右上角自己的头像，进入【订单】，进行退款。
按照以下方法操作。 闹钟响后，您可以轻点“稍后提醒”让闹钟在数分钟后再次响起。如果不想允许稍后提醒，请按照以下步骤操作:在 Apple Watch 上打开“闹钟” App。轻点闹钟列表中的闹钟，然后关闭“稍后提醒”。
EMS或者顺丰苹果iPhone14在官网下单的用户通过物流方式收货的话，只有EMS和顺丰两种方式，物流信息可以在苹果官网账户内查看，或者是手机上的Apple Store订单信息中查看。在订单中显示的预计送达时间，通常情况下收货时间会比该时间更快，因此即使苹果官网显示时间需要比较久，实际等待时间没有那么长。
按照以下方法设置。在 Apple Watch 上打开“闹钟” App。轻点“添加闹钟”。轻点“上午”或“下午”，然后轻点小时数或分钟数。使用 24 小时制时无需此步骤。旋转数码表冠以进行调整，然后轻点。若要打开或关闭闹钟，请轻点其开关。或者轻点闹钟时间以设定重复、标签和稍后提醒选项。【提示】若要创建一个轻点您的手腕但不发出声音的闹钟，请打开静音模式。
苹果官网、电商平台苹果iPhone14的充电器只要满足20W以上的充电功率，无论是在苹果官网还是电商，或者是线下店铺都可以购买，没有品牌要求，但最好是支持PD充电协议的。目前还是比较推荐电商平台上的充电器，价格相对苹果官网（169元）便宜很多，同时充电效率也符合要求。需要注意的是购买的充电器接口是Type-C接口。