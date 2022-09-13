每日优鲜回应用户余额清零：系统故障导致

站长之家 9月 13 日讯：针对“每日优鲜 App 已清空所有商品信息，用户余额显示为 0”的报道，每日优鲜回应称：系统故障，目前正在全力恢复中。
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9月14日消息，针对“每日优鲜储值用户的APP中的余额被清空”一事，每日优鲜方面今日回应:“昨日系统服务器出现一些故障，我们的工作人员在当晚已经将系统修复完毕，目前用户页面信息已经恢复。”据了解，此前有多位每日优鲜储值用户表示，自己在APP中的余额已被清空。同时，每日优鲜APP中次日达的商品信息也已经消失，所有品类下均显示无货。目前，登陆每日优鲜小程序，仍旧无法显示商品，不过会员余额尚可显示。今年7月27日起，每日优鲜主营前置业务已在全国范围内关停，随后带有次日达标签的商品也在北京、天津、上海等地显示“在当前地
据广州每日优鲜电子商务有限公司发生工商变更，姚英武卸任法定代表人、执行董事、经理，由付蜜接任;辛伟良卸任监事，由王勤标接任...2022年8月，该公司因通过登记的住所或者经营场所无法联系，被广州市海珠区市场监督管理局列入经营异常名录...
据常熟每日优鲜电子商务有限公司新增两条被执行人信息，执行标的总计81万余元，执行法院分别为深圳前海合作区人民法院、常熟市人民法院...除常熟每日优鲜外接连被执行外，北京每日优鲜公司2022年8月新增33条被执行人信息，执行标的总金额超381万元...
常熟每日优鲜电子商务有限公司新增两条被执行人信息，执行标的总计81万余元，执行法院分别为深圳前海合作区人民法院、常熟市人民法院...截至该公司已存在41条被执行人信息，被执行总金额超4770万元...
标的物为冰鲜物品，选定评估机构为北京中岳华远资产评估有限公司、北京工商企业资产评估有限公司、北京华鉴资产评估有限公司及中全资产评估（北京）有限公司、北京中和科正资产评估有限责任公司、太和正信国际资产评估有限公司，经办法院为北京市朝阳区人民法院...7月28日，每日优鲜内部宣布裁员，关闭极速达业务，但并未公布便利购业务的去向...他还表示，目前公司“正在紧锣密鼓地推进业务重组方案中”...
凤凰网科技讯 8月31日消息，据天眼查App显示，近日，北京每日优鲜电子商务有限公司新增多条被执行人信息，执行标的共计55万余元，执行法院均为北京市朝阳区人民法院。截至目前，该公司存在33条被执行人信息，立案日期均为今年8月，执行标的总金额超381万元。不久前，网络曾流传每日优鲜资金链断裂无法经营的传闻。据凤凰网科技此前报道，每日优鲜创始人兼首席执行官徐正发布朋友圈辟谣。徐正表示，公司正在积极解决超市业务的用户、员工、供应商应付问题，其他业务保持正常运营。
每日优鲜便利购被3千万收购 据接近收购交易的关键人士透露，每日优鲜便利购业务最终作价3000万被收购...悟空搜索APP的界面十分简洁，首页中间设有悟空搜索栏，用户可以进行内容搜索和网址跳转，右上方可以进行二维码扫码，在搜索栏下方，则是悟空搜索推荐的18条信息内容...什么值得买发布半年报 上半年，什么值得买实现营业收入6.06亿元，同比下降4.02%;实现归属于上市公司股东的净利润2019.9万元，同比下降76.19%......
针对该情况，腾讯会议官方回应称:“由于当前使用量激增，导致部分用户登录受影响，请您稍后再试，给您造成不便，非常抱歉...今日早些时候，大量网友反馈称，腾讯会议出现了宕机的情况，页面显示“入会失败，当前为高峰时段，系统线路拥挤，请稍后再试”...据腾讯会议公布数据，截至2020年9月10日，腾讯会议用户数突破1亿，成为最快超过1亿用户的视频会议产品...
今天上午，多位网友反馈称腾讯会议崩了...对此，腾讯会议官方回应称:由于当前使用量激增，导致部分用户登录受影响，请您稍后再试，给您造成不便，非常抱歉...
尴尬的是，包括Pixel6系列在内的多款智能机的用户，都有汇报其在更新后遇到了无线充电功能故障，甚至连快充功能也受到了本次bug的影响...9to5Google指出，过去一周里，遇到问题的Pixel用户纷纷在Reddit上发帖吐槽...一眼扫过去，无线充电故障似乎并非仅限于某一款特定的Pixel设备，且Pixel4/4XL用户的附和声最高...一些Pixel用户尚未等到更新推送，还有一些人则收到了让他们更新至Android12的困惑通知...
按照以下方法设置。1.打开“健康”App，然后轻点“摘要”标签。2.轻点右上角的个人头像 。3.在你的个人头像下，轻点“医疗急救卡”。4.轻点右上角的“编辑”。5.为了允许从 iPhone 上的锁定屏幕查看医疗急救卡，请开启“锁定时显示”。在紧急情况下，这个功能可以向想要伸出援手的人提供信息。要与紧急救援人员共享你的医疗急救卡，请开启“紧急呼叫期间共享”。当你在 iPhone 或 Apple Watch 上向紧急服务机构拨打电话或发送短信时，你的医疗急救卡会自动共享给紧急服务机构*。6.输入健康信息，例如你的出生日期、过敏情况和血型。7.轻点“完成”。
5689元海南免税版的iPhone14手机128GB 版售价5689元（相对国行版省310元），256GB 售价6459元(省440元)，512GB 售价8089元(省610元);iPhone14Pro 手机128GB 售价7749元（省250元），256GB 售价8629元(省270元)，512GB 售价10369元(省330元)，1TB 售价12119元(省310元);iPhone14Pro Max 手机128GB 售价8719元（省280元），256GB 售价9599元(省300元)，512GB 售价11349元(省350元)，1TB 售价13089元(省410元)。
按照以下方法操作。您可以更改设置，使按住侧边按钮不会自动呼叫急救服务:打开 iPhone 上的 Watch App，然后轻点“我的手表”标签页。轻点“SOS 紧急联络”。关闭“按住侧边按钮拨号”。如果您关闭这个设置，仍可以使用“SOS 紧急联络”滑块来拨打电话。
不会iPhone14 Pro全天候显示功能是今年新推出的功能，也是iPhone14 Pro最具吸引力的功能之一，它可以1Hz的刷新率在屏幕上显示内容，不仅包括屏幕的锁屏壁纸，还可以显示导航信息、倒计时、天气、电量等众多内容。由于苹果iPhone14 Pro在全天候显示的时候是1Hz的刷新率，且屏幕上像素点是会动态变化，所以不必担心会出现烧屏等问题。同时自从iPhone X推出以来就有人担心苹果iPhone会烧屏，但目前为止出现烧屏的案例极少，所以不必担心iPhone14 Pro的全天候显示会烧屏。
按照以下方法添加。1.在 iPhone 上打开“健康”App，然后轻点个人资料图标（或您的照片，前提是您已添加照片）。2.轻点“医疗急救卡”。3.轻点“编辑”，然后滚动至“紧急联系人”部分。4.轻点“添加紧急联系人”按钮。5.轻点联系人姓名。如果联系人有多个电话号码，请轻点您要使用的号码。6.指定联系人与您的关系。7.轻点“完成”以存储更改。
地图显示、倒计时等iPhone14 Pro全天候显示屏除了可以息屏显示时间之外，还可以显示导航的方向、距离，设定倒计时/闹钟，天气温度、湿度，手机剩余电量，蓝牙耳机电量等等，基本上锁屏界面上的很多信息在息屏显示状态下，也可以显示在界面上。
紫色iPhone14 Pro暗紫色是今年绝对的焦点颜色，除了是新推出颜色之外，这个颜色在不同光线下会有不一样的颜色表现，从各种平台上的预售数据来看，暗紫色的预定数量最多，因此肯定会比较热门。此外今年的黑色也值得关注，它的边框显得更黑，如果不喜欢太张扬、且不想要冒险尝试新颜色的用户，黑色绝对也是十分保险的一个颜色。同时在二手交易方面，几乎iPhone的黑色款都会比较容易销售，因此黑色版本的iPhone二手残值也相对较高。
按照以下方法使用。要在没有蜂窝网络的 Apple Watch 上使用“SOS 紧急联络”，您的 iPhone 必须在附近。如果您的 iPhone 不在附近，Apple Watch 需要连接到已知 Wi-Fi 网络，并且您必须设置 Wi-Fi 通话功能。使用“SOS 紧急联络”功能拨打电话时，Apple Watch 会自动呼叫当地紧急服务并与这些机构共享您的位置。在某些国家和地区，您可能需要选取所需的紧急服务。例如，在中国大陆，您可以选取警察、火警或救护车。如果您拥有 Apple Watch Series5或更新机型（GPS + 蜂窝网络）或 Apple Watch SE(GPS + 蜂窝网络)，当您在其他国家或地区旅行时，您的手表还可以呼叫当地紧急服务。Apple Watch 将向他们发送您当前的位置信息，并在您进入“SOS 紧急联络”模式后的一段时间里，根据您位置的变化向您的紧急联系人发送更新信息。了解如何添加紧急联系人。
按照以下方法操作。将 Apple Watch 表盘一面朝下放在干净的表面上，例如超细纤维无绒布或柔软的垫子上。如果您佩戴的是链式表带，请先按下链节上的快速脱卸按钮，以将表带分成两部分。按住表带脱卸按钮，然后横向滑动表带以将它卸下。如果表带无法滑出，请再次按下表带脱卸按钮，并务必按住该按钮。确保表带上有文字的一面对着您，然后滑入新的表带，直到感觉并听到咔哒一声。
不可以iPhone14 Pro在9月16日直营店只为已经网上预约的用户提供机子，如果没有在苹果官网预约下单的无法在直营店领取手机，不过线下会开放真机体验，因此届时暂时还没有买到，并且想看看iPhone14 Pro具体的样子已经灵动岛功能，那么可以在直营店真机体验。
有以下操作方法。一、按下或旋转数码表冠:按下可查看表盘或主屏幕。 连按两次可返回到上一个 App。 按住可使用 Siri。旋转可缩放、滚动查看或调整屏幕上的内容。在 Apple Watch Series2或更新机型以及 Apple Watch SE 上*，旋转可在游泳训练时解锁屏幕。二:按下侧边按钮：按下可显示或隐藏“程序坞”。按住可使用 SOS。按两下可使用 Apple Pay。按住可将手表开机或关机。
不会iPhone14 Pro的全天候显示实际上需要在有光的时候才会显示，如果是放在口袋、包包或者是黑暗环境中，屏幕是会完全熄灭、不显示任何内容。另外用户也可以主动关闭全天候显示，这样屏幕也会熄灭不显示内容。
按照以下方法操作。查看 Apple Watch 是否正在充电使用充电线将 Apple Watch 连接到电源后，您应该会在屏幕上看到一个绿色闪电图标。如果您的手表需要充电，屏幕上会出现红色闪电图标。（您可能需要点按侧边按钮才能看到表盘。）手表充电时，红色闪电图标会变为绿色闪电图标。如果屏幕是空白的，或者您在屏幕上看到充电线图标和一个红色闪电图标，请为手表充电（最长需要充电 30 分钟）。如果您使用的是第三方充电支架，请使用 Apple Watch 包装盒中随附的充电线。如果您的 Apple Watch 无法充电，或者您在手表上看到一条信息，提示不支持使用这个配件进行充电，请按照以下步骤操作:确保将 Apple 磁力充电线或磁力快速 USB-C 充电线完全插入 USB 电源适配器，然后确保将适配器完全插入电源插座。确保您使用的是 Apple Watch 随附的 Apple 磁力充电线或磁力快速 USB-C 充电线。 彻底揭掉充电器两侧的所有塑料膜。 确保 Apple Watch 的背面和磁性充电器干净整洁。将 Apple Watch 的背面放在充电器上。充电器的磁铁会使 Apple Watch 对齐，并且您应该会在表盘上看到一个绿色闪电图标。如果 Apple Watch 仍无法充电，请将它强制重新启动。同时按住侧边按钮和数码表冠至少 10 秒钟，或者直到看到 Apple 标志。尝试使用其他 Apple Watch 磁力充电线或磁力快速 USB-C 充电线，以及其他 USB 电源适配器。如果 Apple Watch 电量耗尽，那么在开始为设备充电后，您可能需要先等待几分钟时间，之后才能看到绿色闪电图标。
可以iPhone14 Pro的全天候显示功能可以支持导航，开启后导航可以以十分低的亮度显示方向等信息。全天候显示状态下，在地图应用中，地图会被隐藏，只显示方向、到达时间和剩余距离。
按照以下方法查看。在 iPhone 上，打开“健身”App。轻点“体能训练”旁边的“展开”。轻点您要查看的体能训练，然后向下滚动。轻点地图。您的配速由颜色表示，绿色表示最快配速，红色表示最慢配速。要查看路线，您必须使用 Apple Watch Series2或更新机型，或者在体能训练时随身携带 iPhone。您还必须打开“路线跟踪”:在 iPhone 上，前往“设置”>“隐私”>“定位服务”，轻点“Apple Watch 体能训练”，然后轻点“使用 App 期间”。
按照以下方法操作。要暂停跑步，请同时按下数码表冠和侧边按钮。若要继续，请再次按下这两个按钮。您还可以将室内和户外跑步体能训练设置为在您停止移动时自动暂停。在 Apple Watch 上，打开“设置”App，然后轻点“体能训练”>“跑步时自动暂停”。在 iPhone 上，打开 Watch App，轻点“我的手表”标签，然后轻点“体能训练”>“跑步时自动暂停”。
不会iPhone14 Pro的全天候显示功能不会烧屏。实际上从iPhone X以来苹果的OLED屏幕就极少出现烧屏的现象。并且在全天候显示功能下，屏幕是以1Hz状态刷新，且有一点点的动态变化，也就是屏幕并非完全静止的，这也可以减少烧屏的概率。
按照以下方法操作。1.打开“体能训练”App。 2.滚动到“户外跑步”或“室内跑步”。 3.轻点“更多”按钮 以设置卡路里，距离或时间目标。要为“户外跑步”设置配速提醒，请向下滚动，轻点“设置提醒”，您也可以设置您的时间，然后选择“平均”、“滚动”或“关闭”。4.轻点“开始”。5.等待三秒倒计时。要跳过倒计时，请轻点屏幕。6.要查看进度，请查看表盘。配速提醒仅适用于“户外跑步”。
可以iPhone14 Pro可以关闭全天候显示功能，可以在【设置】——【显示与亮度】内关闭该功能。全天候显示功能是iPhone14 Pro和iPhone14 ProMax上开始出现的新功能，可以让屏幕以最低1Hz刷新率来显示内容，在开启全天候显示的情况下，1小时要比不开启多消耗1%的电量，因此考虑续航的情况下可以关闭该功能。
每小时多耗电1%iPhone14 Pro开启全天候显示情况下耗电要比没有开启的时候多耗电1%。不过这是在有全天候显示的情况下才会多耗电，比如将手机放入到口袋、包包或者黑暗环境中，这个时候手机会通过环境光感应器检测到周围光线，自动关闭全天候显示，因此这个时候就不是全天候显示。只有将手机放置在桌面、且是“全天候显示”状态亮起的情况下，才会多耗电。