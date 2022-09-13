抖音电商将专项治理酒类目 严惩品牌不一致、类目错放行为

站长之家(ChinaZ.com) 9月13日 消息:近日，抖音电商发布了关于酒行业商家发品合规性的治理公告，自2022年9月15日起，平台将针对酒类目进行专项治理。

公告称，近期，平台通过排查发现，酒类目下存在较严重的类目错放、售卖品牌与属性品牌不一致、通过单一发品工具发布多商品的情况，以上行为严重扰乱了平台正常的经营秩序。为了维护良好的生态环境，自2022年9月15日起，平台将针对酒类目进行专项治理，请各位商家及时自查整改;未及时整改的，平台将对违规商家/商品按照相关规则进行处理。

针对违规情况，平台将依据商家违规行为管理总则、【酒类】行业管理规范中的相关规定，对商家采取发品拦截，如规避平台规则发布上述商品，平台将处以（包括但不限于）:封禁商品、停业整顿、清退店铺、扣除全部保证金、永不合作等处置;

限制营销活动推广的措施包括但不限于:限制参加平台所有大促活动，限制店铺及其关联账户在关联平台（包括但不限于DOU+、巨量千川等）的商业化流量推广。

建议各位商家及时自查自检，主动下架删除违规商品，停止发布该类商品，避免因此造成不必要处罚。

1.类目错放，包括但不限于以下错放场景

国产红洋酒、非原瓶进口红洋酒错放进口酒类目内;

白酒错放露酒类目内;

葡萄酒错放果酒类目内;

在酒类目中售卖非酒类商品;

啤酒类目下售卖非啤酒商品;

以及其余商品未放置正确类目的错放行为...

2.品牌乱挂

商品品牌为西凤，属性品牌选择白水杜康;（不同品牌乱挂）

商品品牌为百威，属性品牌选择福佳;（同一总公司，不同品牌乱挂）

商品为五粮液1618，属性品牌选择五粮醇（同一集团公司，不同子品牌乱挂）

3.商品关键信息不一致

包括但不限于:售卖主体、商品规格、商品品牌、物流方式、运费、价格、售后服务等。

4.非组套工具发布组合商品

组合商品定义:除出厂即为组合的商品，其余相同集团不同子品牌组合商品、跨品牌组合商品均为组合商品。

举例:商品为白水杜康品牌和五粮液组合商品，未使用组套工具发出。

实施细则【酒类赠品/组套类】商品发布细则

组套工具发品指南:【境内】组合商品创建指南

5.其他严重违规场景:商家违规行为管理总则

（举报）