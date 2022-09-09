特斯拉：中国大陆第 9000 个超级充电桩正式落地

站长之家 9月 9日讯：今日，特斯拉中国宣布，特斯拉中国大陆第 9000 个超级充电桩正式落地。
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特斯拉于当地时间周四表示，随着这家汽车制造商继续扩大其在北美、欧洲和亚洲的电动汽车快速充电站网络，它正在求助于公众以帮助确定其下一个超级充电站的位置...回复地点建议--喜欢最多的回复将被纳入投票...网上投票是在特斯拉准备在年底前向其他电动汽车开放其超级充电站网络的时候进行的...
vivo在三季度即将发布多款新机，而今天一早有消息曝光了iQOONeo7手机的详细配置...iQOONeo7芯片已经定位联发科天玑9000+，比上一代的天玑9000功耗更低，而且采用2K分辨率配合120H在，高刷屏，还支持120W双电芯快充...
定于9月19日发布的ROG6天玑至尊版手机放出新的预告，从预告中可以看到，ROG6天玑至尊版的安兔兔综合成绩突破了114万分，拿到了跑分新高，其中联发科天玑9000+斩获近30万分立大功...天玑9000+超大核Cortex-X2主频高达3.2GHz，配备3个2.85GHzCortex-A710核心和4个Cortex-A510核心，GPU为ArmMali-G710MC10，CPU性能提升5%，GPU性能提升10%...
8月26日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，特拉华州一名法官要求推特向特斯拉CEO埃隆·马斯克提供2021年第四季度对其活跃用户进行审计时抽样的9000个帐户数据。 最初，推特称这些数据并不存在，很难收集。然而，特拉华州法院大法官凯瑟琳·麦考密克（kathleen McCormick）给了推特两周的时间来提供这些数据。 马斯克声称，推特在财务披露中谎报了真实用户的数量，从而欺骗了他，他希望通过这些数据来证实推特对垃圾邮件账户的估计。 但是，马斯克为结束收购推特的交易而索要的其他数据，被以“宽泛得荒谬”的理由拒绝。 马斯克收购推特
此前有消息显示，因为疫情原因，苹果在中国的供应链遭遇挑战，甚至有的工厂已经停止生产，不过就在今天，根据境外媒体路透社的报道，苹果公司iPhone供应商和硕在一份官方声明中表示，公司在中国大陆地区的工厂运转正常...在展望第三季度业绩时，和硕也指出，整体看来，第三季度为传统旺季，预计三大产品线将环比增长；苹果历年在9月发布新iPhone，身为主要组装厂的和硕业绩料将一同提升...
就在今天，根据数码博主“数码闲聊站”的爆料称，即将发布的iQOONeo7新机将会把处理器从之前的天玑9000更换成性能更好的天玑9000+，与此这款机型将会主打全新的FHD+分辨率120Hz刷新率的护眼电竞直屏、搭载50MPIMX766V大底主摄、以及120W双电芯快充等...该博主也表示，虽然这些都已经定下来了，但是其发布会会稍晚一些...
今天，博主数码闲聊站曝光了iQOO Neo7的参数，包括天玑9000+旗舰处理器、FHD+屏幕、120Hz刷新率、5000万IMX766v主摄、120W有线闪充、光学屏幕指纹、线性马达和红外遥控等等...天玑9000+采用了台积电4nm工艺，超大核Cortex-X2主频提升至3.2GHz，并配备三颗2.85GHz Cortex-A710核心和四颗Cortex-A510核心，GPU为Arm Mali-G710 MC10，CPU性能提升5%、GPU性能提升10%......
本用来对抗高通骁龙8+的手机芯片，首次搭载在中端手机上...较上一款天玑9000相比X2超大核从此前的3.0Ghz提升到了3.2Ghz，3颗A710提升到了2.75GHz，A510则提升到2.0GHz，让底子本就不差的天玑9000直接升级为安卓最强CPU...
今天，数码博主@数码闲聊站爆料称，蓝厂将把联发科的天玑9000+下放到中端机...天玑9000+采用了台积电4nm工艺，超大核Cortex-X2主频提升至3.2GHz，并配备三颗2.85GHzCortex-A710核心和四颗Cortex-A510核心，GPU为ArmMali-G710MC10，CPU性能提升5%、GPU性能提升10%...如果iQOONeo系列新品采用天玑9000+的话，它绝对是同价位性能最强的安卓机，且售价预计在3000以内......
德州超级工厂是特斯拉继内华达州超级工厂、纽约超级工厂、上海超级工厂和柏林超级工厂之后的第五家工厂，也是继弗里蒙特工厂、上海工厂和柏林工厂之后的第四家汽车组装工厂，该工厂于2021年底开始限量生产Model Y，并于今年4月份开始交付首批产品...该工厂的周产量在今年6月中旬首次达到1000辆，这是该工厂自3月份投产以来的一个重要里程碑，这意味着该工厂的月产能已经超过了4000辆...该公司的第三座超级工厂是位于中国的上海超级工厂，该工厂在2019年12月开业后不久就达到了每周生产1000辆汽车的里程碑......
支持。Apple Watch Ultra是支持摔倒检测的，无论在家还是在户外，都能检测到你是否发生摔倒，还会在你无法回应时主动联系紧急救援服务。SOS 紧急联络要求使用蜂窝网络连接或无线局域网通话功能。使用无线局域网通话时，Apple Watch 或附近的 iPhone 需要接入互联网。
官网比较快苹果iPhone14首发预约的话官网速度一般比京东快，而且官网的首批的货比较多，适合大多数消费者在官网上抢购。京东平台上如果可以抢到首发的话，速度也是非常快的，同城如果有货的话，也一般会在发售日当天或次日就可以收获。对于大多数消费者来说，推荐还是从官网抢首发，优势是货更多，且有14天的无理由退货
支持。Apple Watch Ultra是支持体温感应的，创新的体温传感器，能帮女性深入了解自己的健康状况，并优化经期跟踪功能。还可以记录夜间体温变化，在健康 app 中即可查看。
9月9日晚8点开始预购苹果iPhone14京东平台和苹果官网一样，都是9月9日晚8点开始预购，9月17日开始发售，第一批的下单的用户将会从9月17日陆续收到iPhone14。预计在首发后的数周，消费者可以在京东上买到iPhone14的现货，但前期的优惠幅度不会很大，因此想要购买的消费者建议在第一批预购的时候就下单
可以苹果iPhone14首发的时候除了苹果官网之外，也可以在京东、天猫这些电商平台购买到。9月17日发售日当天，第一批的iPhone14也会开始陆续发货，因此如果是在苹果官网没有抢到的，可以考虑在京东和天猫平台试试能不能抢到
是的。Apple Watch Ultra是平面蓝宝石玻璃表镜，为打造这只超强的运动手表，我们精心打磨每处设计，反复钻研每个细节，力求带来突破极限的性能表现。钛金属能巧妙平衡重量和坚固，更具出色抗腐蚀性。全新的表壳设计，边缘隆起以保护平面蓝宝石玻璃表镜免受冲击。还有更大的数码表冠和凸出的侧边按钮，用起来更容易，戴着手套也能轻松操控。
没有苹果iPhone14系列首发的价格就是官方的定价，没有任何的优惠，iPhone14起步价都是5999元，其他版本也是官方价格。实际上在前期的时候，由于抢购第一批的人比较多，货源甚至可能有紧张的情况，因此少部分的线下渠道商甚至可能会加价的情况，预计到首发2个月之后，价格会回归理性，甚至会出现一些打折优惠
支持。Apple Watch Ultra是支持心电图监测的。移动心电图房颤提示软件适用于 Apple Watch Series 4 及后续表款 (不包括 Apple Watch SE)，并要求安装最新版本的 iOS 和 watchOS。请参阅 apple.com.cn/watch 了解兼容性详情。移动心电图房颤提示软件不适合 22 岁以下人群使用。通过移动心电图房颤提示软件，Apple Watch 可记录与导联 I 心电图类似的单通道心电图。有关使用移动心电图房颤提示软件的注意事项和禁忌内容，请参阅说明书。
卡针取出卡托后插入双卡苹果iPhone14首先需要关机，同时长按住音量+键和电源键，然后将手机关机；然后用卡针插入卡托，卡托会弹出；卡槽正面和背面都可以放SIM卡，将背面放入一张，正面放入一张，把卡托插入手机内即可；再将卡托重新放回手机；然后重启手机确认是否双卡正确插入，可以在手机的右上方看是不是有两个信号格，出现了就说明双卡都有连接网络
支持。Apple Watch Ultra是支持血氧监测的。血氧，是指血液中的氧气，人体正常血氧饱和度为95%以上。血液中含氧量越高，人的新陈代谢就越好。当然血氧含量高并不是一个好的现象，人体内的血氧都是有一定的饱和度，过低会造成机体供氧不足，过高会导致体内细胞老化。
无法查看苹果iPhone14无法查看是哪家工厂生产制造的。目前iPhone14在国内的代工制造商有富士康、和硕等，同时国外的越南、印度未来也会制造iPhone14，苹果没有具体的给出可以区分制造工厂的方法，因此想要购买某个工厂制造的手机是无法达到的
2000尼特。Apple Watch Ultra屏幕是全天候视网膜显示屏，最高达 2000 尼特亮度。尼特是亮度的单位，1nit=1 cd/m²。亮度是指发光体（反光体）表面发光（反光）强弱的物理量。人眼从一个方向观察光源，在这个方向上的光强与人眼所“见到”的光源面积之比，定义为该光源单位的亮度，即单位投影面积上的发光强度。亮度的单位是坎德拉/平方米（cd/m2）亮度是人对光的强度的感受。
少部分是印度生产苹果iPhone14系列手机会有少部分在印度制造生产，不过目前大多数的产能都是在国内，一部分产能是在越南，印度制造的iPhone14预计会在首发后的数个月才开始生产交付，因此如果是购买第一批的消费者不用担心是印度制造。实际上苹果已经有一些产品产线搬到了越南或印度，比如Apple Watch、iPad等已经有部分是国外制造
不是苹果iPhone14不是不锈钢边框，它使用的是铝金属材质，重量相对较轻，但质感和外观不如Pro系列上的不锈钢材料。作为尺寸差不多的iPhone14 Pro，重量却多了近300克，主要原因是边框是不锈钢，相机模块也更大，因此追求较轻握持手感的话，普通版会比较适合
不可以。Apple Watch Ultra是无法检测到心脏病这类问题的，只能作健康的数据，如果您经历过胸痛、压力、紧绷或您认为是心脏病发作，请立即致电紧急服务部门。
紫色、星光色、蓝色苹果iPhone14比较推荐购买的颜色是紫色（今年新颜色）、星光色和蓝色。选紫色的原因是这是今年的新颜色，在外观尺寸变化不大的情况下，颜色是区分今年新机的主要方法，其次今年的蓝色也比去年的更好看，淡淡的风格要比之前的深蓝看起来更舒服。此外星光色是去年热门颜色，估计今年也会有不少人购买这个颜色
不可以。Apple Watch Ultra是不可以测量血压的。今天唯一在医学上准确且经过验证的方法是通过给上臂周围的血压袖带充气来阻止血液流动，然后在聆听动脉变化的同时放气。
可通过序列号识别苹果iPhone手机都有自己独有的序列号，可以在手机包装盒或者手机设置内查看到序列号号码，然后在苹果官网上查询该序列号，即可知道它的激活时间。手机内查看序列号方法：“设置”>“通用”>“关于本机”，如果发现手机已经被激活，可以联系客服进行退换
华为mate50更好1.iPhone14 依旧是刘海屏幕和a15 处理器，和iphone13几乎一样，没有吸引人购买的亮点2.Mate50 和iPhone14 都是在 2022 年 9 月发布，性能方面iphone14虽然略胜一筹，不过Mate50的性能也足够用户在各种场景使用。处理器：Mate50 是骁龙8Gen 1(4G)，iPhone14 是满血版A15屏幕：Mate50 的屏幕有120Hz刷新率，屏下指纹解锁;iPhone14 是60Hz，Face ID面容解锁摄像头：Mate50 后置三摄，iPhone14 是后置双摄，参数方面也是Mate50 更好，长焦性能上更是吊打iphone14电池和快充：Mate50 电池更大，快充是66W；iPhone14 充电只有20W，充电速度没得比3.因此这次的iPhone14pro系列才是热门，可是价格却很高，性价比方面mate50完胜4.mate50使用最新的鸿蒙3系统，无论是用户体验还是使用效率上来说，搭载鸿蒙系统的华为mate50都更为符合国人使用习惯。综合来说，华为mate50更值得购买。
支持。Apple Watch Ultra支持SOS功能，全球紧急呼救电话需要使用 Apple Watch Ultra （GPS + 蜂窝网络）、Apple Watch Series8(GPS + 蜂窝网络)、Apple Watch Series7(GPS + 蜂窝网络) 或 Apple Watch SE (GPS + 蜂窝网络)。如需查询支持该功能的国家和地区列表，请访问 apple.com.cn/watchos/feature-availability。