特斯拉：中国大陆第 9000 个超级充电桩正式落地

德州超级工厂是特斯拉继内华达州超级工厂、纽约超级工厂、上海超级工厂和柏林超级工厂之后的第五家工厂，也是继弗里蒙特工厂、上海工厂和柏林工厂之后的第四家汽车组装工厂，该工厂于2021年底开始限量生产Model Y，并于今年4月份开始交付首批产品...该工厂的周产量在今年6月中旬首次达到1000辆，这是该工厂自3月份投产以来的一个重要里程碑，这意味着该工厂的月产能已经超过了4000辆...该公司的第三座超级工厂是位于中国的上海超级工厂，该工厂在2019年12月开业后不久就达到了每周生产1000辆汽车的里程碑......