快手电商专项治理箱包类商品发布混淆信息行为

站长之家（ChinaZ.com）9月8日 消息:今日，快手电商发布关于【箱包类商品发布混淆信息】的专项治理公告。

公告称，为规范平台商户/带货达人行为，维护良好的市场秩序，自2022年9月12日起，平台将加强治理箱包发布混淆商品的行为，请商户及带货达人做好相关问题的自查，主动删除违规商品链接，停止分享违规商品。

如在经营快手小店的过程中存在蹭名牌等导致用户混淆的行为的，平台将视违规情节的严重程度、违规次数等情况综合判定，处扣分、暂停使用购物车、支付违约金、封禁快手账号等处理措施，直至清除平台、终止合作。

建议各位商户、带货达人根据上述要求及时自查自检，主动删除违规商品链接，停止分享违规商品，避免因此造成不必要损失。

治理内容如下:

商户:发布容易造成消费者产生错误认知的商品或信息的行为。

带货达人:分享/发布造成消费者混淆或产生错误认知的商品或商品信息。

混淆的场景包括分享/发布商品使用他人品牌的图形变异或品牌变形词/衍生词，或商品与他人品牌商品名称、包装、装潢相同或相似，造成消费者的信息混淆。在箱包类造成混淆具体指分享/发布与大牌商品相同或相似的高仿山寨品，混淆评审点主要参考包型、花纹、LOGO、五金、配色等。

平台会通过人工排查或系统排查的方式抓取目标品牌或商品，同时从品牌LOGO图片、商品图片、评价数据、售后数据、投诉举报数据等多个维度对异常的商品数据进行核查判断，并根据消费者的相关反馈或评审问卷对特定品牌或商品是否构成混淆的判断结论来判定。

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