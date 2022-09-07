蔚来汽车2022二季度营收102. 9 亿元 同比增长21.8%

站长之家 9月 7 日讯：蔚来汽车发布公告称， 2022 年二季度营收102. 9 亿元，同比增长21.8%。净亏损27. 575 亿元，同比扩大369.6%。
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站长之家 8月 18日讯：网易发布 2022 年第二季度财报称，该季度营收 232 亿元，同比增长12.8%...
美团发布二季度财报称，该季度实现营收509. 4 亿元，同比增长16%，市场预期485. 9 亿元，其中，新业务分部收入142亿元，同比增长40.7%。核心本地商业分部收入83亿元，同比增长9.2%。用户数方面，截至6月30日止12个月，美团交易用户数为6.847亿，同比增长8.9%。
财报显示，中通快递第二季度营收为86.567亿元，与去年同期的73.251亿元相比增长18.2%;净利润为17.587亿元，与去年同期的净利润12.722亿元相比增长38.2%;毛利为22.028亿元，同比增长31.6%...财报还显示，二季度，中通快递调整后息税折摊前收益为人民币2892.0百万元，较2021年同期的人民币2125.7百万元增长36.0%...截至2022年6月30日，中通快递揽件/派件网点数量为30，900余个;截至2022年6月30日，中通快递直接网络合作伙伴数量为5800余个......
财报显示，美团二季度营收509亿元，同比增长16.4%；净亏损11.2亿元，同比大幅收窄66.7%；经调整盈利20.6亿元，去年同期为亏损22.2亿元...今年第二季度，美团新业务分部的经营亏损同比及环比均收窄至人民币68亿元；美团平台用户人均交易频次同比增长16.2%至38.1笔；二季度，美团研发支出增长至52亿元，同比增长33%...
美团对外发布2022年第二季度及半年度业绩，数据显示，今年第二季度，美团实现营收509亿元，同比增长16.4%...二季度，美团研发支出增长至52亿元，同比增长33%...在此带动下，二季度，美团即时配送订单数增长至41亿笔，包括餐饮外卖、美团闪购业务在内的核心本地商业板块季度收入增长至368亿元...截至2022年8月，美团自动配送车已经在北京顺义常规化运营超过2年，覆盖了顺义50多个社区，室外全场景配送订单超过240万单，自动驾驶里程占比超过97%......
知乎发布2022年二季度财报...第二季度，知乎月活跃用户（MAU）达到1.059亿，同比增长12.3%;第二季度月均付费会员数达到846万，同比增长78.3%，付费会员数在MAU中的渗透率达8%...
知乎今日发布2022年第二季度未经审计的财务报告，报告显示，知乎第二季度营收8.36亿元，同比增长31%，毛利率达47.8%；净亏损为4.87亿元，不按美国通用会计准则（non-GAAP），调整后的净亏损为4.438亿元...付费会员收入2.71亿元同比增长75.1%，在总收入中的占比首次升至第一位；职业教育收入达到4067万元，同比增长91.9%...第二季度，知乎月活跃用户（MAU）达到1.059亿，同比增长12.3%；月均付费会员数达到846万，同比增长78.3%，付费会员数在MAU中的渗透率达8%......
财报显示，2022年第二季度，京东净收入为2，676亿元，同比增长5.4%...京东2022年第二季度净服务收入为416亿元人民币（约62亿美元），同比增长21.9%...财报还显示，截至2022年6月30日，京东过去12个月的活跃购买用户数较2021年同期的5.319亿增长9.2%至5.808亿...
财报数据显示，2022年第四财季，名创优品营收23.2亿元，毛利为7.7亿元，同比增长20.8%...2022财年全年，名创优品实现营收100.9亿元，同比增长11.2%;毛利为30.7亿元，同比增长26.3%...财报显示，截至6月30日，TOP TOY季度营收近1亿元，同比增长33%...
根据 Counterpoint 的 IoT 服务最新研究报告，印度的 TWS（真无线耳机）出货量在 2022 年第二季度实现了强劲的季度增长，同比增长 168%，环比增长 62%...预计 2022 年市场将增长 47%；「印度制造」份额达 16%，是有史以来的最高水平...
支持。Apple Watch Ultra是支持摔倒检测的，无论在家还是在户外，都能检测到你是否发生摔倒，还会在你无法回应时主动联系紧急救援服务。SOS 紧急联络要求使用蜂窝网络连接或无线局域网通话功能。使用无线局域网通话时，Apple Watch 或附近的 iPhone 需要接入互联网。
官网比较快苹果iPhone14首发预约的话官网速度一般比京东快，而且官网的首批的货比较多，适合大多数消费者在官网上抢购。京东平台上如果可以抢到首发的话，速度也是非常快的，同城如果有货的话，也一般会在发售日当天或次日就可以收获。对于大多数消费者来说，推荐还是从官网抢首发，优势是货更多，且有14天的无理由退货
支持。Apple Watch Ultra是支持体温感应的，创新的体温传感器，能帮女性深入了解自己的健康状况，并优化经期跟踪功能。还可以记录夜间体温变化，在健康 app 中即可查看。
9月9日晚8点开始预购苹果iPhone14京东平台和苹果官网一样，都是9月9日晚8点开始预购，9月17日开始发售，第一批的下单的用户将会从9月17日陆续收到iPhone14。预计在首发后的数周，消费者可以在京东上买到iPhone14的现货，但前期的优惠幅度不会很大，因此想要购买的消费者建议在第一批预购的时候就下单
可以苹果iPhone14首发的时候除了苹果官网之外，也可以在京东、天猫这些电商平台购买到。9月17日发售日当天，第一批的iPhone14也会开始陆续发货，因此如果是在苹果官网没有抢到的，可以考虑在京东和天猫平台试试能不能抢到
是的。Apple Watch Ultra是平面蓝宝石玻璃表镜，为打造这只超强的运动手表，我们精心打磨每处设计，反复钻研每个细节，力求带来突破极限的性能表现。钛金属能巧妙平衡重量和坚固，更具出色抗腐蚀性。全新的表壳设计，边缘隆起以保护平面蓝宝石玻璃表镜免受冲击。还有更大的数码表冠和凸出的侧边按钮，用起来更容易，戴着手套也能轻松操控。
没有苹果iPhone14系列首发的价格就是官方的定价，没有任何的优惠，iPhone14起步价都是5999元，其他版本也是官方价格。实际上在前期的时候，由于抢购第一批的人比较多，货源甚至可能有紧张的情况，因此少部分的线下渠道商甚至可能会加价的情况，预计到首发2个月之后，价格会回归理性，甚至会出现一些打折优惠
支持。Apple Watch Ultra是支持心电图监测的。移动心电图房颤提示软件适用于 Apple Watch Series 4 及后续表款 (不包括 Apple Watch SE)，并要求安装最新版本的 iOS 和 watchOS。请参阅 apple.com.cn/watch 了解兼容性详情。移动心电图房颤提示软件不适合 22 岁以下人群使用。通过移动心电图房颤提示软件，Apple Watch 可记录与导联 I 心电图类似的单通道心电图。有关使用移动心电图房颤提示软件的注意事项和禁忌内容，请参阅说明书。
卡针取出卡托后插入双卡苹果iPhone14首先需要关机，同时长按住音量+键和电源键，然后将手机关机；然后用卡针插入卡托，卡托会弹出；卡槽正面和背面都可以放SIM卡，将背面放入一张，正面放入一张，把卡托插入手机内即可；再将卡托重新放回手机；然后重启手机确认是否双卡正确插入，可以在手机的右上方看是不是有两个信号格，出现了就说明双卡都有连接网络
支持。Apple Watch Ultra是支持血氧监测的。血氧，是指血液中的氧气，人体正常血氧饱和度为95%以上。血液中含氧量越高，人的新陈代谢就越好。当然血氧含量高并不是一个好的现象，人体内的血氧都是有一定的饱和度，过低会造成机体供氧不足，过高会导致体内细胞老化。
无法查看苹果iPhone14无法查看是哪家工厂生产制造的。目前iPhone14在国内的代工制造商有富士康、和硕等，同时国外的越南、印度未来也会制造iPhone14，苹果没有具体的给出可以区分制造工厂的方法，因此想要购买某个工厂制造的手机是无法达到的
2000尼特。Apple Watch Ultra屏幕是全天候视网膜显示屏，最高达 2000 尼特亮度。尼特是亮度的单位，1nit=1 cd/m²。亮度是指发光体（反光体）表面发光（反光）强弱的物理量。人眼从一个方向观察光源，在这个方向上的光强与人眼所“见到”的光源面积之比，定义为该光源单位的亮度，即单位投影面积上的发光强度。亮度的单位是坎德拉/平方米（cd/m2）亮度是人对光的强度的感受。
少部分是印度生产苹果iPhone14系列手机会有少部分在印度制造生产，不过目前大多数的产能都是在国内，一部分产能是在越南，印度制造的iPhone14预计会在首发后的数个月才开始生产交付，因此如果是购买第一批的消费者不用担心是印度制造。实际上苹果已经有一些产品产线搬到了越南或印度，比如Apple Watch、iPad等已经有部分是国外制造
不是苹果iPhone14不是不锈钢边框，它使用的是铝金属材质，重量相对较轻，但质感和外观不如Pro系列上的不锈钢材料。作为尺寸差不多的iPhone14 Pro，重量却多了近300克，主要原因是边框是不锈钢，相机模块也更大，因此追求较轻握持手感的话，普通版会比较适合
不可以。Apple Watch Ultra是无法检测到心脏病这类问题的，只能作健康的数据，如果您经历过胸痛、压力、紧绷或您认为是心脏病发作，请立即致电紧急服务部门。
紫色、星光色、蓝色苹果iPhone14比较推荐购买的颜色是紫色（今年新颜色）、星光色和蓝色。选紫色的原因是这是今年的新颜色，在外观尺寸变化不大的情况下，颜色是区分今年新机的主要方法，其次今年的蓝色也比去年的更好看，淡淡的风格要比之前的深蓝看起来更舒服。此外星光色是去年热门颜色，估计今年也会有不少人购买这个颜色
不可以。Apple Watch Ultra是不可以测量血压的。今天唯一在医学上准确且经过验证的方法是通过给上臂周围的血压袖带充气来阻止血液流动，然后在聆听动脉变化的同时放气。
可通过序列号识别苹果iPhone手机都有自己独有的序列号，可以在手机包装盒或者手机设置内查看到序列号号码，然后在苹果官网上查询该序列号，即可知道它的激活时间。手机内查看序列号方法：“设置”>“通用”>“关于本机”，如果发现手机已经被激活，可以联系客服进行退换
华为mate50更好1.iPhone14 依旧是刘海屏幕和a15 处理器，和iphone13几乎一样，没有吸引人购买的亮点2.Mate50 和iPhone14 都是在 2022 年 9 月发布，性能方面iphone14虽然略胜一筹，不过Mate50的性能也足够用户在各种场景使用。处理器：Mate50 是骁龙8Gen 1(4G)，iPhone14 是满血版A15屏幕：Mate50 的屏幕有120Hz刷新率，屏下指纹解锁;iPhone14 是60Hz，Face ID面容解锁摄像头：Mate50 后置三摄，iPhone14 是后置双摄，参数方面也是Mate50 更好，长焦性能上更是吊打iphone14电池和快充：Mate50 电池更大，快充是66W；iPhone14 充电只有20W，充电速度没得比3.因此这次的iPhone14pro系列才是热门，可是价格却很高，性价比方面mate50完胜4.mate50使用最新的鸿蒙3系统，无论是用户体验还是使用效率上来说，搭载鸿蒙系统的华为mate50都更为符合国人使用习惯。综合来说，华为mate50更值得购买。
支持。Apple Watch Ultra支持SOS功能，全球紧急呼救电话需要使用 Apple Watch Ultra （GPS + 蜂窝网络）、Apple Watch Series8(GPS + 蜂窝网络)、Apple Watch Series7(GPS + 蜂窝网络) 或 Apple Watch SE (GPS + 蜂窝网络)。如需查询支持该功能的国家和地区列表，请访问 apple.com.cn/watchos/feature-availability。