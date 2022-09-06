蚂蚁集团全面升级安全生态开放策略，重投四大方向

站长之家（ChinaZ.com）9月6日 消息:9月6日下午，在2022国家网络安全周“长三角网络安全协同发展论坛”上，蚂蚁集团大安全副总裁邵晓东分享了蚂蚁“安全生态开放策略”，并宣布从四大方向对策略全面升级:重投安全科技产品、共建行业标准、加快产研创新协同、提升社会协作与服务，以期与行业伙伴共建共创，持续服务数字经济安全高质量发展。

邵晓东表示，开放是数字生态的基础，安全是数字经济的底线。随着数字经济发展进入快车道，安全风险日趋复杂和严峻，逐渐演变为全局性的数字安全问题。如何让风控技术更为敏捷地应对风险，构建开放安全的数字生态，成为从业者的必答题。

图:蚂蚁集团大安全副总裁邵晓东

他认为，风控技术与风险之间的斗争，归根结底考量的还是安全科技的能力。但对于绝大多数中小企业或机构来说，受制于技术积累和人才资源等问题，从零到一搭建安全风控体系难度极大，而且传统风控模式缺乏在可信隐私环境下的联防机制，“我们希望将安全能力通过产品化开放，帮助行业伙伴一起守住安全这条‘生命线’”。

“安全科技产品是蚂蚁安全生态全面开放的重要能力抓手”，他透露，蚂蚁基于新一代智能风控体系IMAGE的研发及规模化应用，已形成交互式主动风控、多方安全、智能对抗、全图风控、端边云协同风控5大核心风控能力，并打造了面向市场需求的系列产品和解决方案，覆盖反欺诈、反赌搏等业务安全及数据安全、内容安全等10大场景。目前已向行业开放，在农村金融、城市服务、医疗等领域应用，帮助提升行业整体风控水位。

在行业标准共识上，邵晓东认为，以先进标准引领质量提升，是实现产业高质量发展和迈向全球价值链上游的必经之路，“特别是新技术的应用需要有统一的行业标准，才能促进行业健康发展”。

据了解，过去数年里，蚂蚁集团已参与100余项国际权威安全标准制定。此外，蚂蚁与信通院等机构发起的IIFAA联盟，持续推进可信数字身份认证及设备规范、可信风险防控生态，已向12306、东方航空等全球300余家伙伴服务，已有超过16亿台手机设备、600多款手机型号接入IIFAA技术方案。

在产研创新协同上，邵晓东表示，未来五年将重点投入核心安全科技研发和网安人才培养，“一方面，通过蚂蚁安全专项科研基金，聚焦AI安全与数据安全等领域安全科技攻坚与创新;另一方面与高校共建课程，助力网络安全人才培养”。

他指出，蚂蚁将依托“蚁鉴AI安全检测平台”和“数据安全复合治理模式”两大开放能力，在AI安全产研生态和数据安全产研生态上持续发力。

人才是创新技术孵化、安全防线建设的核心驱动力。据了解，过去3年，蚂蚁安全已与清华大学、上海交通大学等全球30余所高校分别开展科研合作，开设了20余门安全课程。

图:2022国家网络安全周网络安全博览会蚂蚁集团展区现场

数字化发展的目标是全民普惠。实现全方位全链路的安全能力，致力解决社会关切的问题，是平台型企业必须守护的责任。

蚂蚁集团针对电诈治理难题，协同银行、公安、运营商创建了全国首个基于区块链技术的“反诈联盟链”，解决风险信息共享难题，并与公安机关推出了“防骗码解决方案”，助力反诈教育。此外，支付宝安全中心联合“蓝马甲行动”成立了数字助老实验室，帮助老年人提升防骗“免疫力”。

邵晓东表示，蚂蚁集团将与社会发展的脉搏同频同振，与社会多方协作，解决反诈反赌等社会治理难题;同时做好一老一少等重点人群服务守护，做开放共享、人人受益的好科技。

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