腾讯宣布捐赠500万元驰援四川震区

站长之家（ChinaZ.com）9月6日 消息:9月5日，四川甘孜泸定县发生6.8级地震，泸定县和雅安市石棉县受灾严重。
今日，腾讯宣布，腾讯公益慈善基金会启动500万元现金捐赠，驰援四川震区，首批物资已送达。
腾讯称，腾讯基金会将密切关注灾后重建的整体安排，持续做好相关支持。
同时，腾讯公益平台也于9月5日第一时间上线支援灾区的筹款项目，为网友建立向灾区奉献爱心的渠道。
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四川甘孜泸定县6.8级地震灾情牵动全国人民的心...阿里巴巴公益宣布已迅速启动应急救灾预案，紧急向甘孜泸定地震灾区首期捐赠500万元，用于抗震救灾及灾后重建...
站长之家 9月 6 日讯：辛选集团宣布，辛选集团创始人辛有志（网名辛巴）决定向四川地震灾区捐赠 500 万元，用于抗震救灾应急物资采购及灾后重建工作...
站长之家 9月 7 日讯：刚刚，理想汽车宣布向四川省慈善联合总会捐赠 500 万元，用于支持甘孜泸定县、雅安市石棉县及周边受灾地区的紧急救援、受灾群众生活救助以及灾后重建等相关工作...
除了新东方，比亚迪向四川灾区捐赠500万元，五粮液向四川甘孜泸定及雅安地震灾区捐赠1500万元，融捷股份捐赠500万元用于泸定地震抗震救灾...阿里巴巴公益基金会向四川甘孜泸定地震灾区捐赠500万元；拼多多首期捐赠300万元驰援泸定，首批救援物资已运抵灾区，小米向四川省慈善联合总会捐赠100万元，网易捐款150万支援抗震救灾，联想捐赠50万元用于四川泸定抗震救灾，字节跳动向四川地震灾区捐赠500万元......
9月5日12时52分，四川省甘孜州泸定县发生6.8级地震，此后发生多次余震，目前最大余震4.2级，社会各界的抢险救灾工作正在进行中...9月6日，北京联想公益基金会宣布，向中国乡村发展基金会捐赠人民币50万元，用于开展泸定地震灾害救援”行动，支持灾区一线工作人员、救援队救灾工作，以及受灾群众基本生活物资保障...小米公益基金会宣布，向四川省慈善联合总会紧急捐赠100万元人民币，用于泸定地震受灾地区抗震救灾和灾后重建工作...
站长之家 9月 7 日讯：新东方与东方甄选，宣布向四川地震灾区捐赠现金 500 万元，用于支援受灾 地区抗震救灾和灾后重建工作...
中关村在线消息：9月6日上午，小米公益基金会宣布向四川省慈善联合总会紧急捐赠100万元人民币，用于泸定地震受灾地区抗震救灾和灾后重建工作，未来也将继续尽一切努力帮助受灾群众纾困解难，共克时艰...截至8月31日，季风引起的强降雨已造成至少1191人丧生，造成巴基斯坦全国5063公里公路、243座桥梁损毁，超过110万座房屋倒塌或部分毁坏...
站长之家 9月 6 日讯： 9 月 6 日，小米公益基金会宣布向四川省慈善联合总会紧急捐赠 100 万元人民币，用于泸定地震受灾地区抗震救灾和灾后重建工作...
好未来公益基金会向四川灾区捐赠200万元现金，用于抗震救灾及灾后重建工作...好未来方面表示，公司将心系所有受此次地震影响的同胞，持续关注救灾进展，为灾区人民重建家园贡献力量...
9月6日上午，小米公益基金会决定向四川省慈善联合总会紧急捐赠100万元人民币，用于泸定地震受灾地区抗震救灾和灾后重建工作...小米表示，9月5日12时52分，四川甘孜泸定县发生6.8级地震，泸定县和雅安市石棉县受灾严重，截至9月6日7时，已造成甘孜州37人、雅安市石棉县28人遇难，水电、交通、通信等基础设施受损...9月6日，小米公益基金会决定向四川省慈善联合总会紧急捐赠100万元人民币，用于受灾地区的抗震救灾应急物资采购和灾后重建工作...
根据环境不同充电时间也不同。充电时间是指使用随附的 Apple Watch 磁力快速 USB-C 充电线进行从0% 至80% 和从0% 至100% 两种类型的充电。Apple 于2022年8月使用试生产的 Apple Watch Ultra （GPS + 蜂窝网络），与 iPhone 配对进行了此项测试。所有设备均运行预发行版本软件，搭配 Apple Watch 磁力快速 USB-C 充电线 (A2515型号) 与 Apple20W USB-C 电源适配器 (A2305型号)。充电时间依地区、设置和环境因素可能有所差异，实际结果可能有所不同。
来电显示、信息、APP提醒等苹果iPhone14 Pro灵动岛是专属于Pro系列才有的功能，而这个灵动岛的功能玩法肯定会被逐渐开发出来。仅在苹果发布会上演示的功能就包括来电显示、信息、APP提醒、APP交互（如音乐播放的信息）等，未来这个灵动岛肯定还会加入更多的新功能，这需要更多的APP开发商去适配和开发功能
能打。Apple Watch Ultra是支持eSIM功能的，也就是无需SIM卡，需要去申请eSIM，然后就可以用自己的号码进行拨号打电话了。标配蜂窝网络连接。即使 iPhone 不在身边，也能打电话、发短信、听音乐，以及拨打紧急电话。家人共享设置让你可以为家里的孩子和老人配对各自的手表，即便他们没有 iPhone 也没问题。
比较耐摔苹果iPhone14机身材质和上一代的iPhone13基本上没有区别，边框都是铝金属，前面板是超瓷晶面板，后面是玻璃背板，从去年iPhone13的抗摔性能来看，基本上在1-2米内跌落不会出现摔破屏幕的情况，除非力量较大，或者是直接有硬物砸到屏幕上。当然，最好的方法还是戴上手机壳，提高防护能力
求助功能。Apple Watch Ultra是支持警笛功能的，为在野外探索的你，更添一份安心。警笛最远180米内可听见;SOS 紧急联络可以替你寻求帮助并通知你的紧急联系人2。摔倒检测能检测你是否发生了严重摔倒;车祸检测可在发生严重车祸时替你寻求帮助2。
午夜色、紫色、星光色、红色、蓝色苹果iPhone14和iPhone14 Plus一共有5种颜色，分别是午夜色、紫色、星光色、红色、蓝色，其中新增的是紫色，也是今年主推的颜色，其他几个颜色都是往年都有的。如果是购买建议的话，可以买紫色，或者是购买星光色，这两年星光色受欢迎程度比较高，假如是二手卖出也比较好卖
支持。Apple Watch Ultra最高支持蓝牙5.3版本。蓝牙（英语:Bluetooth），一种无线通讯技术标准，用来让固定与移动设备，在短距离间交换资料，以形成个人局域网(PAN)。其使用短波特高频(UHF)无线电波，经由2.4至2.485GHz的ISM频段来进行通信。蓝牙5.3版本发布于2021年，目前是最高版本的蓝牙，最大传输速度是2Mbit/s，传输距离是300米。
有以下功能。1.L1 与 L5 GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 和北斗。2.指南针3.全天候高度计4.防水100米5.血氧检测6.电极式心率传感器，移动心电图房颤提示软件7.全球紧急呼救电话8.SOS 紧急联络9.车祸检测10.高动态范围陀螺仪11.水温检测12.深度检测，支持最深 40 米潜水。13.双扬声器14.三麦克风阵列，支持波束成形和和风噪降低功能15.Apple Pay16.GymKit
1200 万像素六镜式镜头，支持六种效果苹果iPhone14前置摄像头是1200 万像素摄像头，ƒ/1.9 光圈，支持Focus Pixels 自动对焦 六镜式镜头、视网膜屏闪光灯、光像引擎、深度融合技术、智能HDR、4 人像模式，支持先进的焦外成像和景深控制、人像光效，支持六种效果 (自然光、摄影室灯光、轮廓光、舞台光、单色舞台光和高调单色光)、夜间模式
没有苹果iPhone14系列的包装盒内没有充电器，除了iPhone14本体之外，还有一根USB-C 转闪电连接线、资料。如果自己手上没有USB-C的充电器，则需要额外购买，最好购买20W以上的充电器，也可以使用iPad、Mac的充电器，充电速度也比较快
61.3克。Apple Watch Ultra的缺点就是对比SE新款和Series8来说有点重，因为重量是61.3克，而Series8是42.3克，SE是27.8克，不过也是因为材质和尺寸大小的原因导致，Apple Watch Ultra是49毫米 x44毫米 x14.4毫米，加上多了很多功能传感器，也不意外。
iPhone14 Pro Max和iPhone14 Plus苹果iPhone14系列中续航最好的是iPhone14 Pro Max，其次是iPhone14 Plus。iPhone14 Pro Max续航是视频播放最长可达 29 小时，iPhone14 Plus续航是视频播放最长可达 26 小时，续航第三的是iPhone14 Pro视频播放最长可达 23 小时，最低的是iPhone14视频播放最长可达 20 小时
钛金属。Apple Watch Ultra采用航空级钛金属打造而成，巧妙兼顾了重量、坚固和抗腐蚀性。表壳边框升高，可在显示屏边缘受到冲击时，为平坦的蓝宝石玻璃表镜提供坚实保护。超坚固，各种环境都适用。
有苹果iPhone14系列的后置镜头上都覆盖了蓝宝石玻璃，在后置摄像头模块上还有一个原彩闪光灯。iPhone14系列的镜头比上一代有了提升，尤其是Pro版本的主摄提高到了4800万像素。
看版本。Apple Watch Series 8中是分GPS + 蜂窝网络版本和GPS版本，其中GPS版本是不支持eSIM功能的，而GPS + 蜂窝网络版本是支持eSIM版本的，也就是说更贵的3799元起的蜂窝版本是支持eSIM功能，相对便宜的2999元的GPS版本是不支持eSIM功能。
HEVC、H.264 和 ProRes苹果iPhone14支持的视频格式有HEVC、H.264 和 ProRes，支持杜比视界、HDR10 和 HLG，并可显示 HDR 画质，视频镜像和视频输出支持：通过闪电数字影音转换器和闪电转 VGA 转换器，最高可达 1080p
GPS+蜂窝网络版支持。Apple Watch SE2新款手表是需要蜂窝版才支持eSIM功能的，普通版本的是GPS，也就是1999元那个版本是不支持eSIM功能，需要2399元的版本才可以支持eSIM功能，蜂窝版不用插卡，是一卡双终端技术。意思就是一个号码可以同时在两个设备使用。
不建议买苹果iPhone14系列今年的美版全部取消了实体SIM卡卡槽，改为eSIM卡的设计，因此在国内使用的话十分不方便，因此不太建议购买美版的iPhone14手机。实际上今年如果海南免税版的价格公布的话，应该会比国行版本便宜300-500元，比较推荐购买海南免税版
支持。Apple Watch Ultra是蜂窝版的，所以是支持eSIM功能，蜂窝版不用插卡，是一卡双终端技术。意思就是一个号码可以同时在两个设备使用。 蜂窝网络版本 有一个 eSIM (内置的SIM卡)， 所以不需要另外的SIM卡。您的 iPhone 和 Apple Watch 会共享同一个电话号码。
AAC、MP3、Apple 保真压缩等格式苹果iPhone14支持的音频格式有AAC、MP3、Apple 保真压缩、FLAC、杜比数字、杜比数字+、杜比全景声，此外也可以支持空间音频播放，用户可调节音量上限