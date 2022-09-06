腾讯宣布捐赠500万元驰援四川震区

来电显示、信息、APP提醒等苹果iPhone14 Pro灵动岛是专属于Pro系列才有的功能，而这个灵动岛的功能玩法肯定会被逐渐开发出来。仅在苹果发布会上演示的功能就包括来电显示、信息、APP提醒、APP交互（如音乐播放的信息）等，未来这个灵动岛肯定还会加入更多的新功能，这需要更多的APP开发商去适配和开发功能