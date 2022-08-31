美图2022年上半年实现营收 9.72 亿元 同比增长 20.5%

站长之家 8 月 31日讯：今日，美图公司发布半年报称，上半年实现营业收入 9.72 亿元，同比增长 20.5%；净亏损 2.66 亿元，上年为亏损 1.29 亿元；月活跃用户达 2.409 亿名。
（举报）
腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
其中商务园区配套住宅、写字楼及独立住宅销售收入为人民币26. 63 亿元，同比增长125.8%；商务园区租金收入为人民币2. 53 亿元，同比增长5.1%；商务园区委托运营管理收入为人民币1. 27 亿元，运营管理项目 23 个，累计委托运营管理面积 248 万平方米；建筑、裝修及园林绿化收入为人民币2. 17 亿元，同比增长20.7%......
网龙网络控股有限公司今天公布2022年中期财务业绩，上半年收益42.0亿元，同比增长26.3%；公司拥有人应占溢利5.7亿元，同比增长31.2%...2022年中期业绩财务摘要收益为人民币42.0亿元，同比增长26.3%...来自教育业务的收益为人民币24.0亿元，占本公司总收益的56.8%，同比增长71.2%...网龙公司拥有人应占溢利为人民币5.7亿元，同比增长31.2%...网龙公司宣布派发截至2022年6月30日止六个月之中期特别股息及中期股息每股普通股分别为0.50港元和0.40港元......
京东集团对外发布了2022年二季度及中期业绩，上半年京东集团净收入为5073亿元人民币（约757亿美元），同比增长11.0%...截至2022年6月30日，京东物流已在全球运营近90个保税仓库、直邮仓库和海外仓库，总管理面积近90万平方米，跨境网络总仓储面积同比增长超70%...京东618期间，京东电器城市旗舰店在芜湖、柳州、扬州、常州、南京等12个城市开业，门店总数达到52家；京东超市携手小时购已覆盖400个城市的3.4万多家实体门店，超2.7万个品牌...在今年二季度，国内消费持续复苏......
数据显示，公司实现营业收入19.68亿元，较去年同期增长35.21%...
报告期内，每日互动实现营业总收入2. 83 亿元，同比增长5.29%；实现归母净利润 2803 万元；公共服务实现营业收入1. 19 亿元，逆势强劲增长33.85%...公共服务面对疫情防控和出差受阻的挑战，仍逆势保持强劲增长，实现营收1. 19 亿元，大幅增长33.85%；而商业服务因疫情反复而短期承压，但业务底盘稳固，未来有望提速发展...公司一直保持强劲的研发创新实力，截至报告期末，公司已申请专利 206 项，其中发明专利 199 项，合计已授权专利 82 项，已授权软件著作权 175 件......
该季度，瑞幸咖啡实现营收 33 亿元，同比增长72.4%；净亏损1. 147 亿元，其中包括为股权诉讼人准备的2. 768 亿元，以及101. 8 亿元的所得税开支；上年同期净利润 2100 万元...具体来看，第二季度，瑞幸咖啡自营店收入23. 311 亿元，较 2021 年同期的15. 293 亿元增长52.4%...
歌尔股份披露2022年上半年报，公司上半年实现实现营业收入436亿元，同比增长43.96%；净利润20.79亿元，同比增长20.09%...歌尔股份还发布2022年前三季度业绩预告，预计前三季度实现净利润38.3亿元-43.3亿元，同比增长15%-30%...
美团对外发布2022年第二季度及半年度业绩，数据显示，今年第二季度，美团实现营收509亿元，同比增长16.4%...二季度，美团研发支出增长至52亿元，同比增长33%...在此带动下，二季度，美团即时配送订单数增长至41亿笔，包括餐饮外卖、美团闪购业务在内的核心本地商业板块季度收入增长至368亿元...截至2022年8月，美团自动配送车已经在北京顺义常规化运营超过2年，覆盖了顺义50多个社区，室外全场景配送订单超过240万单，自动驾驶里程占比超过97%......
阅文集团今日发布2022年中期业绩，报告期内，阅文集团实现营收40.87亿元，同比减少5.9%;期内盈利2.32亿元，同比下滑78.5%;公司权益持有人应占盈利为2.29亿元，同比下滑78.9%;非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利为6.66亿元，同比增长0.2%......
财报显示，第二季度瑞幸咖啡总净收入32.987亿元人民币，同比增长72.4%...瑞幸持续加快门店扩张步伐，本季度净新增615家门店，门店总数量达到7195家...
可以iPhone SE 4处理器是满血版A15，性能基本上和iPhone13 Pro差不多，除了屏幕不是高刷率之外，其他性能都不会太差，玩原神基本上没问题。当然，现在原神也不支持iPhone的高刷新率模式，因此也不需要高刷的屏幕，因此如果是打算使用iPhone SE4玩原神是可以的，如果是王者荣耀的话，最高也是60Hz的刷新率
没有iPhone SE 4没有高刷新率屏幕，它的屏幕刷新率是60Hz，尺寸是6.1英寸，前置单摄像头和Face ID面容解锁。iPhone产品线中只有iPhone13 Pro、iPhone14 Pro是提供高刷新率屏幕的，其他的机型都是60Hz刷新率。高刷新率可以带来动态更好的画面，尤其是看视频以及玩游戏的时候，动作更加流畅
有iPhone SE 4有NFC功能，可以用来刷公交地铁、门禁、银行卡、NFC支付等各种功能。但目前苹果还未像安卓手机那样完全开放NFC功能，用户想要模拟门禁卡的操作还是比较难的
可以iPhone SE 4可以使用华为的充电头，其插口也是type-C，但充电功率不一定达到最高效率，不过iPhone SE4的充电达到20W左右基本就可以达到最高的充电速度，因此大多数安卓手机的充电器都可以满足这一速度。
不可以iPhone SE 4不可以磁吸充电，它的机身内没有magsafe磁吸功能，无法使用magsafe磁吸充电或磁吸的配件。在已经推出的iPhone中拥有magsafe磁吸的有iPhone12系列和iPhone13系列，但iPhone SE4是定位中端手机，因此不会功能相对简单，不具备磁吸功能
不是iPhone SE 4使用的是Face ID面容解锁，不是屏下指纹解锁，也不是侧面指纹解锁。iPhone SE 4基本上可以说使用的是iPhone XR的外壳，屏幕尺寸是6.1英寸，圆润的边框以及后置单摄像头，屏幕刷新率为60hz，但升级了处理器和内存，因此是性能升级版的iPhone XR
没有iPhone SE 4没有3.5mm耳机孔，它的接口是Type-C，可以使用Type-C插口的耳机或者是无线蓝牙耳机。目前大多数的智能手机已经取消了耳机孔的设计，主要为手机内部提供更多空间，并提高气密性，防尘防水能力获得提升
骁龙X65iPhone SE 4的基带是高通骁龙X65，采用4nm工艺制程，支持10Gbps 5G速率和符合3GPP Release16 规范的调制解调器及射频系统，能够实现最高达10Gbps的下载速率，并且同时支持sub 6GHz和毫米波。骁龙X65基带也被使用在iPhone13、iPhone14系列手机上
是iPhone SE 4是双扬声器的设计，分别位于机身的顶部听筒和底部。双扬声器在外放声音、看视频的时候体验会很不错，音量也会更大。目前iPhone新推出的手机都是支持了双扬声器，而iPad部分型号更是支持4扬声器的设计。
可能是满血版A15iPhone SE 4很可能使用满血版的A15处理器，也就是和iPhone13 Pro、iPhone14上的处理器同款，主频达3.23GHz，5 核GPU，跑分为单核1734，多核4818，功耗性能较上一代均有比较大的提升，对于想要使用性能比较强手机的用户，iPhone SE4的性价比比较高，但缺点也比较明显，就是外观不够新，后置单摄像头
双卡iPhone SE 4是双卡双待机型，可以使用实体双SIM卡。它的机身模型是iPhone XR，可支持国内三大运营商网络，但不可以同时使用双电信卡，同时还支持Sub-6GHz标准5G网络
不可以iPhone SE 4不支持magsafe磁吸充电，它只能使用普通的无线充电，比如Qi协议，充电功率较低，为7.5瓦。目前支持magsafe的iPhone型号包括了iPhone12、iPhone13，其他型号的iPhone暂时还不支持该功能，同时也不可以使用magsafe的配件，如钱包夹、电源背夹等
不建议扩容iPhone SE 4不建议用户自己在第三方店铺进行扩容内存和存储，因为这样首先就会失去保修，同时扩容后造成的意外损害是不确定的，万一出现问题也无法获得比较好的维权，建议在购买存储版本的时候就根据自己的需求选择最佳的版本
可以iPhone SE 4可以使用实体的双卡双待，它的机身模型使用的是iPhone XR，这款手机有双实体卡槽设计，因此可以使用双实体SIM卡。它支持移动、联通、电信三家运营商，但不可以同时使用两个电信卡，最好在搭配电话卡之前联系当地运营商了解要求
可以iPhone SE 4可以支持无线充电功能，但不可以支持Magsafe充电，最高支持15W无线快充，还支持Qi无线充电方案，但支持7.5W无线充电功率。iPhone SE 4的无线充电功率比较慢，最佳充电场景还是在车载充电中，无需数据线即可为手机充电
20瓦左右iPhone SE 4的充电速度大概是20瓦左右，和其他的iPhone机型充电速度差不多，需要2小时左右时间才可以将手机充满电。苹果一直都没有给iPhone搭配比较快的充电器，对比安卓手机普遍60W以上的快充，苹果充电速度较慢已经被很多用户吐槽，但预计在未来相当长一段时间内iPhone的充电还是不会太快
iPhone XR的模板iPhone SE 4机身外观会采用iPhone XR的模板，屏幕尺寸是6.1英寸，后置单摄，刘海屏设计。之前传闻iPhone SE4会使用iPhone 8 Plus的外观，但现在越来越多的信息显示，iPhone SE4不会有Home键，并且是全面屏的iPhone XR外观，这样的外观设计也比较符合现在苹果的思路，即全面屏设计和Face ID解锁，在系统UI方面也更统一一些
6.1英寸iPhone SE 4屏幕尺寸是6.1英寸LCD屏幕，刘海屏的设计方案，Face ID面容解锁，没有屏下指纹解锁。iPhone SE 4基本上就是处理器升级版的iPhone XR，从原本的A12处理器升级到了满血版的A15，并且支持了5G网络，其他方面配置基本没变，但价格便宜不少，起售价预计是3499元
2023年3月iPhone SE 4发布时间预计是2023年3月或4月，也就是苹果春季发布会。苹果可能会通过春季发布会发布这款iPhone SE 4，也可能直接在苹果官网上架该机型。iPhone SE 4主要升级的地方是处理器改成了满血版A15，屏幕为6.1英寸的LCD屏幕，后置单摄摄像头，Face ID面容解锁，和iPhone XR基本上是同一个模型
观看视频16小时iPhone SE4 续航可以达到通话 25 小时、浏览网页 15 小时、观看视频 16 小时、听音乐 65 小时，它的电池容量预计是2942mAh。iPhone SE4的充电速度大概是20W，可以在2小时左右将手机充满电，是目前iPhone手机普遍的充电速度