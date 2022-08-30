马斯克向推特发送终止收购函正式通知弃购 推特回应

站长之家（ChinaZ.com）8月30日消息:据彭博报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克向推特发送了终止收购函，正式通知协议终止。据报道，马斯克发送了终止与推特合并协议的额外通知。文件显示，这封信强调了终止协议的其他依据。

据了解，事实上在今年7月8日，马斯克的律师团队已经向美国证券交易委员会（SEC）提交文件，决定停止收购Twitter交易。马斯克当时称，Twitter没有遵守其合同义务。

而今日早些时候，马斯克再次致函Twitter，正式通知Twitter终止双方之前达成的收购协议，原因是又找到了新的证据，证实Twitter平台上的机器人账号数量含糊不清。马斯克的律师团队称，新的指控为终止收购交易提供了额外和不同的依据。

对于马斯克今日提交的终止函，Twitter随后回应称，该「终止函」是无效和错误的。Twitter称：「这份终止函完全基于第三方的声明，正如我们之前所说，这些声明充满了不一致和不准确之处，并且缺乏重要的背景。与终止函中所说的相反，Twitter没有违反其在协议下的任何陈述或义务。因此，Twitter计划继续执行收购协议，并按照与马斯克各方商定的价格和条款完成交易。」

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