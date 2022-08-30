钉钉内测一键清除小红点功能

当你在用手机、平板电脑等智能设备看电影、刷短视频时，听到一首喜欢的音乐，如何快速识别收藏?近日，在酷狗音乐IOS新版本中，“听歌识曲”功能迎来全新升级，上线“桌面悬浮窗识曲”，完美解决了该问题，实现边看电影、刷短视频边识曲。这也是首 次在IOS端实现“悬浮框识曲”的体验。该功能与其他APP传统的听歌识曲功能相比，最 大的优点在于用户无需再频繁切换应用，利用歌曲识别悬浮窗就能与音乐播放、视频播放同时进行，实时了解正在播放的音乐，并可直接点击悬浮窗就能进入酷狗音乐获得完整版音乐。此次“桌面悬浮窗识曲”是酷狗音乐