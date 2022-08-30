钉钉内测一键清除小红点功能

站长之家 8 月 30日讯：据每日经济新闻报道，钉钉正在内测一键清除小红点功能，长按消息按钮可以一键清除小红点，消息仍会保持未读状态。
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往往比其他平台的更让人头疼一些，这不仅是因为钉钉迟迟没有一键清除消息的功能，更是因为只要点进消息，状态就会改为已读，连装死”都不行...现在，用户千呼万唤的一键清除消息功能，终于来了...钉钉开始内测一键清除小红点功能，长按消息按钮可以一键清除小红点，且消息仍会保持未读状态...
钉钉上线新功能了！在钉钉最 新版本中，悄悄开始内测一键消红点功能。只要长按消息按钮就可以清理所有未读消息、免打扰消息的红点。这成为了诸多强迫症患者的福音，通过此功能他们可以摆脱“看见红点就想点，但又懒得点”的信息狂躁症+强迫症的双重症状。在使用钉钉一键消除小红点功能前，消息界面是这样子的。在使用钉钉一键消除小红点功能后，界面变成了这个样子，所有的未读消息都标为已读，页面更加清爽简单。网友大赞钉钉新功能：“太赞了，感觉一瞬间就干净了”。红点提醒作为吸引用户点击进入单个功能窗口的一种重要方式，目前各大
你遇到过有些微信公众号恶意在头像上贴角标”吗，比如像消息提醒一样的小红点，还有带热点、更新等...今天下午，微信公众平台运营中心发布了一份《关于公众号头像设置的进一步规范》的公告...微信官方表示，近期发现公众号中出现较多的通过头像仿冒官方消息提醒，诱导用户点击的行为...对于公众号通过头像设置红点或数字等，以仿冒官方消息提醒、诱导用户点击查看公众号的行为，一经发现将根据违规程度对该公众帐号采取删除头像、能力封禁等措施...1、头像带有与官方消息提醒相似的小红点或数字，诱导用户点击...
当你在用手机、平板电脑等智能设备看电影、刷短视频时，听到一首喜欢的音乐，如何快速识别收藏?近日，在酷狗音乐IOS新版本中，“听歌识曲”功能迎来全新升级，上线“桌面悬浮窗识曲”，完美解决了该问题，实现边看电影、刷短视频边识曲。这也是首 次在IOS端实现“悬浮框识曲”的体验。该功能与其他APP传统的听歌识曲功能相比，最 大的优点在于用户无需再频繁切换应用，利用歌曲识别悬浮窗就能与音乐播放、视频播放同时进行，实时了解正在播放的音乐，并可直接点击悬浮窗就能进入酷狗音乐获得完整版音乐。此次“桌面悬浮窗识曲”是酷狗音乐
小米在发布会上展示了一段自动驾驶车辆的测试，这是小米汽车自动驾驶技术的首次公开...雷军还亲自演示了一键召唤功能，只要在手机上点一下，车辆就能自动从出库中上来，甚至能连上两层，从B2层驶出车库接人...根据此前的演示来看，搭载小米自动驾驶测试车已经可以实现几乎全场景自动驾驶，包括一键召唤、无保护掉头、自动绕行临停车辆、事故车自动绕行、环岛绕行、自动避让行人等等...在前不久的发布会上，小米展示视频的结尾还出现了一个充电的机械臂设备，能够在自动停车之后还自动充电，真正的实现了全链路的自动化，完全无需人工操作......
锐龙7000系列正式发布的AMD也终于证实并宣布了针对DDR5内存的独家超频技术EXPO”，全称为AMD Extended Profiles for Overclocking”...AMD EXPO对标的就是Intel XMP 3.0，搭配锐龙7000处理器、AM5 600系列主板，实现对DDR5内存的一键超频，并提供完整的超频参数设定，玩家可以自由调节...目前已支持AMD EXPO技术的内存品牌包括威刚、海盗船、金邦、芝奇、金士顿，首发就会推出至少15款产品，预设频率最高6400MHz......
英雄联盟PBE是LOL的美测试服，测试服顾名思义就是会上线全新的内容进行测试，玩家们可以在PBE抢先体验到全新的测试内容，所以越来越多的小伙伴想去PBE测试服游玩，但是因为美服的语言是中文没有汉化包，所以很多小伙伴在游戏中遇到了语言不通的问题，接下来就为大家带来简单的汉化教程，帮助大家实现一键汉化...直接通过迅游启动英雄联盟PBE的客户端就能够直接实现一键汉化，这里注意玩家们一定要通过迅游启动游戏，如果自己打开客户端的话会导致汉化失败；......
蒲公英是小红书旗下的一个合作网站，根据这个平台，可以让小红书的作者和其他的品牌进行合作...1）博主:博主想要在蒲公英平台上入驻，要拥有原创作品的实力，已开通专业号，并且5000以上的粉丝!这也是进入蒲公英平台的“门槛要求”...1、寻找博主:众所周知，蒲公英是博主和品牌相互交流的媒介，博主申请为品牌合作人，设置基础信息，商家可以选择符合品牌的达人合作，发出合作邀请，形成合作关系，由博主决定是否达成合作......
联想消费生态秋季新品发布会定档8月18日，除了预热已久的拯救者Y70游戏手机，联想还将带来一款新品拯救者游戏手柄手游版...操纵上，该手柄采用摇杆+双按键组合，使得用户在游戏时操作更加便捷，另外它还支持开机一键连接，与手机配对更加迅速...此前联想拯救者推出过微软官方授权的手柄，名为拯救者X1手柄，售价249元，看起来和XboxOne手柄非常像，目前已经停售...
腾讯广告宣布视频号互选组件升级，在投放前提供更丰富的选号数据，投放中支持视频号互选组件直达落地页，投放后新增合作计划记录一键下载功能，让广告主合作体验更佳;同时升级视频号互选结算能力，优化公众号互选财务界面，让创作者结算提效...具体来看，新增多个视频号账号展示信息;视频号互选组件链接直达落地页;新增合作计划记录一键下载功能;视频号互选结算能力升级;公众号互选结算页面优化等...结算规则更新为平台每日发起创作者结算，单视频发布后3天进入结算，创作者整体结算时长约缩短67% ，结算效率显著提升......
可以iPhone SE 4处理器是满血版A15，性能基本上和iPhone13 Pro差不多，除了屏幕不是高刷率之外，其他性能都不会太差，玩原神基本上没问题。当然，现在原神也不支持iPhone的高刷新率模式，因此也不需要高刷的屏幕，因此如果是打算使用iPhone SE4玩原神是可以的，如果是王者荣耀的话，最高也是60Hz的刷新率
没有iPhone SE 4没有高刷新率屏幕，它的屏幕刷新率是60Hz，尺寸是6.1英寸，前置单摄像头和Face ID面容解锁。iPhone产品线中只有iPhone13 Pro、iPhone14 Pro是提供高刷新率屏幕的，其他的机型都是60Hz刷新率。高刷新率可以带来动态更好的画面，尤其是看视频以及玩游戏的时候，动作更加流畅
有iPhone SE 4有NFC功能，可以用来刷公交地铁、门禁、银行卡、NFC支付等各种功能。但目前苹果还未像安卓手机那样完全开放NFC功能，用户想要模拟门禁卡的操作还是比较难的
可以iPhone SE 4可以使用华为的充电头，其插口也是type-C，但充电功率不一定达到最高效率，不过iPhone SE4的充电达到20W左右基本就可以达到最高的充电速度，因此大多数安卓手机的充电器都可以满足这一速度。
不可以iPhone SE 4不可以磁吸充电，它的机身内没有magsafe磁吸功能，无法使用magsafe磁吸充电或磁吸的配件。在已经推出的iPhone中拥有magsafe磁吸的有iPhone12系列和iPhone13系列，但iPhone SE4是定位中端手机，因此不会功能相对简单，不具备磁吸功能
不是iPhone SE 4使用的是Face ID面容解锁，不是屏下指纹解锁，也不是侧面指纹解锁。iPhone SE 4基本上可以说使用的是iPhone XR的外壳，屏幕尺寸是6.1英寸，圆润的边框以及后置单摄像头，屏幕刷新率为60hz，但升级了处理器和内存，因此是性能升级版的iPhone XR
没有iPhone SE 4没有3.5mm耳机孔，它的接口是Type-C，可以使用Type-C插口的耳机或者是无线蓝牙耳机。目前大多数的智能手机已经取消了耳机孔的设计，主要为手机内部提供更多空间，并提高气密性，防尘防水能力获得提升
骁龙X65iPhone SE 4的基带是高通骁龙X65，采用4nm工艺制程，支持10Gbps 5G速率和符合3GPP Release16 规范的调制解调器及射频系统，能够实现最高达10Gbps的下载速率，并且同时支持sub 6GHz和毫米波。骁龙X65基带也被使用在iPhone13、iPhone14系列手机上
是iPhone SE 4是双扬声器的设计，分别位于机身的顶部听筒和底部。双扬声器在外放声音、看视频的时候体验会很不错，音量也会更大。目前iPhone新推出的手机都是支持了双扬声器，而iPad部分型号更是支持4扬声器的设计。
可能是满血版A15iPhone SE 4很可能使用满血版的A15处理器，也就是和iPhone13 Pro、iPhone14上的处理器同款，主频达3.23GHz，5 核GPU，跑分为单核1734，多核4818，功耗性能较上一代均有比较大的提升，对于想要使用性能比较强手机的用户，iPhone SE4的性价比比较高，但缺点也比较明显，就是外观不够新，后置单摄像头
双卡iPhone SE 4是双卡双待机型，可以使用实体双SIM卡。它的机身模型是iPhone XR，可支持国内三大运营商网络，但不可以同时使用双电信卡，同时还支持Sub-6GHz标准5G网络
不可以iPhone SE 4不支持magsafe磁吸充电，它只能使用普通的无线充电，比如Qi协议，充电功率较低，为7.5瓦。目前支持magsafe的iPhone型号包括了iPhone12、iPhone13，其他型号的iPhone暂时还不支持该功能，同时也不可以使用magsafe的配件，如钱包夹、电源背夹等
不建议扩容iPhone SE 4不建议用户自己在第三方店铺进行扩容内存和存储，因为这样首先就会失去保修，同时扩容后造成的意外损害是不确定的，万一出现问题也无法获得比较好的维权，建议在购买存储版本的时候就根据自己的需求选择最佳的版本
可以iPhone SE 4可以使用实体的双卡双待，它的机身模型使用的是iPhone XR，这款手机有双实体卡槽设计，因此可以使用双实体SIM卡。它支持移动、联通、电信三家运营商，但不可以同时使用两个电信卡，最好在搭配电话卡之前联系当地运营商了解要求
可以iPhone SE 4可以支持无线充电功能，但不可以支持Magsafe充电，最高支持15W无线快充，还支持Qi无线充电方案，但支持7.5W无线充电功率。iPhone SE 4的无线充电功率比较慢，最佳充电场景还是在车载充电中，无需数据线即可为手机充电
20瓦左右iPhone SE 4的充电速度大概是20瓦左右，和其他的iPhone机型充电速度差不多，需要2小时左右时间才可以将手机充满电。苹果一直都没有给iPhone搭配比较快的充电器，对比安卓手机普遍60W以上的快充，苹果充电速度较慢已经被很多用户吐槽，但预计在未来相当长一段时间内iPhone的充电还是不会太快
iPhone XR的模板iPhone SE 4机身外观会采用iPhone XR的模板，屏幕尺寸是6.1英寸，后置单摄，刘海屏设计。之前传闻iPhone SE4会使用iPhone 8 Plus的外观，但现在越来越多的信息显示，iPhone SE4不会有Home键，并且是全面屏的iPhone XR外观，这样的外观设计也比较符合现在苹果的思路，即全面屏设计和Face ID解锁，在系统UI方面也更统一一些
6.1英寸iPhone SE 4屏幕尺寸是6.1英寸LCD屏幕，刘海屏的设计方案，Face ID面容解锁，没有屏下指纹解锁。iPhone SE 4基本上就是处理器升级版的iPhone XR，从原本的A12处理器升级到了满血版的A15，并且支持了5G网络，其他方面配置基本没变，但价格便宜不少，起售价预计是3499元
2023年3月iPhone SE 4发布时间预计是2023年3月或4月，也就是苹果春季发布会。苹果可能会通过春季发布会发布这款iPhone SE 4，也可能直接在苹果官网上架该机型。iPhone SE 4主要升级的地方是处理器改成了满血版A15，屏幕为6.1英寸的LCD屏幕，后置单摄摄像头，Face ID面容解锁，和iPhone XR基本上是同一个模型
观看视频16小时iPhone SE4 续航可以达到通话 25 小时、浏览网页 15 小时、观看视频 16 小时、听音乐 65 小时，它的电池容量预计是2942mAh。iPhone SE4的充电速度大概是20W，可以在2小时左右将手机充满电，是目前iPhone手机普遍的充电速度