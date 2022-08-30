腾讯申请注册微信输入法商标

腾讯科技（深圳）有限公司注册了微信刷掌”微信刷掌服务”WePalm”等多个商标，国际分类涉及设计研究、广告销售、金融物管等...从这一系列商标，以及其去年公开的专利来看，腾讯或许已经开始计划推行刷掌支付”这一新的生物识别技术了...实际上，早在去年12月，腾讯就获批并公开了一项名叫的扫描设备和支付设备”专利，该专利展现了腾讯开发的一种掌纹识别设备的相关信息...与指纹识别相比，掌纹识别对采集设备的要求不高，采样更为简单，且在识别时不需要与设备产生接触，更为安全...