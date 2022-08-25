斯普拉遁3前夜祭需要会员吗 喷3前夜祭要会员才可以玩吗

斯普拉遁3前夜祭在8月25日就开启了服务器，具体要玩需要等到8月28日，很多朋友还不清楚斯普拉遁3前夜祭需要不需要会员，下面就来为大家详细的介绍一下。

问题：斯普拉遁3前夜祭需要会员吗？

答案：需要

斯普拉遁3前夜祭是必须要会员的，很多人觉得任天堂目前的会员没什么用处都没开，那么你如果要玩斯普拉遁3的话就必须去开个会员了，下面为大家分享一下会员获取的途径。

1.switch online会员可以免费的领取到7天，大家可以去eshop中的switch online选项中领取。

2.其次，其实switch online会员并不贵，一年合租的话也就20多块钱，可以说非常划算了，具体就是需要上某宝搞个家庭会员，很多玩家怕被ban，其实是不会的，游戏千万别贪便宜，但是家庭会员是没什么风险，但是也必须找靠谱的店家，有一些知名的switch资讯的APP上也是有合租服务的，这样的更靠谱，不过价格会更贵，一年30多。

3.如果你还是怕的话，可以自己去贴吧、NGA这样的论坛上找别人合租，你做家庭之主，这样就放心了，就算家庭之中其他玩家被ban，也是不会影响到你，家庭会员就是这个机制，所以不用担心。

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