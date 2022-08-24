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1688将推出“当日发”发货时效表达 9月1日生效

2022-08-24 17:54 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月24日 消息:1688发布公告称，该平台将推出“当日发”发货时效表达。2022年9月1日起，针对已经开通买家保障的商家将增加提供“当日发”服务功能，商家可以发布、编辑商品时自主选择商品表达“当日发”。

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此次标准升级适用于已经开通买家保障的商家。

“当日发”含义和违约判断及赔付标准具体如下:

1、买家16:00前付款的，承诺当日24:00前发货（以首条物流揽收记录为准）;

2、买家16:00后付款的，承诺24小时内发货（以首条物流揽收记录为准）。

违约判定及赔付标准规则详见《1688平台违背发货承诺规则》。

根据《1688平台违背发货承诺规则》，现货类商品，卖家须履行交易和服务等承诺，包括根据1688.com规则及其自身作出的承诺在规定和承诺期限内及时发货（特殊情形除外）等。

卖家可通过商品详情页、阿里旺旺、千牛、线上交期保障单、线下合同、1688平台官方提供的产品或工具等向买家承诺发货时间。

现货类商品卖家无正当理由未按自身做出的承诺于承诺的发货时效内及时发货或未按1688.com的规则及时发货，妨害买家权益的，则依据规则向买家履行赔付义务或/和予以扣分处置。情节严重的，还可采取店铺限权、下架商品、删除商品等处置。

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  • 米兔儿童电话手表5C怎么连接手机？

    按照以下方法进行连接。1、下载并安装米兔App（安卓应用商店搜索“米兔”，苹果App store搜索“米兔手表”）;或扫描手表端二维码下载;或使用微信扫描说明书上小寻实验室公众号二维码，在产品菜单中点击下载米兔App。2、将Nano-SIM卡插入手表并开机，待手表时间显示正确。3、打开米兔App---我的---选择添加新手表（如已绑定过手表，点左上角+号）---扫描手表上的二维码进行绑定(手表未绑定状态下开机后会自动显示二维码界面，如退出了二维码界面或手表已被绑定，您可在表盘界面(时钟界面)底部上划---二维码，重新调出)。4、手表端收到绑定请求后，按手表表盘提示“点击手表电源键”完成绑定。5、绑定后填写资料即可正常使用。仅支持扫描二维码绑定，一个账号最多可以绑定10个米兔儿童电话手表。

    米兔儿童电话手表5C

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    小米12 S Pro华为Mate50 和小米12 S Pro在不少参数配置上都有差距，显然小米12 S Pro是更好的。处理器方面小米12S Pro使用骁龙8Gen 1 Plus，Mate50处理器则是骁龙8Gen 1（4G），关键是小米12 S Pro是可以支持5G；摄像头方面，小米12S Pro后置三摄，主摄是5000万像素，有徕卡专业光学镜头，Mate50后置三摄，但没有徕卡镜头；小米12S Pro充电速度是120W有线快充、50W无线快充、10W无线反充，Mate50是66W有线快充；其他配置方面，小米12 S Pro还有哈曼卡顿立体声双扬声器，都是比较好的配置总体来说，小米12 S Pro的配置要比Mate 50更好，最关键的一点是小米12 S Pro支持5G网络，Mate 50不可以支持5G

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  • 华为Mate 50对比p50 pro哪个好？

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