1688将推出“当日发”发货时效表达 9月1日生效

站长之家（ChinaZ.com）8月24日 消息:1688发布公告称，该平台将推出“当日发”发货时效表达。2022年9月1日起，针对已经开通买家保障的商家将增加提供“当日发”服务功能，商家可以发布、编辑商品时自主选择商品表达“当日发”。
此次标准升级适用于已经开通买家保障的商家。
“当日发”含义和违约判断及赔付标准具体如下:
1、买家16:00前付款的，承诺当日24:00前发货（以首条物流揽收记录为准）;
2、买家16:00后付款的，承诺24小时内发货（以首条物流揽收记录为准）。
违约判定及赔付标准规则详见《1688平台违背发货承诺规则》。
根据《1688平台违背发货承诺规则》，现货类商品，卖家须履行交易和服务等承诺，包括根据1688.com规则及其自身作出的承诺在规定和承诺期限内及时发货（特殊情形除外）等。
卖家可通过商品详情页、阿里旺旺、千牛、线上交期保障单、线下合同、1688平台官方提供的产品或工具等向买家承诺发货时间。
现货类商品卖家无正当理由未按自身做出的承诺于承诺的发货时效内及时发货或未按1688.com的规则及时发货，妨害买家权益的，则依据规则向买家履行赔付义务或/和予以扣分处置。情节严重的，还可采取店铺限权、下架商品、删除商品等处置。
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