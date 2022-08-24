站长之家（ChinaZ.com）8月24日 消息:企查查APP显示，近日，合创汽车科技有限公司发生工商变更，上海蔚来汽车有限公司退出该公司股东行列，退出前持股比例约4.46%，新增耀煜投资控股有限公司为股东。
企查查信息显示，合创汽车科技有限公司成立于2018年4月，注册资本约25.23亿元人民币，由广汽集团、广汽新能源等共同持股，经营范围包括物联网技术研究开发、智能联网汽车相关技术服务等，该公司曾用名包括广汽蔚来新能源汽车科技有限公司以及合创智慧科技有限公司。
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在最新的微信iOS8.0.27正式版中，有网友发现，当在微信中给好友发送图片时，已最多支持同时发出99张图片...iPhone14来了!苹果官宣发布会时间...今日凌晨，苹果宣布将在北京时间9月8日凌晨1点举办秋季发布会，届时iPhone14系列将正式发布，用户可通过在线的形式观看...苹果或将在秋季举行两场发布会，第一场将发布iPhone和Apple Watch等新品，而第二场将侧重Mac和iPad...企查查APP显示，合创汽车科技有限公司发生工商变更，上海蔚来汽车有限公司退出该公司股东行列......
站长之家 8月 1日讯：截至发稿，蔚来港股股价上涨9.42%，报163.800港元，总市值达2772亿港元，盘中一度涨超10%...
企业信息显示，8月4日，注册资本1亿美元的“蔚来移动科技有限公司”已经正式成立，地址为上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号2201室JT1728，法定代表人是蔚来汽车的联合创始人秦力洪，除了新成立的公司，他也在蔚来多家公司担任要职...据知情人士表示，蔚来首款手机将是直屏直板机，而且只做一款旗舰，造型设计和颜色将与蔚来汽车的风格相匹配...不久前，蔚来创始人、CEO李斌对外表示：“蔚来制造手机的事正在推进，蔚来要做的很简单，就是为蔚来用户造一部好用的手机，而且每年就开发一款手机，像苹果一样...
QQ音乐宣布与未来汽车达成合作，将面向蔚来汽车推出车载杜比全景声音乐服务，成为首家向合作汽车品牌提供车载杜比全景声的国内音乐平台。据了解，QQ音乐将为搭载蔚来智能系统Banyan的车型提供杜比全景声音乐，符合要求的车型可通过OTA升级获得这项功能。目前，这项服务专区已经覆盖了古典、流行、摇滚和说唱几个音乐大类，不少新上线的歌曲都已经获得杜比音效的支持，可以说是十分利好音乐发烧友们了。
据蔚来官方微博消息，蔚来日前与联合国开发计划署在北京就Clean Parks项目签约合作，联合国开发计划署成为Clean Parks的平台共建方...蔚来将为与联合国开发计划署合作的自然保护地提供智能电动汽车、建设清洁能源基础设施、构建清洁低碳的能源自循环体系，推动当地使用绿色清洁能源和可持续发展，守护生态系统的原真性和完整性...
今天首座蔚来与壳牌合作的充换一体站——厦门同安壳牌站正式上线运营，站内建有1座第二代换电站和2根180kW超充桩...换电站方面，在中国，双方到2025年共建100座换电站;在欧洲，双方计划从2022年开始进行换电站的建设、运营试点工作...
QQ音乐今日宣布将面向蔚来汽车推出车载杜比全景声音乐服务，这意味着QQ音乐将成为首家向合作汽车品牌提供车载杜比全景声的国内音乐平台...官方称，QQ音乐与蔚来的此次合作，标志着QQ音乐在高品质音乐应用场景上的进一步拓宽...
昨日，蔚来创始人李斌在接受采访时表示，蔚来将为用户造一部好用的手机，每年开发一款，像苹果一样...早在今年3月，就有消息称，蔚来将进入手机市场...当时，李斌曾回应称，还在调研，不考虑商业角度...
至于蔚来为何要做手机，李斌此前也曾做出过回应，他声称，有蔚来用户反馈，能否有一部和汽车能够更好进行连接的手机，促使蔚来研究这个行业...
8月2日，趣店创始人罗敏已将自己的抖音账号“趣店罗老板”改名为“趣店预制菜”，还将自己头像换为趣店预制菜的卡通形象，并在简介和视频中删除了自己信息，宣布暂时退出抖音...罗敏曾在粉丝群发布消息称，自己之后将围绕供应链、菜品研发、食品质量等为核心，可能有一段时间不会在镜头前直播...当天，罗敏直播19小时，销售额破2.5亿，单场直播吸粉超450万，这让罗敏登上了带货榜一...随后有网友曝出，罗敏为校园贷趣分期创始人，趣分期则是趣店的前身，而“趣店预制菜”是罗敏的二次创业项目，这让罗敏陷入争议......
按照以下方法进行连接。1、下载并安装米兔App（安卓应用商店搜索“米兔”，苹果App store搜索“米兔手表”）;或扫描手表端二维码下载;或使用微信扫描说明书上小寻实验室公众号二维码，在产品菜单中点击下载米兔App。2、将Nano-SIM卡插入手表并开机，待手表时间显示正确。3、打开米兔App---我的---选择添加新手表（如已绑定过手表，点左上角+号）---扫描手表上的二维码进行绑定(手表未绑定状态下开机后会自动显示二维码界面，如退出了二维码界面或手表已被绑定，您可在表盘界面(时钟界面)底部上划---二维码，重新调出)。4、手表端收到绑定请求后，按手表表盘提示“点击手表电源键”完成绑定。5、绑定后填写资料即可正常使用。仅支持扫描二维码绑定，一个账号最多可以绑定10个米兔儿童电话手表。
小米12 S Pro华为Mate50 和小米12 S Pro在不少参数配置上都有差距，显然小米12 S Pro是更好的。处理器方面小米12S Pro使用骁龙8Gen 1 Plus，Mate50处理器则是骁龙8Gen 1（4G），关键是小米12 S Pro是可以支持5G；摄像头方面，小米12S Pro后置三摄，主摄是5000万像素，有徕卡专业光学镜头，Mate50后置三摄，但没有徕卡镜头；小米12S Pro充电速度是120W有线快充、50W无线快充、10W无线反充，Mate50是66W有线快充；其他配置方面，小米12 S Pro还有哈曼卡顿立体声双扬声器，都是比较好的配置总体来说，小米12 S Pro的配置要比Mate 50更好，最关键的一点是小米12 S Pro支持5G网络，Mate 50不可以支持5G
Mate 50更好Mate 50是2022年9月发布的机型，P50 Pro则是2021年7月发布的手机，两者差距有一年，许多配置都有一些差距。处理器方面，Mate50是骁龙8Gen 1（4G），P50 pro是骁龙888（4G），它们刚好差距一代；屏幕方面两款手机差不多，都是120Hz刷新率的屏幕；摄像头则是P50 Pro略好一点，是后置四摄组合，Mate 50是后置三摄；其他配置，比如电池、充电，都差不多，都支持华为66W快充总体来说，Mate 50由于处理器性能更强，因此是两款手机中更加值得选择的一个手机
按照以下步骤进行绑定。米兔儿童电话手表5C首次使用绑定方法：1、 在安卓应用商店搜索“米兔”或在苹果 App store 搜索“米兔手表”下载安装米兔 App；或扫描手表端二维码下载安装米兔 App；或使用微信扫描说明书上小寻实验室公众号二维码，在产品菜单中点击米兔 App 下载并安装。2、将 Nano-SIM 卡插入手表并开机，待手表时间显示正确。3、打开米兔 App→我的→选择添加新手表（如果已绑定过手表，点左上角+号）→扫描手表上的二维码进行绑定（手表未绑定状态下开机后会自动显示二维码界面，如果退出了二维码界面或手表已被绑定，重新调出二维码步骤：表盘界面（时钟界面）底部上划→二维码）。4、手表端收到绑定请求后，按手表表盘提示“按下手表电源键“完成绑定。
有以下区别。1.处理器不同。米兔儿童电话手表6C是用SL8521E，而5C是SL8521ET。2.内存规格不同。米兔儿童电话手表6C是512MB+4GB的内存，而5C是256MB+512MB的内存。3.电池不同。米兔儿童电话手表6C电池是950mAh，而5C是900mAh。4.定位不同。米兔儿童电话手表6C是九重高频精准AI定位，5C是 9 重AI定位。5.米兔儿童电话手表6C支持安装微信QQ，而5C不支持。
各有优点华为Mate 50和苹果13虽然是相差一年的机型，但这两款手机都有各自的优点。比如在处理器方面：苹果13的优势是A15处理器，性能要比Mate 50上的更好，且它还支持5G网络，对于必须要5G手机的用户来说苹果13是优先选择；在屏幕方面Mate 50更好，它的屏幕是120Hz刷新率，有息屏显示功能，苹果13则没有高刷新率的屏幕；摄像头方面，是Mate 50比苹果13更好，它不仅镜头数量更多，主摄也是像素更大，拍摄远距离以及夜景环境效果更好；续航方面是Mate 50更好，不仅电池容量更大，充电66W也更快，苹果13的充电仅仅是20W总体来说，如果你一定需要5G手机的话，肯定是首选苹果13，如果你不考虑5G手机，Mate50各方面性能也不错
按照以下方法进行更换。米兔儿童学习手表6C支持更换表盘、时钟格式。【如何更换表盘格式】在表盘界面（时钟界面）长按，然后点按左右箭头更换表盘，或表盘界面（时钟界面）点击手表电源键进入手表端设置---切换表盘---点按左右箭头更换表盘。【如何更换时钟格式】支持选择 12 小时和 24 小时制，设置路径在表盘界面（时钟界面）点击手表电源键进入手表端设置---时钟格式---选择 12 小时或 24 小时制。
不可以华为Mate 50系列不可以折叠，它的屏幕是直屏/曲面屏，无法向Mate X系列或者是小米 MIX Fold系列、三星Galaxy Z Fold系列那样将屏幕折叠起来。Mate 50系列的屏幕有直屏和曲面屏，标准版Mate50是直屏，Pro系列则是曲面屏，且都支持120Hz刷新率。
按照以下方法设置。1.米兔儿童学习手表6C 不支持关机状态下远程开机，但是可以通过 App 远程关机并设置定 时开机。2.设置步骤:米兔 APP→我的→手表管理→手表关机→上下滑动选择“关机 xx 小时后自动开机” 并确定后（可设置1~12小时），手表会立即关机且在 xx 小时后自动开机。
是华为Mate 50系列将会预装鸿蒙3.0系统。鸿蒙OS 3.0版本新特性基本上分为六种：超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全和信息无障碍。鸿蒙OS 3.0版本的特性还有非常多，比如新增文件中转站、智感扫码、文件/应用无损压缩等功能，可以促进消费者的日常使用体验。
按照以下方法设置。米兔儿童学习手表6C支持闹钟。设置方法：表盘界面（时钟界面）按下手表电源键进入手表端设置---闹钟设置---添加闹钟，可以设置闹钟时间、选择闹钟的重复模式（周一至周日），最多可以设置十个闹钟，支持删除闹钟。
9月6日华为Mate 50系列发售预定的时间是9月6日。Mate50 系列发布会已经确实在2022年9月6日，在当天发布该手机之后，就可以开始接受预定，预计正式开始上市销售的时间会在一周之后。Mate50系列的起售价格预计和前一代差不多，都是4999元起，消费者可以在华为官网、天猫旗舰店、京东自营店以及华为线下门店预定该手机。考虑到华为Mate系列人气比较高，因此想要购买的用户可以关注预定时间，尤其是线下门店会是一个比较好购买的渠道
支持。米兔儿童学习手表6C支持小爱同学。手表仅在4G数据流量下或连上WiFi后可使用小爱同学，打开小爱同学， 点按语音按钮可以提问算数、古诗词、中译英、闲聊等问题，小爱同学会回复提出的问题。温馨贴士:如果表盘界面（时钟界面）左划不显示“小爱同学”模块，请进入米兔App---我的---应用管理---设置显示该模块。
一直都有合作华为Mate 50系列的部分型号使用的是高通骁龙8Gen 1（4G）处理器，也有部分型号使用的是麒麟9000S。使用高通处理器的原因还是受芯片限制，没办法都用麒麟芯片，而华为此前已有多款型号使用的是高通的芯片，因此在这一代Mate50系列上使用高通芯片也十分合理。
按照以下方法操作。若米兔儿童电话手表、米兔儿童电话手表2/2C/2S/3/3C/4C/5C/6C、米兔儿童学习手表4/4X/4Pro/5X温度过高，建议您： 1. 让手表休息一会，几分钟后手表降温后再使用； 2. 暂停使用拍照、宠物等应用，待温度降低后再使用。
可以华为Mate 50充电器可以使用其他品牌手机的，也可以是第三方配件厂商。不过Mate 50系列官方标配的充电器是66W，也就是说最高可支持66W的充电，且有充电协议的要求，如果没有符合充电协议的话，可能无法达到最高66W的充电功率
按照以下方法解决。米兔儿童电话手表6C通话时对方听到声音小，请按照以下方法进行排查:1.查看表带是否有正确安装，是否有遮挡麦克风孔;2.检查麦克风孔是否有异物堵塞，如有堵塞请清理后再行尝试;3.检查手表本体是否沾水或者被其他液体堵住了麦克风孔，请将液体擦拭干净后再试。
可以华为Mate 50可以同时装两个移动卡。Mate50系列可以支持实体双卡，可以支持移动、联通、电信三家运营商网络，并可以任意两家运营商电话卡同时使用，但不支持两张电信卡一起使用。
有华为Mate 50系列预计也会有5G手机壳（通信壳），戴上之后可以让手机支持5G网络。此前P50系列上使用的5G手机壳价格是799元，因此Mate 50系列的5G手机壳价格预计也差不多。华为也可能会直接出售带有手机壳的套装版本，这样消费者有望以更低的价格购买到这一产品
主摄是5000万像素，大概率是IMX766根据数码闲聊站的爆料，华为Mate50系列主摄规格是50Mp 1/1.5"，大概率还是IMX766。Mate 50Pro新技术可变光圈。长焦3X-5X-3.5X，后置三摄传感器分别是IMX766-IMX688-OV64B.