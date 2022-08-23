华为投资控股注册资本增至446.92亿

站长之家 8 月 23日讯：天眼查App显示， 8 月 22 日，华为投资控股有限公司发生工商变更，注册资本由约415. 63 亿人民币增至约446. 92 亿人民币。
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中关村在线消息：2022年《财富》世界500强排行榜目前已经公布，经过查询华为投资控股有限公司进入世界500强，并杀入前100名，排名96...
据爱企查App显示， 8 月 4 日，“蔚来移动科技有限公司”正式成立，注册资本 1 亿美元，法定代表人为蔚来汽车联合创始人秦力洪，经营范围包含移动终端设备销售；通讯设备销售；人工智能硬件销售；智能车载设备销售等...据知情人士透露，蔚来首款手机将是直屏直板机，定位旗舰，而且只做一款旗舰，和蔚来汽车完美匹配，外观同色，预计还要一年左右才会上市，价格预计超过 7000 元，购买方式有惊喜和特色...
财报显示，Q2微信月活用户继续保持增长至12.99亿，微信生态内的数字化工具带动了大量就业、创业...2021年微信生态衍生的就业机会达到4618万个，同比增长25.4%...数据显示，2021年9月至2022年6月，微信支付在支付服务手续费方面已累计让利约30亿，惠及小微商家超过2000万...微信小程序、视频号、腾讯会议及企业微信等数字化工具持续升级连接能力，在经济复苏期，丰富私域运营路径，助力各类大中小微企业复产复工，促进可持续经营...
Q2微信月活用户继续保持增长至12.99亿，微信生态内的数字化工具带动了大量就业、创业，2021年微信生态衍生的就业机会达到4618万个，同比增长25.4%...数据显示，2021年9月至2022年6月，微信支付在支付服务手续费方面已累计让利约30亿，惠及小微商家超过2000万...
小米集团今日发布公告宣布，董事会根据股份奖励计划奖励合共9274.84万股奖励股份予3142名选定参与者，其中3141名选定参与者为非关连承授人，而一名选定参与者则为关连承授人...目前小米集团每股报价11.66港元，9274.84万股股票约合10.815亿港元（约合9.42亿元人民币）...去年7月，小米也曾奖励过员工，7月2日拿出7023.17万股（价值超15亿人民币）奖励3904名员工，7月6日又拿出1.2亿股（价值约25亿人民币）奖励122名员工......
互联网广告及其他业务收入1.34亿元，同比收缩41.15%，...在二季度中，金山办公国内个人办公服务订阅业务收入9.40亿元，同比增长40.54%；国内机构订阅及服务业务收入2.98亿元，同比增长51.08%...
小米集团发布公告称，董事会于2022年8月21日根据股份奖励计划奖励合共9274.84万股奖励股份予3142名选定参与者，其中3141名选定参与者为非关连承授人，而一名选定参与者则为关连承授人。小米表示，授出奖励日前一个交易日的股份收市价为11.66港元。截至本公告日期及上述奖励后，本公司已根据股份奖励计划授出合共825，931，161股股份。以此计算，小米本次授出股权的总价值约合9.42亿元。小米称，发行奖励股份于发行及缴足后，将与其他已发行股份享有同等权益，包括有权收取于配发当日或之后所
上半年，信息技术服务收入30296亿元，同比增长12.0%，增速较1—5月份回落0.1个百分点，在全行业收入中占比为65.5%...从地区来看，上半年，软件业务收入居前5名的省份中，北京市、广东省、江苏省、山东省、浙江省软件业务收入分别为9840亿元、8329亿元、6102亿元、4144亿元和3737亿元，分别增长11.2%、8.2%、10.2%、17.8%和5.1%，五省（市）合计软件业务收入32152亿元，占全国比重为69.5%，占比较去年同期回落0.4个百分点......
索尼目前有两代主机PS4、PS5同时销售，其中前者是2013年发布的，现在已经进入了生命末期，因为索尼在最新的财报中首次不再公布PS4销量...
工信部数据显示，上半年，我国软件业务收入46266亿元，同比增长10.9%，增速较1—5月份提高0.3个百分点...其中云计算和大数据收入同比增速分别达139.2%和56.4%，数据中心业务收入同比增长17.3%，物联网业务收入同比增长26.9%...
iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Plus苹果iPhone14系列一共有四个型号，分别是iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Plus，其中iPhone 14 Plus是新增加的型号，屏幕尺寸为6.7英寸，取代之前的小屏幕版本Mini。今年升级幅度比较大的是iPhone 14 Pro系列，屏幕为新设计的药丸屏幕，支持息屏显示功能
不支持。米兔儿童学习手表6C仅支持连接2.4GWiFi，但不支持企业级加密WiFi和5G WiFi。5G Wi-Fi（802.11ac）是指运行在5Ghz无线电波频段，且采用802.11ac协议的Wi-Fi。更高的无线传输速度是5G Wi-Fi的最大特征。业界认为，5G Wi-Fi的入门级速度是433Mbps，这至少是Wi-Fi速率的三倍，一些高性能的5G Wi-Fi还能达到1Gbps以上。
设置内使用面容ID添加苹果iPhone14设置人脸识别的方法是【设置】——【面容ID及密码】——【重设面容ID】，同一个iPhone手机可以设置两个面容，可以选择一个用户戴口罩和不戴口罩两种情况下的人脸识别。
按照以下方法操作。若您遇到无法给儿童电话手表打电话的情况，可能原因如下：1、手表安装的SIM卡支持来电显示，且在手表端开启了通话白名单，未将联系人添加至手表；2、新添加的手机号未同步至手表通讯录；3、手表所处环境网络信号比较差；4、手表中安装的SIM卡已经欠费停机；5、确保手表中安装的SIM卡支持通话功能，而不是仅上网的流量卡。
能苹果iPhone14系列可以支持苹果官网的分期购买，苹果官网支持最多 24 期分期付款，招行、建行和工商银行三家信用卡，最高 24 期分期免息消费；苹果官网还支持花呗最高 12 个月的分期免息；苹果天猫旗舰店支持花呗分期免息，分期数为 12 期；京东平台则支持京东白条的分期免息政，同样也是 12 期分期
按照以下办法尝试。若米兔儿童手表系列产品无法开机，建议你：1、可能是手表电量不足，请先充电 5 分钟及以上，手表充电自动开机后可以正常使用；2、检查手表充电接口，充电线，电源适配器及插座板是否供电正常；3、若是磁吸充电接口的手表，检查手表本体和磁吸充电线上的金属探针是否有污垢，将其清理干净（干净的绒布）后，查看能否正常充电；4、若以上方法均无效，建议售后检测。
9月中旬才可以预定苹果iPhone14系列将在北京时间9月8日凌晨发布，大概在发布会的一周之后开始接受预定，发货时间预计是两周后。如果是下单时间比较晚或者是热门的型号，等待的时间可能会比较晚。第一批货源最好是在苹果官网、直营店、天猫旗舰店、京东自营店以及苹果授权经销商购买。
普通版iPhone14不会取消苹果iPhone14普通版不会取消刘海屏设计，高端的iPhone14 Pro系列大概率会取消刘海，改为药丸屏的设计。iPhone14普通版除了还是刘海屏之外，屏幕刷新率还是60Hz，且不支持息屏显示功能。
支持。米兔儿童电话手表6C是支持电信的，不过也需要注意以下几点：1、电信用户需先开通VoLTE语音通话服务方可使用语音通话功能;2、不支持电信制式的虚拟运营商SIM卡的VoLTE业务，使用该虚拟SIM卡的手表将无法使用语音通话功能;3、停用SIM卡数据流量后VoLTE功能无法使用，请勿停用。
不支持。米兔儿童学习手表6C网络支持情况:4G:移动/联通/电信;3G:联通/电信;2G:移动。所以米兔儿童电话手表6C最高支持4G，5G的网络目前还是不支持的，不过就4G来说已经是完全足够用了。
不会苹果iPhone14系列的接口会继续是lighting，不会使用Type-C。预计最快也要等到iPhone15系列才会使用Type-C接口。在苹果旗下产品中，目前Mac、iPad均陆续使用了Type-C，就连AirPods系列耳机的充电盒也开始使用Type-C，因此未来替换接口会是一个大趋势。
是小米公司的。小米米兔儿童手表6C是小米旗下的儿童手表。2022年5月，小米推出了一款新的儿童手表 —— 米兔儿童学习手表6C，目前预售中，定价499元，5月31日19:55首发479元。米兔儿童学习手表6C 新增了仰卧起坐、运动王者、体测达标等，可监测及记录儿童活动情况，例如监测孩子的每天步数信息、消耗的卡路里、活动时间等。
不会苹果iPhone14系列整体的价格预计不会上涨。iPhone14普通版128GB的起售价预计和上一代iPhone13一样，都是5999元起，但iPhone14 Pro最低存储版本可能是256GB起售，因此相对来说Pro系列价格略有上涨。目前苹果的价格相对安卓旗舰手机还是贵一点点，但从过去一年的市场表现来看，iPhone销量还是十分不错，苹果有可能以更有吸引力的价格来提高市场份额，挤压安卓手机份额
有苹果iPhone14系列会加入新的天体摄影模式，提升iPhone在弱光环境下的拍照性能，尤其是在室外和夜景环境中，这和很多安卓手机中的月亮模式有点类似，但具体的效果还需要等待正式的拍照情况来看。同时iPhone14系列将配备4800W像素的后置摄像头，因此Pro系列的拍照能力提升比较明显
支持以下网络。米兔儿童学习手表6C网络支持情况:4G:移动/联通/电信;3G:联通/电信;2G:移动。温馨贴士:1、电信用户需先开通VoLTE语音通话服务方可使用语音通话功能;2、不支持电信制式的虚拟运营商SIM卡的VoLTE业务，使用该虚拟SIM卡的手表将无法使用语音通话功能;3、停用SIM卡数据流量后VoLTE功能无法使用，请勿停用。
Nano-SIM。米兔儿童学习手表6C无内置SIM卡，SIM卡需要单独购买，需插入SIM卡后才可以使用手表完整功能。未插入SIM卡的情况下，灭屏1小时后会自动关机。支持标准Nano-SIM卡，请勿使用剪卡插入手表卡槽内，否则可能造成SIM卡无法正常插拔并损坏卡槽。支持4G全网通网络，中国移动、中国联通、中国电信的SIM卡均可使用（SIM卡需开启数据流量功能，上网套餐建议500MB以上，流量实际消耗量以实际使用情况为准）。
推荐购买iPhone14 Pro苹果iPhone14如果是普通版本的话，不太建议购买。首先它的处理器是满血版A15，和iPhone13 Pro同款，但对比iPhone13 Pro，iPhone14没有120Hz高刷新率的屏幕，也没有后置三摄和激光雷达，机身材质也是铝金属，相对而言没有那么优秀。iPhone14 Pro升级的幅度就比较大，处理器是新的A16，屏幕采用了新设计的药丸屏幕，后置摄像头升级幅度更大，主摄换成了4800万像素。如果想要购买这一代iPhone14系列的话，比较推荐购买Pro版本
按照以下方法操作。米兔儿童学习手表6C出现自动关机，请您检查：1、为了保证手表在用户购买后仍然有电可以正常开机使用，手表在未插入SIM卡使用时会在手表灭屏 1 小时候后自动关机，请插入 SIM卡并正常绑定后使用；2、确认SIM卡是否已正常识别并连网成功，手表在未识别到SIM卡时会在手表灭屏 1 小时后自动关机，如果未识别到SIM卡，可尝试重启手表或更换SIM卡验证是否是SIM卡的问题。3、为了增加手表续航，手表默认在休眠时段（21:00-7:00）自动关机，可在米兔App---我的---省电优化---休眠时段---调整休眠时间、或关闭休眠功能。
有可能苹果iPhone14系列在发售初期有可能出现部分型号、颜色缺货。实际上几乎每一年苹果新旗舰iPhone发布后，在第一个月都会出现一些机型的缺货，而在今年由于Pro系列的改动比较大，有可能会比较吸引消费者更换Pro系列，因此前期Pro系列抢购的热潮可能比较大，因此iPhone14 Pro系列比较有可能缺货。如果是新配色，比如紫色，以及热门的粉丝等颜色，更有可能是前期比较容易缺货的机型
长按电源键15秒。米兔儿童电话手表6C出现异常时，长按电源键15秒可以强制重启。手表已插入SIM卡且已经绑定的情况下，手表端不支持关机，可以在米兔App上控制手表关机;手表未插入SIM卡或未绑定的情况下，长按电源键5秒左右可关机;手表未插入SIM卡的情况下，灭屏1小时后会自动关机。 -- 【米兔App端关机方法】在米兔APP/--/我的/--/手表管理/--/手表关机/--/选择“关机”并确定后，手表会立即关机且不会自动启动，也可以上下滑动选择“关机**小时后自动开机”并确定后（可设置1~12小时），手表会立即关机且在**小时后自动开机。