华为投资控股注册资本增至446.92亿

小米集团发布公告称，董事会于2022年8月21日根据股份奖励计划奖励合共9274.84万股奖励股份予3142名选定参与者，其中3141名选定参与者为非关连承授人，而一名选定参与者则为关连承授人。小米表示，授出奖励日前一个交易日的股份收市价为11.66港元。截至本公告日期及上述奖励后，本公司已根据股份奖励计划授出合共825，931，161股股份。以此计算，小米本次授出股权的总价值约合9.42亿元。小米称，发行奖励股份于发行及缴足后，将与其他已发行股份享有同等权益，包括有权收取于配发当日或之后所