抖音电商修订《“安心购”服务规范》 8月25日生效

站长之家（ChinaZ.com）8月23日 消息:今日，抖音电商发布通知称，为了保护消费者权益，规范商家经营行为，现修订《“安心购”服务规范》，规则预计于2022年8月25日生效。
本次调整核心变化包括:
1.增加安心购考核标准:店铺经营指标和必开权益的考核标准
权益开通的考核标准包括:
权益开通基础要求:商家需要为店铺内的商品同时提供7天无理由退货，正品保障，运费险，未发货极速退款4项基础权益。
权益开通特殊要求变更为:
如果商家经营的是美妆，个护以及母婴等类目的商品，除需要满足上述要求外，商家需要同时为商品提供“过敏包退”服务，具体请参考:《“过敏包退”服务规范》。
如果商家经营的是生鲜，酒等类目的商品，除需要满足上述要求外，商家需要同时为商品提供“坏损包退”服务，具体请参考:《“坏损包退”服务规范》。
如果商家经营的是鲜花等类目，除需要满足上述要求外，商家需要同时为商品提供“开箱无忧”服务，具体请参考:《“开箱无忧”服务规范》。
如果商家经营的是花卉/绿植盆栽或者是创意迷你植物等类目，除需要满足上述要求外，商家需要同时为商品提供“7天养死包赔”或“15天养死包赔”服务，具体请参考:《绿植养死包赔保险》。
店铺经营的考核标准新增:
店铺CCR:近30天内，店铺内CCR处于同行业（主营一级类目）排名的前80%
超时发货率:店铺内近7日内超时发货订单量<10单，且超时发货率<3%
首次商品品质退货率:近30天内，店铺内因商品品质问题退货的订单占比处于同行业（主营一级类目）排名前80%
当店铺经营指标不达标时:
第三次连续不达标变更为，系统将自动触发安心购服务的关闭，关闭生效时效为T+2的凌晨4点，服务关闭期间商品将不再透标安心。此外，服务被平台关闭后的T +15凌晨6点前商家不可再次开通。
2.优化一些后台开通页面以及权益开通页面的图例
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