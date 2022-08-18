叮当健康通过港交所上市聆讯

站长之家 8月 18日讯：据港交所文件显示，叮当健康科技集团有限公司通过港交所上市聆讯。
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据港交所文件，叮当健康科技集团有限公司通过港交所上市聆讯...据招股书介绍，2019年至2021年，叮当健康营业收入分别为12.76亿元、22.29亿元及36.79亿元，增速分别为118.20%、74.69%及65.05%;叮当健康净利润持续亏损，三年累计净亏损27.93亿元...叮当健康前身即为叮当快药，健兴有限公司持有该公司21.16% 股权，健发有限公司持股为22.59%;叮当健康创始人杨文龙合计持有公司50.48% 的投票权，杨文龙以及其子杨益斌、杨潇以及所控制的公司为叮当健康的控股股东......
站长之家 8月 8日讯：据港交所信息显示，乐华娱乐通过港交所上市聆讯...
据港交所官网8月7日显示，乐华娱乐已经通过港交所上市聆讯...乐华娱乐成立于2009年6月，主要于中国从事艺人管理，业务包括艺人培训、艺人运营和艺人宣传整个艺人管理生命周期，并逐渐将业务拓展至音乐IP制作及运营，以及泛娱乐业务...艺人管理是公司的第一大收入来源，2019年、2020年、2021年，该板块营收分别为5.3亿元、8.1亿元、11.7亿元，占总营收的比重分别为84%、87.7%、91%...
游戏技术和音视频算法合成及驱动技术的发展落地，都在为元宇宙的各项能力和应用打造技术基石...互联网敏捷快速的特点给社交平台的基础技术带来了新的挑战，如何满足APP高并发、超快速的要求，已成为企业重点解决的问题，启动港股上市进程的Soul从底层技术创新上不断加强构建，发布的自研引擎NAWA，就是为应对这些挑战做出的积极响应，为用户提供了完整的社交链路，其创新玩法能够不断吸引年轻人加入实现良好的用户留存和粘性，进而实现更深入的互动和关系沉淀......
最近，开放式社交平台Soul准备赴港上市，该平台面向年轻群体，准确捕捉年轻人的社交偏好，以兴趣作为纽带帮助用户建立连接，获得年轻人的追捧与喜爱...作为深受Z世代喜爱的虚拟社交网络，可以说Soul准确把握Z世代社交需求，打造了专属于年轻人的沉浸式社交...Z世代占比高达73.9%...Soul为当下年轻人提供“解压+社交”的私密空间，让更多追求同类玩法的兴趣人群聚在一起，开展一系列兴趣派对，社交、聊天、分享，让这届年轻人都能找到“属于你的秘密基地”...
在港交所递交招股书上市的Soul，是深受年轻人喜爱的社交平台，专注解决“年轻人的孤独问题”，满足他们的社交需求，同时为社交行业格局带来了更多改变...例如，Soul“瞬间”广场上的兴趣话题里，内容以兴趣、生活为主，包含了学习、汉服、美妆、萌宠等多个板块，用户在广场上分享自己的日常和兴趣，并和志同道合的人展开交流，然后也能通过语音群聊、视频派对、Soul狼人等多元的社交场景，建立兴趣关系网，寻找到属于自己的快乐星球......
作为国内一款提出元宇宙概念的人气社交产品，即将上市的Soul在服务用户提供高品质社交体验的针对用户反映强烈、影响广大用户体验的各类低俗信息引流等各类违法违规行业，始终保持“零容忍”的高压态势，努力从源头杜绝各类网络不良行为，在安全生态方面做好文章，坚决维护用户良好的使用氛围...Soul牢固树立安全发展理念，始终把用户的社交安全摆在突出位置，并在不断的探索过程中总结沉淀反诈经验，扎实推进各项工作，积极主动地防范和化解各类安全风险，为用户塑造有利的安全环境......
阿里表示，公司目前在香港联交所主板第二上市，将会按照香港上市规则申请将香港为主要上市地，预期将于2022年年底前生效...鉴于本公司在大中华区拥有大量业务运营，本公司预期双重主要上市地位将有助扩大其投资者基础及带来新增的流动性，尤其是可触达更多位于中国及亚洲其他地区的投资者...
7天卡无折扣价调整为15元、30天卡无折扣价调整为35元、90天卡无折扣价调整为90元...昨日，直播平台映客发布公告称，公司股份的中英文股份简称将自2022年8月12日上午九时正起分别由“映客”及“INKE”更改为“映宇宙”及“INKEVERSE”...6月15日，映客发布公告称，董事会建议将公司英文名称及中文双重外文名称由“Inke Limited 映客互娱有限公司”分别更改为“Inkeverse Group Limited映宇宙集团有限公司”......
站长之家7月 20日讯:国美零售在港交所发布公告称，将于今天上午九时正起短暂停止买卖...
可以AirPods Pro2 可以不戴耳塞，但比较容易掉下来。AirPods Pro2还是采用了入耳式的设计，有耳塞的情况下，可以让耳机更好的夹在耳朵内，同时也提高了隔音效果。如果是不戴耳塞的话，比较容易调出来，隔音也大大降低
不能。小米Watch Color 2是不能测血压的，只支持血氧监测、睡眠监测、24 小时的实时心率监测等功能，血压检测是需要专业的医疗设置才可以进行检测，所以为了自己和家人的安全着想，还是买血压计来测试血压比较好。
可以AirPods Pro2可以同时连接两个设备，首先连接一个设备后，取出一个耳机，然后再合上盖子，再次打开盖子，长按配对按钮，将耳机与第二台手机适配即可，这样的话两个耳机就可以和两个不同的设备进行配对。
可以AirPods Pro2既可以连接iPhone，也可以连接安卓手机。连接方法是：将两只AirPod放入充电盒，并打开盒盖，按住充电盒背面按钮，直到状态指示灯呈白色闪烁；打开手机蓝牙，在列表中点击AirPod即可连接
支持。小米Watch Color2是支持蓝牙，版本为蓝牙5.2。您可在手表主页上滑进入快捷控制面板，可查看蓝牙连接状态，图标为灰色表示未连接，图标为蓝色表示已连接。蓝牙5.2版本中对的ATT协议进行了完善（EnhancedAttributeProtocol），EATT支持并发事务，允许与来自不同应用程序的ATT数据包与相关的L2CAP数据包交叉，并允许在连接期间更改ATT最大传输单元（MTU）。总的来说，这些更改可以在设备上提高和改进用户体验，当有多个应用程序同时使用蓝牙低功耗（LE）协议栈时，可以通过暂时减少一个应用程序对协议栈的使用，以阻塞另一个应用程序的使用。这可以减少一个或多个应用程序的端到端延迟，并改善用户的响应体验。
按照以下方法操作。在确保手机联网正常、手表和手机蓝牙连接正常的前提下，Xiaomi Watch Color2可以通过以下任意一种方式唤醒小爱同学，说出语音命令，手表识别语音命令并启动对应的服务。1、长按电源键1秒唤醒;2、手表进入应用列表页面，点击小爱同学图标;3、手表主页面左右滑动进入小爱同学卡片，点击悬浮球唤醒。
可以AirPods Pro2可以连接Mac电脑，也可以通过蓝牙方式连接PC电脑。在连接前需要确认电脑打开了蓝牙连接，将两只AirPod Pro放入充电盒中(盒盖呈打开状态)，按住充电盒的圆形适配按钮，等待充电盒指示灯闪烁白色时在电脑蓝牙设置列表中找到并点击AirPodsPro名称，成功配对后即可连接使用。
可以AirPods Pro2可以使用20W的快充充电，即使是使用功率更高的充电器，实际上对耳充电盒来说，充电功率上限是一定的，因此是多少W的没有太大影响，如果是有苹果iPhone、iPad的充电器，直接给耳机充电即可。
支持。小米Watch Color2 支持小爱同学。目前Xiaomi Watch Color2 上的小爱同学支持 40 多种生活运动工作场景，支持百科查询、闲聊、智能家庭控制、手表功能直达、手表设置修改等语音操作。 可在小米运动健康APP的小爱技能中心，查看全部支持的技能。
充电可能不充分AirPods Pro2耳机底部的充电位置可能有一些脏东西影响了充电效率，导致耳机的电量不一样，因此可以将耳机取出，用干净的布擦拭底部的充电接触位置，让其可以更充分的和充电盒接触。此外也可以送往苹果直营店让工作人员检测耳机是否正常，如果还在保修期内可以考虑更换
按照以下方法进行连接。支持连接蓝牙耳机，连接方式如下：1.打开手表设置---蓝牙耳机，等待蓝牙耳机搜索完成，在蓝牙耳机列表中点击要连接的耳机，等待手表连接成功即可；如有已配对的蓝牙耳机，点击要连接的耳机名称，进入详情页点击重新连接，等待手表连接成功。2.耳机管理：已配对的耳机会展示在耳机列表中，点击要进行管理的耳机，可在详情页对耳机断开连接、恢复连接、取消配对。3.使用场景：除通话过程和语音助手外，所有手表音频均支持通过蓝牙耳机播放。
降价不多AirPods Pro2发布出来后，airpods3的价格可能有一些小幅下降，但不会降价特别多，主要原因是airpods3和AirPods Pro2定位不一样，airpods3是入门型号，半入耳设计，没有主动降噪功能，其原本的定价已经是比较便宜，因此他们的用户群体不太一样，价格因此也影响不大
可以。小米Watch Color2是可以连接蓝牙耳机的，Xiaomi Watch Color2支持蓝牙，版本为蓝牙5.2。您可在手表主页上滑进入快捷控制面板，可查看蓝牙连接状态，图标为灰色表示未连接，图标为蓝色表示已连接。
预计会降价200元左右AirPods Pro2如果发布之后，第一代AirPods Pro预计会继续降价。实际上目前电商平台上的AirPods Pro第一代价格已经比苹果官方价格便宜很多，大概是在1200元左右，如果第二代发布的话，第一代预计价格会再降到1000元左右，考虑到它拥有降噪功能，这个价格性价比也十分的高
按照以下方法操作。1.Xiaomi Watch Color2可以控制手机播放音乐，使用此功能需手机和手表处于连接状态，小米运动健康APP中消息通知打开，消息通知使用权开启。2.使用方法:手机端打开音乐播放器，开始播放音乐后，手表端进入功能列表，选择音乐图标即可进入音乐控制页面，可以实现音乐开始/暂停、切换上一首/下一首，音量加/减功能。3.目前支持市面上大多的音乐播放器，但由于音乐播放器的开放程度及APP版本上的差异，可能会在一定程度上影响手表音乐控制功能的体验。
1999元AirPods Pro2官方定价大概是1999元，和上一代是一样的价格。苹果今年的所有新产品预计都不会涨价，价格保持和前一代同一水平。原因可能是苹果想要利用更有吸引力的价格来争取更多的消费者，从而获得更多市场的目的。
防水。小米Watch Color2防水等级为5ATM，可用于泳池游泳和海滩游泳等浅水域的水上活动。不适用于桑拿、温泉等高湿高温场景，也不适用于潜水、跳水、冲浪等面对高速水流的其他涉水活动及深水活动。
不能。小米Watch Color 2是不支持eSIM功能的，也就是说不能离开蓝牙或者是手机独立通话，如果你想买能够独立通话的手表，就需要找支持eSIM功能的手表，这样才可以用你自己的手机号码进行打电话。
有提升AirPods Pro2音质比上一代有所提升，这款耳机有望支持苹果的Apple Lossless Audio Codec (即ALAC)音频编码，这是苹果的无损音频编码格式，所以音质方面 AirPods Pro2 可能会有显著提升
按照以下方法进行连接。Xiaomi Watch Color2支持连接WiFi，支持2.4GHz WiFi（802.11b/g/n）。连接方式如下:打开手表设置---WLAN设置---开启WLAN开关，等待WLAN搜索完成，在WLAN列表中点击要连接的WLAN，打开小米运动健康APP输入该WLAN的密码，等待手表连接成功即可;如有已保存的WLAN，打开WLAN开关后可自动连接。使用场景:手表端网易云音乐应用支持通过WLAN下载音乐，实现手表独立听歌。*为延长手表续航时长，WLAN连接状态下3分钟未使用，会自动关闭WLAN。