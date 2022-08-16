格力成立餐饮公司 计划进军餐饮外卖业务

日前有消息显示显示，抖音平台中一家名为“BiuuBiu烤肉料理店”发布了多个带有“抖音可以带你外卖了”等字样的短视频内容，点击进入挂靠在短视频界面的商品链接会发现，其多了一个名为“团购配送”的功能...但目前其形态与常规外卖平台还有所差异，毕竟抖音尚未组建自己的配送团队，商家也大多依赖于第三方，抖音唯一做的似乎只是在挂靠的小黄车链接上新增了一个“配送到家”的选项...其中也有部分商家已通过抖音号嫁接小程序，用户在进入商家的抖音号后，选择外卖套餐即可跳转至小程序，并能选择“到店”、“配送”或“自提”......