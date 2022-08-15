阅文集团上半年营收40. 87亿元 月活跃用户达2. 6 亿

站长之家 8月 15日讯：阅文集团公布财报称，上半年营收40. 87 亿元，同比增长5.9%。月活跃用户达2. 6 亿。
（举报）
腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
阅文集团今日发布2022年中期业绩，报告期内，阅文集团实现营收40.87亿元，同比减少5.9%;期内盈利2.32亿元，同比下滑78.5%;公司权益持有人应占盈利为2.29亿元，同比下滑78.9%;非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利为6.66亿元，同比增长0.2%......
报告显示，2022年上半年阅文集团实现总收入40.9亿元；在线业务为23.1亿元，版权运营及其他收入为17.8亿元，占营收43%；非国际财务报告准则下（Non-IFRS）的归母净利约6.7亿元，经营盈利同比增长8.2%达6.9亿元，经营利润率从去年同期的14.8%提升至17.0%......
完美世界今日发布2022年半年度报告，报告显示，完美世界上半年实现营业收入39.23亿元，同比下滑6.73%；实现归母净利润11.37亿元，同比增长342%；实现扣除非经常性损益后的净利润6.71亿元，同比增长1654%...游戏业务营收37.36亿元，同比增长约10%，游戏业务归母净利润11.83亿元，同比增长430%......
站长之家 8 月 8 日讯：中国联通公布数据称，2022年上半年，实现营收1762.6 亿元，同比增长 7.4%...
中国联通香港发布公告称，2022年上半年，公司营业收入实现人民币1，762.6亿元，同比增长7.4%;2022年上半年，公司净利润实现人民币109.6亿元，同比增加人民币17.9亿元...报告显示，该公司上半年服务收入1610亿元，同比上升8.3%，增速创近年同期新高...上半年实现移动服务收入人民币849亿元，同比提升3.4%，移动出账用户达到3.2亿户，其中5G套餐用户淨增2，999万户达到18，492万户，5G套餐渗透率达到58%，用户结构进一步优化...
虎牙发布2022年第二季度财报称，该季度实现营收22.75亿元，在非美国通用会计准则下，该季度归属于虎牙公司的净利润为590万元...用户数据方面，第二季度，虎牙直播移动端MAU（月均活跃用户数）达8360万，同比增长7.7%...
站长之家 8 月 11日讯：中国移动公布数据称，上半年营运收入4969 亿 元，同比增长12.0%...
软银集团已经通过一系列交易筹集了高达220亿美元的现金，这些交易将导致软银持有的阿里巴巴集团股份在未来几年急剧减少...预付远期合约是一种衍生品...20多年前，软银CEO孙正义领投了阿里的2000万美元融资，这笔交易为他来了巨大投资回报，并由此积累了财富...
海底捞发布盈利预警公告，预期2022年上半年营收不低于167亿元，去年同期营收为201亿元，同比减少不超17%;预期录得净亏损2.25亿元至2.97亿元，去年同期则为盈利9650万元，同比由盈转亏......
5G 套餐用户达到2.32亿户，渗透率达到60.3%，持续保持行业领先水 平...上半年，中国电信固网及智慧家庭服务收入达到人民币599亿元，同比增长4.4%，宽带接入收入达到人民币408亿元，同比增长7.1%...
设置内的电池查看Apple Watch Series 8查看电池健康度的方法是选择点击设置，在设置里面打开电池，选择点击电池健康，在这里查看电池健康度。如果电池健康度下降较多，建议在苹果官方店或授权店更换，这样才可以保证各项功能可以正常运行
支持。小米平板 5 Pro 12.4 支持 DP 高清投屏， 可以将平板 Type-C 接口通过 Type-C 转接线直接连接到显示器上进行投屏，投屏支持主流的 C 转 DP 线、C 转 HDMI 线、C 转 Dongle（HDMI、DP）。
全天候视网膜显示屏 (LTPO OLED)Apple Watch Series8 屏幕材质是全天候视网膜显示屏 (LTPO OLED)，支持 1000 尼特亮度，铝金属表壳搭配Ion-X玻璃表镜;不锈钢及钛金属表壳搭配蓝宝石玻璃表镜。
支持。小米平板 5 Pro 12.4 提供67W秒充，并联双电池共10000mAh，让您摆脱电量焦虑。✔支持QC2.0/QC3.0/QC3+/QC4+/PD2.0/PD3.0/PPS充电协议。✔标配充电器输出规格：5V/3A、5-20V/6.2-3.25A(67W Max）
1.99 英寸Apple Watch Series8 屏幕尺寸比上一代增加了一点点，上一代的尺寸是41 毫米的Apple Watch7 系列是1. 691 英寸和 45 毫米的Apple Watch7 系列是1. 901 英寸，因此整体上今年8代的屏幕更大，边框也变得更窄
支持。小米平板5 Pro12. 4 英寸版是支持5Gwifi的。5G Wi-Fi（802.11ac）是指运行在5Ghz无线电波频段，且采用802.11ac协议的Wi-Fi。更高的无线传输速度是5G Wi-Fi的最大特征。业界认为，5G Wi-Fi的入门级速度是433Mbps，这至少是Wi-Fi速率的三倍，一些高性能的5G Wi-Fi还能达到1Gbps以上。
支持。小米平板5Pro12.4英寸版支持以下版本：1.WLAN 协议:WiFi 6，WiFi 5，WiFi 4 以及 802.11a / b / g2.WLAN 频率: 2.4G WiFi | 5G WiFi3.支持 2x2 MIMO，8x8 Sounding for MU-MIMO，WiFi Direct，Miracast4.蓝牙:Bluetooth 5.25.支持 AAC / LDAC / LHDC2.0/3.0
在设置内关闭Apple Watch Series 8睡眠的时候关闭屏幕常亮的方式是，首先点击“设置”。然后点击“显示与屏幕亮度” 。 接着点击屏幕常亮选项。 在进入后，勾选关闭常亮。
不支持。小米平板5 Pro 12. 4 不支持扩展存储。✔支持内存扩展。不同内存版本支持拓展的大小有所不同，6GB内存版本支持扩展2GB运行内存，8GB及以上内存版本支持扩展3GB运行内存。➢开启路径：设置-更多设置-内存扩展。 （开启后，系统将提供额外的运行内存，此功能会占用部分存储空间，请在存储空间充裕时使用）
利用iPhone打开Apple Watch Series8 睡眠监测功能可以利用iPhone进行打开，具体的操作是在苹果手机桌面上，点击Watch进入，进入Watch界面，点击睡眠进入，在睡眠界面，打开自动打开、通过Apple Watch跟踪睡眠开关即可。
支持。小米平板5Pro12.4是支持防蓝光的，得到了德国莱茵 TÜV 硬件级低蓝光认证。德国莱茵TUV硬件低蓝光认证是德国莱茵集团2014年推出的认证标准。TUV莱茵率先将独家开发的低蓝光视觉人体工学检测要求带入显示器行业，引导产业不断改进有害蓝光的管理。
可以Apple Watch Series 8可以同时连接iPhone和AirPods耳机，没有冲突。Apple Watch只要和已经配对的iPhone、AirPods、Mac一起使用，相互之间不会有干扰影响的，因此同时使用苹果多个设备的话是可以流畅无缝衔接
支持。小米平板5 Pro12. 4 英寸版是支持蓝牙5.2版本的。蓝牙5. 2 是蓝牙技术联盟在 2020 年发布的蓝牙标准，主要的特性是增强版ATT协议、 LE功耗控制和信号同步，连接更快，更稳定，抗干扰性更好。
不可以Apple Watch Series 8不可以用微信语音通话。用户可以直接在apple watch上发送语音、表情和自动回复内容，无法进行实时的语音，或许在后续的版本中苹果会推出支持语音通话的功能。不过蜂窝版的apple watch是可以打电话的
可以Apple Watch Series 8可以提前将音乐下载到手表里，然后就可以单独的播放音乐。如果你购买的是蜂窝版本的手表，那么不需要iPhone，也可以通过数据流量来使用QQ音乐、网易云音乐、酷狗音乐等在线的APP来听音乐
有。小米平板5Pro12.4英寸版前置为2000万像素的索尼 IMX596，传感器面积1/3.4"，单像素0.8μm，像素4合1模式下1.6μm，搭配f/2.24光圈，视频通话更自然，室内暗光拍摄也清晰，助您视频会议更自在。此外广角镜头为5000万像素的三星 JN1，传感器面积高达1/2.76"，后置主摄像素尺寸0.64μm，像素四合一模式下为1.28μm，搭配f/1.8大光圈和5P镜头，视频支持电子防抖EIS。
可以Apple Watch Series 8可以使用门禁卡功能，首先开通一个公交卡，可以添加到多个不同小区的未加密IC门禁上。如果是添加小区门禁，则需要前往物业处进行添加处理
不支持。小米平板5Pro12.4不支持指纹识别。指纹识别是将识别对象的指纹进行分类比对从而进行判别。指纹识别技术作为生物体特征识别技术之一在新世纪逐渐成熟，进入了人类的生产生活领域。特征点提供了指纹唯一性的确认信息，其中最典型的是终结点和分叉点，其他还包括分歧点、孤立点、环点、短纹等。特征点的参数包括方向（节点可以朝着一定的方向）、曲率（描述纹路方向改变的速度)、位置(节点的位置通过x/y坐标来描述，可以是绝对的，也可以是相对于三角点或特征点的)。
不需要Apple Watch Series 8蜂窝版使用的是eSIM卡的设计，不需要插入实体的SIM卡，只要在运营商处开通eSIM功能即可使用。在开通了eSIM功能后，可以利用蜂窝网络功能即可和亲朋好友保持联系、在线听歌、接收通知或分享照片
没有。小米平板5Pro12.4英寸版出厂无贴膜。小米平板5Pro12.4英寸是小米于2022年8月11日发布的平板电脑，于2022年8月16日正式开售。小米平板5Pro12.4英寸采用12.4英寸LCD屏幕;长度为284.96毫米，宽度为185.23毫米，厚度为6.66毫米，重量为620克;配有银色、黑色、森山绿三种机身颜色。小米平板5Pro12.4英寸搭载高通骁龙870处理器;预装基于基于Android12的MIUI13操作系统;后置5000万像素主镜头+200万景深镜头，前置2000万景深镜头;内置10000毫安时容量电池。