阅文集团上半年营收40. 87亿元 月活跃用户达2. 6 亿

支持。小米平板5 Pro12. 4 英寸版是支持5Gwifi的。5G Wi-Fi（802.11ac）是指运行在5Ghz无线电波频段，且采用802.11ac协议的Wi-Fi。更高的无线传输速度是5G Wi-Fi的最大特征。业界认为，5G Wi-Fi的入门级速度是433Mbps，这至少是Wi-Fi速率的三倍，一些高性能的5G Wi-Fi还能达到1Gbps以上。