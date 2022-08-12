苹果预计2022年可维持销量 要求供应商生产9000万部iPhone 14

站长之家(ChinaZ.com) 8月12日消息:据彭博社报道，在整体智能手机市场放缓的情况下，苹果公司预计2022年的iPhone销量不会下降。苹果预计对iPhone的需求将持续强劲，并要求供应商生产9000万台iPhone14，这与去年同期的iPhone13制造量相当。

苹果预计在2022年总共制造约2.2亿部iPhone，这与2021年的制造量持平。接受彭博社采访的消息人士称，苹果公司能够经受住智能手机市场的低迷，因为苹果公司的客户群仍然愿意花钱购买高端设备。

在2021年之前，新的iPhone发布时，苹果制造了大约7500万台设备。2021年，这一数字被提高到9000万，因为该公司预计对iPhone13型号的需求很高，而且苹果在2022年坚持这一目标水平。

虽然标准版的iPhone14机型预计不会有什么变化，但更高端的iPhone14 Pro机型将采用新的无刘海设计（有打孔和药丸状的摄像头开口），升级的4800万像素摄像头，更快的A16芯片，常亮显示屏等。

目前的传言表明，iPhone14 Pro机型的起价可能高于iPhone13 Pro机型，从而提高2022年iPhone的平均销售价格。自2020年以来，苹果没有公布收入情况，但苹果首席财务官Luca Maestri在该公司第二季度财报电话会议上表示，预计9月份的收入增长将加快，供应限制预计将低于6月份的水平。

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