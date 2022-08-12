国家邮政局：1- 7 月全国快递业务量累计完成608. 6 亿件

尤其是以丰网寄件为代表的快递品牌新势力，凭借着其“时效确定，服务稳定”的高性价比服务获得了众多客户的一致认可与好评，用创新推动行业向好发展...在这样的背景条件下，丰网寄件从一开始就以电商用户为主体，不断提升其差异化竞争实力，同时为了增强用户的黏性，获得用户的口碑与认可，丰网速运还尤其重视快递服务的质量，公司从一线员工开始抓起，严格管控每一个小细节，对待每件包裹都是轻拿轻放，拒绝暴力抛投，真正提升快递服务质量，用心为电商用户提高店铺和顾客好评率......