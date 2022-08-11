首页 > 业界 > 关键词  > 美国企业最新资讯  > 正文

一张图看懂 | 2022上半年美国公司的重大裁员情况

2022-08-11 16:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月11日 消息:由于经济不景气，美国越来越多企业开启了裁员模式，这让很多人感到担忧。

2022年6月，Insight Global发现，78%的美国工人担心他们会在下一次衰退中失业。此外，56%的人说他们没有做好财务准备，54%的人说他们会接受减薪以避免被解雇。

在这张信息图中，数据分析机构visualcapitalist可视化了美国上市公司在2022年宣布的大规模裁员事件。

U.webp_副本.jpg

注意:由于报告存在差距，以及美国公司数量众多，此列表可能并不全面。

趋势

自今年4月以来，美国企业裁员人数大幅增加。有关公开宣布的大规模裁员的公司可参见下表。

公司行业裁员人数（#）月份
Peloton非必需消费品2，8002月
Funko非必需消费品2584月
Robinhood金融服务~4004月
Nektar Therapeutics生物技术5004月
Carvana汽车2，5005月
Doma金融服务3105月
JP Morgan Chase & Co.金融服务~5006月
Tesla汽车2006月
Coinbase金融服务1，1006月
Netflix科技3006月
CVS Health制药2086月
StartTek科技4726月
Ford汽车8，0007月
Rivian汽车8407月
Peloton非必需消费品2，0007月
LoanDepot金融服务2，0007月
Invitae生物科技1，0007月
Lyft科技607月
Meta科技3507月
Twitter科技<307月
Vimeo科技728月
Robinhood金融服务~7958月

汽车行业

福特宣布了今年最大的一轮裁员，总计约8000名员工受影响。这些工作中的许多都在福特的传统内燃机业务中。据首席执行官吉姆·法利说法，这些削减对于为公司向电动汽车的过渡提供资金是必要的。

电动汽车企业Rivian在7月份裁掉了840名员工，占其员工总数的6%。这家电动汽车初创公司指出，通货膨胀、利率上升和商品价格上涨是主要影响因素。该公司竞争对手特斯拉前一个月在自动驾驶部门裁员200人。

此外，二手车零售商Carvana公司在5月份裁员2，500人。年初至今，该公司股价已下跌超过80%。

金融服务行业

由于担心经济衰退即将来临，Coinbase裁减了1，100名员工，占其员工总数的18%。有趣的是，Coinbase 没有实体总部，这意味着整个公司都是远程运营的。

大约在同一时间，摩根大通宣布将解雇数百名房屋贷款员工。虽然没有确切的数字，但根据彭博社的原始文章，估计大约裁掉500个工作岗位。美国另一家主要银行富国银行住房抵押贷款部门也裁员197人。

这些削减的主要原因是抵押贷款利率上升，对住房需求产生了负面影响。

科技行业

在科技领域，Meta和Twitter是最引人注目的两家开始裁员的公司。其中 Meta 由于公司办公室的使用率降低，350名办公室管理人员被解雇。

然而，随着Facebook最近报告其10年来首次收入下降，预计还会继续裁员。

更多裁员即将到来

随着消费者信心等指标开始下降，预计裁员继续进行。就在几天前，交易平台Robinhood宣布将解雇23%的员工，最新一轮裁员将影响近800人。

站长之家注:文章数据来自visualcapitalist

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】新人首购1元起 腾讯云2核4G服务器每月16元

    腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 18元起
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 10元/每月
    2核2G学生服务器

    免费体验云服务器

    去看看
    免费体验云服务器 0元试用
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 一张图看懂 | 美国的垃圾危机：各州垃圾填埋场情况分析

    数据显示，每个美国人每年平均产生高达1，700磅（约合771公斤）的垃圾，这使美国成为世界上最浪费的国家...在Northstar Clean Technologies的这张图表中，使用美国环境保护署的数据，主要对比了不同州的人均垃圾填埋场垃圾的情况...密歇根州垃圾填埋场较低的费用吸引了来自州外甚至加拿大地区运来的垃圾...一些州比其他州更快地积累新的垃圾填埋场废物...食物垃圾、塑料和纸制品占美国垃圾填埋场垃圾的一半以上，但玻璃和金属等其他产品可能对环境产生重大影响......

    ​美国 ​垃圾站 ​垃圾回收

  • 一张图看懂 | 2022年全球债务违约风险最高的国家

    2022年5月，南亚国家斯里兰卡首次出现债务违约...为了找出答案，国外数据网站visualcapitalist使用了彭博社的数据，对违约风险最高的国家进行排名，如下图...彭博社发布的主权债务信用评级是衡量一个国家违约风险的综合指标...政府债券收益率（该国美元债券的加权平均收益率）...最近的研究表明，如果萨尔瓦多违约，它将遭受重大但短暂的负面影响...国际货币基金组织（IMF）在2022年初批评了这一决定，敦促该国撤销比特币法定货币地位......

    ​债务违约 ​违约 ​全球经济

  • 一张图看懂 | 日发行量排名前 25 位的美国报纸

    因此，在过去一年中，美国最受欢迎的25家报纸中只有一家的每日印刷发行量是增长的...按每日发行量排名前25位的美国报纸...根据Press Gazette的数据，该视觉图展示了美国不同报纸出版商每日发行日报数量以及每年的变化情况...印刷发行量增加的一份报纸是 The Villages Daily Sun，它在佛罗里达州的一个退休社区外运营...自2005年以来，共有2，500家美国报纸关闭...尽管纸质报纸销量低迷，大多数这些报纸的数字订阅量要高得多...从长远来看，现在每天都有大约2400万份印刷报纸在美国流通......

    ​美国媒体 ​传统媒体 ​报纸

  • 一张图看懂 | 全球人口下降最快的20个国家

    自1900年代中期以来，全球人口一直在急剧上升。虽然这种增长大部分集中在中国和印度，但研究人员预计下一波增长将出现在非洲。例如，截至2019年，尼日尔的女性平均一生要生育六个以上的孩子。而有些国家则面临着人口急剧下降的另一个极端。为了阐明这一趋势，数据机构visualcapitalist对人口下降最多的20个国家进行了可视化。下表根据使用联合国的数据预计2020年至2050年之间的变化率并，按人口下降率对各国进行排名。排序国家2020-2050年人口下降率1保加利亚22.50%2立陶宛22.10%3拉脱维亚21.60%4乌克

    ​全球人口 ​人口红利 ​人口问题

  • 一张图看懂 | 美国企业员工性别多样性差距有多严峻？

    美国企业似乎还有很长的路要走，尤其是在企业管理层的多元化代表方面...直到1972年，凯瑟琳·格雷厄姆成为《华盛顿邮报》的首席执行官，使她成为财富500强公司的第一位女性CEO...2009年，施乐首席执行官乌苏拉-伯恩斯（Ursula Burns）成为财富500强公司中第一位黑人女性首席执行官...到2021年，财富500强企业中有41家由女性领导——占比8.2%...除了多元化工作场所带来的社会和文化利益外，研究表明多元化还可以为公司带来经济利益，并提高公司的底线......

    ​性别差距 ​财富500强 ​美国企业

  • 统计显示2022上半年美国大多数移动游戏收入下降

    SensorTower游戏情报数据显示，2022年上半年，美国大多数移动游戏类型的玩家支出和下载量都有所下降，市场同比下降了9.6%，达到114亿美元...所有其他移动游戏类型在今年上半年的整体玩家支出都有所下降，其中赛车游戏的下降幅度最大，达到28.8%...所有其他类型的游戏再次经历了下降，其中赛车游戏收入下降了38%...在收入下降的游戏类型中，模拟游戏的下降速度最慢，按年下降1.8%至约1.68亿次...

    ​《黄金与妖精》 ​《闲暇黑手党》 ​《动作沙盒》

  • 一张图看懂 | 全球哪些国家生产的天然气最多？

    之后，莫斯科对欧洲的天然气出口将降至多年低点，使欧洲的天然气价格增长近10倍...国外数据机构visualcapitalist使用来自 BP 世界能源统计评论的数据，可视化了2021年生产的天然气最多的国家，如下图:...世界前10大天然气生产国约占总产量的73%...俄罗斯生产量位居第二，值得注意的是俄罗斯拥有至少37万亿立方米的天然气储量，居世界之首...中国的天然气产量在2021年增长了7.8%，自2011年以来几乎翻了一番...

    ​天然气 ​俄罗斯 ​天然气投资

  • 2022上半年美国移动设备游戏市场下跌近10%

    2022年上半年，大多数移动平台游戏类型的供应量和下载量都有所下降，移动游戏市场总额同比下降9.6%...街机游戏收入同比增长14.8%，达到约1.76亿美元，其他类型的游戏--从休闲游戏到RPG游戏都有所下降...仅2022年第二季度的收入就减少了11.4%，至56亿美元，不过下载量相对持平，为12亿...

    ​游戏设备 ​美国游戏市场 ​移动设备

  • 2022上半年，《原神》以1.4亿美元收入稳坐出海美国收入榜首

    报告称，2022年上半年，美国移动游戏市场收入达114亿美元，是继2020年新冠疫情爆发之后，首次出现较明显下滑情况...2022年上半年共23款中国手游入围美国畅销榜Top100，合计吸金达14.1亿美元，占Top100总收入的20.6%...《原神》以1.4亿美元收入继续稳坐出海美国收入榜首...腾讯光子工作室与EA合作研发的端游IP射击游戏《Apex英雄手游》，于2022年5月17日发行之后立即登上美国下载榜第一，并最终来到上半年出海美国下载榜第二位，热度可谓极高......

    ​原神 ​手游 ​美国游戏市场

  • 2022上半年，产品经理的55条心得总结！

    趁着明悟的思路还在，我仔细梳理这半年的种种，从产品策划梳理到商业洞察，从为人处世梳理到学习成长——共计55条心得总结...用户的任何问题都有了现成的解决方案...2、新产品的机会在于对旧产品的替代...虽然结果都是用户增长，但前者产品为核心，团队更有耐心...9、在降本提效的大环境下，能为业务赚钱的产品经理就是好产品...当互联网不是好选择，当产品经理跌落神坛，（付费）转行也就不是大家的关注点了...19、没有什么事情是能做10年20年的，即使是大厂也在不断用新的产品接力......

    ​产品经理 ​产品设计 ​产品经验

  • 小米Watch S1 Pro浮窗投屏电视功能支持哪些设备？

    支持以下设备。浮窗投屏电视功能需手机支持妙享中心方能使用，目前仅支持部分电视机型，包括:小米电视 ES 55/65/75英寸 、小米电视 5及小米电视 5 Pro 55/65/75英寸、小米电视大师 65英寸 OLED/77英寸 OLED/82英寸 、Redmi X55/X65/X75（2022款）、Redmi 智能电视 MAX 86/98/100英寸，使用前请确保将设备软件更新至最新版本，后续将支持更多设备。

    小米Watch S1 Pro

  • 小米Watch S1 Pro手机音频流转功能支持哪些设备？

    支持以下设备。手机音频流转功能需手机启用妙享中心后方能使用，目前仅支持部分音箱和电视机型，支持的音箱机型包括:Xiaomi Sound、Xiaomi AI 音箱第二代、小米小爱音箱、小米小爱音箱 Pro、小米智能家庭屏 6、小米智能家庭屏 10、Redmi 小爱触屏音箱 8、Redmi 小爱触屏音箱 Pro 8、小米小爱触屏音箱 Pro 8;支持的电视机型包括:小米电视大师 65英寸 OLED/77英寸 OLED/82英寸、小米电视 6 至尊版 55/65/75 英寸、小米电视 6 OLED 55/65英寸 、小米电视 5 及小米电视 5Pro 55/65/75英寸、小米电视全面屏Pro 43/55/65英寸、小米透明OLED电视 55英寸、小米电视 ES 43/50/55/65/75英寸、小米电视 ES Pro 86英寸、小米电视 EA 32/40/43/50/55/58/60/65/70/75 英寸 （2022款）、小米电视 4A 32/40/43/49/50/55/58/60/65/70 英寸、小米电视 4S 43/50/55/65/75英寸、小米电视 4C 40/43/50/55/58英寸、小米电视 4X 55英寸、小米电视4 55英寸、Redmi 智能电视 MAX 86/98/100英寸、Redmi 智能电视 X50/X55/X65/X75 (2022款)、Redmi 智能电视 A32/42/A43英寸，使用前请确保将设备软件更新至最新版本，后续将支持更多设备。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版支持频段有哪些？

    5G：n1 / n3 / n5 / n8 / n28a等Redmi K50 至尊版支持的频段：5G：n1 / n3 / n5 / n8 / n28a（上行：703MHz-733MHz，下行：758MHz-788MHz）/ n38 / n40 / n41 / n77 / n78注：实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署，n3、n5、n8 频段需运营商发布后通过软件升级支持；4G：FDD-LTE：B1 / B3 / B4 / B5 / B8 / B18 / B19 / B26TDD-LTE：B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42注：LTE B41(2496-2690 194MHz) ；3G：WCDMA：B1/ B4/ B5/ B6/ B8/ B192G：GSM：B2 / B3 / B5 / B8；CDMA 1X：BC0

    Redmi K50至尊版

  • 小米Watch S1 Pro触屏控制功能支持哪些设备？

    支持以下设备。触屏控制功能需手机启用妙享中心后方能使用，目前仅支持部分音箱和电视机型的控制，支持的音箱机型包括：小米智能家庭屏 6、小米智能家庭屏 10、小米小爱触屏音箱 Pro 8、Redmi 小爱触屏音箱 Pro 8、Redmi 小爱触屏音箱 8；支持的电视设备包括：小米电视大师 82 英寸/ 65 英寸 OLED、小米电视6 OLED 55/ 65 英寸、小米电视 5 及小米电视 5Pro 55/65/ 75 英寸、小米电视全面屏 Pro 43/55/ 65 英寸、小米透明OLED电视 55 英寸、Redmi 智能电视 MAX 86/ 98 英寸、Redmi 智能电视 X50/X55/X65/X75 （ 2022 款）、小米电视 ES 43/50/55/65/ 75 英寸，使用前请确保将设备软件更新至最新版本，后续将支持更多设备。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版是2K屏幕吗？

    不是Redmi K50 至尊版屏幕分辨率是1.5K级别的，不是2K屏幕。它的屏幕分辨率为2712 x 1220（1.5K）。小米高管卢伟冰称此前发现有一部分用户既想要 2K 屏幕的清晰度，又要 FHD 的低功耗，所以提出了 1.5K 直屏的设想。Redmi K50 至尊版的 1.5K 直屏拥有 446PPi 像素密度，且为 Redmi 首款 12bit 屏，高达 687 亿色，同时支持 1920Hz 高频 PWM，硬件级低蓝，并获得 SGS 低视觉疲劳认证手机

    Redmi K50至尊版

  • 小米Watch S1 Pro妙享中心功能怎么开？

    需3.7.0版本小米运动健康。妙享中心功能目前支持 Xiaomi MIX Fold 2、Redmi K50 至尊版手机，并连接绑定3.7.0及以上版本的小米运动健康应用才能显示、启用此功能，触屏控制功能需手机启用妙享中心后方能使用，目前仅支持部分音箱和电视机型的控制。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版可以拍摄什么视频？

    最高4K 30 / 60fps视频Redmi K50 至尊版可以拍摄是视频格式有4K 视频拍摄： 30 / 60fps、1080p 视频拍摄：30 / 60fps、1080p 慢动作视频拍摄：120 / 240 / 960fps、720p 视频拍摄：30fps、720p 慢动作视频拍摄：120 / 240 / 960fps

    Redmi K50至尊版

  • 小米Watch S1 Pro有哪些功能？

    有以下这些功能。1.日常活动记录，可以记录日常的一些活动信息。2.健康功能包括心率监测、睡眠监测、压力监测、呼吸训练、血氧检测，这些都是支持安卓和iOS系统的。3.117种运动模式，自动识别运动开始（健走、跑步、划船机、椭圆机、跳绳），支持查看运动轨迹跟踪以及运动能量消耗。4.支持小爱同学语音助手。5.支持微信以及支付宝支付和NFC功能，包括公交卡、门禁卡、空白门卡。6.支持多种应用，包括表盘市场、闹钟、录音、倒计时、天气、找手机、手电筒等。7.支持蓝牙通话、来电提醒、通话降噪。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版有光学防抖吗？

    有Redmi K50至尊版主镜头支持OIS 光学防抖，这颗主镜头的参数是1亿像素超清主摄:S5KHM6，1/1.67″感光元件，1.92μm 融合像素，OIS 光学防抖，1G +5P 玻塑混合镜头，f/1.6超大光圈，后置镜头的其他两个镜头参数是800万 像素超广角镜头:120° FOV、200万 像素微距镜头

    Redmi K50至尊版

  • 小米Watch S1 Pro支持华为鸿蒙系统吗？

    不支持。小米Watch S1Pro目前支持的系统版本是Android 6.0 或 iOS 13.0 及以上版本，并没有对华为的鸿蒙系统进行适配，所以是不支持鸿蒙的。华为鸿蒙系统（HUAWEI Harmony OS），是华为公司在2019年8月9日于东莞举行华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统。华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统，创造一个超级虚拟终端互联的世界，将人、设备、场景有机地联系在一起，将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享，用合适的设备提供场景体验。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版是DC调光吗？

    不是Redmi K50 至尊版不是DC调光，使用的是1920Hz 高频 PWM 调光，K50 至尊版使用的屏幕是6.67 英寸OLED 柔性直屏，分辨率： 2712 x 1220（1.5K），色彩显示：12bit 对比度：5，000，000:1 显示帧率：最高 120Hz 触控采样率：最高 480Hz

    Redmi K50至尊版

  • 小米Watch S1 Pro支持NFC吗？

    支持。小米Watch S1Pro是支持NFC功能的，其中NFC功能有支付宝扫码支付、微信扫码支付、NFC公交卡、NFC模拟门卡、NFC空白门卡，NFC 门禁卡功能，目前仅能支持模拟市面上频率为13.56MHz但未经加密的门卡，暂时无法模拟带有门卡功能的银行卡和有储值消费功能的门卡。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版有屏下指纹解锁吗？

    有Redmi K50 至尊版使用的是屏下指纹解锁方式，它还有红外遥控功能、X轴线性马达、双扬声器，各方面性能在同价位的安卓手机中是比较齐全，性价比比较高。K50 至尊版主要参数是骁龙8 Gen 1 Plus处理器，定制1.5K OLED直屏，120W快充+5000mAh电池，一亿像素OIS光学防抖相机

    Redmi K50至尊版

  • 小米Watch S1 Pro屏幕多大？

    1.47英寸。小米Watch S1Pro采用蓝宝石玻璃镜面 + 不锈钢机身设计，其中屏幕1.47英寸柔性AmOLED直屏，600nit亮度，屏占比72.7% 。柔性屏幕可以让机身减薄0.3mm，这样抠出了30毫安时的空间。电池到了500mAh。磁吸无线快充，85分钟充满。如果真着急，也支持手机反向无线充电给它紧急续命。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版有没有无线充电？

    没有Redmi K50 至尊版不支持无线充电，它支持120W 有线快充，手机支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议，标配 120W 充电器，兼容 PD 充电协议，手机内置5000mAh(typ)锂离子聚合物电池，另外K50至尊版也不支持反向无线充电

    Redmi K50至尊版

  • 小米Watch S1 Pro支持苹果手机吗？

    支持。小米Watch S1Pro是支持苹果手机的，目前支持的系统是Android 6.0 或 iOS 13.0 及以上版本，也就是说只要你的苹果手机系统达到了iOS13.0就可以连接上小米Watch S1Pro了。iOS13是苹果公司研发的移动端手机操作系统，于北京时间2019年6月4日发布，截至2020年9月2日，iOS13已更新至iOS13.7，iOS13所有版本已完成更新。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版散热怎么样？

    3725mm²的大VC板，散热性能不错Redmi K50 至尊版采用了3725mm的大VC板，并且还在VC上加入了导流槽的设计，能够增强热蒸汽流动的方向性，在游戏时的表现也比较不错，王者荣耀等游戏可以支持120帧稳定的画质，原神也可以保持60Hz左右的画面

    Redmi K50至尊版

  • 小米Watch S1 Pro支持蓝牙5.2吗？

    支持。小米Watch S1 Pro是支持蓝牙5.2的，此外Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz（发射功率限值小于10mW(e.i.r.p)）;802.11a/n 5GHz （工作频段：5150-5350MHz及 5725-5850MHz，其中工作于 5725-5850MHz 频段发射功率限值小于25mW(e.i.r.p)）。

    小米Watch S1 Pro

  • 小米Watch S1 Pro支持无线充电吗？

    支持。小米Watch S1Pro是支持无线充电的，手表电池充电【方式如下】:1. 将手表放置在充电座上，使手表背部的充电触片与充电座上的金属触点完全贴合;2. 将充电座另一端连接至USB-A充电器。手表电量低于10%，将提示连接充电器充电;充电过程中，将会有充电提示。若手表长时间放置后无法开机，再次使用时需预充1分钟左右才会显示充电图标。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版NFC有哪些功能？

    交通卡、Mi Pay、门卡、车钥匙等功能Redmi K50 至尊版NFC可以支持交通卡：支持 300+ 座城市，支持 40+ 张公交卡免费从旧手机迁移至新手机；Mi Pay：支持线上 APP 支付，线下刷卡、银联二维码支付、银联标签碰一碰支付；门卡：实体门卡、智能门锁、社区门卡、自定义空白卡。

    Redmi K50至尊版

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM