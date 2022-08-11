一张图看懂 | 2022上半年美国公司的重大裁员情况

站长之家（ChinaZ.com）8月11日 消息:由于经济不景气，美国越来越多企业开启了裁员模式，这让很多人感到担忧。

2022年6月，Insight Global发现，78%的美国工人担心他们会在下一次衰退中失业。此外，56%的人说他们没有做好财务准备，54%的人说他们会接受减薪以避免被解雇。

在这张信息图中，数据分析机构visualcapitalist可视化了美国上市公司在2022年宣布的大规模裁员事件。

注意:由于报告存在差距，以及美国公司数量众多，此列表可能并不全面。

趋势

自今年4月以来，美国企业裁员人数大幅增加。有关公开宣布的大规模裁员的公司可参见下表。

公司 行业 裁员人数（#） 月份 Peloton 非必需消费品 2，800 2月 Funko 非必需消费品 258 4月 Robinhood 金融服务 ~400 4月 Nektar Therapeutics 生物技术 500 4月 Carvana 汽车 2，500 5月 Doma 金融服务 310 5月 JP Morgan Chase & Co. 金融服务 ~500 6月 Tesla 汽车 200 6月 Coinbase 金融服务 1，100 6月 Netflix 科技 300 6月 CVS Health 制药 208 6月 StartTek 科技 472 6月 Ford 汽车 8，000 7月 Rivian 汽车 840 7月 Peloton 非必需消费品 2，000 7月 LoanDepot 金融服务 2，000 7月 Invitae 生物科技 1，000 7月 Lyft 科技 60 7月 Meta 科技 350 7月 Twitter 科技 <30 7月 Vimeo 科技 72 8月 Robinhood 金融服务 ~795 8月

汽车行业

福特宣布了今年最大的一轮裁员，总计约8000名员工受影响。这些工作中的许多都在福特的传统内燃机业务中。据首席执行官吉姆·法利说法，这些削减对于为公司向电动汽车的过渡提供资金是必要的。

电动汽车企业Rivian在7月份裁掉了840名员工，占其员工总数的6%。这家电动汽车初创公司指出，通货膨胀、利率上升和商品价格上涨是主要影响因素。该公司竞争对手特斯拉前一个月在自动驾驶部门裁员200人。

此外，二手车零售商Carvana公司在5月份裁员2，500人。年初至今，该公司股价已下跌超过80%。

金融服务行业

由于担心经济衰退即将来临，Coinbase裁减了1，100名员工，占其员工总数的18%。有趣的是，Coinbase 没有实体总部，这意味着整个公司都是远程运营的。

大约在同一时间，摩根大通宣布将解雇数百名房屋贷款员工。虽然没有确切的数字，但根据彭博社的原始文章，估计大约裁掉500个工作岗位。美国另一家主要银行富国银行住房抵押贷款部门也裁员197人。

这些削减的主要原因是抵押贷款利率上升，对住房需求产生了负面影响。

科技行业

在科技领域，Meta和Twitter是最引人注目的两家开始裁员的公司。其中 Meta 由于公司办公室的使用率降低，350名办公室管理人员被解雇。

然而，随着Facebook最近报告其10年来首次收入下降，预计还会继续裁员。

更多裁员即将到来

随着消费者信心等指标开始下降，预计裁员继续进行。就在几天前，交易平台Robinhood宣布将解雇23%的员工，最新一轮裁员将影响近800人。

站长之家注:文章数据来自visualcapitalist。

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