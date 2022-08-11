一张图看懂 | 2022上半年美国公司的重大裁员情况

站长之家（ChinaZ.com）8月11日 消息:由于经济不景气，美国越来越多企业开启了裁员模式，这让很多人感到担忧。
2022年6月，Insight Global发现，78%的美国工人担心他们会在下一次衰退中失业。此外，56%的人说他们没有做好财务准备，54%的人说他们会接受减薪以避免被解雇。
在这张信息图中，数据分析机构visualcapitalist可视化了美国上市公司在2022年宣布的大规模裁员事件。
注意:由于报告存在差距，以及美国公司数量众多，此列表可能并不全面。
趋势
自今年4月以来，美国企业裁员人数大幅增加。有关公开宣布的大规模裁员的公司可参见下表。
|公司
|行业
|裁员人数（#）
|月份
|Peloton
|非必需消费品
|2，800
|2月
|Funko
|非必需消费品
|258
|4月
|Robinhood
|金融服务
|~400
|4月
|Nektar Therapeutics
|生物技术
|500
|4月
|Carvana
|汽车
|2，500
|5月
|Doma
|金融服务
|310
|5月
|JP Morgan Chase & Co.
|金融服务
|~500
|6月
|Tesla
|汽车
|200
|6月
|Coinbase
|金融服务
|1，100
|6月
|Netflix
|科技
|300
|6月
|CVS Health
|制药
|208
|6月
|StartTek
|科技
|472
|6月
|Ford
|汽车
|8，000
|7月
|Rivian
|汽车
|840
|7月
|Peloton
|非必需消费品
|2，000
|7月
|LoanDepot
|金融服务
|2，000
|7月
|Invitae
|生物科技
|1，000
|7月
|Lyft
|科技
|60
|7月
|Meta
|科技
|350
|7月
|科技
|<30
|7月
|Vimeo
|科技
|72
|8月
|Robinhood
|金融服务
|~795
|8月
汽车行业
福特宣布了今年最大的一轮裁员，总计约8000名员工受影响。这些工作中的许多都在福特的传统内燃机业务中。据首席执行官吉姆·法利说法，这些削减对于为公司向电动汽车的过渡提供资金是必要的。
电动汽车企业Rivian在7月份裁掉了840名员工，占其员工总数的6%。这家电动汽车初创公司指出，通货膨胀、利率上升和商品价格上涨是主要影响因素。该公司竞争对手特斯拉前一个月在自动驾驶部门裁员200人。
此外，二手车零售商Carvana公司在5月份裁员2，500人。年初至今，该公司股价已下跌超过80%。
金融服务行业
由于担心经济衰退即将来临，Coinbase裁减了1，100名员工，占其员工总数的18%。有趣的是，Coinbase 没有实体总部，这意味着整个公司都是远程运营的。
大约在同一时间，摩根大通宣布将解雇数百名房屋贷款员工。虽然没有确切的数字，但根据彭博社的原始文章，估计大约裁掉500个工作岗位。美国另一家主要银行富国银行住房抵押贷款部门也裁员197人。
这些削减的主要原因是抵押贷款利率上升，对住房需求产生了负面影响。
科技行业
在科技领域，Meta和Twitter是最引人注目的两家开始裁员的公司。其中 Meta 由于公司办公室的使用率降低，350名办公室管理人员被解雇。
然而，随着Facebook最近报告其10年来首次收入下降，预计还会继续裁员。
更多裁员即将到来
随着消费者信心等指标开始下降，预计裁员继续进行。就在几天前，交易平台Robinhood宣布将解雇23%的员工，最新一轮裁员将影响近800人。
站长之家注:文章数据来自visualcapitalist。
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