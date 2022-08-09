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苹果或放弃发布采用 M1 Pro 芯片的新 Mac mini 型号

2022-08-09 14:38 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月9日消息:据彭博社Mark Gurman报道，苹果放弃了发布采用M1 Pro芯片的新Mac mini型号的计划。

M2，苹果，芯片

最新一期的Power On通讯中，Gurman说，苹果一直在开发M1 Pro版本的Mac mini，并打算在2021年底或2022年初推出该设备。他之前说，该公司现在正专注于采用M2和「M2 Pro」芯片的新Mac mini型号。

据了解，苹果公司研发新的Mac mini已经有一段时间了。它在2020年11月更新了采用M1芯片的入门级Mac mini，但高端产品仍然是采用2018年的英特尔处理器的机型。该报告还称，新的Mac mini仍在开发中，苹果将跳过M1 Pro和M1 Max，提供M2系列的芯片。

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爆料者Jon Prosser去年说，苹果正在为小型台式电脑进行全面的重新设计，转向一个更小的机箱，上面有一个类似有机玻璃的顶盖。与这一传言相反，知名分析师郭明錤声称，苹果的下一代Mac mini很可能采用与当前机型相同的设计，即苹果自2010年以来每款新Mac mini都采用的铝制一体成型设计。与郭明錤一样，Gurman现在也表示，Mac mini「在短期内不会得到任何重大的重新设计」。

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