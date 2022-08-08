集度汽车CEO：集度2024年交付第二款量产车

据ETNews报道，苹果传闻中的混合现实头显将于2023年初推出，但具有实质性升级的第二代型号已经在开发中，将于2024年推出...据报道，供应商正准备在今年第四季度启动苹果混合现实头显的大规模生产，以便在明年初推出该产品，但初期的生产量预计不会很大...据称，苹果公司计划以更好的可用性、内容和便携性，将其增强现实和虚拟现实设备与Meta、索尼和谷歌等其他公司作区分...