集度汽车CEO：集度2024年交付第二款量产车

站长之家 8 月 8 日讯：今日，百度旗下集度汽车CEO夏一平表示，到 2023 年年底，集度门店将进军 46 城，开设 100 家门店。同时，集度即将发布首款汽车机器人量产车型的限定版，并将同步开启预订，预计于 2023 年下半年正式交付；而第二款车型将在2022年底的广州车展亮相，预计于2024年开始交付。
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站长之家 8 月 8 日讯：百度旗下集度汽车CEO称， 2028年全年可交付 80 万台汽车机器人...
三星最近开始向客户交付首批3nm GAA 芯片，但智能手机芯片供应商并没有很快被其吸引，而是继续与竞争对手台积电接洽未来订单...目前尚未有信息表明这家韩国芯片代工巨头有参与此类智能机 SoC 的开发，意味着三星可能不会为 Galaxy S23开发 Exynos2300芯片组...不过随着第二代工艺于2024年转入量产，高通等移动芯片制造商有望成为三星3nm GAA 的新客户...受此利好影响，高通或与三星重新就3nm GAA 芯片代工业务建立合作伙伴关系 —— 但前提是台积电这边的3nm 工艺遇到了良率等问题......
据ETNews报道，苹果传闻中的混合现实头显将于2023年初推出，但具有实质性升级的第二代型号已经在开发中，将于2024年推出...据报道，供应商正准备在今年第四季度启动苹果混合现实头显的大规模生产，以便在明年初推出该产品，但初期的生产量预计不会很大...据称，苹果公司计划以更好的可用性、内容和便携性，将其增强现实和虚拟现实设备与Meta、索尼和谷歌等其他公司作区分...
站长之家 8 月 8 日讯：在今日的百度旗下集度汽车机器人生态伙伴大会上，百度CEO李彦宏表示，就自动驾驶而言，集度将领先特斯拉一代，百度将坚定支持集度发展...
据ETNews报道，苹果公司已经确认，OLED显示屏iPad将于2024年发布...由于这是首次将OLED应用于平板电脑，苹果正在制作多个原型，并多次重复测试过程...通过蚀刻可以使显示屏更薄、更轻...与此苹果公司正在开发特殊涂层，以增加蚀刻工艺对薄板的耐久性...
今天，首届集度汽车机器人生态伙伴大会正式召开...在会上，集度CEO夏一平宣布了“2880计划”，称集度的目标是到2028年实现5-6款车上市，产销规模达到80万辆...夏一平还透露，集度即将发布首款汽车机器人量产车型的限定版，并将同步开启预订，预计于2023年下半年正式交付...
微软曾经表示Windows10（以下简称Win10）是最后一代Windows系统，然而去年推出Win11之后，这个承诺就是笑话了，Win11自然也不是最后一版，最新爆料称微软会在2024年推出Win12系统，而且每年的更新也会变成4次功能升级...
当地时间7月26日，俄罗斯新任航天局长尤里-鲍里索夫（YuriBorisov）周二宣布，俄罗斯计划在2024年后退出国际空间站，但美国国家航空航天局（NASA）的高级官员却回应称，俄罗斯尚未正式表达结束与美国长达20年的轨道伙伴关系的意图...
7月16日，美国国家航空航天局（NASA）和俄罗斯国家航天公司15日宣布签署了一项协议，整合前往国际空间站的飞行，并允许俄罗斯宇航员乘坐美国制造的航天器，以换取美国宇航员能够乘坐俄罗斯的联盟”号飞船...
据国外媒体报道，在iPhone全面转向OLED屏幕两年之后，外界也在期待苹果其他屏幕更大的硬件产品采用OLED屏幕，此前也有苹果计划推出OLED屏iPad，面板供应商也在为此做准备...苹果确认在2024年推出OLED屏iPad，是有韩国媒体率先开始报道的，他们在报道中还表示，苹果正与多家韩国的面板合作伙伴，合作生产OLED屏iPad的最终原型机......
Tiger Lake-H。英特尔酷睿 i7-11370H 是一款6核移动处理器，于2021年1月推出。它是酷睿 i7产品线的一部分，采用带有 BGA1449的 Tiger Lake-H 架构。由于采用了新的处理器架构，i7的处理器性能应该明显高于旧的Core i5-10400H（Comet Lake，第10代最快的四核）。类似的Core i7-1185G7提供与11370H 类似的规格，但 TDP 较低，因此性能也较低(持续)，SoC 还包括改进的Iris Xe iGPU，所有96个激活的 EU时钟频率高达1350MHz。
1个扬声器iPad 10是单扬声器设计，但支持立体声声音播放。其扬声器位于机身的底部位置，有两个开孔可以播放声音。目前iPad Pro、iPad Air以及iPad mini上使用的才是双扬声器，作为入门级的iPad 10在配置上有一些低，因此只有一个扬声器。
参数如下。系列英特尔Tiger Lake代码名称Tiger Lake H35频率3300-4800兆赫一级缓存320KB二级缓存5MB3级缓存12MB核心/线程数4/8功耗（TDP = 热设计功耗）35瓦制造工艺10纳米最大温度100℃插座BGA1449特征DL Boost、GNA、Wi-Fi6/6e、Thunderbolt4、DDR4-3200/ LPDDR4x-4266图形处理器Intel Iris Xe Graphics G796EUs （400-1350MHz）64位64位支持结构x86起始价426美元发布日期2021年1月11日 =576天产品英特尔虎湖 i7-11370H支持的插槽FCBGA1449封装大小45.5mm x25mm支持的显示器数量4OpenGL* 支持4.6DirectX* 支持12.1
8756mAh左右iPad 10的电池容量预计和上一代机型iPad 9差不多，在8756mAh左右。在具体的续航表现方面，iPad 10使用无线局域网浏览网页，或观看视频，使用时间最长可达 10 小时；使用蜂窝网络浏览网页，使用时间最长可达 9 小时
3.3GHZ。Core i7-11370H默认运行频率为3.3GHz，但根据工作负载可提升至4.8GHz，此外频率还取决于TDP功耗，在3（28W TDP） 到3.3GHz (35W) 之间变化。单核和两核在负载下的升压最高可达4.8GHz。所有四个内核都可以达到4.3GHz。11370H 可以使用整个12MB 三级缓存。
设置内的辅助触控打开即可iPad 10小白点，也被叫做小圆圈，是苹果系统中的一个辅助功能，需要在【设置】——【点击触控】——【辅助触控】，将辅助触控打开，这样在屏幕上就会出现一个小白点的按钮。另外你还可以在小白点中添加各种功能，包括截图、切换后台等操作，是很多用户比较喜欢的功能。
35W。Core i7-11370H 的 TDP 为35W，仅消耗很少的能量。Intel 的处理器支持带有双通道接口的 DDR4内存。官方支持的最高内存速度为3200MHz，但通过超频（和正确的内存模块），您可以跑的更高。其中基本频率速度取决于 TDP 设置，可以在3（28W TDP） 到3.3GHz (35W) 之间变化。
同时按住Home键和电源键iPad 10截屏、截图的方法是同时按住Home按键和电源按键，这时候屏幕就会被截下来，然后图片保存到相册中。另一种方法是利用小圆点功能，在小圆点功能来截图。在【设置】——【触控】——【辅助触控】，开启后就可以使用小圆点，并且在小圆点中添加截图功能，然后想要截图就可以点击小圆点来截图。
10纳米。英特尔I7-11370H采用10纳米生产工艺，英特尔声称该工艺可与台积电7纳米工艺（用于生产锐龙4000和锐龙5000CPU）相媲美，由于采用了新的处理器架构，i7的处理器性能应该明显高于旧的Core i5-10400H(Comet Lake，第10代最快的四核)。类似的Core i7-1185G7提供与11370H 类似的规格，但 TDP 较低，因此性能也较低。
屏幕可能被锁定iPad 10屏幕没办法旋转，大概率是屏幕被锁定了。解决方法是：【设置-通用】和【控制中心】，将屏幕旋转添加到控制中心，然后在下拉的控制中心里面找到一个旋转的标志，点击后可以控制屏幕的锁定开关，之后将iPad横向放置时就会屏幕跟随一起旋转。
可以。锐龙R7 6800H的核显是Radeon 680M，性能相当于MX450，大概也就是GTX1050到1050ti之间，这个水平的显卡自然是能画图的，也是能画CAD，但是如果是做一些图层比较多的工作，涉及到游戏开发、复杂的Ui设计等等，就需要额外的买独立显卡了，所以还是看自己的工作需求如何，只是普通的画图PS倒是能够胜任。
60HziPad10 屏幕刷新率为60Hz，这块屏幕是10.5英寸大小的Ratina屏幕，支持第一代的Apple Pencil，非全贴合屏幕。对比上一代的iPad 9屏幕已经有所升级，但距离iPad Air5还是有一定的差距，且使用Apple Pencil顺滑度肯定不及iPad Air5。
R7-6800H更好。比较了两款笔记本电脑 CPU:8核3.2GHz AMD Ryzen76800H 与6核3.3GHz Ryzen56600H，参数如下:AMD锐龙76800H的优势:1.多出2个物理核心2.Turbo Boost 频率提高4%（4.7GHz 与4.5GHz）R7 6800H的geekbench5的单核跑分是1520，而R5 6600H是1476，多核一个是9410，一个是8121，总体而言R7 6800H的多核表现很不错。
不会iPad 10没有无线充电功能。iPad 10提供的是有线充电，充电功率为20W以上，需使用苹果的充电器，或者是支持PD快充协议的充电器才可以。iPad系列产品目前都没办法支持无线充电，主要原因可能是无线充电的功率比较慢，而iPad的电池容量比iPhone大的多，需要更长的时间充满电，因此有线充电才比较适合iPad，一般充电功率可以稳定保持在20W以上，充电在3小时以上可以充满。
参数差距如下。AMD 锐龙76800HAMD 锐龙75800H架构zen3+zen3核心/线程8/168/16核心频率 - 基本/增强3.20–4.70GHz3.20–4.40GHz缓存20MB20MB工艺6纳米7纳米TDP45W45W内存类型DDR5-4800MHzLPDDR5-6400MHzDDR4–3200MHzLPDDR4x–4267MHzDDR4-3200LPDDR4x-4267MHz集成 GPUAMD Radeon RX680MAMD Radeon RX Vega8（R4000/5000，35/45W）R7-6800H在 3D 渲染方面遥遥领先，在 Cinebench 20 中的得分高出 12%，对架构的微小改进和改进，再加上更快的 RAM，使得R7-6800H更容易使用。
会iPad 10会将运行内存提升到4GB，从目前iPad9的3GB进行升级。iPad 10最核心的配置处理器升级到A14，运存也升级到4GB之后，可以大大提高该平板电脑允许较大软件的能力，比如各类绘画、图片、视频编辑软件，以及多APP任务能力，杀后台的情况也会更加少见。
不能iPad 10支持第一代的Apple Pencil，不可以用第二代。Apple Pencil (第二代) 拥有像素级别的高精准度和超低延迟表现，非常适合用来绘画、素描、着色、做笔记，甚至是在 PDF 文档上做标记等等。而且，它用起来就像铅笔一样轻松自然。Apple Pencil (第二代) 兼容的型号是：12.9 英寸 iPad Pro (第五代) 、12.9 英寸 iPad Pro (第四代) 、12.9 英寸 iPad Pro (第三代)、11 英寸 iPad Pro (第三代) 、11 英寸 iPad Pro (第二代) 、11 英寸 iPad Pro (第一代)、 iPad Air (第五代)、 iPad Air (第四代) 、iPad mini (第六代)
R7-6800H好。比较了两个8核笔记本电脑 CPU:3.3GHz AMD Ryzen9-5900HX 与3.2GHz Ryzen7-6800H，参数如下:AMD锐龙9-5900HX的优势:1.解锁超频2.临界温度高出10°C 以上AMD锐龙7-6800H的优势:1.较新 - 一年后发布2.支持四通道内存3.较新的 PCI Express 版本 –4.04.更现代的制造工艺——6纳米与7纳米5.与锐龙95900HX 相比，能耗降低高达17% –45对54瓦6.Turbo Boost 频率提高2%（4.7GHz 与4.6GHz）看跑分看的出来R9-5900HX和R7-6800H差距并不大，虽然性能差距不大，但是其他方面都是R7 6800H领先，所以如果要选择的话，建议还是R7 6800H。
不能iPad 10不可以装Win10系统。根本原因是CPU处理器的架构问题，iPad系列使用的A14处理器是为移动操作系统打造的ARM架构处理器，而不是桌面版系统可以使用的处理器。目前iPad技能使用苹果自己的iPad OS系统，不可以使用其他的系统，比如安卓或者是Windows系统。
参数差距如下。AMD Ryzen7-6800H是基于伦勃朗一代的大型（游戏）笔记本电脑的处理器。R76800H 集成了基于 Zen3+ 微架构的所有八个内核。它们的时钟频率为3.2（保证基频）至4.7GHz(Turbo)，并支持 SMT/超线程(16线程)。该芯片采用现代6纳米 TSMC 工艺制造。 AMD Ryzen7-6800HS是基于伦勃朗一代的大型（游戏）笔记本电脑的处理器。R76800HS 集成了基于 Zen3+ 微架构的所有八个内核。它们的时钟频率为3.2（保证基频）至4.7GHz(Turbo)，并支持 SMT/超线程(16线程)。该芯片采用现代6纳米 TSMC 工艺制造。HS 版本的 TDP 降低了10W，因此持续性能低于 H 版本。名称AMD 锐龙76800HAMD 锐龙76800HS系列AMD 伦勃朗 （Zen3+）AMD 伦勃朗 （Zen3+）代码名称伦勃朗 H （Zen3+）伦勃朗 H （Zen3+）频率3200-4700兆赫3200-4700兆赫一级缓存512KB512KB二级缓存4MB4MB三级缓存16MB16MB核心/线程8/168/16TDP45瓦35瓦工艺6纳米6纳米最大温度95℃95℃插座FP7FP7特征XFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTXFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTiGPUAMD Radeon680M （ -2200MHz）AMD Radeon680M （ -2200MHz）结构x86x86公布=218天=218天制造商AMD 伦勃朗 （Zen3+） R76800HAMD 伦勃朗 （Zen3+） R76800HS