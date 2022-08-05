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趣AI | 三星这款AI换脸工具可以让你魂穿到蒙娜丽莎身上

2022-08-05 17:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月5日 消息:当下，各种AI换脸工具层出不穷，而最近三星实验室有一个名为 MegaPortraits 的新AI换脸工具在国外走红。

简单的说，MegaPortraits 可以根据捕捉真人的脸部动作，让一张静态的图片动起来。这种逼真的deepfake技术，可以让静态的肖像模仿真人面部表情，头部和颈部伸展，以及其他表情动作。

比如原来的图片并为绘制肖像侧面，而 MegaPortraits也能自行“脑部”，结合真人动作，图片动态化之后也能展示侧脸轮廓。

以下图为例，除了微笑、眨眼等简单的表情以外，“蒙娜丽莎”转头、仰头等大幅度的动作让人看不出丝毫的破绽。这意味着，任何细微的表情都可以魂穿到“蒙娜丽莎”身上。

QQ截图20220805180025.jpg

QQ截图20220805180034.jpg

QQ截图20220805180045.jpg

项目网址:https://samsunglabs.github.io/MegaPortraits/

那这是怎么做到的呢?

三星将源图像与“真人动态表情”的运动混合在一起，并将“动态表情”的运动嵌入在静止图像中。每一帧生成运动的AI模型是从来自源图片和“动态表情”的两个随机样本中训练出来的。

图像的外观及其运动在被投影到原始图像上之前由模型分别处理。在这项工作中，三星将神经头头像技术提升到百万像素分辨率。高分辨率头像的设计目的是无论真人看起来是长得像图片的形象，都可以实现图片动态化，而不需要像其他deepfake 软件需要的面部形状或肤色相似才能模仿。

“我们的模型将驱动框架的运动（即头部姿势和面部表情）强加到源框架的外观上，以产生输出图像，”MegaPortraits 背后的研究人员在一篇关于该技术的论文中解释道。

该小组的工作还包括实时创建 deepfake，而无需提前准备视频。AI 模型连接了100个与现有图像相关联的神经化身，并以每秒130帧的速度运行。

目前，MegaPortraits还未实现商业化，研究人员希望改善肩膀的移动能力，并改进一些可能导致闪烁或其他问题的BUG。

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